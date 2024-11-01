«Эта роль — возможность выпустить наружу демонов». Звезда БДТ Карина Разумовская сыграла (блестяще!) судью и мать в «Трассе» — самом мрачном сериале года

Завершился детективно-психологический триллер «Трасса» Душана Глигорова, к которому приковано внимание российских зрителей: тысячи комментариев на форумах и звание самого мрачного сериала года! Главную роль — неоднозначной женщины-судьи с темным прошлым — сыграла Карина Разумовская, звезда не только «Мажора», но и петербургского БДТ («Крещеные крестами» и «Три сестры»!). Ее героиня возвращается из Москвы в поисках приемной дочери, которая сбежала от матери, чтобы узнать правду о биологических родителях. Собака.ru поговорила с актрисой о молочном тумане и черных лошадях Кавказа (снимали сериал в Ставропольском крае и Петербурге!), тандеме с Анной Михалковой и жестокости в провинциях, которую нельзя замалчивать.
Карина, мы так ждали на Okko последнюю серию «Трассы» — Скажите, успеваете смотреть сериал как зритель?
Я не смотрю свои проекты никогда. Так уж повелось! Не люблю смотреть на себя на экране, видела лишь две серии на премьере, поскольку из зала было никуда не деться (смеется). Но мне интересно будет послушать, что скажут зрители о финале — он очень нестандартный.
«Трассу» уже провозгласили «самым мрачным сериалом года». Скажите, изнутри она ощущается также?
Мне казалось, все выглядит не так пугающе, пока я не увидела результат кусочками во время озвучки и на премьере. Честно говоря, режиссер и оператор планировали, что мы будем снимать на солнечном Кавказе, но практически все четыре месяца съемок лил дождь. И лишь когда мы переместились на короткий шестидневный и завершающий период в Петербург, нас встретило солнце.
Это звучит как шутка!
Вот именно! Я постоянно летала туда-сюда, играть в театре. Возвращаясь на Кавказ из Петербурга я восклицала «Ребята, там курорт! Поехали туда!». В какой-то момент на площадке меня начали называть ведьмочкой, потому что я приезжала на площадку из аэропорта и начинал лить дождь. Вот буквально: камера, мотор, Карина… дождь!
Критики отмечают визуальный ряд «Трассы» — говорят, она в хорошем смысле снята «зарубежно», особенно природные ландшафты. Скажите, успевали ходить в горы?
Было несколько выходных, когда ко мне приезжали муж и сын. Мы поднимались на Эльбрус! И моя близкая подруга и коллега Алена Кучкова приезжала — с ней мы ездили гулять на плато Бермамыт.
Ваша героиня Светлана — неоднозначная женщина, скажем прямо. Она приезжает на малую родину из Петербурга, где сделала карьеру судьи, но не очень честную.
Светлану сложно назвать положительным персонажем, но как и все мы — она живой человек, полный и хорошего и плохого. Это женщина с травмами, женщина с комплексами. Она пытается сделать вид, что у нее в жизни — все в порядке, все наладилось. Да, несомненно она добилась определенного успеха в социальном смысле, но осталась травмированным человеком внутри себя. Именно это особенно понятно по последней серии.
Чего хочет Светлана?
Тишины. Защищенности для себя и дочери. Она создала слишком хрупкий мир, который ей самой казался надежным тылом. Но, увы.
У вас на экране прекрасный творческий дуэт с Анной Михалковой, которая играет опытную следовательницу и соратницу Светланы в расследовании. Как это было?
С Анной Никитичной было замечательно. Она интересная и веселая, это человек с прекрасным чувством юмора и чуткий, благодарный партнер. Искренне считаю, что она величайшая актриса современной России. Я как раз на днях посмотрела «Чувства Анны» с ней — она уникальна своей органикой и природой. Абсолютно животной природой — в хорошем смысле этого слова. Анна Никитична живет на площадке настолько правдоподобно и естественно, как будто бы вообще не существует камеры. Учиться, учиться и учиться у нее!
