Дюрер, Рерих и Дмитрий Марков: главные выставки и арт-события лета в Петербурге

Тотальная инсталляция Ильи и Эмилии Кабаковых, ярмарка современного искусства «1703», рисунки и гравюры Дюрера и его последователей, программа в честь 70-летия Сергея Курехина, фотографии Дмитрия Маркова, живопись нонконформистов-шестидесятников, проект о приключениях барона Мюнхгаузена в России, оммаж поэту Борису Рыжему, исследование гаражной культуры и балетных дуэтов, а также выставки к юбилеям Пушкина и Рериха — рассказываем о главных экспозициях, которые можно увидеть в музеях и галереях Петербурга этим летом.
ИЮНЬ
Алина Глазун. «Без названия». 2021 год
«Focus: Коллекционер», Myth Gallery и Дом Кочневой (18+)
Галерея отмечает пятилетие проектом с работами ее ведущих художников, находящимися сейчас в частных собраниях Андрея Малахова, Антона Козлова, Дениса Химиляйне и других. Увидеть их в обычной жизни почти невозможно.
На двух площадках покажут совриск Алины Глазун, Анны Афониной, Лизы Бобковой, Кати Исаевой, Людмилы Барониной, Петра Кирюши, Вадима Михайлова, Никиты Селезнева, Ульяны Подкорытовой и Егора Федоричева. По мысли кураторов разделение на две контрастные локации демонстрирует принципиально разные подходы к феномену коллекционирования: в стерильном белом кубе галереи и обстановке исторического особняка.
До 30 июня
Евгений Юфит. Из серии «Долгожитель»
Pianissimo, «Гранд Отель Европа» (18+)
В преддверии одноименного фортепианного фестиваля его организаторы совместно с Marina Gisich Gallery придумали проект, посвященный музыке и современному искусству. Курирующий выставку композитор Владимир Раннев собрал вместе работы некрореалистов Владимира Кустова и Евгения Юфита, абстракции арт-дуэта Елены Губановой и Ивана Говоркова, камерные инсталляции Марины Алексеевой, постмодернистскую живопись Виталия Пушницкого, бромойли Григория Майофиса, а также произведения Петра Белого, Алексея Гана, Тани Ахметгалиевой, Петра Швецова и других художников.
До 31 августа
«Вид на Исаакиевский собор и памятник Николаю I». 1990-е
«Легенда. Леонид Богданов», «Росфото» (12+)
Экспозиция из 150 работ охватывает 30 лет творческой карьеры фотографа Леонида Богданова (1949–2003), нетривиально фиксировавшего хрестоматийные виды города — по словам художника и психолога Валерия Вальрана, архитектурные сооружения у него «не отбрасывают тень, а прорастают из нее».
Пейзажи Ленинграда — от Летнего сада осенью до Исаакиевской площади в белые ночи — дополняют портреты его жителей, жанровые сценки и снимки спектаклей ТЮЗа им. Брянцева, с которым Богданов сотрудничал. Имя фотографа стало известно в 1970-е — после критического материала в издании «Журналист» и участия в знаменитой неофициальной выставке «Под парашютом» в квартире культуртрегера Константина Кузьминского.
С 31 мая по 21 июля
Тарелка из сервиза с гербом Мюнхгаузенов. XVIII век
«Приключения барона Мюнхгаузена в России», Эрмитаж (12+)
Эрмитажный проект посвящен тому, кем на самом деле был барон из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова и рассказов-небылиц про полет на ядре или вытягивания себя самого за волосы из болота. Реальный Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен (1720–1797) 12 лет служил в России. Как паж герцога Брауншвейгского Антона Ульриха он приехал в Петербург в 1738 году, участвовал в русско-турецкой войне, служил в Риге и в 1744-м встречал там на границе и охранял будущую императрицу Екатерину II.
Выставка из 500 экспонатов (часть из них покажут впервые!) расскажет о России, какой ее увидел Мюнхгаузен, а также напомнит эпизоды выдуманных приключений барона.
С 1 июня по 15 сентября
Валерий Якоби. Ледяной дом. 1878
«Империя после Петра. От Екатерины Первой до Елизаветы Петровны», Михайловский замок Русского музея (12+)
Проект о самой насыщенной части российской истории — как дворцовые перевороты после смерти Петра I изображали в искусстве. За 17 лет, с 1725-го по 1742-й, власть успела смениться несколько раз: от Екатерины I престол перешел к несовершеннолетнему Петру II, затем — к Анне Иоанновне, от нее — к младенцу Ивану VI и, наконец, к Елизавете, любимой дочери Петра.
