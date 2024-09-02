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Кино и сериалы

Звезда «Комбинации» и «Слова пацана» Елизавета Базыкина: «Я не распыляюсь, по головам не иду и за свой успех умирать не собираюсь»

24-летняя звезда Театра на Бронной Елизавета Базыкина — артистка новой формации: по щелчку камеры переключается с дерзкого brat на скромный very mindful very demure и обратно. То ли дело в модельном бэкграунде, то ли во врожденной гуттаперчевости, но в лицедействе регистр Лизы — все восемь октав! Она органична и в роли ветреной виолончелистки — петербурженки Насти, у которой проблемы с флажолетами и Александром Петровым, в «Надвое» Валерия Тодоровского, и ангелоподобной медсестры Наташи, спасительницы Адидаса Ивана Янковского в хитовом «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова, и гротескно-водевильной Актрисы из спектакля-деконструкции «Гамлет in Moscow» Константина Богомолова.

На Елизавете: колье, серьги, браслеты и кольца ALROSA DIAMONDS, куртка ALINA ZHARA, боди DIESEL (ЦУМ), две юбки SORELLE ERA, сапоги EKONIKA
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: колье, серьги, браслеты и кольца ALROSA DIAMONDS, куртка ALINA ZHARA, боди DIESEL (ЦУМ), две юбки SORELLE ERA, сапоги EKONIKA

В грядущем байопике «Комбинации» (горячо ждем с 6 сентября — эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru!) Никиты Власова Базыкина продолжает демонстрировать свой актерский (и вокальный!) диапазон. В оммаже первому российскому герлз-бэнду, в своих поп-частушках иронично осмыслившему коллективное бессознательное ранних 1990-х с их дефицитом, денежной профессией бухгалтера и мечтой о заграничных принцах, она, меняя платья с пайетками на шорты (всего — более 50 костюмов!), поет и танцует в образе бессменной солистки группы Татьяны Ивановой. И это настолько мэтч, что мы, вслед за Никитой Кологривым в роли продюсера Шишинина, не сомневаемся: Базыкина — звезда нашего периода.

На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, шуба RUDY I EYE
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, шуба RUDY I EYE

На Елизавете: колье, кольца и браслет ALROSA DIAMONDS, жилет и брюки MAISON MARGIELA, очки PRADA (Optics Gallery), туфли LE SILLA (ЦУМ)
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: колье, кольца и браслет ALROSA DIAMONDS, жилет и брюки MAISON MARGIELA, очки PRADA (Optics Gallery), туфли LE SILLA (ЦУМ)

Почему «Комбинация» — это мем-машина

«Два кусочека колбаски у тебя лежа­ли на столе, ты рассказывал мне сказ­ки, только я не верила тебе!», «Бухгал­тер, милый мой бухгалтер, зато родной, зато весь мой». У группы «Комбина­ция» довольно запоминающиеся тексты, они были просто мем-машиной, которая исполняла мем-хиты до того, как это стало модным, — за десять лет до рожде­ния Инстасамки! Какую песню после съемок в сериале напева­ете чаще всего?

Я пою все их пес­ни кру-гло-су-точ-но: запеваю «Два кусо­чека колбаски», продолжаю «Вишневой девяткой» и American Boy. (Смеется.) А це­пляющие фразы из лирики вроде «Лешка, Лешка, я тебе не кошка» теперь часто ис­пользую в повседневном общении. Мне нравится, что слова песен «Комбинации» цитируют реалии нашего быта — и до сих пор стопроцентно к нему применимы.

Согласен, первые альбомы — просто энциклопедия жизни в Рос­сии начала 1990-х: по ним можно изу­чать постсоветскую историю страны. А что с музыкой «Комбинации» — это ретро? Пару лет назад ведь стал акту­ален саунд, как у них, но с оттенком метаиронии.

Да, но для меня в «Комбинации» все-таки больше вайба прошлого. Доброй и светлой ностальгии по тому, что было и как. Я слу­шаю их музыку и сразу погружаюсь в дет­ство: вспоминаю каникулы и бабушку, которая включала мне свои любимые кас­сеты с Boney M., ABBA и как раз таки «Комбинацией». А когда я познакоми­лась с Таней Ивановой, бессменной со­листкой группы, которую я играю в сери­але, эти идиллические впечатления только подтвердились.

