Самые модные рестораторы новой волны: Анри Бер, Стивен Шарма и Роман Киселев — создатели бистро Casper

Про твою насмотренность, Рома, ходят легенды. В Австралии ты оказался после получения диплома главного кулинарного техникума Le Cordon Bleu и работы в командах у парижских мишленовских мэтров Алена Дюкасса, Алана Дюторньера и Пьера Ганьера. После был стокгольмский Frantzen, который тогда штурмовал рейтинг The 50 World's Best Restaurants. И еще множество проектов в России: от «Волны», Cococo и Goose Goose в Петербурге до 0,75 please в Красноярске.

Анри, Стивен, а что про вас напишет «Википедия»?

СТИВЕН: Я родился в Волгограде, рос в Мурманской области, а в Петербург приехал учиться: поступил на лазерные системы в ракетотехнике, получил диплом и сразу все забыл. Работал барменом в разных проектах, включая даже Shengen в 2014 году (а теперь на его месте открылся Casper!). Потом я попал в Bolshoybar, где со временем из бармена вырос в партнера. Это, конечно, феноменальное место (летом будем праздновать 10 лет!): представьте — коктейльный микробар на 14 мест, который открывается в 9 утра. Подчищаем ауру после бурной ночи, как говорит Феликс Народицкий (соавтор Bolshoybar и владелец джазового клуба JFC. — Прим. ред.).

В какой-то момент я понял, что не хочу ограничивать себя только барами, и решил уйти в другие направления. Так мы с Анри стали придумывать Nothing Fancy — ЗОЖ-боулы, детокс-соки, полное отсутствие алкоголя. Надеюсь, скоро меня полностью перестанут воспринимать как человека из барной индустрии.

АНРИ: В начале 2010-х я начал читать ресторанные порталы — рубрику «Что Где есть в Петербурге» в Собака.ru, а также Restorating и Restoclub. Когда видел новость, что открылось новое место, изучал меню и уговаривал родителей туда пойти. И вот появился Duo: как же мне все там было интересно, как меня вдохновляла история Блинова! Но мне полагалось стать врачом (папа — лор, мама — стоматолог). Честно полгода готовился к ЕГЭ по биологии и химии, а потом психанул: не мое. Закончил экономический факультет СПбГУ, но рестораны при этом из головы у меня не шли. Начал с грузинского корнера Georgiani на Василеостровском рынке, потом у нас появилось приложение ReviewScanner — инструмент мониторинга обратной связи от гостей со всех сервисов в одном интерфейсе. Изучив, как все работает внутри, я стал увереннее, и когда возникла идея Nothing Fancy, был готов к ее реализации.

Тогда вдруг пришло понимание, что нужно двигаться от потребностей молодого поколения, а оно хочет питаться так, чтобы было много зелени, овощей, белков. Такой еды и нам самим не хватало! Как и подхода: в Nothing Fancy самообслуживание — заказ делаешь у стойки, готовят очень быстро, без слишком обязывающей атмосферы и смолтока с официантом. В итоге получился быстрый формат с качественной едой, пусть и с более высоким чеком — в общем, в ритме современного человека.