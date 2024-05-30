«Хранение — традиционно скрытая часть галерейных процессов. Произведения искусства, покинувшие мастерскую современного художника, не всегда получают заветные «15 минут славы». Зачастую они пребывают в режиме хранения. Повешенные на металлический рейл, скрытые в шкафу, сложенные по папкам или упакованные в бабл, работы ожидают момента, когда снова окажутся в центре внимания — на новой выставке, в проекте или коллекции», — отмечают кураторы выставки.

Выставка «Открытое хранение» открыта с 6 июня по 28 июля 2024 года в галерее Anna Nova на улице Жуковского, 28.

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