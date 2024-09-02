Звезда «Комбинации» и «Слова пацана» Елизавета Базыкина: «Я не распыляюсь, по головам не иду и за свой успех умирать не собираюсь»

Почему «Комбинация» — это мем-машина

«Два кусочека колбаски у тебя лежа­ли на столе, ты рассказывал мне сказ­ки, только я не верила тебе!», «Бухгал­тер, милый мой бухгалтер, зато родной, зато весь мой». У группы «Комбина­ция» довольно запоминающиеся тексты, они были просто мем-машиной, которая исполняла мем-хиты до того, как это стало модным, — за десять лет до рожде­ния Инстасамки! Какую песню после съемок в сериале напева­ете чаще всего?

Я пою все их пес­ни кру-гло-су-точ-но: запеваю «Два кусо­чека колбаски», продолжаю «Вишневой девяткой» и American Boy. (Смеется.) А це­пляющие фразы из лирики вроде «Лешка, Лешка, я тебе не кошка» теперь часто ис­пользую в повседневном общении. Мне нравится, что слова песен «Комбинации» цитируют реалии нашего быта — и до сих пор стопроцентно к нему применимы.

Согласен, первые альбомы — просто энциклопедия жизни в Рос­сии начала 1990-х: по ним можно изу­чать постсоветскую историю страны. А что с музыкой «Комбинации» — это ретро? Пару лет назад ведь стал акту­ален саунд, как у них, но с оттенком метаиронии.

Да, но для меня в «Комбинации» все-таки больше вайба прошлого. Доброй и светлой ностальгии по тому, что было и как. Я слу­шаю их музыку и сразу погружаюсь в дет­ство: вспоминаю каникулы и бабушку, которая включала мне свои любимые кас­сеты с Boney M., ABBA и как раз таки «Комбинацией». А когда я познакоми­лась с Таней Ивановой, бессменной со­листкой группы, которую я играю в сери­але, эти идиллические впечатления только подтвердились.

И как — у вас с Татьяной Ивановой сразу случился мэтч?

Абсолютно! Прежде чем приступать к съемкам сериала, мы с режиссером Ни­китой Власовым (автором роуд-муви о на­следии 1990-х «Лада Голд». — Прим. ред.) встретились с Таней в ресторанчике, мило поболтали. Она общалась со мной как с родственницей, очень открыто и благо­склонно. И говорила не стесняться и зво­нить ей, если будут какие-то вопросы во время съемок.

Звонили?

У меня пару раз возникали порывы что-то спросить, но потом становилось неловко отвлекать человека. Ну зачем я буду трево­жить ее своими дурацкими вопросами?! А потом Таня сама приняла участие в съе­мочном процессе — приехала на площад­ку в Саратове (где группа «Комбинация» была основана продюсером Александром Шишининым, и поэтому там прошел ос­новной блок съемок. — Прим. ред.), и мы еще раз пообщались.

Чем поделилась Таня Иванова? Что удалось узнать?

Какая моя героиня на самом деле: как она говорит, в каком настроении сейчас, какие ощущения испытывала в тот или иной пе­риод жизни. Мне показалось, у нас с Таней много общего. Мы обе из Поволжья: я роди­лась в Сызрани, она — в Саратове, обе рос­ли в простых городах и рабочих семьях без особых привилегий. Нас не баловали и до­вольно строго воспитывали. Так что у нас с Таней похожи черты характера: стойкость и боевой настрой. И еще это моя первая в кино роль пацанки — дерзкой и о-о-очень яркой. Одна сцена девичьей драки на дис­котеке, зачинщицей которой становится моя героиня, чего стоит!

Да, этим ваш персонаж выступает на контрасте со второй солисткой, по сю­жету более сдержанной выпускницей консерватории Аленой Апиной, кото­рую играет Анастасия Уколова. Важ­ный вопрос: а творческую ревность со стороны своего прототипа вы не почувствовали?

Слава богу, нет! И это удивительно, потому что я бы так не смогла. На месте Тани я бы очень ревностно смотрела — что это там за актрисочка будет меня играть? Это же не хухры-мухры, а история реального челове­ка, снятая при его жизни. Ведь никто на са­мом деле не способен в точности передать, что ты чувствовала и переживала в те или иные моменты. А Таня, получается, мне до­верила свою жизнь и судьбу. Хотя, конечно, в сериале это не Таня как таковая, а наша ее интерпретация — моя, режиссера и сцена­риста Никиты Власова и его соавтора Его­ра Чичканова.