Знакомьтесь, команда «Стрит-арт хранения» — единственной в России институции, где коллекционируют и исследуют искусство «уличной волны»

В 2023 году у бара «Мачты» в «Севкабель Порту» получила прописку институция революционного формата — «Стрит-арт хранение», где коллекцию уличного искусства хранят по музейным стандартам: увлажнитель, температура до 25 градусов и рассеянный свет. Идем смотреть работы признанных стрит-арт-мэтров Кирилла Кто, Максима Имы, Dusto и Тимы Радя!
Команда «Стрит-арт хранения» Слева направо (верхний ряд): гид Катя Удалова, гид Семен Некрасов, PR-менеджер Дарьяна Полле, PR-директор Петр Иванов
Слева направо (нижний ряд): хранитель коллекции «Стрит-арт хранения» Дарья Красильникова, куратор Алина Зоря, гид Мария Ушакова, управляющая САХ Ольга Задумина
Головные уборы ICE PLAY
Кто: Группа INLOCO Initiative во главе с Михаилом Астаховым в 2016 году открыла Институт исследования стрит-арта. Уловив тренд на развитие регионального уличного искусства и накопив серьезные архивы исследований о развитии паблик-арта, граффити и активизма, INLOCO Initiative в 2023 году решилась на проект революционного формата — «Стрит-арт Хранение» (САХ), где коллекционируют, изучают и знакомят горожан с уличным искусством.
Где: «Стрит-арт Хранение» расположено на втором этаже корпуса НИИ в «Севкабель Порту» и устроено по принципу «открытого хранения» — любую работу можно достать и рассмотреть подробнее. Чтобы экспонировать сотни произведений всего на 88 квадратных метрах, архитектор и дизайнер Егор Богачев поместил их в выдвижные сетки и ящики: живопись — вертикально, графику — горизонтально. Все экспонаты хранят почти по музейным стандартам: увлажнитель, температура до 25 градусов и рассеянный свет.
Что: Коллекция искусства уличной волны «стрит-арт хранения» уникальна по трем причинам: всероссийский охват (от Перми до Петербурга!), редкость (зины, фотографии закрашенного стрит-арта, трафареты!), количество (более 450 работ и 80 авторов: от Никиты Nomerz и Миши маркера до Турбена и команды «Той»!).
«Стрит-арт Хранение»
Как собиралась коллекция стрит-арта?
Михаил Астахов
Коллекционер, идеолог проекта INLOCO Initiative. Сооснователь Института исследования стрит-арта. Собирает живопись с 1990-х:
Работы уличных авторов я стал собирать одновременно с созданием Музея стрит-арта, куратором которого являлся. За 10 лет удалось накопить порядка 100 объектов, среди которых работа Ольги Шумовой «Прости им, Отец, не знают, что они творят» и холст Александра Цыпкова с несостоявшейся пока что пабликарт-работой, связанной с образом Ксении Петербургской. В отличие от уличных, станковые произведения тех же авторов могут экспонироваться десятилетиями. Я долго размышлял над формой сохранения объектов искусства в Петербурге и сначала задумывался о том, чтобы открыть галерею. На первом же обсуждении с коллегами из Института исследования стрит-арта стало понятно: это требует большого оборудованного запасника, регулярных выставок и, главное, нужны гигантские площади для экспонирования. Наш куратор Алина Зоря предложила формат открытого хранения, как в Государственном Эрмитаже и Русском музее. Это стало идеальным решением: так мы можем предоставить доступ посетителям ко всей коллекции и соблюсти все нормативы по хранению на небольшом пространстве (всего 88 квадратных метров!). Решили обсноваться в «Севкабель Порту», потому что он уже давно зарекомендовал себя как максимально дружественное пространство для искусства уличной волны: прямо на берегу Финского залива встречаются образцы стрит-арта и паблик-арта, мастерская артобъединения 10.203 и лояльная аудитория.
Максим Има (Петербург). «Пора бы уже удалить их из друзей», 2022. Бумага, маркер, линер
Как работы попадают в коллекцию?
Дарья Красильникова
Хранитель коллекции «Стрит-арт Хранения». Принимает экспонаты, отвечает за бережное хранение и реставрацию работ:
Вы можете прийти и порекомендовать свои работы. Нас интересуют авторы с уличным бэкграундом, самобытным художественным языком, в том числе те, кто работает в легальном поле — паблик-арт. У команды «Стрит-арт хранения» есть список ключевых художников и городов, куда мы ездим в экспедиции. Первым был Нижний Новгород — самый активный и развитый на уличной сцене. Там мы приобрели работы более 20 авторов, в числе которых Никита Nomerz — идеолог международного фестиваля уличного искусства «Место», автор документального фильма «В открытую» и составитель «Энциклопедии уличного искусства Нижнего Новгорода».
