Арт+фуд — это мэтч! Где есть после Эрмитажа и Русского музея? Какое искусство сочетается с Mr.Bo, «Шаляпиным» и Probka? Вот 10 идеальных пар

Искусство и еда всегда были связаны: от натюрмортов до гастрономических инсталляций. В XX веке эта коллаборация  вышла на новый уровень: художник Дэниэль Сперри фиксировал лаком остатки обедов и вешал их на стены, как холсты, а перформансист Рикрит Тиравания перевоплощался в повара и кормил посетителей. Сегодня акторы искусства также используют еду и готовку как форму соучастия зрителей, а институции проводят арт-бранчи и предлагают ресторанам создавать меню под проекты. У редакция Собака.ru 100% понимания и 0% — осуждения. Мы составили варианты идеального арт+фуд-пэринга в Петербурге!

Михаил Пиотровский в Эрмитаже
Валентин Блох

Михаил Пиотровский в Эрмитаже

Ферментированный картофель с икрой из семги и хлебом из водорослей
BoBo

Ферментированный картофель с икрой из семги и хлебом из водорослей

Эрмитаж + BOBO

Главный музей Петербурга и России и первая строчка в любом туристическом списке. Если вам кажется, что вы видели здесь все, то да: вам только кажется! На временных выставках зачастую бывают неизвестные широкой публике редкие вещи из фондов. Впрочем, и в многократно исхоженных вдоль и поперек залах внезапно может зацепить работа, ранее ускользавшая от внимания. 

Под стать титульному музею-бренду — интеллектуальный файндайнинг и первый ресторан, который нужно посетить в Петербурге: BOBO. Тот тесно связан с искусством — так, недавний сет Signature XV в Bourgeois Bohemians подается в фантасмагоричной посуде, созданной современными художниками. А еще прямо сейчас тут можно попробовать десерт от шеф-кондитера Алексея Гребенщикова, вдохновленный выставкой графика и живописца Олега Кудряшова в музее «Полторы комнаты». Он идет на тарелке от керамиста Лизы Мельник с изображением картины все того же Кудряшова, которая украшает ресторан почти с открытия.

Anton_Ivanov / Shutterstock
Фаршированный карп
Шаляпин

Фаршированный карп

Русский музей + «Шаляпин»

Выставки-бэнгеры в музее зачастую оборачиваются гигантскими очередями, а в основной экспозиции можно увидеть всю историю нашего искусства — от древнерусских икон до авангарда и работ художников конца XX века (к слову, в Мраморный дворец скоро обещают вернуть Коллекцию Людвига, в которой есть, например, Илья Кабаков!).

Музей и сам отлично справляется с фуд-коллабами: так, для идущей прямо сейчас выставки «Наш авангард» десерты готовили в отеле «Астория». Мы же предлагаем посмотреть в сторону ресторана русской кухни «Шаляпин» (бренд — ровесник 21 века!). На пирожках из репинского филиала выросло несколько поколений петербуржцев! Городской же «Шаляпин» раздает гениальные котлеты (в меню их 12 видов: от щуки до рубленой мраморной говядины!), знаменитый рассольник с куриной печенью и домашние соленья под стопку беленькой. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Marina Gisich Gallery. Фото: Дмитрий Егоров
Обожженная маринованная паприка с соусом тоннато
Probka

Обожженная маринованная паприка с соусом тоннато

Marina Gisich Gallery + Probka

Галерею, с которой 25 лет назад начался арт-рынок в Петербурге, мы видим в идеальном союзе с великим рестораном Probka (отсчитывает историю c 2001 года!) гастропатриарха Арама Мнацаканова (матрона — последнее слово, которое приходит в голову при взгляде на Марину Гисич, но по отношению к совриску — это ведь она!).

Стать резидентом здесь сложно — начинающих художников в Marina Gisich Gallery не берут. Зато если уж союз случился, он будет прочным (и видеть его результаты можно не только в основных залах, а на множестве площадок в городе и за его пределами!). Схожую стабильность предлагают и в Probka — петербуржцы третий десяток лет ходят к Араму Михайловичу за неизменно идеальной пастой, супом, тирамису — и далее по списку!

Нестор Энгельке на открытии своей выставки в Anna Nova
Собака.ru

Нестор Энгельке на открытии своей выставки в Anna Nova

Подача в Dreva
Dreva

Подача в Dreva

Anna Nova + Dreva

В Anna Nova уже 20 лет показывают современное искусство — от живописи до перформансов. Технологии сосуществуют с магическими танцующими грибами. Образовательные мероприятия — с распеванием песен и дискотеками, к которым привлекают посетителей (создательница галереи Анна Баринова когда-то собиралась на «Евровидение» и фитовала с Владом Топаловым!).

В прорывном файндайнинге Dreva также сочетают перфоманс и классику, иными словами, создают совриск от гастрономии. Хозяйка — ресторатор Надежда Третьякова — не менее разносторонняя личность: увлекается экстремальным горным спортом, грибной охотой, живописью и лингвистикой.

Хотя у Anna Nova есть свои параллельные бизнесы, включая ресторанную группу, предлагаем не замыкаться в собственной вселенной: горизонтальные связи и междисциплинарный нетворкинг — наше все!