Всего в парадных залах Михайловского замка представят больше 400 экспонатов (участвует 21 институция!) — от парадных портретов правителей, регентов и фаворитов до церковного искусства, корон и редких гравюр.
С 1 июня по 23 сентября
Работа Андрея Рудьева
«1:20» и «Голем и Ржавая Машина», Marina Gisich Gallery (16+)
Выставки работ Андрея Рудьева «1:20» и Александра Цикаришвили «Голем и Ржавая Машина» откроются в двух соседних помещениях. Оба автора через обрывки воспоминаний и разные взгляды на реальность ищут границу между общечеловеческим и частным.
Рудьев переосмысляет знакомые образы западной поп-культуры и создает готовые афиши в духе времени — каждая из них отсылает к своему «макету действительности». Проект сооснователя группы «Север-7» Александра Цикаришвили посвящен текстам, которые художник написал за последние 20 лет (в том числе стихам!). Обещают, что галерея превратится в тотальный трехмерный коллаж благодаря разным медиумам: видео, аудиографике, найденным объектам и «говорящей» скульптуре.
«1:20» — с 1 июня по 25 августа
«Голем и Ржавая Машина» — с 1 июня по 18 августа
Василий Ситников. «Фигура». 1960–1970-е
«Искусство других. Нонконформизм в СССР», Новый музей Аслана Чехоева (16+)
Проект о художниках-шестидесятниках подготовлен совместно с московской галереей «Веллум» и Институтом искусствознания. Феномен второго русского авангарда разберут, сравнивая московских и петербургских нонконформистов, среди которых Оскар Рабин, Евгений Михнов-Войтенко, Анатолий Зверев, Франциско Инфанте, Дмитрий Плавинский, Владимир Вейсберг, Евгений Рухин и Владимир Яковлев. Всего будет больше 50 живописных и графических работ. Отдельный акцент — на философском и религиозном подтекстах геометрического и абстрактного искусства. Куратор — искусствовед и коллекционер Любовь Агафонова.
С 4 июня по 18 августа
Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703», «Манеж» (18+)
Крупнейший смотр современного искусства от экспертов арт-рынка — с амбициями превзойти Cosmoscow. Программа третьего сезона поделена на четыре основные секции: «Основа», «Алгоритм», «Проект» и «Материал». В этом году отобрали 45 галерей и творческих объединений из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Калуги и Нижнего Новгорода, среди которых Marina Gisich Gallery, 3L Gallery, ARTZIP, a—s—t—r—a gallery, DiDi Gallery, галерея Jessica, pop/off/art, FUTURO Gallery и MAISON25.
Также будут представители Турции и Объединенных Арабских Эмиратов — Ambidexter и Inloco open storage.
С 5 по 9 июня
Юлдус Бахтиозина. «Во все уши к титановой лжи». 2021
«Открытое хранение», Anna Nova (16+)
В экспозиции — избранные предметы искусства из коллекции галереи, выполненные в различных медиа: от графики и скульптуры до видео и фотографии. Среди участников — знаковые имена арт-сцены, с которыми сотрудничает Anna Nova: гостья из другой мультивселенной Анна Андржиевская, амбассадорка татарского барокко XXI века Юлдус Бахтиозина, художница года по версии Cosmoscow Александра Гарт, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Егор Крафт, исследовательница восточной культуры Федор Хиросигэ, а также Хаим Сокол, Дмитрий Каварги, Мария Дмитриева и Петр Дьяков.
C 6 июня по 28 июля
Андрей Рябушкин. Семья купца в XVII веке. 1896
«Для Славы Всероссийской. Предприниматели и меценаты в России XVIII – начала XX веков», Мраморный дворец Русского музея (6+)
Покажут 200 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и нумизматики (не только монеты, но и векселя, акции, облигации и паевые свидетельства). Большое место займет жанр купеческого портрета, ведь в этот период третье сословие было основой экономики России: Строгановы, Демидовы, Яковлевы, Громовы, Сапожниковы организовывали настоящие экономические империи, а у некоторых предпринимателей в распоряжении были отдельные поселения со своим внутренним распорядком. Можно будет сравнить то, как менялся облик состоятельных людей: от традиционной одежды к европейским платьям и парикам.
