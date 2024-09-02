Звезда «Комбинации» и «Слова пацана» Елизавета Базыкина: «Я не распыляюсь, по головам не иду и за свой успех умирать не собираюсь»

24-летняя звезда Театра на Бронной Елизавета Базыкина — артистка новой формации: по щелчку камеры переключается с дерзкого brat на скромный very mindful very demure и обратно. То ли дело в модельном бэкграунде, то ли во врожденной гуттаперчевости, но в лицедействе регистр Лизы — все восемь октав! Она органична и в роли ветреной виолончелистки — петербурженки Насти, у которой проблемы с флажолетами и Александром Петровым, в «Надвое» Валерия Тодоровского, и ангелоподобной медсестры Наташи, спасительницы Адидаса Ивана Янковского в хитовом «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова, и гротескно-водевильной Актрисы из спектакля-деконструкции «Гамлет in Moscow» Константина Богомолова.
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В грядущем байопике «Комбинации» (горячо ждем с 6 сентября — эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru!) Никиты Власова Базыкина продолжает демонстрировать свой актерский (и вокальный!) диапазон. В оммаже первому российскому герлз-бэнду, в своих поп-частушках иронично осмыслившему коллективное бессознательное ранних 1990-х с их дефицитом, денежной профессией бухгалтера и мечтой о заграничных принцах, она, меняя платья с пайетками на шорты (всего — более 50 костюмов!), поет и танцует в образе бессменной солистки группы Татьяны Ивановой. И это настолько мэтч, что мы, вслед за Никитой Кологривым в роли продюсера Шишинина, не сомневаемся: Базыкина — звезда нашего периода.
Почему «Комбинация» — это мем-машина
«Два кусочека колбаски у тебя лежали на столе, ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе!», «Бухгалтер, милый мой бухгалтер, зато родной, зато весь мой». У группы «Комбинация» довольно запоминающиеся тексты, они были просто мем-машиной, которая исполняла мем-хиты до того, как это стало модным, — за десять лет до рождения Инстасамки! Какую песню после съемок в сериале напеваете чаще всего?
Я пою все их песни кру-гло-су-точ-но: запеваю «Два кусочека колбаски», продолжаю «Вишневой девяткой» и American Boy. (Смеется.) А цепляющие фразы из лирики вроде «Лешка, Лешка, я тебе не кошка» теперь часто использую в повседневном общении. Мне нравится, что слова песен «Комбинации» цитируют реалии нашего быта — и до сих пор стопроцентно к нему применимы.
Согласен, первые альбомы — просто энциклопедия жизни в России начала 1990-х: по ним можно изучать постсоветскую историю страны. А что с музыкой «Комбинации» — это ретро? Пару лет назад ведь стал актуален саунд, как у них, но с оттенком метаиронии.
Да, но для меня в «Комбинации» все-таки больше вайба прошлого. Доброй и светлой ностальгии по тому, что было и как. Я слушаю их музыку и сразу погружаюсь в детство: вспоминаю каникулы и бабушку, которая включала мне свои любимые кассеты с Boney M., ABBA и как раз таки «Комбинацией». А когда я познакомилась с Таней Ивановой, бессменной солисткой группы, которую я играю в сериале, эти идиллические впечатления только подтвердились.
И как — у вас с Татьяной Ивановой сразу случился мэтч?
Абсолютно! Прежде чем приступать к съемкам сериала, мы с режиссером Никитой Власовым (автором роуд-муви о наследии 1990-х «Лада Голд». — Прим. ред.) встретились с Таней в ресторанчике, мило поболтали. Она общалась со мной как с родственницей, очень открыто и благосклонно. И говорила не стесняться и звонить ей, если будут какие-то вопросы во время съемок.
Звонили?
У меня пару раз возникали порывы что-то спросить, но потом становилось неловко отвлекать человека. Ну зачем я буду тревожить ее своими дурацкими вопросами?! А потом Таня сама приняла участие в съемочном процессе — приехала на площадку в Саратове (где группа «Комбинация» была основана продюсером Александром Шишининым, и поэтому там прошел основной блок съемок. — Прим. ред.), и мы еще раз пообщались.
