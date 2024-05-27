Андрей Рудьев и Александр Цикаришвили покажут свои работы на выставках в Marina Gisich Gallery и Projects

В связке работает и второй проект «Голем и Ржавая Машина» Александра Цикаришвили, в рамках которого впервые покажут поэтические тексты художника, написанные, собранные и проиллюстрированы в последние 20 лет. Если работы Рудьева замыкают в себе отпечаток эпохи и коллективной истории, то Цикаришвили преобразовывает пространство галереи и вовлекает его в многочисленные медиа источники: видео и авторский метод аудиографики, “говорящую” скульптуру, коллажную, трехмерную графику и найденные объекты. В тотальном коллаже или, привычнее, инсталляции можно разглядеть многомерную карту образной и понятийной системы творчества художника, в которой раскрывается механика коллажного метода, появившегося из текста. «Голем и Ржавая Машина» — это новый взгляд на личный архив художника, попытка переосмыслить и пересобрать артефакты времени, истории, жизненной лирики и парадоксов. Куратором выступила Лиза Цикаришвили.

Выставка работ Андрея Рудьева «1:20» открыта с 1 июня по 25 августа в Marina Gisich Gallery на набережной реки Фонтанки, 121.

Выставка работ Александра Цикаришвили «Голем и Ржавая Машина» открыта с 1 июня по 18 августа на набережной реки Фонтанки, 121.

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