С 6 июня по 5 августа
Павел Трубецкой. Александр Сергеевич Пушкин. 1899
«Он победил и время и пространство...» К 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, Строгановский дворец Русского музея (0+)
Масштабный проект в честь «нашего всего», приуроченный к юбилейной дате. Обещают более 300 экспонатов, связанных с эпохой поэта и его восприятием в культуре — живопись, скульптуру, графику и декоративно-прикладное искусство из фондов музея. Это виды Петербурга и портреты современников Пушкина, а также изображения его хрестоматийных персонажей кисти Кипренского, Айвазовского, Репина, Сурикова, Брюллова и Бенуа. А еще — многочисленные скульптуры Александра Сергеевича.
С 7 июня по 9 декабря
Ромео и Джульетта. Максимова — Васильев
«Балет. Притяжение», Театральный музей (6+)
Выставка в Театральном музее посвящена самым известным балетным дуэтам. Это Галина Уланова и Константин Сергеев, Вахтанг Чабукиани и Татьяна Вечеслова, Екатерина Максимова и Владимир Васильев, Алла Осипенко и Джон Марковский, Роберт Гербек и Наталья Сахновская. Покажут, как парные танцы менялись с XVII века — будут костюмы, скульптура, театральные эскизы, сценография и множество фотографий, а еще — документальные фильмы и интервью с современными артистами.
С 8 июня по 7 октября
«Куплю гараж», «Севкабель Порт» (0+)
Проект рассказывает историю гаражной культуры в СССР и России: как заветные 18 квадратных метров личного пространства становились местом самовыражения и территорией свободы для миллионов людей. Выставка приедет из московского Музея транспорта, в Петербурге ее дополнят экспонатами из «Стрит-арт хранения».
Площадку УКТ поделят на несколько тематических инсталляций: «Витрина, где гаража нет. Официальные образы счастья», «Для тех, кому есть, что беречь», «Для тех, кто творит», «Для тех, кто может все починить» и так далее.
С 14 июня по 29 сентября
День рождения Сергея Курехина, ЦСИ им. Курехина (6+)
Центр современного искусства им. Сергея Курехина подготовил большую программу в его честь — композитору, музыканту, лидеру группы «Поп-механика» и автору медиавируса «Ленин — гриб» 16 июня могло бы исполниться 70 лет.
В самом Центре на Лиговском проспекте в этот день откроется выставка «Поп-механика Сергея Курехина», кроме того, проведут экскурсию по будущему зданию ЦСИ на Васильевском острове (его реконструкция идет уже восемь лет, открытие запланировали на декабрь). А вечером будет концерт в Екатерининском собрании (музыку Капитана исполнит симфонический оркестр).
16 июня
Мартин Шонгауэр. Сцена из нового Завета. Погребение Христа. XV век
«Эпоха Дюрера. Рисунки и гравюры немецкой школы XV–XVI веков», Эрмитаж (6+)
Продолжение серии эрмитажных выставок о графике из фондов музея. Коллекцию из-за особенностей хранения раньше почти не экспонировали (последний раз в похожем объеме — в 1969 году!).
Будут редкие листы мастеров Северного Возрождения, создавших язык немецкой школы, например, Мартина Шонгауэра — самого выдающегося гравера эпохи (до появления Альбрехта Дюрера). Также покажут работы Лукаса Кранаха Старшего, Ганса Гольбейна Старшего и других художников. И, конечно, избранные вещи самого Дюрера.
С 19 июня по 29 сентября
ИЮЛЬ
Николай Рерих. Варяжский путь. 1907
«Николай Рерих. Живопись, графика, документы. К 150-летию художника», KGallery (16+)
Проект к юбилею знаменитого художника, сценографа, путешественника, археолога и философа-мистика (масштабную выставку в Эрмитаже ждем в октябре). В KGallery будут живописные и графические произведения, а также архивные документы, которые хранятся в частных собраниях. В том числе те, что ни разу не показывали широкой публике.
С 1 июля по 1 августа
Илья Кабаков, Эмилия Кабакова. «"Шутка" Льва Глебовича. Случай в пионерском лагере под Тарусой». 1998
«Илья и Эмилия Кабаковы. Памятник исчезнувшей цивилизации», Главный штаб Эрмитажа (6+)
Долгожданный проект одного из главных концептуальных тандемов совриска покажут в память об Илье Кабакове — год назад художника не стало.
