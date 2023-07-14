Знакомьтесь, Артем и Алексей Гребенщиковы — шефы ресторана Bobo, куда петербуржцы ходят как в Мариинский или Эрмитаж

Хиты Гребенщиковых: просим вернуть гребешка с квашеной капустой в меню!

Алексей: Про свое творчество рассказывать всегда сложно. Давайте я скажу за брата, а он про меня.

Артем: Мой топ‑3 у Алексея — это, во‑первых, десерт из кофе, цветной капусты и грибов. Мороженое из белых — ​классика, но капуста разворачивает все под совершенно неожиданным углом. Потом граните из укропа и кокосовый сорбет — ​квинтэссенция свежести. И сейчас у нас в Bobo's Signature есть десерт со свеклой — ​вяленой в кофе и маринованной в черной смородине, плюс свекольная карамель, мороженое со сметаной, ягоды и мусс из козьего йогурта. По сути, база — ​свекла и что‑то сливочное, но тут она раскрывается целым калейдоскопом фактур и вкусов. Именно в этом наша аутентичность: брать классику и немного взламывать ее. То есть не менять привычные сочетания до неузнаваемости, а здесь сместить баланс, тут сымпровизировать, там добавить неожиданный элемент — ​удивлять сменой оптики, а не радикальными экспериментами. Все классное давно изобретено, и сделать что‑то кардинально новое не должно быть самоцелью.

Алексей: А еще десерт из малины, кокоса и судачи (это японский цитрус) был классный. Легкие и свежие десерты — ​вот мой авторский стиль. Только последние несколько лет я начал добавлять сладости, но и то довольно деликатно. Мои фавориты у Артема — это, во‑первых, гребешок с огурцом, сельдереем и соусом из сливок и укропа. Это хит Bobo: в меню — с самого первого дня работы ресторана, очень деликатное сочетание с безупречным балансом. Во-вторых, карпаччо из свеклы с соусом из копченого масла и икрой — ​моя любимая закуска. А самое сильное блюдо, которое помню у брата, это гребешок с квашеной капустой и грибным соусом — ​ нигде такого не пробовал. Артем вообще очень хорошо работает с гребешком, у него с ним куча интересных блюд.

Артем: : Это, наверное, из-за нашей фамилии. (Смеется.)

Алексей: Точно! Не знаю, почему ты до сих пор не вернул эти гребешки в меню: с тем вином, что подобрал наш сомелье Антон Белочкин, это просто бомба.

Артем: Винный фудпейринг — это тоже для Bobo коронное: с первых дней мы работаем с сомелье Антоном Белочкиным, одним из лучших в Петербурге (и постоянным резидентом премии «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге». — ​Прим. ред.). Мы все в Bobo увлечены вином: в команде шесть человек от официанта до управляющего закончили школу «Энотрия». Эногастрономия, сочетаемость с вином, наша страсть: с каждым блюдом дегустируем десятки вин, пока не найдем настоящие изумруды. Распробуйте оленя с копченым пастернаком в паре с мерло, утку с сушеными овощами и темпранильо, печеное яблоко с карамелью из квашеной капусты и рислинг.

Алексей: С рислингом еще десерт из яблока и фейхоа прекрасно зашел! Мы боремся со стереотипом, что десерты не могут сочетаться с винами. Самая сложная задача для сомелье — ​выбрать сопровождение к сладкому: обычно предлагают дижестивы, крепкий алкоголь. А Белочкин умеет подобрать именно сухие вина — ​на десерты Bobo они ложатся очень круто.