За 2023 год мы побывали в Самаре, Екатеринбурге, Перми и Архангельске. Частично сформировали коллекцию художников Петербурга и Москвы. В поездки отправляемся небольшой командой, по три–четыре человека: посещаем мастерские, изучаем произведения и архивы. Обычно это занимает не более пяти дней. Все собранные материалы обсуждаем на художественном совете с командой САХ и коллекционерами, отмечаем самые важные. Перед покупкой проводим ресерч: выясняем рыночную стоимость, узнаем, в каких галереях или на каких аукционах выставлялась работа. Покупаем, как правило, сразу несколько. Затем отправляем их в запасник, где оцениваем состояние экспонатов. При необходимости проводим консервацию и реставрацию (да-да, такое тоже бывает!). Заносим каждый предмет в электронную базу, присваиваем номер, и только потом он оказывается в «Хранении».
Сегодня в нашем пространстве в «Севкабель Порту» есть работы более 80 художников из десяти городов России: Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Москвы, Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Перми, Братска и Владимира. Более 270 экспонатов можно увидеть на экскурсиях и чуть более 100 — в запаснике.
Самая необычная наша находка — первые работы Миши Маркера. Осенью 2014 года художник впервые «вышел на улицу» и организовал мини-выставку на Сенной площади. Он разместил пять картин о «внутреннем состоянии человека» на заборе из профнастила. Работы исчезли спустя 15 минут. В 2017 году петербурженка увидела эти работы в одном из отделов полиции и опубликовала об этом пост на «Пикабу», после чего следы картин затерялись еще на несколько лет. В 2023 году один из посетителей экскурсии САХ увидел работу Маркера и сказал, что у знакомого есть похожие. Как работы из полиции попали к нему — неизвестно. Но сегодня в «Хранении» есть три из пяти работ первой выставки Миши.
Кирилл Кто (Москва). «Все больше людей думают, что они думают», 2022. Шерсть, ручная работа
Мы попросили задать вопрос стрит-арт-художника, участника объединения 10.203 Максима Иму: Вспоминается перфоманс Александра Бренера «Почему меня не взяли на эту выставку?». Сталкивались ли вы с подобным вопросом?
(В 1994 году в Центральном доме художника в Москве проходила выставка «Художник вместо произведения, или Прыжок в пустоту» об акционизме и его документации. На вернисаж зашел художник-акционист Александр Бренер, одетый лишь в прозрачные колготки, с криком: «Почему меня не взяли на эту выставку?» Несанкционированное появление на вернисаже — это провокация и проверка публики на честность. Он апеллирует к вопросу: кто и кого может считать художником? Это тот, кто идет вразрез с правилами, или тот, кто вписан в институциональный контекст? Благодаря перформансу Бренер все-таки был представлен на выставке акционизма — и по заслугам. — Прим. ред.)
Алина Зоря
Куратор «Стрит-арт хранения». Отвечает за стратегическое планирование, подбор коллекции, разработку выставочного и экскурсионного планов:
Несмотря на серьезный ресерч перед экспедициями, мне иногда пишут: «Вы были в нашем городе, но мои работы не попали в “Хранение”. Что делать?» Наша команда действительно собирает самую большую коллекцию работ с уличным бэкграундом в России. Чтобы в ней были представлены абсолютно все, нужно много лет. Тем более что каждый сезон на улицы выходят новые авторы.
Меня радует, когда не сам художник задает подобные вопросы, а авторы спрашивают за других. На ярмарке современного искусства в «Третьем месте» ко мне подошел художник Миша Верт и сказал: «Хочу тебя познакомить с Лешей Барханом. Его работ нет в САХ. Он — база, рисует с конца 1990-х».
Через несколько недель я оказалась в мастерской Бархана и, надеюсь, скоро его произведения будут в нашей коллекции. Сплоченность стрит-арт-комьюнити — вот что действительно ценно!
Как можно познакомиться с коллекцией «Стрит-арт Хранения»?