Тотальная инсталляция «Памятник исчезнувшей цивилизации» включает в себя несколько десятков рисунков, коллажей и текстов из разных периодов творчества пары. Первый раз ее показали публике в 1999 году в Италии. Как отмечал сам Кабаков, это глубоко личная работа посвящена «советской цивилизации, в которой он родился, учился и жил».
С 3 июля по по 1 июня 2025-го
Вадим Михайлов. Динозавр и собачка. 2020
«Вадим Михайлов. Омут», Myth Gallery (16+)
Валим Михайлов работает с российским бессознательным и коллективной памятью, охотится на знаковые для жителей страны образы и символы, поэтому объекты для своих работ ищет в петербургских коммунальных квартирах, в которых живет, и на барахолках.
Персональный выставочный проект Вадима Михайлова будет курировать художник Петр Белый. Как он отмечает, «в гулкой черноте образов художника есть очень много того, что составляет полусказочный русский сумеречный мир, пришедший из романов Мамлеева и Достоевского и кинематографа некрореалистов».
Июль–август
«Белые ночи. Два рибока». 1996
«Автоаномалия», МИСП (12+)
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков представит живопись и графику Николая Сажина (1948–2019) — одного из самых загадочных экспериментаторов в петербургском искусстве последних двух десятилетий. В основе его гротескного творчества лежали вечные темы: любовь и смерть, Эрос и Танатос, превращение чего-то живого в тлен, а также евангельские сюжеты.
С 9 июля по 11 августа
Фотография Игоря Волкова
«Современная документальная фотография», Росфото (16+)
С помощью актуальной документальной фотографии, визуальный язык которой сложился за последние десять лет, проект исследует постсоветское пространство. В объективах авторов — Урал, Сибирь, Татарстан, Северный Кавказ и не только: от крупных городов до маленьких сел.
Участвуют Елена Аносова, Анастасия Цайдер, Федор Телков, Анна Марченкова, Светлана Булатова, Александр Веревкин, Игорь Волков и Алексей Боголепов.
С 19 июля по 22 сентября
«Борис Рыжий. Последний классик», «Севкабель Порт» (12+)
Интерактивная выставка к 50-летию уральского поэта, который вдруг снова стал востребованным: на его стихи пишут песню белорусы «Молчат дома», а режиссер Семен Серзин снял байопик с лидером «макулатуры» Евгением Алехиным в заглавной роли.
Борис Рыжий ушел из жизни совсем молодым — в 26 лет. Именно ему принадлежат строки «В России расстаются навсегда…». Его поэзия не требует подготовки и тяжелого интеллектуального труда: ее нужно чувствовать. Друг Иосифа Бродского Евгений Рейн называл Рыжего одним из самых талантливых в его поколении.
С 26 июля по 8 сентября
АВГУСТ
«Остров художников», Эрарта (6+)
Кураторы соберут вместе картины и скульптуры 20 петербургских художников, связанных с Васильевским островом. Будут работы участников сообщества «Безнадежные живописцы» Анатолия Заславского, Арона Зинштейна, Аллы Давыдовой и Ильи Овсянникова с их романтическим экспрессионизмом, членов «Академии бессмертных» Николая Сажина, Феликса Волосенкова и Латифа Казбекова, одного из основателей «Митьков» Владимира Шинкарева и других.
Со 2 августа по 29 сентября
Дмитрий Марков
Выставка фотографий Дмитрия Маркова, Anna Nova (16+)
Выставку планировали еще при жизни Дмитрия в 2022 году (его не стало в феврале 2024-го). В своих жанровых фотоработах Марков запечатлел жизнь российских провинциальных городов. Как он сам писал, это «наше детство на спальных окраинах, наши соседи на лавочках у подъездов, знакомые улицы наших городов и, конечно, мы сами».
С 15 августа по 20 октября
Андрей Хлобыстин и Тимур Новиков. 1999 год. Фото М. Новиковой-Савельевой
«Фотоэксперименты Новой Академии изящных искусств Тимура Новикова», «Росфото» (16+)
В центре проекта — фотографические практики участников Новой Академии изящных искусств. Созданный 30 лет назад научный отдел НАИИ воссоздавал старинные техники печати, реконструировал оптические приборы и занимался экспериментами на грани фотографии и живописи.
Познакомят с работами основателей научного отдела Новой Академии — Андрея Медведева, Дениса Егельского, Станислава Макарова и Егора Острова.
С 15 августа по 13 октября
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