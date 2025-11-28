Арт+фуд — это мэтч! Где есть после Эрмитажа и Русского музея? Какое искусство сочетается с Mr.Bo, «Шаляпиным» и Probka? Вот 10 идеальных пар

Искусство и еда всегда были связаны: от натюрмортов до гастрономических инсталляций. В XX веке эта коллаборация вышла на новый уровень: художник Дэниэль Сперри фиксировал лаком остатки обедов и вешал их на стены, как холсты, а перформансист Рикрит Тиравания перевоплощался в повара и кормил посетителей. Сегодня акторы искусства также используют еду и готовку как форму соучастия зрителей, а институции проводят арт-бранчи и предлагают ресторанам создавать меню под проекты. У редакция Собака.ru 100% понимания и 0% — осуждения. Мы составили варианты идеального арт+фуд-пэринга в Петербурге!
Эрмитаж + BOBO
Главный музей Петербурга и России и первая строчка в любом туристическом списке. Если вам кажется, что вы видели здесь все, то да: вам только кажется! На временных выставках зачастую бывают неизвестные широкой публике редкие вещи из фондов. Впрочем, и в многократно исхоженных вдоль и поперек залах внезапно может зацепить работа, ранее ускользавшая от внимания.
Под стать титульному музею-бренду — интеллектуальный файндайнинг и первый ресторан, который нужно посетить в Петербурге: BOBO. Тот тесно связан с искусством — так, недавний сет Signature XV в Bourgeois Bohemians подается в фантасмагоричной посуде, созданной современными художниками. А еще прямо сейчас тут можно попробовать десерт от шеф-кондитера Алексея Гребенщикова, вдохновленный выставкой графика и живописца Олега Кудряшова в музее «Полторы комнаты». Он идет на тарелке от керамиста Лизы Мельник с изображением картины все того же Кудряшова, которая украшает ресторан почти с открытия.
Русский музей + «Шаляпин»
Выставки-бэнгеры в музее зачастую оборачиваются гигантскими очередями, а в основной экспозиции можно увидеть всю историю нашего искусства — от древнерусских икон до авангарда и работ художников конца XX века (к слову, в Мраморный дворец скоро обещают вернуть Коллекцию Людвига, в которой есть, например, Илья Кабаков!).
Музей и сам отлично справляется с фуд-коллабами: так, для идущей прямо сейчас выставки «Наш авангард» десерты готовили в отеле «Астория». Мы же предлагаем посмотреть в сторону ресторана русской кухни «Шаляпин» (бренд — ровесник 21 века!). На пирожках из репинского филиала выросло несколько поколений петербуржцев! Городской же «Шаляпин» раздает гениальные котлеты (в меню их 12 видов: от щуки до рубленой мраморной говядины!), знаменитый рассольник с куриной печенью и домашние соленья под стопку беленькой.
Marina Gisich Gallery + Probka
Галерею, с которой 25 лет назад начался арт-рынок в Петербурге, мы видим в идеальном союзе с великим рестораном Probka (отсчитывает историю c 2001 года!) гастропатриарха Арама Мнацаканова (матрона — последнее слово, которое приходит в голову при взгляде на Марину Гисич, но по отношению к совриску — это ведь она!).
Стать резидентом здесь сложно — начинающих художников в Marina Gisich Gallery не берут. Зато если уж союз случился, он будет прочным (и видеть его результаты можно не только в основных залах, а на множестве площадок в городе и за его пределами!). Схожую стабильность предлагают и в Probka — петербуржцы третий десяток лет ходят к Араму Михайловичу за неизменно идеальной пастой, супом, тирамису — и далее по списку!
Anna Nova + Dreva
В Anna Nova уже 20 лет показывают современное искусство — от живописи до перформансов. Технологии сосуществуют с магическими танцующими грибами. Образовательные мероприятия — с распеванием песен и дискотеками, к которым привлекают посетителей (создательница галереи Анна Баринова когда-то собиралась на «Евровидение» и фитовала с Владом Топаловым!).