Темы, которые затрагивает «Трасса» — настоящий кубик-рубик из проблем России. Одна грань — неполные семьи и их последствия, другая — вопросы к справедливости правосудия, еще одна — криминализированная жизнь регионов. Хочется спросить вас, про что на самом деле сериал и зачем его стоит смотреть?
Для меня — о важности диалога между родителями и детьми, друзьями, в принципе между людьми. О том, к каким трагическим, даже фатальным ошибкам приводит наше молчание. Нельзя молчать, ни в коем случае. Светлана в свое время не сказала дочери правду, поэтому у нее не может возникнуть контакта с ней, как бы она не пыталась его наладить. По факту, их отношения — это постоянное притворство, что все хорошо. Никому не нужное в своей сути.
У вас случались моменты, когда было психологически тяжело играть такого человека?
Практически каждый съемочный день. Наш прекрасный режиссер Душан Глигоров требовал очень подлинного существования в кадре, а фантастические художники, гримеры и костюмеры очень достоверно создавали вымышленный мир. Бывали дни, когда мне казалось, что вот-вот и я начну сходить с ума.
Как спасались от этого?
Спасибо друзьям и семье, что приезжали. И съемочной группе за юмор — шутить на фоне ужаса спасительно. Я бы не выжила без этого!
Какой рост, профессиональный или психологический дают такие роли вам, как актрисе?
Эта роль — возможность выпустить наружу демонов. Они есть в каждом из нас, глупо будет отрицать. Мы ненавидим, мы завидуем, мы гневаемся и так далее, и так далее. Мы жутко стесняемся и боимся показаться не такими, какие есть. Но, как говорится, «полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». После таких работ, как «Трасса», в душе всегда что-то вскрывается — ты чувствуешь другую энергию внутри, сильную, но темную. Надеюсь, пригодится в будущем, но лишь в рабочих целях!
Помните самый красивый момент съемок?
Было пять утра, мы ехали на смену глубоко в горы Кабардино-Балкарии. Вокруг было абсолютно белое молоко тумана, а посреди молока ходили черные кони. Я больше такого никогда не видела. Несравненное и призрачное ощущение нереальности происходящего в данный момент.
Какое произведение искусства побуждает вас обнять весь мир?
Как интересно. Я сейчас читаю «Погребенный великан» Исигуро — назову его. Сейчас непростое время — сложно что-то смотреть или читать, потому что сразу начинает бросать в ассоциации. Многие книги я начинала читать и остановилась. Поняла, что меня просто раздирает.
Одна из линий сериала — «отцы и дети». Получилось ли у вас иначе или по-новому взглянуть на отношения со своим сыном?
Для Платона я всегда стараюсь быть человеком, с которым можно поговорить. Пока ему только пять, и мы максимально откровенны друг с другом. После сериала настраивать это доверие захотелось еще сильнее и оставаться близкими. Я не прячу от сына свои чувства, и плохие, и хорошие. Когда мне плохо и хочется плакать, я не стесняюсь и не скрываю. Он тоже может меня обидеть. Знаете, как дети умеют обижать?
Представляю!
Когда это происходит, я стараюсь сразу объяснить, почему испытываю подобные эмоции. И всегда извиняюсь, если обидела его. Как со взрослым человеком. Ребенок — это уже полноценная личность. Помню, когда Платону было два месяца, я гуляла с коляской и разговаривала с ним вслух. По улице шла женщина, которая кинула мне фразу «Вы что, правда думаете, что он что-то понимает?». Я подумала про себя «Боже мой, что у вас в голове, если вы заявляете это незнакомому человеку». Я уверена — он понимал и понимает.
Вы сейчас ждете Сапсан в Петербург. Скажите, где вас чаще всего можно встретить в городе?
В Таврическом саду. Это совершенно особенный парк нашего города, не похожий на другие.
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