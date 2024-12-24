30 лучших иностранных фильмов 2024 года

Собака.ru продолжает подводить субъективные итоги года в кино! При выборе главных иностранных фильмов мы решили включать лишь те картины, что были в официальном прокате в России или вышли в 2024-м на легальных стримингах. Мы постарались быть «лучшей версией себя» и собрать ленты на любой вкус (да, вы уже поняли, что мы не обошлись без «Субстанции»!).
Дисклеймер: в список не включены фильмы, релиз которых будет в следующем году. Например, «Мегалополис» Копполы должен выйти в российский прокат с 9 января 2025-го, а «О, Канада» Шредера с 6 марта.
«Субстанция» / The Substance (18+)
Феминистский боди-хоррор Корали Фаржа («Песочный человек») с Маргарет Куолли и Деми Мур получил в 2024 году в Каннах приз за лучший сценарий. Мечтая сохранить молодость, померкнувшая голливудская звезда Элизабет принимает препарат «Субстанция». Благодаря нему она перерождается в юную Сью, но есть и значительные побочные эффекты, если нарушить баланс. Подробнее о картине мы рассказывали здесь.
«Кинопоиск», Okko, «Иви»
Фильм «Дюна 2» / Dune: Part Two (16+)
Продолжение философского сай-фая Дени Вильнева о рождении диктатора и устройстве мировых религий — вторая часть франшизы, основанной на серии романов Фрэнка Герберта, получилась еще эффектнее и созвучнее нашим временам.
Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) выжил после истребления его семьи на Арракисе. Вместе с мамой (Ребекка Фергюсон) он примкнул к коренному народу фрименов, живущих в пустыне и катающихся на гигантских червях. В Поле начинают видеть Мессию и пророка, который сможет дать отпор деспотичному дому Харконненов.
В касте второго фильма — Зендея, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Остин Батлер, Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен и Шарлотта Ремплинг.
HBO Max
«Анора» / Anora (16+)
Драма Шона Бэйкера («Проект "Флорида"», «Красная ракета») с российскими актерами Марком Эйдельштейном, Юрой Борисовым, Дарьей Екамасовой и Алексеем Серебряковым в касте победила в этом году на Каннском кинофестивале.
Стриптизерша из Бруклина Анора, она же Эни (Майки Мэдисон), встречает сына русского олигарха Ивана, за которого после пары приватных танцев и ночей вместе спешно выходит замуж в Вегасе. Но его родителей не слишком устраивает невестка из секс-индустрии, поэтому они делают все, чтобы расстроить брак. Например, просят разобраться с молодоженами Тороса (Карен Карагулян) вместе с подельниками Гарником (Ваче Товмасян) и Игорем (Борисов).
Еще идет в кино, с 7 января на «Кинопоиске», Start, Okko
Фильм «Головоломка 2» / Inside Out 2 (6+)
Хитовый анимационный сиквел, ставший самым кассовым проектом студии Pixar, наконец вышел и в онлайне. В центре внимания истории о том, как нужно принимать все в себе, вновь взросление и внутренняя жизнь девочки Райли. Из ребенка она превращается в подростка, а значит ее привычный эмоциональный багаж пополняется Завистью, Стыдом, Хандрой и, конечно, Тревожностью, которая и берет все в свои руки.
Придумавший (наблюдая за своей дочерью) и снявший первую «Головоломку» Пит Доктер на этот раз ограничился ролью продюсера, а режиссуру доверили Келси Манну, сценаристу «Хорошего динозавра».
Disney+
«Птица» / Bird (18+)
Первый фильм отличной британской постановщицы Андреа Арнольд («Аквариум», «Грозовой перевал», второй сезон «Большой маленькой лжи») после восьмилетнего перерыва — драма с Барри Кеоганом, Францом Роговским и Никией Адамс.
У юной Бэйли, которую воспитывает отец-одиночка, не ладятся отношения со сверстниками. Однажды она встречает странного парня по прозвищу Птица, который приехал в город, чтобы найти родителей. Бэйли соглашается ему помочь.
Снятая оператором «Бедных-несчастных» Робби Райаном картина участвовала в этом году в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Подробнее о фильме мы рассказывали здесь.
