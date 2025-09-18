Где (и за сколько) покупать арт-керамику в Петербурге? Собрали 9 локаций

Коллекционировать искусство — новый тренд! Начинаем личные собрания с бюджетных арт-инвестиций и заранее заботимся о подарках на зимние и прочие праздники, покупая керамику. Рассказываем, где в Петербурге искать арт-объекты из глины: практичные кружки и мематичный подсвечник в виде автобуса.
Glorious Monster. Кружка-объект
IRNBY
Спортивный бренд поддерживает вайб «самовыражения и тонкой провокации» не только в одежды. В магазине продают предметы искусства, в том числе керамику. Цены — от 1,5 до 75 тысяч рублей. Ассортимент — от функционального (украшения, посуда, пепельницы) до художественных объектов, а среди авторов — Александра Елисеев, Екатерина Афонина, Najibida, Po suty, TITS ON FIRE, ПОВЕДАЙ и другие.
Адрес: Проспект Добролюбова, дом 5/1, подробнее здесь.
Тарелка «Волшебная лошадка»
Zorca ceramica
Здесь продают керамику собственного производства — разнообразную посуду и вазы от 2 до 10 тысяч рублей. Это про простые, намеренно неровные формы и наивные «детские» рисунки синим и красным по белому фону. На тарелки и кружки помещают сюжеты, посвященные любви и Петербургу, а еще — цветы, сказочных персонажей и геометрические орнаменты. Все очень мило и понятно.
Кожевенная линия, дом 34а, 8 корпус, пом. 8.316, подробнее здесь.
Татьяна Ишонина Ваза «Сакура»
ELEMENT SPACE
Подвески, кольца, посуда и вазы от 4 до 8 тысяч рублей. В основном, это также простые формы с яркими рисунками и шутливыми надписями. Есть возможность записаться на мастер-класс и создать на гончарном круге что-нибудь самостоятельно.
Звенигородская улица, дом 7, корпус 2, подробнее здесь.
Леша Бурстон. Светильник «Автодром»
«#Сетка»
В лавке продают работы уличных художников, которым близка в том числе и керамика. Это подсвечники, подставки под благовония, светильники и арт-объекты. Много мемного: скульптура в виде подушки и светильник-автобуса, есть и более спокойные абстрактные формы. Цены стартуют от 3 тысяч рублей.
Набережная Обводного канала, дом 118с, подробнее здесь.
Кружка «С пальцем»
«Простые вещи»
Магазин при инклюзивных мастерских, в которых работают люди с ментальными особенностями. Здесь есть магниты и броши, посуда и кашпо, вазы и мыльницы классических и оригинальных форм (главный хит — стакан «С пальцем»), с забавными рисунками или спокойным градиентом. Каждая покупка помогает сохранять проект.
Кожевенная линия, 34А, подробнее здесь.
Аня Андрющенко. Ваза «Колготы медведя»
«Зеленогорск: цветы, вино, керамика»
В лавке изначально продавали цветы, но теперь есть и крафтовый маркет с коллекцией керамики от 4 до 60 тысяч рублей. Среди авторов — Саша Гунга с подсвечниками в виде мультяшных фигурок и яркими вазами с росписями в духе Хуана Миро, Дарья Сурмило с мотивирующие надписями на тарелки и Никита Анохин с объектами в виде хрущевок из бетона.
Улица Чайковского, дом 10, подробнее здесь.
Стакан «Слезы №1»
Ceramista
Студия, где можно слепить что-нибудь самостоятельно или купить готовую вещь. Посуду, украшения и вазы в виде животных и растений с живописными красочными разводами или обилием всевидящих глаз продают по цене от 1 до 5 тысяч.
Улица Марата, дом 50; Кожевенная линия, 40А («Севкабель Порт»), подробнее здесь.
Скульптурная ваза «Темная ночь»
«Палаты»
Галерея декоративно-прикладного искусства и дизайна, в которой ищут современную российскую идентичность (в том числе через керамику). К вещам здесь подходят серьезно — без зачастую свойственной глиняным изделиям иронии. Особое внимание уделяют фактуре: много работ в авторской «плетеной» технике. Цены тоже серьезнее — вазы, скульптуры и панно стоят не менее 60 тысяч.
Улица Малая Зеленина, дом 1/22, подробнее здесь.
Нана Татишвили. Вазон «Осьминог»
«573»
Постоянное пространство галереи, которую в 2023 году основала Анастасия Лихолат, откроется с 24 сентября. Здесь можно будет приобрести работы как уже состоявшихся керамистов, так и начинающих, а еще — художников, которые обычно работают в других медиумах. В первую экспозицию войдут произведения 20 авторов.
Дровяная улица, дом 8, подробнее здесь.
Комментарии (0)