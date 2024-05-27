Андрей Рудьев и Александр Цикаришвили покажут свои работы на выставках в Marina Gisich Gallery и Projects

«Голем и Ржавая Машина» и «1:20» — это про опыт и время, про общечеловеческое и частное в обрывках воспоминаний и текстов. Экспозиция куратора, со-основателя группы «Север-7» впервые покажет поэтические тексты художника, над которыми он работал последние 20 лет. А «Вечный Boy» объединит отрывки воспоминаний и знакомых сюжет, которые формируют «Дух времени».
Выставки работ Андрея Рудьева «1:20» и Александра Цикаришвили «Голем и Ржавая Машина» откроются в двух соседних галереях совриска в первый день лета — визуальный ряд по дневниковым отрывкам можно увидеть уже 1 июня. «Сегодня художнику необходимо тренировать свою голову, сейчас искусство происходит в мозгах» говорит Рудьев, переосмысляя знакомые образы западной поп-культуры и создавая готовые поп-арт афиши-порталы, сталкивающие с миром «прошлого и настоящего, порядка и хаоса, беспечного и тревожного, мускулинного и шаблонно-женственного». В экспозиции представлена коллажная живопись художника в «Духе времени» — макет субъективной действительности, «склеянный из воспоминаний и символических сюжетов истории». На выставке покажут работы разных лет. Кураторами проекта стали Александр и Лиза Цикаришвили.
В связке работает и второй проект «Голем и Ржавая Машина» Александра Цикаришвили, в рамках которого впервые покажут поэтические тексты художника, написанные, собранные и проиллюстрированы в последние 20 лет. Если работы Рудьева замыкают в себе отпечаток эпохи и коллективной истории, то Цикаришвили преобразовывает пространство галереи и вовлекает его в многочисленные медиа источники: видео и авторский метод аудиографики, “говорящую” скульптуру, коллажную, трехмерную графику и найденные объекты. В тотальном коллаже или, привычнее, инсталляции можно разглядеть многомерную карту образной и понятийной системы творчества художника, в которой раскрывается механика коллажного метода, появившегося из текста. «Голем и Ржавая Машина» — это новый взгляд на личный архив художника, попытка переосмыслить и пересобрать артефакты времени, истории, жизненной лирики и парадоксов. Куратором выступила Лиза Цикаришвили.
Выставка работ Андрея Рудьева «1:20» открыта с 1 июня по 25 августа в Marina Gisich Gallery на набережной реки Фонтанки, 121.
Выставка работ Александра Цикаришвили «Голем и Ржавая Машина» открыта с 1 июня по 18 августа на набережной реки Фонтанки, 121.
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