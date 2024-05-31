Дюрер, Рерих и Дмитрий Марков: главные выставки и арт-события лета в Петербурге

«Focus: Коллекционер», Myth Gallery и Дом Кочневой (18+)

Галерея отмечает пятилетие проектом с работами ее ведущих художников, находящимися сейчас в частных собраниях Андрея Малахова, Антона Козлова, Дениса Химиляйне и других. Увидеть их в обычной жизни почти невозможно.

На двух площадках покажут совриск Алины Глазун, Анны Афониной, Лизы Бобковой, Кати Исаевой, Людмилы Барониной, Петра Кирюши, Вадима Михайлова, Никиты Селезнева, Ульяны Подкорытовой и Егора Федоричева. По мысли кураторов разделение на две контрастные локации демонстрирует принципиально разные подходы к феномену коллекционирования: в стерильном белом кубе галереи и обстановке исторического особняка.

До 30 июня