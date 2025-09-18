Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Поделиться:

Где (и за сколько) покупать арт-керамику в Петербурге? Собрали 9 локаций

Коллекционировать искусство — новый тренд! Начинаем личные собрания с бюджетных арт-инвестиций и заранее заботимся о подарках на зимние и прочие праздники, покупая керамику. Рассказываем, где в Петербурге искать арт-объекты из глины: практичные кружки и мематичный подсвечник в виде автобуса.   

Glorious Monster. Кружка-объект
IRNBY

Glorious Monster. Кружка-объект

IRNBY

Спортивный бренд поддерживает вайб «самовыражения и тонкой провокации» не только в одежды. В магазине продают предметы искусства, в том числе керамику. Цены — от 1,5 до 75 тысяч рублей. Ассортимент — от функционального (украшения, посуда, пепельницы) до художественных объектов, а среди авторов — Александра Елисеев, Екатерина Афонина, Najibida, Po suty, TITS ON FIRE, ПОВЕДАЙ и другие.

Адрес: Проспект Добролюбова, дом 5/1, подробнее здесь.

Тарелка «Волшебная лошадка»
Zorca ceramica

Тарелка «Волшебная лошадка»

Zorca ceramica

Здесь продают керамику собственного производства — разнообразную посуду и вазы от 2 до 10 тысяч рублей. Это про простые, намеренно неровные формы и наивные «детские» рисунки синим и красным по белому фону. На тарелки и кружки помещают сюжеты, посвященные любви и Петербургу, а еще — цветы, сказочных персонажей и геометрические орнаменты. Все очень мило и понятно.

Кожевенная линия, дом 34а, 8 корпус, пом. 8.316, подробнее здесь.  

Татьяна Ишонина Ваза «Сакура»
ELEMENT SPACE

Татьяна Ишонина Ваза «Сакура»

ELEMENT SPACE

Подвески, кольца, посуда и вазы от 4 до 8 тысяч рублей. В основном, это также простые формы с яркими рисунками и шутливыми надписями. Есть возможность записаться на мастер-класс и создать на гончарном круге что-нибудь самостоятельно.

Звенигородская улица, дом 7, корпус 2, подробнее здесь

Леша Бурстон. Светильник «Автодром»
«#Сетка»

Леша Бурстон. Светильник «Автодром»

«#Сетка»

В лавке продают работы уличных художников, которым близка в том числе и керамика. Это подсвечники, подставки под благовония, светильники и арт-объекты. Много мемного: скульптура в виде подушки и светильник-автобуса, есть и более спокойные абстрактные формы. Цены стартуют от 3 тысяч рублей.

Набережная Обводного канала, дом 118с, подробнее здесь

Кружка «С пальцем»
Пресс-служба инклюзивных мастерских «Простые вещи»

Кружка «С пальцем»

«Простые вещи»

Магазин при инклюзивных мастерских, в которых работают люди с ментальными особенностями. Здесь есть магниты и броши, посуда и кашпо, вазы и мыльницы классических и оригинальных форм (главный хит — стакан «С пальцем»), с забавными рисунками или спокойным градиентом. Каждая покупка помогает сохранять проект.

Кожевенная линия, 34А, подробнее здесь

Аня Андрющенко. Ваза «Колготы медведя»
«Зеленогорск: цветы, вино, керамика»

Аня Андрющенко. Ваза «Колготы медведя»

«Зеленогорск: цветы, вино, керамика»

В лавке изначально продавали цветы, но теперь есть и крафтовый маркет с коллекцией керамики от 4 до 60 тысяч рублей. Среди авторов — Саша Гунга с подсвечниками в виде мультяшных фигурок и яркими вазами с росписями в духе Хуана Миро, Дарья Сурмило с мотивирующие надписями на тарелки и Никита Анохин с объектами в виде хрущевок из бетона.

Улица Чайковского, дом 10, подробнее здесь

Стакан «Слезы №1»
Ceramista

Стакан «Слезы №1»

Ceramista 

Студия, где можно слепить что-нибудь самостоятельно или купить готовую вещь. Посуду, украшения и вазы в виде животных и растений с живописными красочными разводами или обилием всевидящих глаз продают по цене от 1 до 5 тысяч.

Улица Марата, дом 50; Кожевенная линия, 40А («Севкабель Порт»), подробнее здесь

Скульптурная ваза «Темная ночь»
«Палаты»

Скульптурная ваза «Темная ночь»

«Палаты»

Галерея декоративно-прикладного искусства и дизайна, в которой ищут современную российскую идентичность (в том числе через керамику). К вещам здесь подходят серьезно — без зачастую свойственной глиняным изделиям иронии. Особое внимание уделяют фактуре: много работ в авторской «плетеной» технике. Цены тоже серьезнее — вазы, скульптуры и панно стоят не менее 60 тысяч.

Улица Малая Зеленина, дом 1/22, подробнее здесь

Нана Татишвили. Вазон «Осьминог»
573

Нана Татишвили. Вазон «Осьминог»

«573»

Постоянное пространство галереи, которую в 2023 году основала Анастасия Лихолат, откроется с 24 сентября. Здесь можно будет приобрести работы как уже состоявшихся керамистов, так и начинающих, а еще — художников, которые обычно работают в других медиумах. В первую экспозицию войдут произведения 20 авторов. 

Дровяная улица, дом 8, подробнее здесь

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: