«Собака.ru» выпускает арт-дроп «Коллекционировать искусство»

Вы еще не коллекционируете современное искусство? Тогда мы идем к вам! Когда команда «Собака.ru» только приступила к первому арт-дропу совместно с Санкт-Петербургской ярмаркой искусства 1703, мы быстро поняли, что материала собирается на регулярное приложение. Поэтому мы не старались объять необъятное, не составляли рейтингов и энциклопедий, а поговорили с акторами совриска в России, то есть с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования. Внимание, у нашего арт-дропа есть побочное явление: вам тоже захочется коллекционировать! Выпуск ищите вместе с майским номером журнала Собака.ru и отдельно в галереях Петербурга и Москвы!
Художники
От патриархов и истеблишмента до актуальных и диджитал-артистов: в кого инвестируют коллекционеры, галереи и музеи прямо сейчас (и вам тоже стоит!).
Эрик Булатов
Ключевая фигура московского концептуализма, чьи работы нежно хранят Эрмитаж и Третьяковская галерея, говорит о границе между искусством и жизнью и делится новейшей работой «Белый свет».
Ирина Корина
Как художница Ирина Корина трансформирует пространство в своих волшебных инсталляциях и причем здесь «бездомные» вещи и карусель шапито.
Владимир Чернышев
Резидент нижегородской студии «Тихая» создает арт-объекты в лесу — узнать их местоположение можно, только связавшись с автором через сайт.
По домам: заглянули в коллекции меценатов и популяризаторов современного искусства, которые поддерживают арт-сцену. Вы тоже так можете.
Андрей Малахов
Как любимый шоураннер всей страны создал центр современного искусства «Сияние» в родных Апатитах. Андрей Малахов — меценат, который подарил все свое собрание, включая Хокни, Кабакова, Заславскую, Уорхола и Браткова, родному городу,
Сергей Лимонов и Джессика
Коллекционер и галерист открывают в Петербурге две новые арт-локации: открытое хранение фонда Limonov Art Foundation и галерею Jessica.
Антон Козлов
Практикуем осознанное коллекционирование современного искусства: соучредитель фонда «Новые коллекционеры» и создатель YouTube-канала «Пока все дома у Антона» провел нам ликбез.
Вадим Навоенко
Руководитель фонда «Газпром культурные инициативы» экспонирует любимые работы (от стрит-арта до соцреализма!) в пространстве фонда и в своем кабинете.
Галереи
Фабрики звезд: 28 галерей от Москвы и Петербурга до Нижнего Новгорода и Владивостока, которые бережно растят новые поколения художников и канонизируют работы старых мастеров.
Марина Гисич
Основательница Marina Gisich Gallery рассказывает, как устроена одна из самых успешных российских галерей (24 года работы, сотрудничество с музеями и звездные художники!)
Алина Пинская
От скульптур нонконформиста Игоря Шелковского до живописи сверхновой Наташи Хабаровой: что искать в Alina Pinsky Gallery.
Катя Попова
Выпускница школы Masters открыла поп-ап-галерею всего два года назад и уже приняла участие в ярмарке современного искусства 1703.
Внимание, у нашего арт-дропа есть побочное явление: вам тоже захочется коллекционировать! За время создания арт-дропа в дорогой редакции материализовались: майолика Дмитрия Марголина из серии «Казалось бы, обычный сад», коллаж на ткани Саши Браулова с лозунгом «Ничего не бойся» и стул с вайбами арт-группы Memphis от Кирилла Бурыгина, только еще более дикий. Теперь я присматриваюсь к вырубленным топором портретам — копиям мировых шедевров — Нестора Энгельке и мечтаю о картах таро от московских концептуалистов, главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская — к трансцендентным полотнам Виталия Пушницкого, старший редактор отдела «Культура и искусство» Елена Юшина — к вышитым слезам Аси Заславской, а издатель Инесса Гаевская — к лайтбоксам Юлдус Бахтиозиной. Коллекционируйте с нами, коллекционируйте лучше нас!
Команда ярмарки 1703
Алиса Преснецова, Вероника Арутюнян, Ангелина Карпухина, Алена Платонова, Варвара Баранова
1703 — год основания Санкт-Петербурга, города с богатыми традициями коллекционирования. На протяжении веков представители императорской фамилии, культурные деятели, ученые и многие другие любители искусства собирали и собирают выдающиеся коллекции. Интерес к коллекционированию очевидно в тренде и сегодня.
Ярмарка 1703 инициирована ПАО «Газпром» и стала закономерным шагом системной поддержки культуры и искусства в Петербурге. Проект создает точки соприкосновения произведения и зрителя, культуры и бизнеса, исторического наследия города и современных художественных практик. Для жителей и гостей Петербурга ярмарка — это возможность увидеть российские галереи на одной площадке, познакомиться с различными направлениями в искусстве и представителями международной арт-сцены.
Развивать творческие инициативы, рассказывать о талантах, погружать в контекст и традиции культурной жизни Петербурга — общие задачи ярмарки 1703 и издания «Собака.ru».
Ярмарка 1703 приглашает всех в увлекательный мир искусства и коллекционирования: искусства как стиля жизни, коллекционирования как азартного приключения. В специальном выпуске «Коллекционировать искусство» галеристы, коллекционеры, художники, организаторы и участники ярмарки 1703 рассказывают, как и что стоит коллекционировать сегодня, какие практики и тенденции актуальны. Надеемся, они вдохновят личными примерами к изучению мира современного искусства и пополнению собственных собраний.
Где взять арт-дроп «Коллекционировать искусство»?
Арт-дроп «Коллекционировать искусство» поступит в распространение 1 мая вместе с майским выпуском журнала «Собака.ru»
Заказывайте свежий номер с доставкой по России в интернет магазинах OZON, Wildberries и «Подписные издания».
Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине Петербурга и Москвы!), «Лента», в магазинах сети «Первая полоса», в книжных «Дом Книги», «Подписные издания», Masters books.
Доставку по Петербургу можно оформить через приложение сервиса «Самокат». Курьер привезет вам журнал за 15 минут!
Коллекционировать искусство будет в мае распространяться в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.
В приложении KIOZK выпуск можно читать online в любое время.
Журнал «Собака.ru» традиционно есть в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты. Также ищите гид на Севкабеле и в ЦВЗ «Манеж».
В Москве гид будет доступен во всех ресторанах сети «Кофемания»
Кроме того, арт-дроп можно будет взять отдельно в ведущих галереях Москвы и Петербурга
Москва
- Ruarts Gallery
- Ruarts Foundation — выставочное пространство, кафе, книжный, библиотека
- Галерея pop/off/art на Винзаводе
- Галерея pop/off/art в Большом Палашевском
- a-s-t-r-a
- сцена/szena
- PA Gallery
Петербург
- NAMEGALLERY
- MYTH Gallery
- Masters Digital
- KGallery
- Marina Gisich Gallery
Комментарии (0)