И как — у вас с Татьяной Ивановой сразу случился мэтч?

Абсолютно! Прежде чем приступать к съемкам сериала, мы с режиссером Ни­китой Власовым (автором роуд-муви о на­следии 1990-х «Лада Голд». — Прим. ред.) встретились с Таней в ресторанчике, мило поболтали. Она общалась со мной как с родственницей, очень открыто и благо­склонно. И говорила не стесняться и зво­нить ей, если будут какие-то вопросы во время съемок.

Звонили?

У меня пару раз возникали порывы что-то спросить, но потом становилось неловко отвлекать человека. Ну зачем я буду трево­жить ее своими дурацкими вопросами?! А потом Таня сама приняла участие в съе­мочном процессе — приехала на площад­ку в Саратове (где группа «Комбинация» была основана продюсером Александром Шишининым, и поэтому там прошел ос­новной блок съемок. — Прим. ред.), и мы еще раз пообщались.

Чем поделилась Таня Иванова? Что удалось узнать?

Какая моя героиня на самом деле: как она говорит, в каком настроении сейчас, какие ощущения испытывала в тот или иной пе­риод жизни. Мне показалось, у нас с Таней много общего. Мы обе из Поволжья: я роди­лась в Сызрани, она — в Саратове, обе рос­ли в простых городах и рабочих семьях без особых привилегий. Нас не баловали и до­вольно строго воспитывали. Так что у нас с Таней похожи черты характера: стойкость и боевой настрой. И еще это моя первая в кино роль пацанки — дерзкой и о-о-очень яркой. Одна сцена девичьей драки на дис­котеке, зачинщицей которой становится моя героиня, чего стоит!

Да, этим ваш персонаж выступает на контрасте со второй солисткой, по сю­жету более сдержанной выпускницей консерватории Аленой Апиной, кото­рую играет Анастасия Уколова. Важ­ный вопрос: а творческую ревность со стороны своего прототипа вы не почувствовали?

Слава богу, нет! И это удивительно, потому что я бы так не смогла. На месте Тани я бы очень ревностно смотрела — что это там за актрисочка будет меня играть? Это же не хухры-мухры, а история реального челове­ка, снятая при его жизни. Ведь никто на са­мом деле не способен в точности передать, что ты чувствовала и переживала в те или иные моменты. А Таня, получается, мне до­верила свою жизнь и судьбу. Хотя, конечно, в сериале это не Таня как таковая, а наша ее интерпретация — моя, режиссера и сцена­риста Никиты Власова и его соавтора Его­ра Чичканова.

На Елизавете: колье, кольца и браслет ALROSA DIAMONDS, жилет и брюки MAISON MARGIELA, очки PRADA (Optics Gallery), туфли LE SILLA (ЦУМ)
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: колье, кольца и браслет ALROSA DIAMONDS, жилет и брюки MAISON MARGIELA, очки PRADA (Optics Gallery), туфли LE SILLA (ЦУМ)

На Елизавете: серьги и колье ALROSA DIAMONDS, платье YOU WANNA
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: серьги и колье ALROSA DIAMONDS, платье YOU WANNA

На Елизавете: серьги и колье ALROSA DIAMONDS, платье YOU WANNA
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: серьги и колье ALROSA DIAMONDS, платье YOU WANNA

Почему у сериала о 1990-х в референсах «Эйфория» и «Секс в большом городе»

Художники сериала «Комбинация» рас­сказали нам, что много сил положи­ли как на воссоздание антуража конца 1980-х — начала 1990-х, так и на раз­работку фэшн-образов участниц груп­пы: чтобы они были как будто героини «Секса в большом городе», но толь­ко с поправкой на эпоху. Создали бо­лее 500 костюмов — только для вашего персонажа Татьяны Ивановой их было 50! А для продюсера Александра Ши­шинина в исполнении Никиты Кологривого раздобыли футболку с капю­шоном, в которой тот действительно ходил. Удивительно, если учесть, что Шишинин погиб в 1993-м.

Задачей было показать группу «Комбина­ция» глазами зрителя, дать взгляд со сто­роны. Поэтому художники не только ис­пользовали ретрокостюмы и украшения, но и, наоборот, добавляли современные де­тали — джинсы, блузки. Это работало на идею: мы видим, какими модными и яркими были те времена.

