Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703 объявила список галерей-участников третьего сезона

На кого идти, что не пропустить и какие работы купить на смотре современного искусства, который пройдет в «Манеже» с 5 по 9 июня.
Ядро программы ярмарки 1703 этого сезона составляют четыре секции:
- ОСНОВА
Участники — как давно существующие, так и молодые галереи со своим пространством и постоянной выставочной программой.
- АЛГОРИТМ
Галереи и платформы, работающие с новыми медиа, NFT и цифровым искусством.
- ПРОЕКТ
Галереи без постоянного пространства, художественные объединения, группы и платформы.
- МАТЕРИАЛ
Проекты, исследующие работу художников с материалом и представляющие коллекционный дизайн и объемные арт-объекты.
Помимо основной программы будет работать традиционная некоммерческая секция «Коллекции». Здесь покажут работы из частных, институциональных и корпоративных собраний — отличная возможность для зрителей сравнить подходы к коллекционированию и взять на заметку успешные кейсы!
Участников ярмарки отбирает экспертный совет, в который входят искусствоведы, галеристы, кураторы, руководители арт-институций и другие авторитетные представители мира искусства.
Экспертный совет ярмарки в 2024 году
Александр Боровский,
заведующий отделом новейших течений Русского музея, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств
Наталья Хвоенкова,
куратор, руководитель магистратуры Art & Science Университета ИТМО
Сергей Попов,
искусствовед, основатель галереи pop/off/art
Анна Ялова,
директор Центрального выставочного зала «Манеж»
Ангелина Карпухина,
исполнительный директор ярмарки 1703
Марина Гисич,
галерист, основатель и владелец Marina Gisich Gallery
Ольга Вад,
куратор выставочных и образовательных проектов, главный руководитель направления Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга
УЧАСТНИКИ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ЯРМАРКИ 1703
3L Gallery
Россия, Москва
www.3lgallery.ru
В формировании коллекции галерея предметного дизайна и современного искусства, основанная Натальей Масловой, придерживается эстетики natural simplicity и soft minimalism, уделяя особое внимание авторскому подходу к созданию предметов, природным фактурам и материалам. Стенд галереи станет пространством визуального и эмоционального диалога между художниками и зрителями на широкий круг тем: от взаимодействия исторических и современных контекстов до обсуждения личных переживаний и общественного дискурса.
11.12 GALLERY
Россия, Москва
www.online.11-12gallery.com
11.12 Gallery стремится познакомить с современным искусством как можно большее количество людей и делает акцент на доступности как непосредственно художественного контента, так и сугубо технических путей его показа и реализации. В 2020 году в пространстве Cube.Moscow был запущен виртуальный терминал, представляющий электронную версию галереи. Одна из особенностей 11.12 Gallery — работа с региональными художниками и творческими инициативами.
Ambidexter
Турция, Стамбул
www.ambidexter.xyz
Галерея была основана Улашем Парканом с намерением поставить под сомнение текущую экосистему искусства при помощи представленных в ней работ современных художников — национальных и международных. Галерея уделяет большое внимание актуальным живописным практикам, но также сотрудничает со скульпторами и фотографами.
ARTZIP
Россия, Москва
www.artzip.ru
Галерея ArtZip — один из крупнейших агрегаторов в России, где представлены как оригинальные, так и тиражные работы, созданные современными российскими художниками. Печатная графика — одно из основных направлений, которое развивается совместно с «ПиранезиLab». Онлайн-галерея ArtZip основана в 2018 году искусствоведом Ольгой Поповой.
a—s—t—r—a gallery
Россия, Москва
www.a-s-t-r-a.com
Галерейный проект, созданный Алиной Крюковой, — это комбинация выставочных и междисциплинарных образовательных проектов, направленных на привлечение на арт-рынок новых участников. Задуманная как точка входа для начинающих коллекционеров, a—s—t—r—a в марте 2020 года стала первой российской галереей, принявшей участие в Spring/Break ArtShow в Нью-Йорке в рамках Armory Show, а в августе 2020 года — единственной российской галереей, принимавшей участие в Enter Art Fair в Копенгагене.