Чем поделилась Таня Иванова? Что удалось узнать?
Какая моя героиня на самом деле: как она говорит, в каком настроении сейчас, какие ощущения испытывала в тот или иной период жизни. Мне показалось, у нас с Таней много общего. Мы обе из Поволжья: я родилась в Сызрани, она — в Саратове, обе росли в простых городах и рабочих семьях без особых привилегий. Нас не баловали и довольно строго воспитывали. Так что у нас с Таней похожи черты характера: стойкость и боевой настрой. И еще это моя первая в кино роль пацанки — дерзкой и о-о-очень яркой. Одна сцена девичьей драки на дискотеке, зачинщицей которой становится моя героиня, чего стоит!
Да, этим ваш персонаж выступает на контрасте со второй солисткой, по сюжету более сдержанной выпускницей консерватории Аленой Апиной, которую играет Анастасия Уколова. Важный вопрос: а творческую ревность со стороны своего прототипа вы не почувствовали?
Слава богу, нет! И это удивительно, потому что я бы так не смогла. На месте Тани я бы очень ревностно смотрела — что это там за актрисочка будет меня играть? Это же не хухры-мухры, а история реального человека, снятая при его жизни. Ведь никто на самом деле не способен в точности передать, что ты чувствовала и переживала в те или иные моменты. А Таня, получается, мне доверила свою жизнь и судьбу. Хотя, конечно, в сериале это не Таня как таковая, а наша ее интерпретация — моя, режиссера и сценариста Никиты Власова и его соавтора Егора Чичканова.
Почему у сериала о 1990-х в референсах «Эйфория» и «Секс в большом городе»
Художники сериала «Комбинация» рассказали нам, что много сил положили как на воссоздание антуража конца 1980-х — начала 1990-х, так и на разработку фэшн-образов участниц группы: чтобы они были как будто героини «Секса в большом городе», но только с поправкой на эпоху. Создали более 500 костюмов — только для вашего персонажа Татьяны Ивановой их было 50! А для продюсера Александра Шишинина в исполнении Никиты Кологривого раздобыли футболку с капюшоном, в которой тот действительно ходил. Удивительно, если учесть, что Шишинин погиб в 1993-м.
Задачей было показать группу «Комбинация» глазами зрителя, дать взгляд со стороны. Поэтому художники не только использовали ретрокостюмы и украшения, но и, наоборот, добавляли современные детали — джинсы, блузки. Это работало на идею: мы видим, какими модными и яркими были те времена.
То же и с макияжем. Если в «Слове пацана», как ретропроекте, важна стилизация, в «Комбинации» мы могли похулиганить и выйти за рамки времени. У нас не было синих теней и морковных губ! Мы старались сделать так, чтобы тем, кто еще не родился в 1990-е, стало очевидно: то, что тогда было в тренде, применимо и сейчас. Среди референсов у художника по гриму Кати Одинцовой фигурировал сериал «Эйфория».
По первым сериям, которые показали журналистам, сложилось впечатление, что байопик переполнен иронией по отношению к тому времени, как и песни самой «Комбинации». Вы обсуждали с режиссером Власовым tone of voice проекта?
Насмехаться над временем — такой задумки точно не было. Я играла не эпоху, а своего персонажа, Таню, историю группы. Но для меня, пожалуй, был важен акцент на активном стремлении воплощать мечты и амбициозности, многим присущей в девяностые. «Комбинация» — про правду жизни, дыхание, выбор, перемены, мечтательных молодых людей, которые сталкиваются и с сильнейшей конкуренцией, и с предательством, и с обманом. 1990-е же вообще ассоциируются с трагичными судьбами, и вот это настигает каждого из героев сериала — кого-то в большей степени, кого-то в меньшей.
А какой у Власова вообще режиссерский метод — он с вами совпал?
