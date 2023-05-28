Скончался художник Илья Кабаков

Его называли самым известным современным российским художником и главным русским художником последней трети XX века. Он был одним из основоположников московского концептуализма и ввел в художественный обиход понятие «тотальная инсталляция». Работы Кабакова «Жук» и «Номер люкс» являются двумя самыми дорогими когда-либо проданными произведениями современного российского искусства — в 2008 и 2006 годах они ушли с молотка лондонского аукциона Phillips de Pury за 5,8 и 4,1 миллиона долларов соответственно.
Илья Кабаков и его жена Эмилия Кабакова на показе коллекции Джерарда Оури в особняке Пэйна Уитни. Нью-Йорк, 2009 год
Илья Кабаков родился 30 сентября 1933 года в Днепропетровске. В 1941 году вместе с родителями попал в эвакуацию в Самарканд, где спустя два года был принят в Художественную школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, преподаватели и ученики которой так же были эвакуированы. В 1945 году Кабакова перевели в Московскую среднюю художественную школу (МСХШ), после окончания которой в 1951 году он поступил на отделение графики в Суриковский институт, где занимался в мастерской книги у художника-иллюстратора Бориса Дехтерева.
«Его сиятельство ток». Эскиз иллюстрации для журнала «Мурзилка», 1970-е годы. Находится в собрании музея AРT4
С 1956 года Илья Кабаков начал иллюстрировать книги издательства «Детгиз» и журналов «Малыш», «Мурзилка», «Веселые картинки». В 1960-х стал активным участником диссидентских художественных экспозиций в СССР и за границей, однако позже отказывался считать себя художником-диссидентом. В конце 1967 года вместе с художником Юло Соостером построил ставшую впоследствии легендарной мастерскую на чердаке бывшего доходного дома «Россия» на Сретенском бульваре в Москве — и уже в 1973 году искусствоведы определили его и других ведущих московских художников 1970-х, в том числе Эрика Булатова и Виктора Пивоварова, как представителей «школы Сретенского бульвара».
«Человек, который улетел в космос из своей комнаты». Инсталляция впервые реализована в 1985 году в московской студии. Находится в коллекции Центра Помпиду с августа 1989 года
В 1980-е годы Кабаков сосредоточился на инсталляциях, в которых использовал обычный мусор и обыгрывал жизнь и быт коммунальных квартир. Одна из первых инсталляций художника — работа «Человек, который улетел в космос из своей комнаты»: небольшая комната (1,4 x 3,0 x 2,5 метра), войти в которую невозможно — перед зрителем встает стена из наспех прибитых друг к другу досок, поэтому заглянуть внутрь можно только через щели и увидеть таким образом лишь часть происходящего.
Благодаря такого рода работам Кабакова в художественный обиход вошло определение «тотальная инсталляция»: в 1980-х художник устраивал их в фойе Оперного театра в Граце, в нью-йоркской галерее Рональда Фельдмана и других площадках, за что удостаивался различных стипендий. В 1989 году Кабакову дали стипендию немецкого фонда DAAD и он переехал в Берлин. С этого времени он постоянно работал за пределами сначала СССР, а потом России.
С начала 1990-х Кабаков начал активно выставляться в Европе и Америке. Выставки его работ прошли в парижском Центре Помпиду, норвежском Национальном центре современного искусства, в Музее современного искусства на Манхеттене, в кельнском Кунстхалле, а также на Венецианской биеннале и на выставке Documenta в Касселе. В 2000-е работы художника начали показывать и в России — в разные годы прошли выставки «Илья Кабаков. Фото и видео документация жизни и творчества» в Московском доме фотографии, «Илья Кабаков. Десять персонажей» в Третьяковской галерее, «Случай в музее и другие инсталляции» в Главном штабе Государственного Эрмитажа и другие. Осенью 2008 года в Москве была показана самая большая ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых. Экспозиция демонстрировалась сразу на трех площадках: ГМИИ имени Пушкина, на «Винзаводе» и в Центре современного искусства «Гараж».
Илья Кабаков, «Жук». 1982 год. Дерево, масло. Частное собрание
Работы Ильи Кабакова находятся в собрании Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Русского музея, Государственного центра современного искусства, нью-йоркского MOMA и других музеев, а также в частных коллекциях.
Художник скончался 27 мая в возрасте 89 лет.
«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, драгоценного отца и обожаемого дедушки. Человек, который всю свою жизнь представлял себе утопию, покинул этот мир в субботу, 27 мая, в окружении своих близких, не дожив до 90 лет», — сообщили в фонде Ильи и Эмилии Кабаковых.
Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Ильи Кабакова.
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