DiDi Gallery
Россия, Санкт-Петербург
www.didigallery.com
Галерея основана в Санкт-Петербурге в 2003 году Ревазом Жванией. Первое десятилетие своей работы галерея посвятила андеграундным художникам Москвы и Ленинграда. В последние годы одним из важнейших направлений стало формирование пула современных мастеров.
FINEART GALLERY
Россия, Москва
www.galleryfineart.ru
Одна из ведущих галерей современного искусства России расположена в месте средоточия культурной жизни Москвы — в Центре современного искусства «Винзавод». Сфера интересов — живопись, графика, скульптура, фотография, видео, объект. Одна из главных целей — поиск и продвижение молодых талантов на арт-рынок, а также создание условий для качественного инвестирования в искусство.
FUTURO Gallery
Россия, Нижний Новгород
www.futurogallery.ru
Крупнейшая независимая галерея современного искусства Нижнего Новгорода, основанная в 2016 году. Галерея совмещает выставочную деятельность и просвещение в сфере актуального искусства, а также поддерживает местные творческие инициативы. Работая с приглашенными кураторами, Futuro реализовала множество своих проектов, в том числе в сотрудничестве с другими культурными институциями.
Галерея Jessica
Россия, Санкт-Петербург
www.jessicagallery.com
Галерея ультрасовременного искусства фокусируется на прогрессивном искусстве молодых авторов, работающих в различных техниках, варьируемых от графики и живописи до тотальных и технологичных инсталляций. Галерея расположена в Санкт-Петербурге, и ее миссией является поддержка петербургских авторов, а также развитие локальной арт-сцены.
Inloco open storage
ОАЭ, Дубай
www.inlocogallery.com
Отличительная черта проектов Inloco — глубокая связь с городским контекстом. В названии галереи (Inloco в переводе с латыни значит «на месте») заключена ее философия: искусство должно быть интегрировано в городскую среду, способствуя взаимодействию с жителями и культурой. Команда проекта имеет богатый опыт преобразования бывших индустриальных пространств в известные локации (например, Музей стрит-арта). Она также задокументировала арт-интервенцию в пустыне Млейха, где художники создавали работы в заброшенной деревне.
Lumiere Gallery
Россия, Москва
www.lumiere.ru
Галерея «Люмьер», основанная Натальей Григорьевой-Литвинской, специализируется на искусстве фотографии. Галерея представляет винтажные, поздние и современные отпечатки российских авторов, а также классиков отечественной фотографии. Будучи участником международного фотографического рынка, галерея наладила прочные связи с фотографами и фондами, благодаря которым здесь можно найти лучшие образцы выдающихся мастеров европейской и американской фотографии.
MAISON25
Россия, Санкт-Петербург
www.maison25.art
Представляет собой концептуальное пространство с произведениями современного искусства и дизайна ХХ–ХХI веков. Концепция стенда галереи будет развивать тему «внедрения» художественной идеи в сознание человека и зарождения мифа. Авторы используют мотивы эпохи Ренессанса и греческой мифологии, имитируют предметы, которые смогли сохраниться и представляют ценность.
Marina Gisich Gallery
Россия, Санкт-Петербург
www.gisich.com
Одна из первых галерей современного искусства в Санкт-Петербурге (основана в 2000 году). В круг авторов входят знаковые имена в российском искусстве последних десятилетий, а также представители молодого поколения художников, сформировавшегося за недавние 5–8 лет. Главной темой экспозиции в 2024 году стал поиск точки баланса. Работы, которые будут выставлены на стенде Marina Gisich Gallery, в совокупности отражают широкий спектр эмоциональных переживаний: от экзистенциального страха беспомощности и смерти до звенящего ощущения чистой радости и торжества жизни. Погружаясь в подобную атмосферу, человек вынужден искать опору в себе, в своих ценностях и идеалах.
