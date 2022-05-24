Идеолог «На вина!» Женя Литвяк: «Мы запустим первое общественно-винное пространство»

Что будет с винным рынком дальше? Действительно ли станут популярными вина азиатских стран?

Скептически к этому отношусь. Можно объяснить на простом примере: винодел делает вино всего один раз в году, то есть ошибиться он может только однажды за весь год. Соответственно, его карьера за всю жизнь может сложиться из 10-30 попыток – это катастрофически мало. Чем хороши Франция, Италия и Испания? У них есть многолетний опыт, который передавался из поколения в поколение. А что в России? У нас нормальное вино начали делать года три назад, а все компетенции и навыки, которые заработали до перестройки, зарубили.

Учитывая всю атмосферу, было нормально, но без моря и серфинга вино не зазвучит.

Как-то Алена Мельникова (прим. ред.: гастропродюссер, ресторатор) привезла вино из Тайланда, мы его попили, было экзотично. Еще на Бали Шардоне местное пил. Учитывая всю атмосферу, было нормально, но без моря и серфинга это вино не зазвучит.

Если сильно перекроет «санкционку», как случилось с хамоном, то тогда мы посмотрим в сторону Чили, Аргентины и ЮАР. Это не очень клево, потому что там большие заводы с технологичным и коммерческим подходом к виноделию.