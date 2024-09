Звезда «Комбинации» и «Слова пацана» Елизавета Базыкина: «Я не распыляюсь, по головам не иду и за свой успех умирать не собираюсь»

24-летняя звезда Театра на Бронной Елизавета Базыкина — артистка новой формации: по щелчку камеры переключается с дерзкого brat на скромный very mindful very demure и обратно. То ли дело в модельном бэкграунде, то ли во врожденной гуттаперчевости, но в лицедействе регистр Лизы — все восемь октав! Она органична и в роли ветреной виолончелистки — петербурженки Насти, у которой проблемы с флажолетами и Александром Петровым, в «Надвое» Валерия Тодоровского, и ангелоподобной медсестры Наташи, спасительницы Адидаса Ивана Янковского в хитовом «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова, и гротескно-водевильной Актрисы из спектакля-деконструкции «Гамлет in Moscow» Константина Богомолова.