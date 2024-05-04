Сергей Лимонов и Джессика. В Петербурге появилась новая power couple — коллекционер и галерист

В два просторных цеха на бывшем заводе Степана Разина переезжает твоя внушительная коллекция искусства. Что это будет?

Сергей: Наконец-то я нашел место для хранения коллекции и экспозиции выставок моего частного некоммерческого фонда современного искусства Limonov Art Foundation. Пока что размышляю над форматом: делать хранение открытым или закрытым? Сможет ли сюда прийти условно любой человек за символическую плату? Или вход только по предварительной записи для тех, кого я знаю или кого мне рекомендовали?

Джессика: Мне кажется, все-таки ты склоняешься к открытому хранению. Хотя помню, как директор-основатель ММАМ Ольга Свиблова предостерегала, что за него можно словить много хейта: частное коллекционирование у нас до сих пор табуированная тема.

Сергей: Да, лучше люди похвастаются яхтой, чем искусством. Лодка, бриллианты, лимузин — это классно. А искусство — непонятно: то ли маргинально, то ли постыдно, то ли совсем уже излишество. Но этот стерео­тип интересно разрушить! В любом случае, это большой шаг для арт-комьюнити: в нашей стране практически нет формата открытого хранения. Коллекционеры не показывают свои вещи.

Думаю, там есть на что посмотреть.

Сергей: Точно есть. Понятно, что у многих все еще беда со вкусом: первоначальное накопление капитала в стране закончилось, зарабатывать уже научились, а вот чтобы воспитать насмотренность, нужно года три плотного погружения в арт-среду. Поэтому существует скрытый большой рынок искусства, которое покупают владельцы заводов, топ-менеджеры и другие сверхбогатые люди. Наверное, они думают, что раз «роллс-ройс» стоит дорого, то и искусство должно стоить миллионы. Нет, это не так. В итоге они покупают часто переоцененные «красивые» картинки. А чуть более продвинутые — понятные или классические имена.