Поначалу мне было даже немного странно — после работы с Жорой Крыжовниковым я привыкла к строгому соблюдению графика, когда все происходит минута в минуту, а вокруг все очень собранные. У Никиты на площадке другая атмосфера — более расслабленная и как будто немного на приколе в хорошем смысле. Нужные для образа героини Тани Ивановой интонации мы часто искали прямо на площадке. Например, Никита никогда не говорил «Стоп», если сцена и текст закончились, а предлагал еще сымпровизировать, спеть или станцевать. Ближе к концу проекта я втянулась и оценила такой метод.
Дедушка рок-гитарист, и как Лиза поступила в ГИТИС, но не попала в поп-группу «Серебро»
Продюсер группы «Комбинация» Шишинин, который в сериале предстает идеалистом и мечтателем в исполнении Кологривого, очень верил в Татьяну Иванову. А кто верил в вас?
Мои родители — всегда. У меня семья не связана с искусством, но все как хобби поют: бабушка, мама, папа, младшая сестра. Дедушка выступал как гитарист с рок-группой. На гитаре играют двоюродные дядя и брат. Бабушка красиво рисует, мама тоже, а еще — когда-то играла на баяне, сестра танцует.
Но вы единственная, кто сделал творчество своей профессией?
Получается, так. Вообще, по мне сразу было понятно, что просто необходимо направить эту энергию в творческое русло. Я росла неусидчивой, гиперактивной, с шилом в попе. Никогда не была зубрилкой, которая сидит в тишине и читает книгу. Я вихрь: играла в волейбол, занималась танцами, спортивной аэробикой, солировала в хоре, участвовала в конкурсах чтецов. А еще были гитара, фортепиано. Я училась в школе искусств сызранского композитора Аркадия Островского.
Это та, что в районе Образцовской площадки, или «Образины», как ее называют местные? Мой папа из этих мест.
Точно! Я ходила туда лет с пяти на хор и окончила ее аж дважды. Сначала стандартное образование — семь лет, а потом пошла на подготовительное отделение для тех, кто хочет поступать в музучилища и консерватории.
На Елизавете: серьги и кольца ALROSA DIAMONDS, шуба RUDY I EYE, платье SAY NO MORE, туфли EKONIKA
На Елизавете: колье, кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery), рубашка YOU WANNA, шорты ROGOV SHOP
На Елизавете: колье, кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery), рубашка YOU WANNA, шорты ROGOV SHOP
То есть на актерский в ГИТИС вы не собирались, а хотели петь?
Да! Но после школы я переехала в Москву, прожила там полгода и решила попробовать поступить в театральный. Сначала это было просто идеей: почему бы и нет. Я начала ходить на вступительные экзамены, везде прошла по творческим конкурсам, и это придало мне веры в свои силы. Когда надо было выбирать, я остановилась на ГИТИСе. И даже поступила к мастеру Валентину Клементьеву на бюджетное место!
Как вам кажется, чем вы всех поразили?
Я читала «Нате!» Маяковского и выглядела такой девчонкой, которая просто по приколу, случайно залетела на конкурс. Наверное, эта непосредственность всех и подкупила.
Как вы вообще обустраивались в Москве? Получалось зарабатывать музыкой — работать в караоке, например?
Я зарабатывала не музыкой, а моделингом — снималась для брендов, лукбуков, ходила на показах локальных дизайнеров на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. За съемки платили по три тысячи рублей за смену. А вообще, конечно, помогали родители. Первые стабильные деньги я получила, когда поступила в театр (МХАТ им. М. Горького. — Прим. ред.).
А что за история с группой «Серебро»?
Это было до учебы в ГИТИСе, когда я только переехала в Москву: тогда как раз распался состав «Серебра» из Ольги Серябкиной, Кати Кищук и Полины Фаворской, и продюсер группы Максим Фадеев объявил о наборе нового. Чтобы принять участие, нужно было выложить в соцсетях кавер, указать возраст, рост и добавить хештег. Я тогда штук пять видео выложила. На втором этапе отбора сделали сайт, где за тех, кто попал в шорт-лист, голосовали. Из них выбирали 15 человек, которые должны были стать участницами реалити-шоу. Мне написала менеджер проекта, попросила дополнительные фото, я это сделала, но мне ответили, что я не подхожу — слишком высокая. У меня рост 173 сантиметра, а они искали девушек 160–165. Новые участницы перезаписали хиты «Серебра», поехали гастролировать, но вскоре коллектив развалился. А я тогда очень горевала! Мое сердце было разбито.
