Работы нонконформистов Оскара Рабина, Франциско Инфанте и Евгения Михнова-Войтенко покажут на выставке в Новом музее

Проект под кураторством коллекционера и теоретика искусства Любови Агафоновой представит широкий срез искусства художников-шестидесятников.
Анатолий Зверев. Дом. 1959 год
Выставка «Искусство других. Нонконформизм в СССР», которая открывается 4 июня в Новом музее, охватит развитие неофициальной художественной мысли конца 1950-х — 1970-х и покажет художников, кто стоял в культурном авангарде: Оскар Рабин, Владимир Вейсберг, Анатолий Зверев, Франциско Инфанте, Евгений Михнов-Войтенко, Дмитрий Плавинский, Евгений Рухин, Владимир Яковлев. Экспозиционный ряд дополнит совриском московская художница Дарья Коновалова-Инфанте.
«Искусство других. Нонконформизм в СССР» призван показать как выстраивается полемика между двумя контрастными художественными школами: московской и ленинградской. А также как менялся изобразительный язык с хрущевской оттепелью, когда заметно ослабла цензура и творили Александр Солженицын, Андрей Тарковский, в Москве состоялся VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Основное время шестидесятников все же пришлось на Эпоху застоя, в период которого расцвело подпольное искусство. На выставке охватят события трагичной «Бульдозерной выставки» и жизнь его создателя Евгения Рухина. Широкой публике будут также впервые представлены геометрический экспрессионизм Анатолия Зверева – Их несколько лет назад Любовь Агафонова вернула в Россию, купив у Инны Костаки, дочери крупного коллекционера советского авангарда Георгия Дионисовича Костаки.
Василий Ситников, Фигура, 1960-х - первая половина 1970-х годов
«Феномен Второго русского авангарда покажется бессистемным набором идей, лозунгов, шарлатанства, наивности и эфемерности без вскрытия его комплексных подтекстовых драматургических пружин, зачастую подсознательных целеполаганий. Второй авангард был прямым потомком Первого, хотя зачастую не осознавал этого. Неотъемлемой чертой этого явления был синтез поэзии, музыки, текста и пластического осуществления философских изысканий молодых художников», — отмечает куратор экспозиции Любовь Агафонова.
В рамках проекта запланированы кураторские экскурсии Любови
Агафоновой, презентации книг и кинопоказы. О датах будет объявлено дополнительно.
Дмитрий Плавинский. Свиток. 1969 год
Выставка «Искусство других. Нонконформизм в СССР» открыта с 4 июня по 18 августа 2024 года в Новом Музее на 6-ой линии В.О., 29.
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