Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703 объявила список галерей-участников третьего сезона

Ядро программы ярмарки 1703 этого сезона составляют четыре секции:

ОСНОВА

Участники — как давно существующие, так и молодые галереи со своим пространством и постоянной выставочной программой.

АЛГОРИТМ

Галереи и платформы, работающие с новыми медиа, NFT и цифровым искусством.

ПРОЕКТ

Галереи без постоянного пространства, художественные объединения, группы и платформы.

МАТЕРИАЛ

Проекты, исследующие работу художников с материалом и представляющие коллекционный дизайн и объемные арт-объекты.

Помимо основной программы будет работать традиционная некоммерческая секция «Коллекции». Здесь покажут работы из частных, институциональных и корпоративных собраний — отличная возможность для зрителей сравнить подходы к коллекционированию и взять на заметку успешные кейсы!