То же и с макияжем. Если в «Слове пацана», как ретро­проекте, важна стилизация, в «Комбинации» мы могли по­хулиганить и выйти за рам­ки времени. У нас не было си­них теней и морковных губ! Мы старались сделать так, чтобы тем, кто еще не родил­ся в 1990-е, стало очевидно: то, что тогда было в тренде, применимо и сейчас. Среди референсов у художника по гриму Кати Одинцовой фигурировал сериал «Эйфория».

По первым сериям, которые показали журналистам, сложилось впечатление, что байопик переполнен иронией по отношению к тому времени, как и пес­ни самой «Комбинации». Вы обсужда­ли с режиссером Власовым tone of voice проекта?

Насмехаться над временем — такой задум­ки точно не было. Я играла не эпоху, а своего персонажа, Таню, историю группы. Но для меня, пожалуй, был важен акцент на актив­ном стремлении воплощать мечты и амби­циозности, многим присущей в девяностые. «Комбинация» — про правду жизни, дыха­ние, выбор, перемены, мечтательных моло­дых людей, которые сталкиваются и с силь­нейшей конкуренцией, и с предательством, и с обманом. 1990-е же вообще ассоцииру­ются с трагичными судьбами, и вот это на­стигает каждого из героев сериала — кого-то в большей степени, кого-то в меньшей.

А какой у Власова вообще режиссер­ский метод — он с вами совпал?

Поначалу мне было даже немного стран­но — после работы с Жорой Крыжовни­ковым я привыкла к строгому соблюдению графика, когда все происходит минута в ми­нуту, а вокруг все очень собранные. У Ни­киты на площадке другая атмосфера — бо­лее расслабленная и как будто немного на приколе в хорошем смысле. Нужные для образа героини Тани Ивановой интонации мы часто искали прямо на площадке. На­пример, Никита никогда не говорил «Стоп», если сцена и текст закончились, а предла­гал еще сымпровизировать, спеть или стан­цевать. Ближе к концу проекта я втянулась и оценила такой метод.

На Елизавете: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, костюм ROGOV SHOP
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, костюм ROGOV SHOP

На Елизавете: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, очки GUCCI (Optics Gallery), костюм ROGOV SHOP, туфли DOLCE & GABBANA (ЦУМ)
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, очки GUCCI (Optics Gallery), костюм ROGOV SHOP, туфли DOLCE & GABBANA (ЦУМ)

На Елизавете: серьги и кольца ALROSA DIAMONDS, шуба RUDY I EYE, платье SAY NO MORE, туфли EKONIKA
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: серьги и кольца ALROSA DIAMONDS, шуба RUDY I EYE, платье SAY NO MORE, туфли EKONIKA

Дедушка рок-гитарист, и как Лиза поступила в ГИТИС, но не попала в поп-группу «Серебро»

Продюсер группы «Комбинация» Шишинин, который в сериале пред­стает идеалистом и мечтателем в ис­полнении Кологривого, очень ве­рил в Татьяну Иванову. А кто верил в вас?

Мои родители — всегда. У меня семья не связана с искусством, но все как хоб­би поют: бабушка, мама, папа, младшая сестра. Дедушка выступал как гитарист с рок-группой. На гитаре играют двоюродные дядя и брат. Бабушка красиво рисует, мама тоже, а еще — когда-то играла на бая­не, сестра танцует.

Но вы единственная, кто сделал твор­чество своей профессией?

Получается, так. Вообще, по мне сразу было понятно, что просто необходимо на­править эту энергию в творческое рус­ло. Я росла неусидчивой, гиперактивной, с шилом в попе. Никогда не была зубрил­кой, которая сидит в тишине и читает кни­гу. Я вихрь: играла в волейбол, занималась танцами, спортивной аэробикой, солировала в хоре, участвовала в конкурсах чтецов. А еще были гитара, фортепиано. Я училась в школе искусств сызранского композитора Аркадия Островского.

Это та, что в районе Образцовской площадки, или «Образины», как ее на­зывают местные? Мой папа из этих мест.

Точно! Я ходила туда лет с пяти на хор и окончила ее аж дважды. Сначала стан­дартное образование — семь лет, а по­том пошла на подготовительное отделение для тех, кто хочет поступать в музучилища и консерватории.