Masters Digital Gallery
Россия, Санкт-Петербург
www.mastersdigital.art
Галерея цифрового искусства, продолжение работы многофункциональной платформы Masters Digital. Особое внимание уделяет работе с новыми медиа, реализации phygital-проектов и коллаборациям с галереями современного искусства. На ярмарке 1703 стенд галереи будет воплощать пространство смыслов, сформированное различными технологическими подходами: от художественных phygital-проектов до невесомых цифровых артефактов.
MYTH Gallery
Россия, Санкт-Петербург
www.mythgallery.art
Аббревиатура в названии расшифровывается как My Young True Heroes и отражает основной фокус работы: галерея стимулирует карьеры развивающихся российских художников и реализует групповые кураторские проекты, направленные на поддержку молодых кураторов — специалистов, которые меняют среду и выводят художников на высокий профессиональный уровень.
NAMEGALLERY
Россия, Санкт-Петербург
www.namegallery.ru
Основная миссия галереи — поддержка и продвижение российских художников. NameGallery сотрудничает как с известными, знаковыми художниками последнего времени, так и с молодыми именами, предоставляя им возможность для эксперимента. На ярмарке будут представлены два художника — Максим Свищев и Галя Фадеева. Максим Свищев исследует отношения света и тени через персонажа Потетень — сказочное существо, обладающее одновременно и созидательной, и разрушительной силой. Галя Фадеева, используя графику и керамику в качестве медиума, исследует метафорические подземные миры, вдохновляясь трудами натуралистов, литературными произведениями и собственной фантазией.
Галерея PENNLAB
Россия, Москва
www.pennlab.gallery
Галерея работает с актуальной российской фотографией и занимается поддержкой и продвижением художников на арт-рынке, систематически проводит выставки, аукционы, ярмарки, образовательные мероприятия для широкой публики и профессионалов. Pennlab Gallery сотрудничает как с молодыми художниками, так и с известными российскими авторами, мастерами отечественной фотографии ХХ века.
Pogodina Gallery
Россия, Москва
www.pogodinagallery.com
Галерея была основана в Москве в 1999 году для репрезентации поколения российских художников, связанных с московским концептуальным движением 1980-х, а также представителей санкт-петербургской Новой академии. Идея стенда на ярмарке — диалог московского романтического концептуализма с петербургским неоакадемизмом. Художники обращаются к вечным темам красоты и гармонии, по-своему интерпретируя их в своих произведениях при помощи различных техник, как классических, так и ультрасовременных.
pop/off/art
Россия, Москва
www.popoffart.com
Представляет авторов нескольких поколений — как классиков современного искусства (Эрик Булатов, Юрий Злотников, Аркадий Петров), так и лидеров сегодняшней арт-сцены (Ирина Нахова, Виталий Пушницкий, Ольга и Олег Татаринцевы), а также восходящих звезд (Анна Афонина, Иван Новиков).
Pro Art’s Gallery
Россия, Калуга
www.proarts.space
Первая галерея современного искусства в Калуге представляет современных художников, работающих в поле актуального искусства с различными медиа: живописью, графикой, скульптурой, объектом, фотографией, видеоартом. Выставочная программа галереи направлена на исследование и презентацию актуальных художественных практик, продвижение и популяризацию современного визуального искусства в регионе, а также формирование регионального арт-рынка. На ярмарке 1703 будут представлены как уже хорошо известные калужские авторы (Алексей Васильев, Юлия Агеносова, Виктор Пономаренко), так и новый резидент галереи — молодой художник Алексей Фрей.
Space Four Concept Store
Россия
www.spacefour.ru
Space Four — первый в России интерьерный концепт-стор, объединивший современное искусство и дизайн. Пространство Space Four предоставляет возможность для экспериментов с различными направлениями искусства, инсталляциями и медиа. Одной из целей Space Four является представление актуального состояния дизайна, сознательно размывающее грани между интерьером и искусством.