Почему Тодоровскому, Богомолову и Крыжовникову нужна Базыкина из Сызрани
Каждый год из театральных вузов России выпускаются сотни актеров. Везет — единицам. Вы на что надеялись?
Всегда было ощущение, что мне кто-то помогает — сама жизнь, Бог, и это меня воодушевляет. В ГИТИС я пришла под конец отбора, буквально впрыгнула в последний вагон — и попала на бесплатное место! На втором курсе меня единственную с потока взяли во МХАТ им. Горького на главную роль — в «Некурортный роман» Боякова, а затем режиссер Виктор Крамер отдал мне Аксюшу в спектакле «Лес».
К этому добавился кинодебют — и сразу у Тодоровского.
Да, дальше Валерий Тодоровский снял сериал «Надвое» с Сашей Петровым, Данилой Козловским и Ирой Старшенбаум и взял меня, Лизу Базыкину из Сызрани. Странно же? Еще как! И однокурсники тогда тоже шептались: «Как она туда попала?!» А я сама не знаю как! Просто на кастинг пришла — и сыграла виолончелистку Настю в драме о поездке в Петербург, которая становится водоразделом на до и после и переменой в судьбе для каждого из четырех главных героев.
Потом наш курс посмотрел Константин Богомолов и отобрал меня и еще одну девочку в Театр на Бронной. Для меня самой это странно, не знаю, в чем секрет, я сама в шоке от всего происходящего в моей жизни.
Следом появились Жора Крыжовников, «Слово пацана» и роль чистой душой медсестры Наташи, в которую влюбляется герой Ивана Янковского. А вместе с феноменальным успехом сериала пришли зрительская симпатия, отзывы критиков, приятные и важные слова уважаемых старших коллег. Это все подстегивает, жизнь будто говорит: «Проходи, Лиза, чувствуй себя как дома».
На Елизавете: шуба и шорты ALEXANDER ARUTYUNOV, майка SORELLE ERA, туфли EКONIKA
На Елизавете: серьги и кольца ALROSA DIAMONDS, топ WALK OF SHAME, галстук HENDERSON, шорты VERSACE (ЦУМ), рубашка и пиджак POST POST SCRIPTUM, туфли EKONIKA
На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, тренч ROGOV SHOP, сапоги LE SILLA (ЦУМ)
Но это все же и про ваши усилия тоже?
Разумеется, своей рациональной частью я понимаю, что это и моя заслуга. Усердие, трудолюбие, а где-то и упорство. Ну и я всегда со всеми стараюсь быть честной.
У нас это любят, честность?
Я за сдержанный, деловой подход. Мы работаем вместе — если можем найти компромисс, то ищем его. Если нет, то не страшно, посотрудничаем в другой раз, будут еще проекты. Я стараюсь к этому сухо так относиться, без лишних эмоций: не распыляюсь, по головам не иду, за свой успех умирать не собираюсь. В конечном итоге все равно самое важное — то, что ты чувствуешь сама. Например, утвердили меня в прошлом году в крупный проект. Продюсеры отличные, режиссер выдающийся, много смен — главная роль. А душа не лежит, и всё тут. Все говорят: «Иди, ты чего, будет классно!» А я не могу.
Может, это капризы?
Ну почему капризы? Капризы, наверное, тоже есть, но это скорее про чуйку, интуицию, самоощущение. Я себе в этом плане доверяю. Читаю сценарий и понимаю — мое или нет. И всегда готова уступить другой актрисе, если сама этой работой не горю.
Народ против поцелуя с Вовой-Адидасом и вернется ли Лиза в моделинг
Не надоели вам вопросы про «Слово пацана»?
