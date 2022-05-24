Идеолог «На вина!» Женя Литвяк: «Мы запустим первое общественно-винное пространство»

Что прямо сейчас происходит на рынке вина? Поменялось ли что-то, кроме цен? Винолюб-авангардист Женя Литвяк, идеолог «На вина!» ( а еще Hamlet & Jacks и «Винного шкафа»), рассказал «Собака.ru» как изменилась ситуация в России, станут ли популярными азиатские образцы и какое вино самое вкусное в мире.
Какая у вас сейчас ситуация с вином?
Моими партнерами являются Артем Цхакая и Владимир Басов, создатели виноторговой компании Real Authentic Wine. Они первые начали привозить в Россию органические и биодинамические вина, а когда появился «На Вина!», мы обозначили миссию — популяризировать натуральное виноделие, согласованное с природой, когда виноградник воспринимается как часть экосистемы территории, на которой находится. Мы общаемся с виноделами: они знают нас, как конкретных людей, мы с ними вино пили. Поэтому, когда все произошло, они не отказались от сотрудничества. Мы партнеры, а не безликая компания из России.
Все маленькие производители — они как крестьяне или фермеры, которые глубоко погружены в процесс. Это всегда ручной труд и контроль всех циклов. Надо понимать, что это очень простые люди, вне политики. Им некогда смотреть телевизор, потому что у них есть дело жизни – виноградник.
Есть проблемы с поставками?
Логистика, безусловно, страдает, сейчас цепочки еще окончательно не перестроились. Нашего запаса хватит примерно на год, дефицита в ближайшее время не будет. Еще часть вина едет: есть перевалочные пункты, в основном в Прибалтике, бутылки доставляется туда, а мы их оттуда забираем.
Что будет с винным рынком дальше? Действительно ли станут популярными вина азиатских стран?
Скептически к этому отношусь. Можно объяснить на простом примере: винодел делает вино всего один раз в году, то есть ошибиться он может только однажды за весь год. Соответственно, его карьера за всю жизнь может сложиться из 10-30 попыток – это катастрофически мало. Чем хороши Франция, Италия и Испания? У них есть многолетний опыт, который передавался из поколения в поколение. А что в России? У нас нормальное вино начали делать года три назад, а все компетенции и навыки, которые заработали до перестройки, зарубили.
Как-то Алена Мельникова (прим. ред.: гастропродюссер, ресторатор) привезла вино из Тайланда, мы его попили, было экзотично. Еще на Бали Шардоне местное пил. Учитывая всю атмосферу, было нормально, но без моря и серфинга это вино не зазвучит.
Если сильно перекроет «санкционку», как случилось с хамоном, то тогда мы посмотрим в сторону Чили, Аргентины и ЮАР. Это не очень клево, потому что там большие заводы с технологичным и коммерческим подходом к виноделию.
А в российском виноделии есть что-нибудь отрадное? Страна бросила силы в сторону развития рынка?
Россия бросила не только силы в развитие виноградарства, но и деньги. Есть субсидии на выращивание виноградников — большая часть затрат возвращается виноделу от государства. Но нюансы присутствуют. Например, с Крымом, с которым не работают многие европейские компании. Основные питомники саженцев находятся в Европе, также как и производители оборудования. Ребятам на полуострове приходится жестко выкручиваться.
В пример вложения денег в российское виноделие еще можно привести проект Сбербанка, он очень коммерческий, но они построили в Крыму винодельню такого уровня инвестиций и красоты, которых, я думаю, нет больше нигде в мире. Виллы, виноградники, даже робот-сомелье есть.
Краб-дог
Кто на твой вкус в России делает классное вино?
Усадьба Перовских, Паша Швец, конечно. Но в целом как к явлению, к русскому вину я пока отношусь аккуратно. Прекрасная перспектива, хорошие ребята, но мы находимся в такой стадии своей эволюции, что просто невозможно сделать это очень быстро. Я думаю, что лет через 5 в России с вином будет все нормально.
Какое твое самое-самое любимое вино?
«Лисичка» Борнара, Жюра.
А лучшая пара к нему?
Краб-дог в «На Вина!».
Напоследок! Поделись тремя ценнейшими знаниями, приобретенными за последние 2 месяца.
Лучшее заключается в том, что в России почему-то винные бары – на самом деле рестораны. Что такое бар? Это всегда скорость. Если ты приходишь в заведение за коктейлем, ты очень быстро получаешь свой напиток. Но у нас так сложилось, что винный бар – это стол за которым ты сидишь, дальше подходит официант, приносит меню, дополнительно могут прислать сомелье, если ты начинаешь что-то спрашивать. Пару месяцев назад мы поняли, что «На Вина!» – это бар, главная задача – быстро отдать вино.
Вторая тема, которая к нам пришла – сделать первое общественно-винное пространство. Вот есть склад – это самый большой гипермаркет вина в России с самыми лучшими ценами. Что этому пространству не хватает? Бара, естественно! Все это мы дополнили библиотекой, летом запустим кинотеатр во внутреннем дворе.
И третье знание, к которому мы недавно пришли. В какой-то момент в ресторанной индустрии стало модно делать все самому: печь хлеб, выращивать зелень и овощи, солить, варенье делать. Мы же поняли, что нужно работать с ребятами, такими же больными на голову по своей теме, как и мы по своей. Также круто разбираться в книгах, как и «Подписные издания», у нас не получится, поэтому мы сделали подборку именно с ними. Самое клевое мясо делает «Бифзавод», они признанные в Европе мясники, мы берем и предлагаем их продукцию, даже лавку сделали. Главное, найти своих, держаться вместе!
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