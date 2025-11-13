Знакомьтесь, великое меню культового ресторана русской кухни «Шаляпин» — на их пирожках выросло не одно поколение петербуржцев

Новое тысячелетие уважаемые предприниматели Леонид Ноткин и Иван Третьяков встретили открытием своего культового ресторана крепкой русской кухни «Шаляпин» — на пирожках из репинского филиала выросло несколько поколений петербуржцев (с 2000 года!). Тем временем городской «Шаляпин» (неподалеку от Смольного!) раздает гениальные котлеты (в меню их 12 видов: от щуки до рубленой мраморной говядины), знаменитый рассольник с куриной печенью и домашние соленья под стопку беленькой. Хлебосолье — барское, обхождение — аристократичное, а великое меню «Шаляпина» без сомнений благословил бы Гоголь (щи зеленые с перепелиным яйцом, щука фаршированная под овощным маринадом). А еще обожаем местную кулинарию. За шашлыками, закрутками (лечо и баклажанной икрой), заморозкой (пельменями с варениками), форшмаком и расстегаями ходим в лавку при ресторане или заказываем доставку — всегда высочайшее качество и щедрые «шаляпинские» порции.