Семен Некрасов
Гид и научный сотрудник «Стрит-арт хранения»:
У нас есть четыре формата посещения:
1) Самый универсальный — экскурсия «Знакомство со стрит-артом». Гости знакомятся с основными понятиями в области уличного искусства, главными экспонатами и устройством коллекции. Можно увидеть часть работ из первой выставки Миши Маркера, «Галерею Futuro Minor» Ивана Серого, «Черный кот на розовом» Турбена, диптих «Правда Фейк» Синего Карандаша, «Че зыришь?» Хеато, Hedonist Саши Trun, SPATERRA Святослава Spater, «Собачий вальс» Васи True. Каждый гид наполняет экскурсию по-своему: например, арт-менеджер объединения 10.203 Александра Стельмах рассказывает о внутренней кухне художников Максима Имы, Турбена, Никиты Dusto, Хаксли, Сергея Heato, Сергея KK. В финале экскурсии можно осмотреть все секции самостоятельно. А еще у нас есть телеграм-бот: введите номер секции и получите PDF-этикетку обо всех работах в ней.
2) Для повторного посещения подойдет маршрут «Стрит-арт параллели». В нем вместе с гидом гости исследуют, как российские уличные художники апеллируют к истории искусства: мы ищем отсылки к конструктивизму в работах Ивана Белова и Матвея Шапиро, обсуждаем московский концептуализм и работы последних лет граффити-художника Никиты Dusto.
3) Программа Inside Street Art (самый динамичный и разноплановый формат!) — это экскурсия и осмотр ячеек в «Хранении», посещение мастерских уличного художника Миши Верта или арт-объединения 10.203 в «Севкабель Порту». 4) И самый усидчивый формат —библиотека. В коллекции — исследования, монографии, каталоги по граффити, стрит-арту, паблик-арту, активизму. Часть книг привезли из-за границы наши коллеги — эти издания сложно найти где-то еще в России. В «Стрит-арт хранении» много крутых редкостей! Например, у нас на временном хранении — личная библиотека Никиты Dusto (он собирает ее больше 15 лет!). А еще — скетчбук Ники Клецки с эскизами к персональной выставке в Анненкирхе и полное собрание сочинений Игоря Поносова. Библиотека работает в формате читального зала, и книги на дом мы не выдаем. Попасть в нее можно бесплатно, предварительно подав заявку через сайт.
Команда «Той» (Нижний Новгород). «Поставили к стенке» из серии «Школьные годы», 2018. Холст, акрил
Что стоит прочесть, изучить или просто посоветовать тем, кто хочет погрузиться в стрит-арт культуру?
Мария Ушакова
Гид и научный сотрудник «Стрит-арт хранения». Составляет тексты к работам художников, собирает информацию об авторах:
Из книг я бы посоветовала: «Искусство и город» Игоря Поносова, «Энциклопедию российского уличного искусства» от творческого объединения «Артмоссфера», «Энциклопедию нижегородского уличного искусства» Никиты Nomerz, Street to studio Рафаэля Шахтера, Street art: The Graffiti Revolution Седара Льюисона. Практически все издания есть в библиотеке «Стрит-арт хранения».
Для погружения в стрит-арт-культуру также важны фильмы, снятые художниками: «Все на улицу», «Девиантное поведение», «В открытую», «Дети проходных дворов», «Несущий свет, камеру и болторез», «Трещины». Обратите внимание на лекции Димы Aske о стрит-арте и граффити и манифест знакового художника российского уличного искусства Тимофея Ради «Все, что я знаю об этом».
Хеато (Петербург). «Че зыришь?», 2021. Холст, акрил
Хочу начать коллекционировать стрит-арт. С чего начать?
Ольга Задумина
Управляющая «Стрит-арт хранения». Ведет операционную деятельность САХ, заведует документацией:
В «Стрит-арт хранении» есть лавка, где можно приобрести мерч, профильные книги, зины, предметы из САХ и редкие фотографии закрашенных уличных произведений. В магазине собраны работы 15 художников из пяти городов (в том числе «Забор покрасьте» Максима Имы, Фрукты «Космос» и линогравюры Slava PTRK из серии «Детство перед телевизором»). Кажется, это отличный вариант для тех, кто начинает путь в коллекционировании.
Рита Хаак (Екатеринбург). «Существо», 2021. Керамика, глазурь
Что нам ждать от Стрит-арт хранения в ближайшие годы?
Алина Зоря
Куратор «Стрит-арт хранения»:
В 2024-м запустим тематические экскурсии по искусству трех регионов: Нижнего Новгорода, Архангельска и Урала, будем рассказывать о ключевых художниках и их главных работах. Планируем делать выставки в музеях и галереях Центральной России, на Урале, в Сибири. И сделаем прогулки для знакомства с уличным искусством в «Севкабель Порту».
Текст: Мария Агафонова
Фото: Константин Рассохин
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