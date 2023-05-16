Новое художественное оформление всех четырех залов пространства приурочено к первому дню рождения кабаре. Выставку обрамляют несколько проектов-спутников: аудиоэкскурсия-спектакль, коллекция керамики и аксессуаров от художников-участников, спектакль-перфоманс «Равновесие с небольшой погрешностью» и даже шрифт Хармса.
Концепция выставки от Артема Балаева под кураторством Дмитрия Жеравова и Паши Михайлова умещается в три коротких вопроса. Важно ли, как выглядел поэт? Важно ли, как выглядит мастерская художника? Важно ли, какая была у поэта биография? Авторам проекта ближе всего ответ «да».
Приглашая к участию художников Анастасию Бырдину, Наташу Гражданкину, Дмитрия Жеравова, Анастасию Иваненкову, Стаса Казимова, Дарью Калюжную, Катарину Кано, Владимира Козина, Лину Кордюченко, Семена Мотолянеца, Тимура Мусаева-Кагана, Ксюшу Пилипетскую, Игоря Плотникова, Колю Садовника, Веру Светлову, Андрея Сикорского, Игоря Яновского и Deus ExCavator, кураторы выстраивают мистификацию жизни поэта в пространстве на той же Надеждинской улице, где находится и дом Хармса. И это, некогда реальное кабаре «Шум», становится воображаемой квартирой поэта, его «четырьмя комнатами» — со столовой, кабинетом, кухней и спальней.
Владимир Козин. Из серии "Улыбка радуги", 2023 год
Да, нам интересно, как физически выглядел Даниил Хармс, или да, нам интересно, был ли он женат или нет, или да, нам интересно, как выглядела его квартира. Особенно сейчас, когда в Петербурге еще не отошли от открытия полутора комнат Бродского. Когда Довлатову открываются дверные проемы, а по Хармсу придумываются несуществующие маршруты несуществующих старух. Особенно все это очень болезненно, если учесть, что сама квартира Хармса была разбомблена, а он умер во время блокады
В общем, вот так и сплетаются все модные и такие животрепещущие линии интереса современного мейнстрима. Музеи, квартиры, маршруты — глобальные официальные мистификации. Ну, это и нормально. Откроем записную книжку Хармса: «С давних времен я люблю помечтать: рисовать квартиры и обставлять их. Я рисую другой раз особняки на 80 комнат!» — или — «Сидеть бы в своей комнате, знать, что ты совершенно обеспечен и вычерчивать квартиры!».
Мистификация реальности, — как и для нас сейчас, — была для Хармса совершенно привычным делом. Поэтому мы решили превратить реальное пространство ШУМа в воображаемую квартиру поэта о четырех комнатах, где будет столовая, кабинет, кухня и спальня. И взяли самых сведущих на данный момент в мистификации художников — группу Parazit.
И тем самым, мы как никогда оказываемся близки к реальности. Потому что, во-первых, дом ШУМа находится на той же Надеждинской улице, на которой находится и дом Хармса. А во-вторых, что может быть нелепее, чем размышления о том, как могла бы выглядеть квартира Хармса на самом деле? Но это как раз то, что его действительно волновало: «Меня интересует только «чушь»: только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении,» — пишет он 31 октября 1937 года.
Тут и до фейка недалеко! — воскликнет искушенный зритель. Но фейк все-таки не художественное произведение, а документальная ложь. Мистификация же есть искусство и она не имеет своей целью дискредитировать реальность. Поэтому мы и открываем эту выставку: играть в Хармса и пропагандировать жизнь в ее самом «нелепом» проявлении — в искусстве.
Кстати, по иронии судьбы, все воспоминания друзей Хармса о том, как выглядела его квартира — расходятся в описаниях. Как будто он действительно постоянно менял ее внешний облик. Остаются неизменными только абажур, который вспоминают все, фисгармония, книжный шкаф да продавленная кушетка. Не густо, но зато какой простор для… реальности!
Семен Мотолянец. "Железная грудь", 2022 год
Выставку сопроводит аудиоэкскурсия, которая станет не только гидом по экспозиции с «последовательным рассказом от комнаты к комнате о представленных работах и их авторах», но и самостоятельным спектаклем. В исполнении петербургских театральных актеров прозвучат стихи Хармса, которые натолкнули художников на создание работ: их озвучат Паша Михайлов (Teatro Di Capua, Инженерный театр АХЕ, «Практика»), Лера Чеховская (Студия-театр С.Д. Бызгу) и Алексей Чистяков (Театр на Литейном). В записи использована музыка Моцарта и Баха — любимых композиторов Даниила Хармса.
Кордюченко Лина, без названия. Ткань, цемент, гипс. 2023 год
В рамках проекта выпустят коллекционный мерч — керамику от художницы Веры Светловой и аксессуары с вышивкой «Рай Мир Рай» от Анастасии Иваненковой. Еще одно дополнение «Четырех комнат» —шрифт по почерку Даниила Хармса от студентов магистратуры НИУ ВШЭ в Петербурге Алены Гребенщиковой и Дарьи Сенчуковой. «Ахматова говорила про Хармса: «Любой человек может написать: "Шел-шел человек и полетел". Мы эти слова приняли буквально и на свой счет, поэтому решили создать шрифт по почерку Даниила Ювачева. Теперь уж точно каждый может писать как Хармс! Абсурд этой затеи, надеемся, подкупает и вас», — говорит продюсер выставки Артем Балаев.
Выставка «Четыре комнаты. Игра в Хармса» будет работать с 17 мая по 9 сентября 2023 года в кабаре «Шум» на улице Маяковского, 52 (квартал писателей). Пространство открыто с 18:00 до 23:00 в среду и четверг и с 18:00 до 03:00 в пятницу и субботу.
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