Еще идет в кино
«Идеальные дни» / Perfect Days (18+)
Грустная медитативная картина Вима Вендерса о том, что в рутинных мелочах кроется не только дьявольское, но и божественное. Изначально немецкий режиссер должен был снимать документальную ленту про удачный редизайн известными архитекторами туалетов в Японии, но так увлекся, что сочинил историю художественную про lavatory и lovestory.
Хираяма (Кодзи Якусе) каждый день совершает один и тот же набор действий. Просыпается на рассвете, поливает саженцы кленов, садится в фургон под кассетные треки Лу Рида и Патти Смит и отправляется на работу — начищать общественные туалеты. Но несколько неожиданных встреч разрушают его личный микрокосмос.
В Каннах «Идеальные дни» получил приз за лучшую мужскую роль.
«Кинопоиск», Okko, Wink, Kion
«Мария» / Maria (18+)
Байопик Марии Каллас, в котором великую оперную певицу играет Анджелина Джоли. В центре сюжета — закат ее славы (и жизни) в 1977 году. Мария живет своими иллюзиями и воспоминаниями о блестящем прошлом, общаясь с его призраками (да, и буквально) и отказываясь показаться специалистам по ментальному здоровью.
Режиссером выступил чилийский кинематографист Пабло Ларраин, постановщик фильмов «Спенсер» и «Джеки». В картине также снялись Альба Рорвахер и Пьерфранческо Фавино.
Kion, Okko, «Кинопоиск»
«Претенденты» / Challengers (18+)
Мелодрама Луки Гуаданьино, режиссера «Суспирии» и «Большого всплеска», — переосмысление «Жюля и Джима» Трюффо, но на фактуре большого тенниса и с Зендеей в касте.
Трофейная жена Таша уговаривает мужа-профессионального спортсмена Арта (Майк Фест) принять участие во второсортном турнире: он терпит поражение за поражением, а так якобы вновь поверит в себя. Выясняется, что за теннисный приз конкурса также борется Патрик (Джош О’Коннор), бывший лучший друг Арта. Они поссорились, оба влюбившись в Ташу.
Prime Video, The Roku Channel, ROW8, Fandango at Home, Apple TV+
«Падение империи» / Civil War (18+)
Драматический боевик Алекса Гарленда («Пляж», «28 дней спустя») от студии А24 с Кирстен Данст в касте про Америку, разрываемую гражданской войной и хаосом. Нацгвардия Калифорнии и Техаса штурмует Белый дом, а группа журналистов пытается взять интервью у президента (больше не соединенных) Штатов.
«Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Premiere, Wink, Start
«Рецепт любви» / La passion de Dodin Bouffant (18+)
Один из лучших фильмов 2023-го, попавший в must see списки чуть ли не всех критиков мира, в День всех влюбленных в 2024-м вышел и в России (и поэтому оказался в нашем рейтинге главных картин этого года).
Это разговорная мелодрама о Додене (Бенуа Мажимель) и Эжени (Жюльет Бинош), двух талантливых поварах, которые мечтают изменить кулинарию.
Французский постановщик вьетнамского происхождения Чан Ань Хунг получил за эту картину приз на Каннском кинофестивале за лучшую режиссуру.
«Кинопоиск», Okko, Kion, Wink
«Химера» / La chimera (18+)
Волшебная притча большой любительницы магического реализма и солнечной Италии Аличе Рорвахер из основной программы Каннского кинофестиваля прошлого года (но в Россия картина вышла в 2024-м).
Британский археолог Артур (Джош О’Коннор) возвращается в итальянский город, который помнил с детства. Там он встречают банду кладоискателей. Они надеются с его помощью разбогатеть, он — найти вход в загробный мир. По традиции одну из ролей в фильме сестры играет актриса Альба Рорвахер.
«Кинопоиск», Premier, Okko
«Стальная хватка» / The Iron Claw (18+)
Байопик фон Эрихов — династии рестлеров с трагической биографией от студии А24 и режиссера Шона Дуркина («Гнездо»). В главных ролях снялись Зак Эфрон («Папе снова 17»), звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт, Холт Маккэллани («Гнев человеческий») Харрисон Дикинсон («Треугольник печали»), Лили Джеймс («Малыш на драйве») и Мора Тирни («Лжец, лжец»).
