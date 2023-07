Знакомьтесь, Артем и Алексей Гребенщиковы — шефы ресторана Bobo, куда петербуржцы ходят как в Мариинский или Эрмитаж

Алексей: Конечно, мечтали! Я смотрел на топовых кондитеров, и у них на кителе всегда был суперпрестижный шеврон Cacao Barry. Казалось, это недосягаемый уровень. Madrid Fusión, конечно, тоже был чем‑то нереальным. Когда я только начинал заниматься кондитеркой, вдохновлялся главными творцами в этой области — ​Жорди Рока и Альбертом Адриа. Оба они, кстати, младшие братья шеф-поваров Жоана Рока и Феррана Адриа. У Рока есть ресторан El Celler de Can Roca, у Адриа El Bull — ​все многократные мишленовцы и лидеры в The World's 50 Best Restaurants. Испанцы в принципе делают самые крутые ресторанные десерты и вот нам приходит приглашение на Madrid Fusión, на главную сцену, а еще это был первый раз, когда конгресс делал кондитерскую секцию — ​и на родину Рока и Адриа зовут меня, Алешу из Санкт-Петербурга! Показать наравне с ведущими мировыми шеф-кондитерами свои десерты: это, конечно, супер и вау.

Артем: Как сейчас вижу: за окном 2000‑е и город Выборг, у меня первая работа шеф-повара в местном ресторане, чуть ли не первый компьютер, и я выхожу в интернет посмотреть видео с первых Madrid Fusión. Тогда меня просто взорвало, насколько это было совершенно в другой плоскости профессии, которую я тогда только осваивал.