На Елизавете: серьги и кольца ALROSA DIAMONDS, шуба RUDY I EYE, платье SAY NO MORE, туфли EKONIKA
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: серьги и кольца ALROSA DIAMONDS, шуба RUDY I EYE, платье SAY NO MORE, туфли EKONIKA

На Елизавете: колье, кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery), рубашка YOU WANNA, шорты ROGOV SHOP
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: колье, кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery), рубашка YOU WANNA, шорты ROGOV SHOP

На Елизавете: колье, кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery), рубашка YOU WANNA, шорты ROGOV SHOP
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: колье, кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery), рубашка YOU WANNA, шорты ROGOV SHOP

То есть на актерский в ГИТИС вы не собирались, а хотели петь?

Да! Но после школы я переехала в Москву, прожила там полгода и решила попробовать поступить в театральный. Сначала это было просто идеей: почему бы и нет. Я нача­ла ходить на вступительные экзамены, вез­де прошла по творческим конкурсам, и это придало мне веры в свои силы. Когда надо было выбирать, я остановилась на ГИТИСе. И даже поступила к мастеру Валентину Клементьеву на бюджетное место!

Как вам кажется, чем вы всех поразили?

Я читала «Нате!» Маяковского и выглядела такой девчонкой, которая просто по прико­лу, случайно залетела на конкурс. Наверное, эта непосредственность всех и подкупила.

Как вы вообще обустраивались в Мо­скве? Получалось зарабатывать музы­кой — работать в караоке, например?

Я зарабатывала не музыкой, а моделин­гом — снималась для брендов, лукбуков, ходила на показах локальных дизайнеров на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. За съемки платили по три тысячи рублей за смену. А вообще, конечно, помогали ро­дители. Первые стабильные деньги я по­лучила, когда поступила в театр (МХАТ им. М. Горького. — Прим. ред.).

А что за история с группой «Серебро»?

Это было до учебы в ГИТИСе, когда я толь­ко переехала в Москву: тогда как раз распал­ся состав «Серебра» из Ольги Серябкиной, Кати Кищук и Полины Фаворской, и продю­сер группы Максим Фадеев объявил о на­боре нового. Чтобы принять участие, нуж­но было выложить в соцсетях кавер, указать возраст, рост и добавить хештег. Я тогда штук пять видео выложила. На втором эта­пе отбора сделали сайт, где за тех, кто по­пал в шорт-лист, голосовали. Из них выбира­ли 15 человек, которые должны были стать участницами реали­ти-шоу. Мне написала менед­жер проекта, попросила допол­нительные фото, я это сделала, но мне ответили, что я не подхо­жу — слишком высокая. У меня рост 173 сантиметра, а они ис­кали девушек 160–165. Но­вые участницы перезаписа­ли хиты «Серебра», поехали гастролировать, но вскоре коллектив разва­лился. А я тогда очень горевала! Мое сердце было разбито.

На Елизавете: серьги, колье и кольца ALROSA DIAMONDS, платье NEVODA, туфли MIISTA (ЦУМ)
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: серьги, колье и кольца ALROSA DIAMONDS, платье NEVODA, туфли MIISTA (ЦУМ)

На Елизавете: серьги и кольца ALROSA DIAMONDS, шуба RUDY I EYE
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: серьги и кольца ALROSA DIAMONDS, шуба RUDY I EYE

На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, тренч ОLA OLA, комбинезон VERSACE (ЦУМ)
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, тренч ОLA OLA, комбинезон VERSACE (ЦУМ)

Почему Тодоровскому, Богомолову и Крыжовникову нужна Базыкина из Сызрани

Каждый год из театральных ву­зов России выпускаются сотни ак­теров. Везет — единицам. Вы на что надеялись?

Всегда было ощущение, что мне кто-то по­могает — сама жизнь, Бог, и это меня воодушевляет. В ГИТИС я пришла под конец отбора, буквально впрыгнула в последний вагон — и попала на бесплатное место! На втором курсе меня единственную с пото­ка взяли во МХАТ им. Горького на главную роль — в «Некурортный роман» Боякова, а затем режиссер Виктор Крамер отдал мне Аксюшу в спектакле «Лес».

К этому добавился кинодебют — и сразу у Тодоровского.

