Скончался художник Илья Кабаков

В 1980-е годы Кабаков сосредоточился на инсталляциях, в которых использовал обычный мусор и обыгрывал жизнь и быт коммунальных квартир. Одна из первых инсталляций художника — работа «Человек, который улетел в космос из своей комнаты»: небольшая комната (1,4 x 3,0 x 2,5 метра), войти в которую невозможно — перед зрителем встает стена из наспех прибитых друг к другу досок, поэтому заглянуть внутрь можно только через щели и увидеть таким образом лишь часть происходящего.

Благодаря такого рода работам Кабакова в художественный обиход вошло определение «тотальная инсталляция»: в 1980-х художник устраивал их в фойе Оперного театра в Граце, в нью-йоркской галерее Рональда Фельдмана и других площадках, за что удостаивался различных стипендий. В 1989 году Кабакову дали стипендию немецкого фонда DAAD и он переехал в Берлин. С этого времени он постоянно работал за пределами сначала СССР, а потом России.