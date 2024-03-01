Оксана Акиньшина: «Не перестаешь удивляться, насколько может быть бесконечна череда игр между людьми, как сложно порой просто жить спокойной жизнью»

Нордический характер прямолинейного правдорубца и актерская гибкость, строгий стройный взгляд и фирменная обезоруживающая улыбка с по-детски трогательными ямочками на щеках: в Оксане Акиньшиной сочетаются вещи, казалось бы, несовместные. Актриса проделала путь от анфан террибль артхауса из дебюта Сергея Бодрова-младшего до всенародной любимицы из «Стиляг».

Режиссеры знают: Акиньшина в касте — гарантия профессионализма и неукоснительной дисциплины, где все поставленные актерские задачи будут выполнены безукоризненно. Но той же степени отдачи она потребует (имеет право!) и от других. Это роднит Оксану с ее героиней в психодраме «Неверные» (с 7 марта в онлайн-кинотеатре Wink!) — блестящим адвокатом Ольгой, внимательной к каждой детали и мелочи сложных судебных дел. В роли юриста Оксана дает мастер-класс нам всем: отталкивается ото дна и Per Aspera ad Astra.