Да, дальше Валерий Тодоровский снял се­риал «Надвое» с Сашей Петровым, Да­нилой Козловским и Ирой Старшенбаум и взял меня, Лизу Базыкину из Сызрани. Странно же? Еще как! И однокурсники тогда тоже шептались: «Как она туда по­пала?!» А я сама не знаю как! Просто на кастинг пришла — и сыграла виолонче­листку Настю в драме о поездке в Петер­бург, которая становится водоразделом на до и после и переменой в судьбе для каж­дого из четырех главных героев.

Потом наш курс посмотрел Константин Богомолов и отобрал меня и еще одну девоч­ку в Театр на Бронной. Для меня самой это странно, не знаю, в чем секрет, я сама в шоке от всего происходящего в моей жизни.

Следом появились Жора Крыжовни­ков, «Слово пацана» и роль чистой душой медсестры Наташи, в которую влюбляет­ся герой Ивана Янковского. А вместе с фе­номенальным успехом сериала пришли зрительская симпатия, отзывы критиков, приятные и важные слова уважаемых стар­ших коллег. Это все подстегивает, жизнь будто говорит: «Проходи, Лиза, чувствуй себя как дома».

На Елизавете: шуба и шорты ALEXANDER ARUTYUNOV, майка SORELLE ERA, туфли EКONIKA
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: шуба и шорты ALEXANDER ARUTYUNOV, майка SORELLE ERA, туфли EКONIKA

На Елизавете: серьги и кольца ALROSA DIAMONDS, топ WALK OF SHAME, галстук HENDERSON, шорты VERSACE (ЦУМ), рубашка и пиджак POST POST SCRIPTUM, туфли
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: серьги и кольца ALROSA DIAMONDS, топ WALK OF SHAME, галстук HENDERSON, шорты VERSACE (ЦУМ), рубашка и пиджак POST POST SCRIPTUM, туфли EKONIKA

На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, тренч ROGOV SHOP, сапоги LE SILLA (ЦУМ)
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, тренч ROGOV SHOP, сапоги LE SILLA (ЦУМ)

Но это все же и про ваши усилия тоже?

Разумеется, своей рациональной частью я понимаю, что это и моя заслуга. Усердие, трудолюбие, а где-то и упорство. Ну и я всегда со всеми стараюсь быть честной.

У нас это любят, честность?

Я за сдержанный, деловой подход. Мы ра­ботаем вместе — если можем найти ком­промисс, то ищем его. Если нет, то не страшно, посотрудничаем в другой раз, бу­дут еще проекты. Я стараюсь к этому сухо так относиться, без лишних эмоций: не распыляюсь, по головам не иду, за свой успех умирать не собираюсь. В конечном итоге все равно са­мое важное — то, что ты чув­ствуешь сама. Например, ут­вердили меня в прошлом году в крупный проект. Продюсе­ры отличные, режиссер выдаю­щийся, много смен — главная роль. А душа не лежит, и всё тут. Все говорят: «Иди, ты чего, будет классно!» А я не могу.

Может, это капризы?

Ну почему капризы? Капризы, наверное, тоже есть, но это скорее про чуйку, интуицию, самоощущение. Я себе в этом плане дове­ряю. Читаю сценарий и понимаю — мое или нет. И всегда готова уступить другой актрисе, если сама этой работой не горю.

На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, тренч ROGOV SHOP
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, тренч ROGOV SHOP

Фото: Максим Чуркин
На Елизавете: серьги и колье ALROSA DIAMONDS, платье YOU WANNA
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: серьги и колье ALROSA DIAMONDS, платье YOU WANNA

Народ против поцелуя с Вовой-Адидасом и вернется ли Лиза в моделинг

Не надоели вам вопросы про «Слово пацана»?

Я не против, это сериал, который при­нес мне бешеную популярность, изме­нил жизнь, разделили ее на до и после. Я с теплом и трепетом вспоминаю всех, кто принимал участие в «Слове пацана», и обожаю видеонарезки, которые делают фанаты. Да и потом, есть люди, которые с не меньшим запалом говорят и про мои театральные работы.

А что вы отвечаете тем, кто считает, что «Слово пацана» пропагандирует насилие?