Я не против, это сериал, который принес мне бешеную популярность, изменил жизнь, разделили ее на до и после. Я с теплом и трепетом вспоминаю всех, кто принимал участие в «Слове пацана», и обожаю видеонарезки, которые делают фанаты. Да и потом, есть люди, которые с не меньшим запалом говорят и про мои театральные работы.
А что вы отвечаете тем, кто считает, что «Слово пацана» пропагандирует насилие?
Уже после выхода проекта Жора Крыжовников в одном из интервью процитировал отзыв, который всю съемочную группу «убил». В восьмой серии у Вовы-Адидаса и моей героини Наташи была сцена, похожая на секс: мы целуемся в сторожке полностью одетые. И какая-то женщина пишет комментарий — мол, какой ужас! «Был же нормальный сериал, а теперь секс показали, с ребенком не посмотришь!» Жора говорит: «Ничего, что там избивают, убивают, уши режут, насилуют, — это можно с ребенком смотреть, а секс Вовы и Наташи — нет». После такого многое становится понятно про подобные отзывы.
Как у вас складывалось с Крыжовниковым — сработались на площадке?
С Жорой очень круто, я люблю такой подход — серьезный, строгий, быть на работе в ежовых рукавицах. (Смеется.) Конечно, мне невероятно везет работать с такими режиссерами, как Валерий Петрович Тодоровский, Андрей Николаевич (настоящее имя Жоры Крыжовникова — Андрей Першин. — Прим. ред.), Никита Власов.
На Елизавете: шуба и шорты ALEXANDER ARUTYUNOV, майка SORELLE ERA, туфли EКONIKA
На Елизавете: колье, серьги и браслеты ALROSA DIAMONDS, куртка ALINA ZHARA, боди DIESEL (ЦУМ), две юбки SORELLE ERA
На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, рубашка MAISON MARGIELA, топ SORELLE ERA, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery)
На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, юбка CESTRX, рубашка MAISON MARGIELA, топ SORELLE ERA, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery)
Петь вам в данный момент удается?
Меньше, чем хотелось бы. Все чаще задумываюсь возобновить профессиональные уроки вокала. В институте их вела прекрасный педагог, которая знала мои данные и умело их развивала. Был результат, который я сама чувствовала. Сейчас пою только в спектаклях — «Бэтмен против Брежнева», «Гамлет in Moscow», «Богатые невесты», во всех детских постановках. Но голос — он как мышца, которую надо регулярно тренировать. Я это делаю редко, поэтому чувствую, как тонус спадает. Раз в неделю распоешься, все сделаешь нормально, но хочется большего, чтобы голос был подвижный.
Какие из ролей в Театре на Бронной особенно цените — те, где поете?
Да, «Бэтменом» и «Гамлетом» точно горжусь: это кардинально разные спектакли и роли — инженера Лели и Актрисы, которой, понятно, нет у Шекспира. Всегда всем советую именно на них приходить. Это были мои первые большие роли на Бронной. Еще выделю «Дачники на Бали, или “Асса” 30 лет спустя». Если на Лелю и Актрису я вводилась в уже существующие работы, то этот спектакль Константин Юрьевич Богомолов ставил в том числе со мной. И очень люблю «Веронику» — важный, сильный, серьезный и трогательный спектакль про Великую Отечественную войну.
А с моделингом завязали?
Да, но я бы с удовольствием вернулась! Съемки для журналов — это прямо подарок для меня. Спасибо Собака.ru за одну из самых красивых фотосессий в моей жизни! Кстати, если все пойдет не так в актерстве, у меня есть еще один план Б: похудею килограмм на десять, поеду в Париж. Хоть кто-нибудь меня же возьмет там на работу?! (Смеется.)
Фото: Максим Чуркин
Идея: Яна Милорадовская
Текст: Андрей Захарьев
Стиль: Алина Артей
Визаж: Алиса Казакова
Волосы: Дмитрий Абрамович
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Ассистент фотографа: Илья Харламов
Ассистент стилиста: Екатерина Шумилова
Свет: Никита Грачев
Ретушь: Софья Якимова
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