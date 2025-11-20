Исповедь Арама Мнацаканова: от работы в такси (и при чем тут жена Эдуарда Лимонова) и спасения спектакля Виктюка до великого ресторана Probka

Тебе везло на встречи, выходит!

Арам: Со мной как-то произошла история — ну просто Люк Бессон встречает Бернардо Бертолуччи и Квентина Тарантино. Из армии я вернулся в 1987 году: с дипломом ЛИСИ по специальности «инженер по ремонту и эксплуатации автомобилей» я мог бы зарабатывать максимум 120 рублей, а у меня двое детей — что ж, пошел работать в такси. Пахал как вол, по Ленинграду за день проезжал по 300–500 километров (да-да, по Ленинграду — Петербурга в то время еще не было!). Выходные лежал пластом, но умудрялся зарабатывать 1000–1200 рублей в месяц.

И вот как-то приезжаю на заказ в Пулково. 1989 год. Садится ко мне женщина: лет 35, соболиная шуба, стройная, высоченная, и нереально низким красивым голосом просит отвезти ее домой, на Гражданку. Я поставил кассету моих любимых Dire Straits, и мы поехали по Ленинграду.

— Музыка у тебя клевая. Знаешь, я хочу по пути выпить пива какого-нибудь хорошего. И родственникам подарки купить.

— А вы чем занимаетесь? — спрашиваю.

— Я писательница, актриса. Ну и немного модель еще.

Боже, это же Наталья Медведева была, да? Жена Эдуарда Лимонова?

Арам: Да, и я был первый человек, который увидел ее, когда она вернулась из Парижа. В общем, заехали мы в гостиницу «Прибалтийская», в валютный магазин «Березка», купили какие-то подарки. А дальше — в пивной бар на Петроградской, на Каменноостровском, 54. И вот заходим мы с Медведевой — и в баре повисает громогласная тишина. Завсегдатаи напряглись — ну просто спагетти-вестерн. «Мальчик, принеси нам пива самого вкусного», — просит Медведева. Приносят. Наталья делает глоток. Все замерли, ждут — что скажет. И тут Медведева хорошо поставленным голосом, на весь бар: «Как вы это пьете? Это не пиво! Что за моча?!» Я ей тихо так говорю: уходим отсюда быстро, сейчас начнется. И мы мигом в такси. Только крики позади слышали! Так что лишь к ночи я Медведеву на Гражданку привез — мы еще долго по городу катались, и она рассказывала о жизни в Париже, болтали обо всем на свете. Я ведь и не знал, кто такая Медведева, да и вообще думал, что она все врет. Но энергетика у нее была такая, что разорваться — слушать рассказы Натальи можно было бесконечно. Говорила ли она о Лимонове? Да. Но я ведь даже не знал тогда, кто такой Лимонов!

Так, ИИ подсказывает нам, что, действительно, после эмиграции в США и Франции именно в 1989 году Наталья впервые за долгое время посетила СССР и родной Ленинград. А в 1992 году вернулась в Россию окончательно.

Арам широко улыбается и внезапно начинает громко петь. Кажется, это что-то из Бруно Марса. Но, возможно, и ария из «Риголетто».

Наталья: Нельзя Арама пускать до икры. Он ест икру как человек, выросший в Баку.

Это как?

Наталья: Как снег. Кладет в рот большими ложками.