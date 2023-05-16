Из кураторского текста к выставке «Четыре комнаты. Игра в Хармса»:

Да, нам интересно, как физически выглядел Даниил Хармс, или да, нам интересно, был ли он женат или нет, или да, нам интересно, как выглядела его квартира. Особенно сейчас, когда в Петербурге еще не отошли от открытия полутора комнат Бродского. Когда Довлатову открываются дверные проемы, а по Хармсу придумываются несуществующие маршруты несуществующих старух. Особенно все это очень болезненно, если учесть, что сама квартира Хармса была разбомблена, а он умер во время блокады

В общем, вот так и сплетаются все модные и такие животрепещущие линии интереса современного мейнстрима. Музеи, квартиры, маршруты — глобальные официальные мистификации. Ну, это и нормально. Откроем записную книжку Хармса: «С давних времен я люблю помечтать: рисовать квартиры и обставлять их. Я рисую другой раз особняки на 80 комнат!» — или — «Сидеть бы в своей комнате, знать, что ты совершенно обеспечен и вычерчивать квартиры!».

Мистификация реальности, — как и для нас сейчас, — была для Хармса совершенно привычным делом. Поэтому мы решили превратить реальное пространство ШУМа в воображаемую квартиру поэта о четырех комнатах, где будет столовая, кабинет, кухня и спальня. И взяли самых сведущих на данный момент в мистификации художников — группу Parazit.

И тем самым, мы как никогда оказываемся близки к реальности. Потому что, во-первых, дом ШУМа находится на той же Надеждинской улице, на которой находится и дом Хармса. А во-вторых, что может быть нелепее, чем размышления о том, как могла бы выглядеть квартира Хармса на самом деле? Но это как раз то, что его действительно волновало: «Меня интересует только «чушь»: только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении,» — пишет он 31 октября 1937 года.

Тут и до фейка недалеко! — воскликнет искушенный зритель. Но фейк все-таки не художественное произведение, а документальная ложь. Мистификация же есть искусство и она не имеет своей целью дискредитировать реальность. Поэтому мы и открываем эту выставку: играть в Хармса и пропагандировать жизнь в ее самом «нелепом» проявлении — в искусстве.

Кстати, по иронии судьбы, все воспоминания друзей Хармса о том, как выглядела его квартира — расходятся в описаниях. Как будто он действительно постоянно менял ее внешний облик. Остаются неизменными только абажур, который вспоминают все, фисгармония, книжный шкаф да продавленная кушетка. Не густо, но зато какой простор для… реальности!