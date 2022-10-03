Знакомьтесь, студия Stereotactic — они сняли лучший российский фильм 2022-го «Экспресс»!

В прокате идет главная премьера осени — трагикомедия и дебют режиссера Руслана Братова «Экспресс» от сверхмодной студии Stereotactic, бодрая Черкесская Одиссея feat. вечный русский сюжет про Иванушку-дурачка. Пока Зинаида Пронченко переименовывает в честь «Экспресса» свой телеграм-канал, «Собака.ru» прямо перед премьерным показом на Ленфильме обсудила с командой фильма историю парня по кличке Сос, который ищет счастье (карточку со счастливой букмекерской ставкой в 1000 рублей!), и уточнила, куда делась любовная линия (спойлер: стала любовным пунктиром), как проходили съемки в Карачаево-Черкесии и на какие музыкальные «пасхалки» стоит обратить внимание.
Снизу слева направо по кругу: Руслан Братов, Михаил Хуранов, Сергей Голиков, Сергей Яхонтов
Съемки
Отвечает продюсер фильма Сергей Яхонтов, руководитель департамента игрового и документального кино студии Stereotactic, участвовал в создании доксериала «Русские хакеры: начало» и нашумевшей документалки про протест грузинской молодежи «Raving Riot: Рейв у парламента»
Как познакомились с Русланом Братовым?
В 2017 году мы спродюсировали его короткометражный дебют «Лалай-Балалай». Был такой советский аттракцион — карусель «Сюрприз», бешено вертящийся круг с вдавленными в стенки отдыхающими. Руслан нашел документальное видео: пустой городской парк в провинции, раннее утро, поддатые озорные мужчины под 40 вереща вертятся на «Сюрпризе», который сами же запустили. Кто выключит аппарат — не понятно, приходится прыгать... Когда фильм уже был снят, нам стали писать со всей страны: выяснилось, что, как и герои «Лалая», десятки человек ежегодно в России травмируются и гибнут, выпрыгивая с самостоятельно запущенных «Сюрпризов». Получившийся гимн мужскому безрассудству имел успех на фестивалях по всему миру.
С чего начался «Экспресс»?
В 2018-м началась работа над этой полнометражной картиной, предстоял непростой четырехлетний путь. Следует отдать должное Руслану Братову — он упорно и мужественно шел к цели. Устоял перед соблазном сытных сериальных гонораров, а когда пришлось выбирать: театр или фильм — ушел из МХАТа.
Кадр из фильма
Расскажите про сюжет фильма в трех предложениях.
В основе сюжета — функциональный драматургический механизм: есть потерянная карточка со ставкой «Экспресс» — Золотой ключик. Есть три дня, чтобы во что бы то ни стало эту карту найти — «секундомер» всей черкесской одиссеи. Драматургическая пружина незамысловата, но за внешней простотой схемы стоит прочтение автора.
Съемки «Экспресса» проходили в Карачаево-Черкесии. Почему там и как это было?
Руслан родился и вырос в Черкесии. Он смотрит на свой город в кадре пристальным прищуренным взором. Важнейшую роль в создании мира картины сыграл оператор-постановщик Саша Худоконь — у него документальный бэкграунд (а в душе — андеграунд). Творческий союз Саши и Руслана состоялся: парни основательно готовились к съемкам, каждый кадр прорисован на раскадровках и аниматиках. В Черкесске заранее был сделан полный «прешут» — на объектах просняты и смонтированы репетиции, опробованы склейки, проверены световые режимы в горах. Дебютное авторское кино разгуляться в производстве не позволяет — нужно четко знать, что ты делаешь. И мы знали.
Из фильма почти полностью исчезла любовная линия — как так вышло?
Любовная линия не ушла. Она редуцировалась из «линии» любви в «пунктир» плотских страстей. Еще в «Экспресс» не вошли квазикомичная история мужа Нины, вещие (и абсурдные) кошмары главного героя Соса, каскадерские трюки на движущемся поезде, да и много чего еще. Почему? «Экспресс» боится «стараться», не позволяет себе «наяривать», забавлять. Такой «аристократизм» может смутить массового зрителя, но нам дороже сохранить интонацию автора без искажений. Если картине и суждено тронуть сердца зрителей, пусть это случится благодаря искренности рассказчика, а не за счет инженерной манипуляции продюсеров.