Фрагмент экспозиции Милены Стрелковой «Побег» в галерее MYTH

Фрагмент экспозиции Милены Стрелковой «Побег» в галерее MYTH

Рийет из копченой скумбрии подают с салатом из фенхеля и тартином из «Брода»
Анастасия Манаенкова

Рийет из копченой скумбрии подают с салатом из фенхеля и тартином из «Брода»

MYTH Gallery + Casper

Галерея, построенная на зашифрованной в названии концепции «My Young True Heroes» (мои юные настоящие герои. — Прим.ред.), идеально мэтчится с триумфаторами нашей премии «Что где есть в Петербурге»: молодым, модным и хайповым бистро Casper!

В MYTH серьезные темы освещают без пафоса, а тотальные инсталляции совмещают с произведениями-мемами (например, работами Алины Глазун). Равно и Casper: сочетают в ДНК классную кухню с юмором —  только посмотрите, как его команда ведет соцсети!

Выставка Алексея Семичева «Яд» в Name Gallery
Name Gallery

Выставка Алексея Семичева «Яд» в Name Gallery

Ресторан Closer
Фото предоставлено пресс-службой ресторана Closer

Ресторан Closer

Name Gallery + Closer

В Name Gallery с 2011 года спокойно, стабильно и качественно показывают современное искусство. Бывают внезапные открытия и прорывы, как с арт-группой «Север-7», но в основном выбирают уже признанных авторов.

Качество и уровень — максимы и недавно открывшегося ресторана Closer у Таврического сада: с печью, винной библиотекой, жареными устрицами и классикой дизайна в интерьере. Всем любителям эталонных решений приготовиться: в Closer не просто стол, а скульптурный (дорогущий!) объект Карло Скарпа — за каждой из немногочисленных работ самого загадочного архитектора Италии XX века коллекционеры охотятся десятилетиями.

Работа Ивана Чемакина из коллекции Сергея Лимонова была показана на открытии Jessica Gallery
Собака.ru

Работа Ивана Чемакина из коллекции Сергея Лимонова была показана на открытии Jessica Gallery

Кофейня IRNBY
IRNBY

Кофейня IRNBY

Jessica Gallery + IRNBY

Нет, в этом тексте не будет проектов, инвестором которых выступает  мотор-террибль российской арт-сцены, коллекционер, основатель частного фонда Limonov Art Foundation и меценат Сергей Лимонов. Сильные бизнес-леди, которые выбирают панк и провокацию, должны поддерживать друг друга, уверены мы. Галеристка Джессика и Настя Миронова в IRNBY (в магазине спорт-бренда на Добролюбова теперь есть кофейня, в меню — как классика, так и авторские спешелти-напитки!) заигрывают с сексуальными коннотациями и провоцируют публику на споры. Более того — обе связаны с искусством! На выставках Jessica Gallery ищите дерзкий совриск, а в IRNBY можно, например, закупиться керамикой. Девушки, неужели вы правда еще не знакомы? Берем это на себя!

Фрагмент экспозиции Алины Бровиной «Когда я лягу, я лягу в землю» в Sobo Gallery
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Sobo

Фрагмент экспозиции Алины Бровиной «Когда я лягу, я лягу в землю» в Sobo Gallery

Ресторан Mr. Bo
Mr. Bo

Ресторан Mr. Bo

Sobo Gallery + Mr.Bo

В пространстве, которое весной запустили Лиза и Александр Цикаришвили, обитает дух японской бабушки, проповедующей всеядность (напомним, Sobo как раз переводится с японского как бабушка). Поэтому на выставках тут — мягкие текстильные скульптуры и живопись воском по флису, посвященная субкультурному быту.

Родственные сущности обитают в азиатском ресторане Mr.Bo на Манежной. В меню — дикий фьюжн и сплошной эксперимент: говяжий тартар тут сочетается с крем-брюле из лосося и запеченным угрем, а засоленный сибас — с соусом из бананов.

«Стрит-арт Хранение»
Архивы пресс-службы «Стрит-арт Хранения»

«Стрит-арт Хранение»

Пространство «На вина!»
«На вина!»

Пространство «На вина!»

«Стрит-арт хранение» + «На вина!»

Микс андеграунда и признания публики! Артефакты уличных художников и их студийные работы в «Стрит-арт хранение» (многие теперь признаны институционально, так что в поисках новеньких кураторы колесят по всей стране!) прекрасно резонируют с винилом, авангардным вином и модным стритфудом (краб-доги, гриль-чизы и бутеры с краковской) в баре «На вина!».

Алиса Деточкина. Кармический котик. На выставке в НИИ Parazit
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором Анастасией Бырдиной

Алиса Деточкина. Кармический котик. На выставке в НИИ Parazit

Кабаре «ШУМ»
Открыть оригинал Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кабаре "Шум"

Кабаре «ШУМ»

НИИ Parazit + «Кабаре ШУМ»

База самого многолюдного объединения художников города Parazit, как и бар-оммаж петербургским арт-кафе Серебряного века, расположена в подвале. И, кажется, они просто созданы для коллаба (и прекрасно их реализуют)!

Хотя у «Паразитов» царит атмосфера андеграунда, а в «ШУМ» скорее буржуазно, в обоих случаях главное — сотворчество разных арт-деятелей в выставках, перформансах и концертах. А еще — бесконечный художественный эксперимент!

Текст: Анна Спирина, Дарья Павлюкевич