В прорывном файндайнинге Dreva также сочетают перфоманс и классику, иными словами, создают совриск от гастрономии. Хозяйка — ресторатор Надежда Третьякова — не менее разносторонняя личность: увлекается экстремальным горным спортом, грибной охотой, живописью и лингвистикой.
Хотя у Anna Nova есть свои параллельные бизнесы, включая ресторанную группу, предлагаем не замыкаться в собственной вселенной: горизонтальные связи и междисциплинарный нетворкинг — наше все!
MYTH Gallery + Casper
Галерея, построенная на зашифрованной в названии концепции «My Young True Heroes» (мои юные настоящие герои. — Прим.ред.), идеально мэтчится с триумфаторами нашей премии «Что где есть в Петербурге»: молодым, модным и хайповым бистро Casper!
В MYTH серьезные темы освещают без пафоса, а тотальные инсталляции совмещают с произведениями-мемами (например, работами Алины Глазун). Равно и Casper: сочетают в ДНК классную кухню с юмором — только посмотрите, как его команда ведет соцсети!
Name Gallery + Closer
В Name Gallery с 2011 года спокойно, стабильно и качественно показывают современное искусство. Бывают внезапные открытия и прорывы, как с арт-группой «Север-7», но в основном выбирают уже признанных авторов.
Качество и уровень — максимы и недавно открывшегося ресторана Closer у Таврического сада: с печью, винной библиотекой, жареными устрицами и классикой дизайна в интерьере. Всем любителям эталонных решений приготовиться: в Closer не просто стол, а скульптурный (дорогущий!) объект Карло Скарпа — за каждой из немногочисленных работ самого загадочного архитектора Италии XX века коллекционеры охотятся десятилетиями.
Jessica Gallery + IRNBY
Нет, в этом тексте не будет проектов, инвестором которых выступает мотор-террибль российской арт-сцены, коллекционер, основатель частного фонда Limonov Art Foundation и меценат Сергей Лимонов. Сильные бизнес-леди, которые выбирают панк и провокацию, должны поддерживать друг друга, уверены мы. Галеристка Джессика и Настя Миронова в IRNBY (в магазине спорт-бренда на Добролюбова теперь есть кофейня, в меню — как классика, так и авторские спешелти-напитки!) заигрывают с сексуальными коннотациями и провоцируют публику на споры. Более того — обе связаны с искусством! На выставках Jessica Gallery ищите дерзкий совриск, а в IRNBY можно, например, закупиться керамикой. Девушки, неужели вы правда еще не знакомы? Берем это на себя!
Sobo Gallery + Mr.Bo
В пространстве, которое весной запустили Лиза и Александр Цикаришвили, обитает дух японской бабушки, проповедующей всеядность (напомним, Sobo как раз переводится с японского как бабушка). Поэтому на выставках тут — мягкие текстильные скульптуры и живопись воском по флису, посвященная субкультурному быту.
Родственные сущности обитают в азиатском ресторане Mr.Bo на Манежной. В меню — дикий фьюжн и сплошной эксперимент: говяжий тартар тут сочетается с крем-брюле из лосося и запеченным угрем, а засоленный сибас — с соусом из бананов.
«Стрит-арт хранение» + «На вина!»
Микс андеграунда и признания публики! Артефакты уличных художников и их студийные работы в «Стрит-арт хранение» (многие теперь признаны институционально, так что в поисках новеньких кураторы колесят по всей стране!) прекрасно резонируют с винилом, авангардным вином и модным стритфудом (краб-доги, гриль-чизы и бутеры с краковской) в баре «На вина!».
НИИ Parazit + «Кабаре ШУМ»
База самого многолюдного объединения художников города Parazit, как и бар-оммаж петербургским арт-кафе Серебряного века, расположена в подвале. И, кажется, они просто созданы для коллаба (и прекрасно их реализуют)!
Хотя у «Паразитов» царит атмосфера андеграунда, а в «ШУМ» скорее буржуазно, в обоих случаях главное — сотворчество разных арт-деятелей в выставках, перформансах и концертах. А еще — бесконечный художественный эксперимент!
Текст: Анна Спирина, Дарья Павлюкевич