Кадр из фильма
В российских медиа и телеграм-каналах «Экспресс» хвалят больше, чем ругают — это точно. Что этот фильм значит для российского кинематографа?
Фильм хвалят, это правда. «Экспресс» потенциально имел международную фестивальную судьбу: черновой монтаж видели в Карловых Варах, Венеции и Торонто. До 24 февраля был отклик. Фестивальная премьера «Экспресса» состоялась в Выборге на фестивале с метаироничным названием «Окно в Европу». Фильм взял гран-при, призы за лучший актерский ансамбль и лучшую операторскую работу.
Могу ли назвать релиз успешным?
Мне сложно ответить на этот вопрос. Слишком тяжелый контекст. У каждого фильма своя судьба, своя дхарма. У нашего — болезненно рождаться четыре года и выйти именно здесь и сейчас.
Руслан Братов
Актеры
Отвечает режиссер «Экспресса» Руслан Братов, сценарист и актер, он дебютировал как режиссер в 2017 году трагикомедией «Лалай-Балалай» и сразу взял за него «Кинотавр» в номинации «Короткий метр».
Фильм визуально получился красивым и поэтичным. Как выстраивалась работа с оператором, как появлялись находки вроде «черной дыры» в начале и в конце?
Александр Худоконь, наш оператор, очень тонкий художник — мне нравится, как он видит. Это удовольствие — работать с ним и каким-то вещам учиться. Мы постоянно говорили о фильме, сначала сделали раскадровку, потом почти полностью просняли на телефон, и по ходу этих процессов у нас появлялись решения.
В «Экспрессе» играет много непрофессиональных актеров: почему так и как проходил кастинг?
Для того чтобы рассказать эту историю, хотелось создать новое пространство, в котором она будет происходить. Аутентичное и не виданное зрителями до сих пор. В выбранной форме неверно было бы вводить туда только профессиональных актеров — это сделало бы пейзаж картонным, условным.
Возможно, в фильме есть «пасхалки», которые никто не заметил, но вы их закладывали?
«Пасхалки» есть. Например, в сцене, где к Олегу приходят его сестры, актер Павел Ворожцов наигрывает нагитаре Somos Novios — это главная тема из фильма «Лалай-Балалай».
Фильм посвящен актеру и режиссеру Евгению Сытому, который играл у вас в «Лалай-Балалае» и должен был играть в «Экспрессе». Вы говорили, что финал у «Экспресса» был бы другим, если бы все сложилось по изначальной концепции. Если не секрет, то каким бы был финал?
С карточкой бы ушел Олег, не понимая, что она выигрышная.
Сценарий
Отвечает Михаил Хуранов, соавтор сценария и актер, играл в драме «Человек, который удивил всех», криминальной драме «Бык» и сериалах «Бихэппи» и «Колл-центр».
Вы соавтор сценария и одновременно играете второстепенную роль — физрука главного героя Соса в колледже. Как ощущения?
Я благодарен Руслану за это приключение. А для роли физрука я долго отращивал усы, чтобы были как родные, писали роль под меня. Была еще одна роль, которую мне хотелось сыграть, но эпизод не вошел в картину.
Что вам удалось привнести в исходный сценарий?
У меня не было желания что-то привносить в историю, просто она была немного не доведена, на мой взгляд. Я поделился с Русланом мыслями, а Русик сказал: «Да, ладно, давай попробуем». Так и пошло-поехало. Мы сели и сразу дали драфт, а потом дали еще 244 драфта и еще 500 штук. Били текст два года: я стонал в голос, молился всем богам, но Руслан неутомим на пути к совершенству. Люблю поныть.
