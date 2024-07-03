Эмилия Кабакова — об Илье Кабакове, страхе и драке из-за «Памятника исчезнувшей цивилизации» (главная выставка лета уже в Эрмитаже!)

МАРИНА: Эта инсталляция «звучит» невероятно актуально: кажется, она сделана не в 1990‑е годы, и даже не вчера, а вот именно сегодня. Контекст меняется, а вместе с ним и «Памятник» наделяется новыми смыслами. Как вы относитесь к этим метаморфозам? К возможностям последующих переинтерпретаций ваших проектов, уходу от первоначальной идеи?

ЭМИЛИЯ: Хорошее искусство от плохого отличает многослойность. Ты всегда находишь в нем что‑то, что отвечает тебе на персональном уровне. И всегда должен находить что‑то, что отвечает тебе на общем уровне. Эти две вещи необходимы для хорошей работы, картина ли это, или тем более инсталляция. Этого многие художники не понимают; они думают: поставил несколько объектов — и инсталляция готова. Я сейчас перечитываю все тексты Ильи. Я много раз их читала раньше, но сейчас воспринимаю эти тексты по‑новому, потому что его теперь нет. И меня в очередной раз поражает, насколько они современны, многослойны. Если произведение искусства вызывает споры сегодня, то оно будет вызывать их всегда.

МАРИНА: Как бы вы коротко сформулировали из сегодняшнего дня: о чем для вас эта инсталляция?

ЭМИЛИЯ: О том, что, несмотря на все катаклизмы, человек остается человеком, если у него есть культура. Все остальное проходит — проходит любой «‑изм». Сегодня уходит капитализм. Что придет ему на смену, мы пока не знаем, но он уходит, он уже себя каким‑то образом дискредитировал. А культура остается —единственное, что помогает нам жить и спасает нас. Вот о чем эта инсталляция.

МАРИНА: Показывая работы Кабаковых в Эрмитаже, мы каждый раз сталкиваемся с яркой, активной реакцией публики. Очевидно, они сконструированы так, чтобы провоцировать воспоминания зрителя. И часто этому погружению в собственное прошлое сопутствуют гнев, негодование, обиды, желание защитить себя, стремление забыть и вытеснить все, что с сегодняшней точки зрения кажется неудобным.

ЭМИЛИЯ: Когда мы показали наш «Памятник» в Палермо, множество людей явились на него посмотреть. Когда зрители походили и почитали (все тексты в инсталляции были переведены на итальянский язык), начались невероятные скандалы и споры, дошло даже до драки. Вначале мы не могли понять, в чем дело, но нам объяснили: тут столкнулись две партии — коммунисты и те, кто против них. Условно назовем «правые» и «левые». И они начали драться, потому что одни говорили: «Посмотрите, какая погибла цивилизация, как она была прекрасна! Люди там мечтали о возвышенном, их совершенно не интересовал быт». Вторые говорили: «Посмотрите на этот кошмар, как плохо они живут, у них ничего нет, кроме идеологии в голове!» Правы были обе партии? Не мне судить. В итоге вызвали полицию и всех успокаивали уже в участке. Эта двойственность восприятия всегда существовала, существует и будет существовать. И что бы мы ни говорили, как бы ни критиковали настоящее — будущее разберется в этом гораздо лучше. После Палермо мы показали «Памятник» в Германии, где так же столкнулись социалистическая ГДР и капиталистическая ФРГ, и у каждой стороны было свое мнение. Они не очень отличались от итальянцев, были такие же реакции «за» и «против». Потом мы показали эту инсталляцию в Москве, и меня поразило, что на выставку пришло много молодежи. Они с невероятным интересом читали и даже записывали, потому что они не жили при этой цивилизации — для них она уже была историей, какими‑то археологическими раскопками того, чего они не знали. И это действительно была другая реакция: они не спорили, они исследовали. Они неожиданно получили другой взгляд на историю, представленную в виде художественного произведения. Поэтому мне, конечно, невероятно интересно, как это все будет воспринято в Петербурге, потому что в моем понимании Петербург — это город, который хранит культуру. И Эрмитаж, конечно, — один из «саркофагов», в которых все сохраняется. Этот музей переживет всех нас.

МАРИНА: Именно поэтому на нашей выставке «Памятника» появится послесловие. Давая слово вам, художникам в музее, мы решили дать возможность высказаться каждому посетителю. Ведь история должна писаться не только на основе официальных документов, но и по воспоминаниям обычных людей. В этом нам помогает проект «Прожито» Европейского университета, который не только собирает и архивирует эго‑документы, но и делает их доступными для исследователей и широкой аудитории. Над выставкой на небольшом балконе, с которого «Памятник» можно увидеть с некой дистанции, мы обустроили укромный рабочий кабинет. Там можно будет записать свою историю и передать прямо в архив «Прожито», где ее сохранят для исследователей будущего. Надеюсь, вы простите нам этот постскриптум.

ЭМИЛИЯ: Замечательно! Очень интересно будет посмотреть, что из этого получится.