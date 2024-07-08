Актер Константин Плотников: «Если ты встречаешься со злом, полагая, что его не существует, ты овечка, которую точно съедят»

Про христианские вайбы, синдром спасателя и рабочие травмы

Костя, твой партнер — точнее, брат! — по «Калимбе» Петр Скворцов рассказал, что сериал оставил в тебе след — буквально: на съемках тебе случайно сломали нос!

(Смеется.) Было такое — в сцене драки немного не рассчитали удар. А еще мы с другими актерами чуть не залили углекислым газом пиротехника, отыгрывая пожар.

Экс-журналист и наркопотребитель в завязке и долгах, твой герой в «Калимбе» Андрей винит во всех своих несчастьях дилера и по совместительству приемного брата Рому. Как говорится, есть что поиграть!

Андрей был настоящим подарком после Горшка (Михаил Горшенев — сооснователь и фронтмен «Короля и Шута», которого Константин сыграл в одноименном панк-группе сериале. — Прим. ред.). Мне повезло, что эти роли случились именно в такой последовательности. Чем-то герои похожи, в жизни обоих были тяжелые наркотики, но они кардинально разные в своей сути, это точно не повторение того же. Андрей пережил тяжелую утрату — его жена, которая вслед за ним подсела на запрещенные вещества, умерла от передоза. Теперь он занимается йогой и медитациями, чтобы себя контролировать. Но яркие эмоциональные всплески у Андрея случаются — особенно когда появляется его триггер Рома (в роли Ромы — Петр Скворцов. — Прим.ред.). Я, кстати, благодаря роли тоже погрузился в йогу, использую ее сейчас, чтобы перезагружаться.

Магистрально Андрей для тебя про что?

Он спасатель, и мне это в нем нравится. Андрей по чесноку пытается всем помогать, возможно, даже излишне. Его тяжелое прошлое сказывается так, что он теперь про справедливость, правду. Оказавшись запертым в подвале с другими жертвами и их обидчиками, он пытается выстраивать со всеми нормальные отношения. Ну, кроме Ромы.

Да, он такой спасатель, который еще и спаситель — весь про жертвенность и самопожертвование.

Мы как раз в процессе съемок говорили, что Андрей спасатель и спаситель! Местами в нем даже что-то христианское появляется. Но это стремление помогать всем и вся ему нужно, чтобы через него заглушить сильнейшее чувство вины. Очевидно, в глубине души Андрей понимает: он просто перекладывает на Рому ответственность, хотя во всем, в том числе смерти жены, виноват сам.

От Андрея идет явный христианский вайб: ты в «Калимбе» как будто мессия, а вся история с братом Ромой похожа на альтернативную версию Каина и Авеля.

Мне очень понравилось, как мы с Петей Скворцовым на площадке выстраивали взаимоотношения. Это было прямо интересно — именно как Костя и Петя, а не только Андрей и Рома. Во-первых, мы очень сошлись по-человечески, во-вторых, по-актерски: не сговариваясь, в общих сценах со всеми героями мы чувствовали друг друга и делали одновременно разные вбросы про братьев. Оба ощущали, когда ненависть между нашими героями начинает понемногу ослабевать.

Это твой и Петин театральный бэкграунд так срабатывал, что все хотелось поразыгрывать, разогнать, попробовать этюдами нащупать?

Наверное. Я очень люблю театр, Петя вроде бы тоже. Мы и похожую литературу ценим, так что сошлись и в творческом, и в человеческом плане. Надеюсь, Петя тоже так думает! Если что, это мое мнение. (Смеется.)