Знакомьтесь, великое меню культового ресторана русской кухни «Шаляпин» — на их пирожках выросло не одно поколение петербуржцев

Ликбез! Вот вам мэнуал, как правильно пользоваться рестораном «Шаляпин» — лауреатом премии «Что где есть в Петербурге» — 2025 в номинации «Великое меню».
Щучьи пельмени
Новое тысячелетие уважаемые предприниматели Леонид Ноткин и Иван Третьяков встретили открытием своего культового ресторана крепкой русской кухни «Шаляпин» — на пирожках из репинского филиала выросло несколько поколений петербуржцев (с 2000 года!). Тем временем городской «Шаляпин» (неподалеку от Смольного!) раздает гениальные котлеты (в меню их 12 видов: от щуки до рубленой мраморной говядины), знаменитый рассольник с куриной печенью и домашние соленья под стопку беленькой. Хлебосолье — барское, обхождение — аристократичное, а великое меню «Шаляпина» без сомнений благословил бы Гоголь (щи зеленые с перепелиным яйцом, щука фаршированная под овощным маринадом). А еще обожаем местную кулинарию. За шашлыками, закрутками (лечо и баклажанной икрой), заморозкой (пельменями с варениками), форшмаком и расстегаями ходим в лавку при ресторане или заказываем доставку — всегда высочайшее качество и щедрые «шаляпинские» порции.
Фаршированный карп
Хит продаж
- Салат «Столичный» — скрепа! Уходит по 400 порций в месяц.
Маст-хэв
- Блюда из шаляпинской кулинарии для вашей скатерти-самобранки: от пирожков и котлет до пельменей. Всего 4 локации: на Новгородской улице, на Большой Зелениной, на Петровском проспекте и в Репино.
Любимое блюдо совладельцев «Шаляпина»
- У Ивана Третьякова — это котлеты из бараньего окорока в загородном, рыба по-польски в городском
- У Леонида Ноткина — шашлык из зубатки в загородном, биточки из кролика в городском.
Судак по-шаляпински
Блюда-долгожители (в меню с первого дня работы ресторана!)
- Фаршированный карп — почти холодец: перемолотая рыба в свекольном желе из насыщенного бульона.
- Судак по-шаляпински — запеченный с яйцом и грибами. Пельмени ручной лепки. Столичный! А также студень, щучьи котлеты, пожарские котлеты, сельдь или форель под шубой. Салат из редиса с зеленым луком, яйцом и сметаной. Борщ, щи из квашеной капусты. И конечно, наполеон, медовик
Выбор фуди (жюри премии «Что где есть в Петербурге» — 2025)
Юнона Незванкина
Дизайнер интерьера
В любой непонятной ситуации ресторан «Шаляпин» — лучший вариант. Но лично для меня это топ-место для похмельного настроения или завтраков. Здесь обожаю блинчики, роскошную жареную картошку с грибами и раздел, посвященный котлетам. Мои любимые — щучьи на фермерских сливках с жареным луком. Их подают с пюре из батата и сырным кремом. А шаляпинский борщ — это вообще песня. Наваристый, душистый, в него добавляют фасоль (я такой рецепт больше не встречала). К нему — ароматная чесночная пампушка! После — погулять по Таврическому.
Фан-факт
В «Шаляпине» есть царь-блюда для гранд-компаний, например запеченная утка с яблоками и квашеной капустой.
Михаил Иванов
Сооснователь «Подписных изданий»
Наверное, чаще всего бываю в «Шаляпине» на Тверской. Предпочитаю русскую кухню и понятную еду, не люблю разочаровываться. Именно такая стабильность меня здесь и привлекает. Кстати, мы с детьми обожаем их кулинарию на Новгородской: это удобно, особенно когда собираешься на дачу на выходные. На завтраках здесь ем либо блины (лучшие в городе), либо яичницу по-шаляпински. Очень мне нравятся щавелевые щи, снимающие похмельный синдром с первой ложки..