Чтобы сыграть членов проклятой семьи, актеры прошли тренинг у Чаво Герреро, профессионального рестлера и координатора всех боевых сцен в фильме.
Okko, Kion, «Кинопоиск», Wink, «Иви»
«Конклав» / Conclave (12+)
Показанный на фестивалях в Теллурайде и Торонто триллер с Рэйфом Файнсом, Стэнли Туччи, Джоном Уитгоу и Изабеллой Росселлини. В католической церкви готовятся к конклаву — выбору нового главы после внезапной смерти предыдущего Папы. Руководить процессом поручено кардиналу Лоуренсу, который выясняет, что готовится заговор.
Поставил картину о том, что стоит за белым дымом над Сикстинской капеллой, Эдвард Бергер («Патрик Мелроуз»).
Еще идет в кино
«Фуриоса: Хроники безумного Макса» / Furiosa: A Mad Max Saga (18+)
Спин-офф «Безумного Макса» — история однорукой амазонки Фуриосы: как она из похищенной из оазиса бандитом Дементусом (Крис Хемсворт) девочки-пленницы (Алила Браун) выросла в бесстрашную воительницу (Аня Тейлор-Джой), которая готова на все, чтобы отомстить обидчикам.
Режиссер Джордж Миллер задумал картину одновременно с «Дорогой ярости» — камбэком франшизы про безумного Макса в 2015 году. Но воплотил сценарий только почти десять лет спустя.
Max, The Roku Channel, ROW8, Fandango at Home, Prime Video, Apple TV+
«Еретик» / Heretic (18+)
Премьера хоррора студии А24 с Хью Грантом была на фестивале в Торонто. Две мормонские миссионерки (Софи Тэтчер и Хлоя Ист) стучат в дверь безобидного, на первый взгляд, мистера Рида в уютном клетчатом кардигане. Попав внутрь дома, они оказываются в ловушке, цена выхода из которой не только их жизнь, но и твердость веры и религиозных убеждений.
Режиссерами картины выступили Брайан Вудс и Скотт Бек, авторы идеи и сценаристы дилогии «Тихое место».
Еще идет в кино, Okko, «Кинопоиск»
«Зло не существует» / Aku wa sonzai shinai (18+)
Драма Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины», «Случайность и догадка») получила особый приз жюри на Венецианском кинофестивале в прошлому году, а также награду ФИПРЕССИ (но в России вышла в 2024-м).
Маленькая Ханна живет вместе со своим папой Такуми (Хитоси Омика) рядом с Токио. В их районе планируют построить большой туристический комплекс, который угрожает природе региона. Пока Такуми вместе с активистами пытается предотвратить строительство, Ханна бесследно исчезает.
«Иви», «Кинопоиск», Okko
«Приключения Паддингтона 3» / Paddington in Peru (6+)
После семилетней разлуки медвежонок-любитель мармелада и обладатель безупречных манер вернулся на экраны. В первой части Паддингтон обрел новый дом в Лондоне, в финале второй к нему приехала в гости обожаемая тетя Люси, а в третий он решает нанести ей ответный визит. Но родственницы не оказывается в пансионате для престарелых медведей: по непонятной причине она отправилась в дебри Амазонки и исчезла.
В режиссерском кресле на этот раз дебютант Дагал Уилсон, снимавший клипы группе Coldplay. Паддингтона по-прежнему озвучивает Бен Уишоу. В каст также вернутся Хью Бонневилль, Сэмюэл Джослин, Мадлен Харрис, Джули Уолтерс и Джим Бродбент, из новичков — Эмили Мортимер, которая заменила Салли Хокинс, Оливия Колман и Антонио Бандерас.
Еще идет в кино
«Опавшие листья» / Kuolleet lehdet (18+)
Драмеди главного гуманиста мирового кино, финна Аки Каурисмяки, получила сразу три приза на Каннском кинофестивале в прошлом году: от жюри, французской Ассоциации киноискусств и за лучшую собаку. На стримингах картина стала доступна в 2024-м.
