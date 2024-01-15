Знакомьтесь, команда «Стрит-арт хранения» — единственной в России институции, где коллекционируют и исследуют искусство «уличной волны»

Вы можете прийти и порекомендовать свои работы. Нас интересуют авторы с уличным бэкграундом, самобытным художественным языком, в том числе те, кто работает в легальном поле — паблик-арт. У команды «Стрит-арт хранения» есть список ключевых художников и городов, куда мы ездим в экспедиции. Первым был Нижний Новгород — самый активный и развитый на уличной сцене. Там мы приобрели работы более 20 авторов, в числе которых Никита Nomerz — идеолог международного фестиваля уличного искусства «Место», автор документального фильма «В открытую» и составитель «Энциклопедии уличного искусства Нижнего Новгорода».

За 2023 год мы побывали в Самаре, Екатеринбурге, Перми и Архангельске. Частично сформировали коллекцию художников Петербурга и Москвы. В поездки отправляемся небольшой командой, по три–четыре человека: посещаем мастерские, изучаем произведения и архивы. Обычно это занимает не более пяти дней. Все собранные материалы обсуждаем на художественном совете с командой САХ и коллекционерами, отмечаем самые важные. Перед покупкой проводим ресерч: выясняем рыночную стоимость, узнаем, в каких галереях или на каких аукционах выставлялась работа. Покупаем, как правило, сразу несколько. Затем отправляем их в запасник, где оцениваем состояние экспонатов. При необходимости проводим консервацию и реставрацию (да-да, такое тоже бывает!). Заносим каждый предмет в электронную базу, присваиваем номер, и только потом он оказывается в «Хранении».

Сегодня в нашем пространстве в «Севкабель Порту» есть работы более 80 художников из десяти городов России: Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Москвы, Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Перми, Братска и Владимира. Более 270 экспонатов можно увидеть на экскурсиях и чуть более 100 — в запаснике.

Самая необычная наша находка — первые работы Миши Маркера. Осенью 2014 года художник впервые «вышел на улицу» и организовал мини-выставку на Сенной площади. Он разместил пять картин о «внутреннем состоянии человека» на заборе из профнастила. Работы исчезли спустя 15 минут. В 2017 году петербурженка увидела эти работы в одном из отделов полиции и опубликовала об этом пост на «Пикабу», после чего следы картин затерялись еще на несколько лет. В 2023 году один из посетителей экскурсии САХ увидел работу Маркера и сказал, что у знакомого есть похожие. Как работы из полиции попали к нему — неизвестно. Но сегодня в «Хранении» есть три из пяти работ первой выставки Миши.