Уже после выхода проекта Жора Крыжов­ников в одном из интервью процитиро­вал отзыв, который всю съемочную группу «убил». В восьмой серии у Вовы-Адидаса и моей героини Наташи была сцена, похо­жая на секс: мы целуемся в сторожке пол­ностью одетые. И какая-то женщина пишет комментарий — мол, какой ужас! «Был же нормальный сериал, а теперь секс по­казали, с ребенком не посмотришь!» Жора говорит: «Ничего, что там избивают, уби­вают, уши режут, насилуют, — это можно с ребенком смотреть, а секс Вовы и Ната­ши — нет». После такого многое становит­ся понятно про подобные отзывы.

Как у вас складывалось с Крыжовни­ковым — сработались на площадке?

С Жорой очень круто, я люблю такой под­ход — серьезный, строгий, быть на рабо­те в ежовых рукавицах. (Смеется.)  Конечно, мне невероятно везет работать с такими режиссерами, как Валерий Петрович Тодоровский, Андрей Николаевич (настоящее имя Жоры Крыжовникова — Андрей Першин. — Прим. ред.), Никита Власов.

На Елизавете: шуба и шорты ALEXANDER ARUTYUNOV, майка SORELLE ERA, туфли EКONIKA
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: шуба и шорты ALEXANDER ARUTYUNOV, майка SORELLE ERA, туфли EКONIKA

На Елизавете: колье, серьги и браслеты ALROSA DIAMONDS, куртка ALINA ZHARA, боди DIESEL (ЦУМ), две юбки SORELLE ERA
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: колье, серьги и браслеты ALROSA DIAMONDS, куртка ALINA ZHARA, боди DIESEL (ЦУМ), две юбки SORELLE ERA

На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, рубашка MAISON MARGIELA, топ SORELLE ERA, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery)
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, рубашка MAISON MARGIELA, топ SORELLE ERA, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery)

На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, юбка CESTRX, рубашка MAISON MARGIELA, топ SORELLE ERA, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery)
Фото: Максим Чуркин

На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, юбка CESTRX, рубашка MAISON MARGIELA, топ SORELLE ERA, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery)

Петь вам в данный момент удается?

Меньше, чем хотелось бы. Все чаще заду­мываюсь возобновить профессиональные уроки вокала. В институте их вела пре­красный педагог, которая знала мои дан­ные и умело их развивала. Был результат, который я сама чувствовала. Сейчас пою только в спектаклях — «Бэтмен против Брежнева», «Гамлет in Moscow», «Бога­тые невесты», во всех детских постанов­ках. Но голос — он как мышца, которую надо регулярно тренировать. Я это делаю редко, поэтому чувствую, как тонус спа­дает. Раз в неделю распоешь­ся, все сделаешь нормально, но хочется большего, чтобы голос был подвижный.

Какие из ролей в Театре на Брон­ной особенно цените — те, где поете?

Да, «Бэтменом» и «Гамлетом» точно гор­жусь: это кардинально разные спектакли и роли — инженера Лели и Актрисы, ко­торой, понятно, нет у Шекспира. Всегда всем советую именно на них приходить. Это были мои первые большие роли на Бронной. Еще выделю «Дачники на Бали, или “Асса” 30 лет спустя». Если на Лелю и Актрису я вводилась в уже существую­щие работы, то этот спектакль Констан­тин Юрьевич Богомолов ставил в том числе со мной. И очень люблю «Веронику» — важный, сильный, серьезный и трогательный спектакль про Великую Отечественную войну.

А с моделингом завязали?

Да, но я бы с удовольствием вер­нулась! Съемки для журналов — это прямо подарок для меня. Спа­сибо Собака.ru за одну из самых красивых фотосессий в моей жиз­ни! Кстати, если все пойдет не так в актерстве, у меня есть еще один план Б: похудею килограмм на десять, поеду в Париж. Хоть кто-нибудь меня же возьмет там на работу?! (Смеется.)

Фото: Максим Чуркин

Идея: Яна Милорадовская

Текст: Андрей Захарьев

Стиль: Алина Артей

Визаж: Алиса Казакова

Волосы: Дмитрий Абрамович

Продюсер: Екатерина Кузнецова

Ассистент фотографа: Илья Харламов

Ассистент стилиста: Екатерина Шумилова

Свет: Никита Грачев

Ретушь: Софья Якимова

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Материал из номера:
Сентябрь
Рубрика:
Что смотреть дома
Люди:
Елизавета Базыкина

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