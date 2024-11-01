«Эта роль — возможность выпустить наружу демонов». Звезда БДТ Карина Разумовская сыграла (блестяще!) судью и мать в «Трассе» — самом мрачном сериале года

Карина, мы так ждали на Okko последнюю серию «Трассы» — Скажите, успеваете смотреть сериал как зритель?

Я не смотрю свои проекты никогда. Так уж повелось! Не люблю смотреть на себя на экране, видела лишь две серии на премьере, поскольку из зала было никуда не деться (смеется). Но мне интересно будет послушать, что скажут зрители о финале — он очень нестандартный.

«Трассу» уже провозгласили «самым мрачным сериалом года». Скажите, изнутри она ощущается также?

Мне казалось, все выглядит не так пугающе, пока я не увидела результат кусочками во время озвучки и на премьере. Честно говоря, режиссер и оператор планировали, что мы будем снимать на солнечном Кавказе, но практически все четыре месяца съемок лил дождь. И лишь когда мы переместились на короткий шестидневный и завершающий период в Петербург, нас встретило солнце.

Это звучит как шутка!

Вот именно! Я постоянно летала туда-сюда, играть в театре. Возвращаясь на Кавказ из Петербурга я восклицала «Ребята, там курорт! Поехали туда!». В какой-то момент на площадке меня начали называть ведьмочкой, потому что я приезжала на площадку из аэропорта и начинал лить дождь. Вот буквально: камера, мотор, Карина… дождь!



Критики отмечают визуальный ряд «Трассы» — говорят, она в хорошем смысле снята «зарубежно», особенно природные ландшафты. Скажите, успевали ходить в горы?

Было несколько выходных, когда ко мне приезжали муж и сын. Мы поднимались на Эльбрус! И моя близкая подруга и коллега Алена Кучкова приезжала — с ней мы ездили гулять на плато Бермамыт.

Ваша героиня Светлана — неоднозначная женщина, скажем прямо. Она приезжает на малую родину из Петербурга, где сделала карьеру судьи, но не очень честную.

Светлану сложно назвать положительным персонажем, но как и все мы — она живой человек, полный и хорошего и плохого. Это женщина с травмами, женщина с комплексами. Она пытается сделать вид, что у нее в жизни — все в порядке, все наладилось. Да, несомненно она добилась определенного успеха в социальном смысле, но осталась травмированным человеком внутри себя. Именно это особенно понятно по последней серии.

Чего хочет Светлана?

Тишины. Защищенности для себя и дочери. Она создала слишком хрупкий мир, который ей самой казался надежным тылом. Но, увы.