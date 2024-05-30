Экспозиция представит избранную подборку предметов искусства из хранения галереи, выполненных в различных медиа — от графики и скульптуры до видео и фотографии.
Открывшись в 2012 году галерея совриска Anna Nova к настоящему дню может похвастаться одним из самых больших хранилищ — там закрытыми от посторонних глаз скрыты 3500 произведений искусства знаковых имен современной арт-сцены: участницы арт-объединения «Север-7» Анны Андржиевской, большой междисциплинарной звезды и амбассадора татарского барокко XXI века Юлдус Бахтиозиной, художниуы года по версии Cosmoscow Александры Гарт, сюрреалистки Марии Дмитриевой, еще одного участника группы «Север-7» Петра Дьякова, Дмитрия Каварги, медиахудожника и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Егора Крафта, Анрея Кузькина, Дениса Патракеева, Хаима Сокола, Ольги и Олега Татаринцевых, Ильи Федотова-Федорова, Ани и Виталика Черепановых, Нестора Энгельке, певца восточной культуры Федора Хиросигэ и сибирской художницы с татарской идентичностью Маяны Насыбулловой.
В проекте «Открытое хранения», который открывается в галерее 6 июня, работы художников разных лет снова получат свое время славы в окружении полок и стеллажей, кабинетов графики и в рамках демонстрации процесса фотосъемки. Выставка построена по принципу проявления систем и процессов, обычно скрытых от зрительского взгляда. В этом концептуальном формате проект объединит экспозиционную и хранительскую функции галереи, «которые обычно взаимоисключают друг друга». Помимо визуального ряда, в галерее предусмотрена параллельная программа, включающая туры с куратором и арт-медиации.
«Хранение — традиционно скрытая часть галерейных процессов. Произведения искусства, покинувшие мастерскую современного художника, не всегда получают заветные «15 минут славы». Зачастую они пребывают в режиме хранения. Повешенные на металлический рейл, скрытые в шкафу, сложенные по папкам или упакованные в бабл, работы ожидают момента, когда снова окажутся в центре внимания — на новой выставке, в проекте или коллекции», — отмечают кураторы выставки.
Выставка «Открытое хранение» открыта с 6 июня по 28 июля 2024 года в галерее Anna Nova на улице Жуковского, 28.
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