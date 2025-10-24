В Sobo Gallery противопоставляют власть и уязвимость в текстиле Алины Бровиной «Когда я лягу, я лягу в землю»

Художница берет за основу античный миф и размышляет, что происходит с телом, территорией и душой, когда их перестают завоевывать.
23 октября в Sobo Gallery на Моховой улице стартовала персональная выставка Алины Бровиной «Когда я лягу, я лягу в землю».
Основой проекта стал античный миф о царице Дидоне и троянском герое Энее «Письма Дидоны к Энею» Овидия. По легенде, троянец Эней, бежавший из разрушенной Трои основать Рим, попадает в Карфаген. В него влюбляется царица Дидона, они становятся супругами. Однако Юпитер напоминает Энею о его долге и заставляет тайно покинуть Карфаген. В отчаянии Дидона проклинает Энея и предсказывает вечную вражду между их народами. А затем умирает на погребальном костре. Название проекта повторяет строчки из финальной арии Дидоны «Когда я лягу, я лягу в землю» оперы барочного композитора Генри Перселла.
«Выставка — это погружение в пространство, которое остается после ухода Энея. Исследование того, что происходит с территорией, когда ее перестают покорять, и с телом, когда его перестают рассматривать как ресурс. Это плач по утраченной любви, постепенно превращающийся в тихую, мягкую декларацию иного способа бытия: не завоевывать, а принимать; не высекать в камне, а зашивать; не уходить за славой, а остаться и лечь в землю, став ее частью», — делятся в Sobo.
Художница осмысляет этот сюжет через телесность, власть и территориальное подчинение. Бровкина противопоставляет два взгляда на мир: Энея-колонизатора-завоевателя, который поглощает ресурсы, и жертвенную Дидону.
Вместо бронзовых памятников-монументов автор представляет скульптуры из текстиля, графики и мягких материалов, сшитых и случайно сдрапированных — тактильных памятников ран и памяти, сохранивших следы касаний. В экспозиции — скульптуры из текстиля и акварели.
Кураторами проекта выступили Дарья Болдырева и Лиза Цикаришвили.
Выставка Алины Бровиной «Когда я лягу, я лягу в землю» открыта с 23 октября по 29 ноября 2025 в Sobo Gallery на Моховой улице, 27-29.
