Работы нонконформистов Оскара Рабина, Франциско Инфанте и Евгения Михнова-Войтенко покажут на выставке в Новом музее

«Феномен Второго русского авангарда покажется бессистемным набором идей, лозунгов, шарлатанства, наивности и эфемерности без вскрытия его комплексных подтекстовых драматургических пружин, зачастую подсознательных целеполаганий. Второй авангард был прямым потомком Первого, хотя зачастую не осознавал этого. Неотъемлемой чертой этого явления был синтез поэзии, музыки, текста и пластического осуществления философских изысканий молодых художников», — отмечает куратор экспозиции Любовь Агафонова.

В рамках проекта запланированы кураторские экскурсии Любови

Агафоновой, презентации книг и кинопоказы. О датах будет объявлено дополнительно.