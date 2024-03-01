Оксана Акиньшина: «Не перестаешь удивляться, насколько может быть бесконечна череда игр между людьми, как сложно порой просто жить спокойной жизнью»

Нордический характер прямолинейного правдорубца и актерская гибкость, строгий стройный взгляд и фирменная обезоруживающая улыбка с по-детски трогательными ямочками на щеках: в Оксане Акиньшиной сочетаются вещи, казалось бы, несовместные. Актриса проделала путь от анфан террибль артхауса из дебюта Сергея Бодрова-младшего до всенародной любимицы из «Стиляг».
Режиссеры знают: Акиньшина в касте — гарантия профессионализма и неукоснительной дисциплины, где все поставленные актерские задачи будут выполнены безукоризненно. Но той же степени отдачи она потребует (имеет право!) и от других. Это роднит Оксану с ее героиней в психодраме «Неверные» (с 7 марта в онлайн-кинотеатре Wink!) — блестящим адвокатом Ольгой, внимательной к каждой детали и мелочи сложных судебных дел. В роли юриста Оксана дает мастер-класс нам всем: отталкивается ото дна и Per Aspera ad Astra.
На Оксане: кулон MERCURY из коллекции Color, платье UNIFARIOUS
Как в роли юриста Оксана дает мастер-класс нам всем: отталкиваемся ото дна и Per Aspera ad Astrа
На Оксане: колье MERCURY из коллекции Classic, платье USHATAVA
«Предсказать успех фильма или сериала — не думаю, что это возможно. Есть объективные факторы вроде медийного каста. Да, он привлечет аудиторию, но ничто не может дать гарантии — ни сценарий, ни команда, ни рабочий процесс», — отвечает Оксана Акиньшина на вопрос, чего она ждет от сериала «Неверные» со своим участием. Но тут же продолжает: «Чем сильнее ты погружен в проект, тем больше отдаешь ему, он становится родным — ты за него болеешь. Здесь у нас была прекрасная команда, отличные артисты (в касте — Егор Дружинин, Роман Евдокимов, Иван Добронравов, Мила Ершова, Нелли Уварова, Алена Хмельницкая. — Прим. ред.). С точки зрения актерских работ мы точно выполнили всё, что от нас зависело. Не люблю говорить громкие слова, но абсолютно уверена: “Неверные” — хорошая история, очень надеюсь, что у проекта сложится судьба».
Много ли Оксана узнала о человеческих отношениях благодаря «Неверным»? Не то чтобы, но в очередной раз убедилась, как много в них разных мотивов и чувств: «Не перестаешь удивляться, насколько может быть бесконечна череда игр между людьми, как сложно порой просто жить позитивной и спокойной жизнью».
На Оксане: кулон MERCURY из коллекции Color, платье UNIFARIOUS, гольфы MADEMOISELLE, туфли MSGM
У Акиньшиной в «Неверных» роль и правда невероятно мощная, она уже, по признанию Оксаны, попала в личный топ ее самых любимых наряду с «Чернобылем» и «Высоцким». Ее героиня Ольга — в прошлом юрист, но верит не в законы, dura lex sed lex, а — in vino. Из‐за алкоголизма ее лишают родительских прав и возможности видеть сына. Она опускается на самое дно жизни — чтобы от него оттолкнуться, конечно! Ольга возвращается к адвокатской практике и концентрируется на бракоразводных процессах. Той специфической области человеческих отношений, где находится место и предательству, и подлости, и шпионским страстям. «Моя героиня — глубоко несчастная женщина, жизнь которой рухнула. Она пытается удержаться на плаву и сохранить семью, но сталкивается с огромным количеством препятствий. История мне кажется очень живой, а значит, зрителя ждет уникальный эмоциональный опыт. Мы затронули сложную тему женского алкоголизма, и ее получилось небанально раскрыть. В Ольге мне хотелось подчеркнуть ее стремление к доверию. Кажется, она никому не верит, то бежит от проблем, то пытается во всем разобраться сама. Но в глубине души у нее остается детская и наивная необходимость верить другим. Если бы этого не было, ей жилось бы легче, она бы стала безразличнее ко всему. Но даже в условиях чудовищного предательства ей удается сохранять маленькую веру. Это я в ней больше всего и люблю».
