«Собака.ru» выпускает арт-дроп «Коллекционировать искусство»

1703 — год основания Санкт-Петербурга, города с богатыми традициями коллекционирования. На протяжении веков представители императорской фамилии, культурные деятели, ученые и многие другие любители искусства собирали и собирают выдающиеся коллекции. Интерес к коллекционированию очевидно в тренде и сегодня.

Ярмарка 1703 инициирована ПАО «Газпром» и стала закономерным шагом системной поддержки культуры и искусства в Петербурге. Проект создает точки соприкосновения произведения и зрителя, культуры и бизнеса, исторического наследия города и современных художественных практик. Для жителей и гостей Петербурга ярмарка — это возможность увидеть российские галереи на одной площадке, познакомиться с различными направлениями в искусстве и представителями международной арт-сцены.

Развивать творческие инициативы, рассказывать о талантах, погружать в контекст и традиции культурной жизни Петербурга — общие задачи ярмарки 1703 и издания «Собака.ru».

Ярмарка 1703 приглашает всех в увлекательный мир искусства и коллекционирования: искусства как стиля жизни, коллекционирования как азартного приключения. В специальном выпуске «Коллекционировать искусство» галеристы, коллекционеры, художники, организаторы и участники ярмарки 1703 рассказывают, как и что стоит коллекционировать сегодня, какие практики и тенденции актуальны. Надеемся, они вдохновят личными примерами к изучению мира ­современного искусства и пополнению собственных собраний.