Ансу увольняют с работы в супермаркете, Холаппа злоупотребляет алкоголем и трудится на стройке. Однажды они встречаются в караоке-баре, и это становится началом настоящей лав-стори.
MUBI, Amazon Video, Apple TV+, Fandango At Home
«Улыбка 2» / Smile 2 (18+)
Продолжение хитового хоррора 2022 года, сверхмощно выстрелившего в прокате. На этот раз жертвой демона с жуткой улыбкой, который вселяется в людей и доводит их до безумия, становится поп-звезда Скай в исполнении Наоми Скотт (принцесса Жасмин из «Аладдина» Гая Ричи).
В режиссерском кресле остался Паркер Финн, в эпизодических ролях появляются Кайл Галлнер из первой части и (внезапно) Дрю Бэрримор.
Prime Video, iTunes
«Я видел свечение телевизора» / I Saw the TV Glow (18+)
Инди-фильм студии A24, впечатливший публику на фестивале «Сандэнс» и не только (среди поклонников картины великий сценарист «Таксиста» Пол Шредер!). Режиссер Джейн Шенбрун («Мы все идем на всемирную выставку») сняла картину на стыке хоррора и психологической драмы. В кадре много неона и эстетики девяностых: по сюжету двое замкнутых подростков (Иэн Форман и Бриджетт Ланди-Пейн) сближаются на почве увлечения таинственного телешоу — в конечном итоге это превращается в многослойную историю об одиночестве, поп-культурной ностальгии и ментальных травмах.
Max, Hulu, Prime Video
«Граф Монте-Кристо» / Le comte de Monte-Cristo (12+)
Франко-бельгийская экранизация романа Александра Дюма. Роль Эдмона Дантеса, жертвы заговора, ставшего сначала узником замка Иф, а после побега — графом Монте-Кристо, играет Пьер Нинэ («Черный ящик», «Обещание на рассвете»).
В проекте Александра де Ла Пательера и Матье Делапорта (вместе они также сняли новую версию «Трех мушкетеров» в нескольких частях) снялись Пьерфранческо Фавино, Оскар Лесаж, Анаис Демустье и многие другие.
«Кинопоиск», Okko
«Собиратель душ» / Longlegs (18+)
Триллер Осгуда Перкинса («Гретель и Гензель») с Майкой Монро, Николасом Кейджем и Блэром Андервудом. Агент ФБР Ли Хакер ищет маньяков, избежавших правосудия. Особенно ее интересует убийца по прозвищу Длинноногий, жертвами которого становились целые семьи. В ходе расследования она понимает, что как-то связана с преступником.
Кейдж также выступил одним из продюсеров картины.
Kion, «Кинопоиск», Okko, Start, «Иви», Wink, Premier
«Черный пес» / Gou zhen (18+)
Драма китайского режиссера Гуань Ху («Восемь сотен») победила в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля в этому году. Это история дружбы и общих травм неудачника Лана, занимающегося отловом бездомных животных, и худого черного пса, которого он встречает в первый же рабочий день.
Кстати, в реальной жизни актер Эдди Пэн и собака по кличке Сяо Синь так привыкли друг к другу во время съемок, что он забрал ее себе.
Вскоре появится на стримингах
«Я не киллер» / Hit Man (18+)
Комедийный боевик Ричарда Линклейтера («Отрочество», трилогия «Перед рассветом», «Перед закатом», «Перед полуночью») показывали на Венецианском кинофестивале в 2023 году, где его высоко оценили критики. В России картина была в официальном прокате в 2024-м.
Преподаватель в разводе Гэри (Глен Пауэлл) выдает себя за наемного убийцу, чтобы ловить заказчиков преступлений. Все идет хорошо, пока в дело не вмешивается роковая красотка (Адриа Архона).
«Иви», Okko, «Кинопоиск», WInk
«Джокер: Безумие на двоих» / Joker: Folie à Deux (18+)
С треском провалившийся в кинотеатральном прокате музыкальный сиквел «Джокера» Тодда Филлипса попал как в списки худших, так и лучших фильмов года (в каком он для вас — каждый решает сам!).
