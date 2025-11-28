Арт+фуд — это мэтч! Где есть после Эрмитажа и Русского музея? Какое искусство сочетается с Mr.Bo, «Шаляпиным» и Probka? Вот 10 идеальных пар

Эрмитаж + BOBO

Главный музей Петербурга и России и первая строчка в любом туристическом списке. Если вам кажется, что вы видели здесь все, то да: вам только кажется! На временных выставках зачастую бывают неизвестные широкой публике редкие вещи из фондов. Впрочем, и в многократно исхоженных вдоль и поперек залах внезапно может зацепить работа, ранее ускользавшая от внимания.

Под стать титульному музею-бренду — интеллектуальный файндайнинг и первый ресторан, который нужно посетить в Петербурге: BOBO. Тот тесно связан с искусством — так, недавний сет Signature XV в Bourgeois Bohemians подается в фантасмагоричной посуде, созданной современными художниками. А еще прямо сейчас тут можно попробовать десерт от шеф-кондитера Алексея Гребенщикова, вдохновленный выставкой графика и живописца Олега Кудряшова в музее «Полторы комнаты». Он идет на тарелке от керамиста Лизы Мельник с изображением картины все того же Кудряшова, которая украшает ресторан почти с открытия.