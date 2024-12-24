30 лучших иностранных фильмов 2024 года

Собака.ru продолжает подводить субъективные итоги года в кино! При выборе главных иностранных фильмов мы решили включать лишь те картины, что были в официальном прокате в России или вышли в 2024-м на легальных стримингах. Мы постарались быть «лучшей версией себя» и собрать ленты на любой вкус (да, вы уже поняли, что мы не обошлись без «Субстанции»!).

Дисклеймер: в список не включены фильмы, релиз которых будет в следующем году. Например, «Мегалополис» Копполы должен выйти в российский прокат с 9 января 2025-го, а «О, Канада» Шредера с 6 марта.