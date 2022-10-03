Знакомьтесь, студия Stereotactic — они сняли лучший российский фильм 2022-го «Экспресс»!

Расскажите про сюжет фильма в трех предложениях.

В основе сюжета — функциональный драматургический механизм: есть потерянная карточка со ставкой «Экспресс» — Золотой ключик. Есть три дня, чтобы во что бы то ни стало эту карту найти — «секундомер» всей черкесской одиссеи. Драматургическая пружина незамысловата, но за внешней простотой схемы стоит прочтение автора.

Съемки «Экспресса» проходили в Карачаево-Черкесии. Почему там и как это было?

Руслан родился и вырос в Черкесии. Он смотрит на свой город в кадре пристальным прищуренным взором. Важнейшую роль в создании мира картины сыграл оператор-постановщик Саша Худоконь — у него документальный бэкграунд (а в душе — андеграунд). Творческий союз Саши и Руслана состоялся: парни основательно готовились к съемкам, каждый кадр прорисован на раскадровках и аниматиках. В Черкесске заранее был сделан полный «прешут» — на объектах просняты и смонтированы репетиции, опробованы склейки, проверены световые режимы в горах. Дебютное авторское кино разгуляться в производстве не позволяет — нужно четко знать, что ты делаешь. И мы знали.

Из фильма почти полностью исчезла любовная линия — как так вышло?

Любовная линия не ушла. Она редуцировалась из «линии» любви в «пунктир» плотских страстей. Еще в «Экспресс» не вошли квазикомичная история мужа Нины, вещие (и абсурдные) кошмары главного героя Соса, каскадерские трюки на движущемся поезде, да и много чего еще. Почему? «Экспресс» боится «стараться», не позволяет себе «наяривать», забавлять. Такой «аристократизм» может смутить массового зрителя, но нам дороже сохранить интонацию автора без искажений. Если картине и суждено тронуть сердца зрителей, пусть это случится благодаря искренности рассказчика, а не за счет инженерной манипуляции продюсеров.