Почему нельзя делить актеров на комиков и трагиков
На Оксане: серьги MERCURY из коллекции Classic, пальто USHATAVA
Акиньшиной не впервой изучать перипетии судеб через своих героинь. Суррогатная мать Саша, оказавшаяся в доме обеспеченной семьи, для которой вынашивает ребенка («Контейнер»), переживающая измены мужа‐пиарщика Лена («The Телки»), терпеливо сносящая выходки бонвивана и вруна Славика жена Людмила («Беспринципные») — в последнее время Оксане нередко достаются роли, полные драматизма. «Бывает, что тебе дико нравится история, но таких проектов единицы. Иногда импонирует команда, и ты понимаешь, что своей энергией сможешь вытянуть роль и сделать ее круто, а порой просто чувствуешь, что сейчас надо взяться за этого персонажа».
Превращает ли эта череда ролей Акиньшину в актрису сугубо драматическую? Совсем нет. «Нельзя сказать, комик ты или трагик. Ты просто артист, давайте говорить так! Если у меня будет выбор между смешной комедией и психологической драмой, то второе покажется, скорее всего, более интересным, чтобы поразбирать образ. Но иногда и наоборот — ты ждешь возможности погрузиться в легкость, но для этого нужен классный режиссер, который тебя правильно направит. Впрочем, драмы это тоже касается — ты можешь выбрать проект и понять по факту, что режиссер в нем ничего не понимает».
Для Оксаны этот момент принципиален: разбор персонажа — любимая часть работы. «Обычно читка заключается просто в прочитывании сценария с артистами для возможного перекрестного поиска и погружения в персонажа. Я же люблю все кропотливо и долго разбирать с режиссером. Садиться вместе, обсуждать образ, разгонять его, придумывать тонкие моменты. Так ты начинаешь разбираться в психологическом состоянии своего героя. Пожалуй, это даже треть всего процесса, потому что дальше остается просто все эти придуманные в работе мысли реализовать».
Что будет с нашим кино и как тебя определяет то, где ты живешь
На Оксане: кулон MERCURY из коллекции Color, платье UNIFARIOUS
Роли, жанры — карьера Акиньшиной всегда была многообразной. В ней находилось место и мюзиклам, и байопикам, и фэнтези, и хоррорам. Тем интереснее, что она думает о нашем кино сейчас. «Сегодня российская киноиндустрия меняется, это началось еще с ковида. Трансформируются темы: кто‐то переключился на создание семейного контента, которого раньше было мало. Да, жанр это сложный, в него боялись вкладываться, а теперь как будто самое время наверстать упущенное. Денег в индустрии много, все хотят поскорее заработать свой кусок, но скорость производства, естественно, не может не сказываться на качестве. В итоге надо констатировать, что, к сожалению, качество как раз семимильными шагами падает. Странно было бы ждать другого, учитывая катаклизмы, через которые мы проходим. Но наша национальная суперспособность — трансформироваться, выживать несмотря ни на что, поэтому посмотрим, что будет дальше», — рассуждает всегда прямолинейная Оксана.
На Оксане: браслеты MERCURY из коллекций Classic и Flower, серьги STEPHEN WEBSTER, платье 404 NOT FOUND, лонгслив CHERVONSKY, сапоги LIU JO, сумка INTROVERTA.BAGS
Все потому что планка у Акиньшиной высокая: среди фаворитов — сериал «Наследники», недавний проект «Уроки химии» с Бри Ларсон, а также классика нашего и американского кино. «Я не так давно пересмотрела “Утомленные солнцем” Никиты Сергеевича Михалкова — там такая режиссура, артисты играют невероятно. Думаешь, какая же тонкая работа — сейчас это кажется чудом».
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Текст: Андрей Захарьев
Фото: Дима Табу
Стиль: Карина Крапива
Визаж и волосы: Фариза Родригес
Свет: Денис Карпенков
Ассистент стилиста: Дарья Коростелева
Ретушь: Жанна Галай
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