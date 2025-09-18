Где (и за сколько) покупать арт-керамику в Петербурге? Собрали 9 локаций

«Зеленогорск: цветы, вино, керамика»

В лавке изначально продавали цветы, но теперь есть и крафтовый маркет с коллекцией керамики от 4 до 60 тысяч рублей. Среди авторов — Саша Гунга с подсвечниками в виде мультяшных фигурок и яркими вазами с росписями в духе Хуана Миро, Дарья Сурмило с мотивирующие надписями на тарелки и Никита Анохин с объектами в виде хрущевок из бетона.

Улица Чайковского, дом 10, подробнее здесь.