На Сергее Яхонтове: спортивная кофта Sneakers museum; на Михаиле: джинсы и лонгслив SHU, спортивная кофта Sneakers museum; на Руслане: спортивная кофта Sneakers museum, джинсы и футболка SHU; на Сергее Голикове: футболка и спортивная кофта Sneakers museum
Что не позволило вам сдаться?
Стоит заметить, что каждую нашу работу Руслан угощал меня всевозможными ништяками. Я после них добрый, послушный, мироточу. Страчателла, лангустины, манго и все такое. Еще Руслан довольно сносно готовит кабачковую икру.
«Экспресс» — фильм о провинциальной жизни в Карачаево-Черкесии. Насколько правдива и применима смысловая часть фильма к реальной жизни?
Смысловая часть правдива и применима не только к нашей республике, но и к любой другой. Взять, к примеру, Зимбабве. Смысловая часть правдива и применима к любому спальному району Москвы. Зайдите в букмекерку в Бутово, на Тверской, или в Черкесске. Разница будет только в качестве кофе.
Вы переехали недавно в Петербург. Как вы здесь оказались и как ощущения?
Ехал проездом в Выборг. В Выборге петербуржец и актер Илья Дель похитил у меня походную подушку и тетин кошелек. Пришлось возвращаться в Питер. Вышел из вагона и вижу Город! Вот это культура! Тут же решил, что, как человек высококультурный, просто обязан пожить здесь. Такое ощущение, что вернулся домой. Меня гораздо чаще здесь узнают женщины, чем в Москве.
Кадр из фильма
Музыка
Отвечает композитор «Экспресса» Сергей Голиков, участник обожаемой группы «Всадники ЖКХ», где он играет на гитаре, пишет песни и исполняет их.
Как сформировался музыкальный контекст у фильма?
С самого начала в сценарии была песня «Нина», которую написал актер Евгений Сытый (Евгений скончался в марте 2022 года. — Прим. ред.) — именно он должен был играть главную роль в «Экспрессе». Его герой ходит с акустической гитарой, время от времени бренчит на ней в кадре и в кульминационный момент сюжета исполняет «Нину», как бы невзначай озвучивая сцену погони бандитов за вторым героем — Сосом. Поэтому композиторская задача была конкретная: саундтрек должен был звучать как закадровое бренчание Олега, композиционно выстраиваться вокруг «Нины».
Как вы попали в проект?
Наш оператор Саша Худоконь был знаком с моим акустическим мини-альбомом «Вояж» и предложил меня в качестве композитора. «Вояж» одновременно очень тонок и очень самодеятельно-топорен. Думаю, это было то, что нужно для «Экспресса».
Можете поделиться референсами, которые использовали, подбирая музыку?
Когда все стало понятно про инструмент, мы, конечно, обсуждали саундтрек Нила Янга к «Мертвецу» Джармуша. Но «Мертвец» — кино мистическое, нам же требовалось соблюсти некоторую «дворовость». У Руслана и Саши Худоконя изначально был референс — звук настраиваемой гитары. Это сразу показалось нам хорошей метафорой настроения Соса, его душевного томления и той неразберихи, которая царит в его голове.
Есть ли еще какие-то «ключи» к пониманию звукового мира «Экспресса»?
Мы для себя зарезервировали пространство для мистики в рабочем процессе. Выходило так, что Олег, играя на своей гитаре, как бы озвучивал мысли и чувства Саши и в каком-то метафизическом смысле (неявно, но вполне возможно) даже аранжировал его судьбу. Не пересекаясь в реальности (Саша и Олег видят друг друга только один раз), они оказывались соединены нитью музыкального повествования. Развивая идею настройки струн, мы двигались к композициям предельно простым, циклическим, насыщенным резонансами и побочными случайными звуками. И полутона я активно использовал: полтона вверх, полтона вниз — метафора душевного томления, эмоциональных качелей.
Текст: Алина Исмаилова
Фото: Val Ray
Стиль: Дарья Пашина
Ассистент стилиста: Диана Сафаргулова
Свет: Дмитрий Суворов, Skypoint
Благодарим Киностудию Ленфильм, лично Артемия Аграфенина, а также Рината Умярова за помощь в проведении съемки.
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