После событий оригинала Артур Флек (Хоакин Феникс), спровоцировавший волну массовых беспорядков, дожидается суда в психбольнице Аркхема — его обвиняют в пяти убийствах. На уроках вокала, куда пациентов водят в качестве терапии, он знакомится с Ли Квинзель (Леди Гага). Та настолько одержима Флеком (вернее его альтер эго — Джокером), что становится его помощницей и сообщницей.
Max
«Ребел-Ридж» / Rebel Ridge (18+)
Криминальный боевик автора мрачнейшей «Зеленой комнаты» и третьего сезона «Настоящего детектива» Джереми Солнье. Это история бывшего морпеха Терри (Аарон Пьер). Он приезжает в провинциальный Шелби-Спрингс, чтобы внести залог за попавшего за решетку брата. Но средства незаконно конфискуют, и ему приходится сразиться с бюрократической машиной.
В касте проекта также Дон Джонсон, Джеймс Кромуэлл, Аннасофия Робб и другие.
Netflix
«Каскадеры» / The Fall Guy (18+)
Комедийный экшен с Райном Гослингом и Эмили Блант про волшебный мир кино. Каскадер Колт после перелома спины завязал с трюками. Но соглашается принять участие в съемках дебюта своей бывшей девушки Джоди: раньше та была оператором, но решила попробовать себя в режиссуре. Главную роль у нее играет звезда боевиков Том (Аарон Тейлор-Джонсон), дублером которого Колт когда-то был. Внезапно актер исчезает.
Режиссером проекта выступил Дэвид Литч, снявший «Джона Уика», «Быстрее пули» и «Дэдпула 2» и когда-то на заре карьеры тоже работавший каскадером.
Peacock TV, ROW8, Fandango at Home, Prime Video, Apple TV+
«Бедные-несчастные» / Poor Things (18+)
Победивший на Венецианском кинофестивале в 2023-м и претендовавший на десять «Оскаров» (получил четыре) фильм Йоргоса Лантимоса на цифровых платформах вышел в 2024-м.
Сатирическая и феминистская стимпанк-сказка в декорациях викторианского Лондона — бенефис Эммы Стоун, играющей роль Беллы, женщины с сознанием младенца. Буквально. Хирург- экспериментатор Годвин Бакстер (Уиллем Дефо) пересаживает покончившей с собой взрослой даме мозг ее нерожденного ребенка. Воскресшая начинает познавать мир со всей горячностью неофита, которому еще неведомы предрассудки. В касте, помимо Стоун и Дефо, Марк Руффало, Рами Юссеф, Ханна Шигулла и многие другие.
Hulu, Prime Video, Vudu, Apple TV+
«Битлджус Битлджус» / Beetlejuice Beetlejuice (18+)
Возвращение Тима Бертона к корням — сиквел вышедшего 36 лет назад «Битлджуса», первого коммерческого успеха режиссера готических сказок с уникальным визуальным языком.
В новой части Лидия Дитц (Вайнона Райдер) едет вместе с мачехой Делией (Кэтрин О’Хара) и дочерью Астрид (Дженна Ортега) в свой старый дом в городке Уинтер-Ривер, чтобы устроить поминки по отцу. Ей приходится рассказать юной Астрид про хамоватого призрака Битлджуса (Майкл Китон), который мечтал когда-то на ней жениться, и чье имя нельзя произносить трижды.
В касте картины также Моника Беллуччи (в роли мстительной жены Битлджуса). Фильм в этом году открывал Венецианский кинофестиваль.
Max, Prime Video, iTunes
«Максин XXX» / MaXXXine (18+)
Третья часть хоррор-франшизы Тая Уэста — продолжение картин «Х» и «Пэрл», а также оммаж фильмам категории «Б» и их эстетике. Актриса из порнолент Максин (Миа Гот из «Нимфоманки») пытается пробиться в Голливуде, но кто-то начинает убивать людей, с ней связанных.
В звездном касте также певица Холзи, Элизабет Дебики, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале и Кевин Бейкон.
«Кинопоиск», «Иви», WInk, Okko
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