Галерея сцена/szena
Россия, Москва
www.szena-gallery.com
Камерное арт-пространство, открытое куратором Анастасией Шавлоховой в знаменитом особняке Рихтера на Пятницкой улице — ревитализированном здании XIX века, превращенном в культурную площадку. Галерея фокусируется на системной работе с узким кругом художников и способствует поддержке и развитию их карьеры, помогая в формировании собственного художественного языка и среды, в которой они могут работать.
Triumph gallery
Россия, Москва
www.triumph.gallery
Гибридная институция, которая осуществляет экспозиционную, коммерческую, исследовательскую и просветительскую деятельность, поддерживает современных художников и показывает их работы в рамках мультиформатной программы, включающей персональные и групповые выставки, коллаборации и исследовательские инициативы. Работа галереи сфокусирована на междисциплинарных проектах в различных жанрах и техниках.
VS Gallery
Россия, Москва
www.vs.gallery
Фиджитал (phygital) галерея, которая использует цифровые произведения художников как первоисточники для создания физических произведений искусства с помощью современных технологий и материалов. Резиденты открывают публике новые способы восприятия искусства: взаимоотношения человека и технологий, трансформация этических и эстетических представлений об искусстве, которые меняются в результате объединения материального мира и новой цифровой реальности.
Галерея «Виктория»
Россия, Самара
www.gallery-victoria.ru
Крупнейшая независимая арт-площадка в Самаре. Ее главная цель — развитие культурной среды города и поддержка современного искусства в регионе. Галерея знакомит зрителей с произведениями лучших авторов ХХ–ХХI веков и наиболее интересными тенденциями в современном искусстве, регулярно проводит выставки современного искусства из музейных коллекций и реализует проекты, знакомящие зрителей с творчеством самарских художников.
Галерея 9Б
Россия, Нижний Новгород
www.9bgallery.com
Нижегородская галерея современного искусства, первая институциональная арт-резиденция города, основанная коллекционерами Георгием Смирновым и Еленой Тальянской. Галерея представляет выставки, созданные совместно с другими галереями, собственные оригинальные проекты и проекты в рамках арт-резиденций. «9Б» — также арт-площадка для коммуникации, сотрудничества и экспериментов. Здесь художники проводят события для публики, работают над авторскими проектами, знакомятся с культурой, историей и арт-средой Нижнего Новгорода и области.
Е.К.АртБюро
Россия, Москва
www.ekartmoscow.ru
Галерея была основана Еленой Куприной-Ляхович — куратором выставочных проектов и консультантом по формированию частных коллекций. Основные интересы галереи лежат в поле изучения творчества авторов, сформировавшихся в кругу Московской концептуальной школы в 1970–1980-е годы. Со временем в список художников добавились и представители следующего поколения, сформировавшиеся в 2000-е годы. С недавних пор галерея начала работать с молодыми авторами.
КРОКИН ГАЛЕРЕЯ
Россия, Москва
www.krokingallery.com
Одна из старейших галерей современного искусства Москвы, основанная Михаилом Крокиным. За время работы организовала свыше трехсот персональных и групповых экспозиций в своих залах, а также провела выставки в Государственной Третьяковской галерее, Российской академии художеств, Московском музее современного искусства, Музее Москвы, Московском планетарии, Государственном институте искусствознания, Музее архитектуры, Государственном зоологическом музее. Принимает активное участие в международных арт-ярмарках современного искусства.
«ИЗ ПРОФЕССОРСКОЙ КВАРТИРЫ» by KGallery
Россия, Санкт-Петербург
www.k-gallery.tilda.ws
В основу проекта вошли работы художников неофициального искусства из собраний профессорских ленинградских семей. В советское время это были молодые и малоизвестные авторы, которых поддержала советская интеллигенция, начав расширять свои коллекции новыми именами в искусстве. Проект представляет графические работы уже известных художников-нонконформистов и классиков, чьи произведения украшают не только крупнейшие частные собрания, но и музейные коллекции.
КультПроект
Россия, Москва
www.kultproekt.ru
Московская галерея современного искусства «КультПроект» сотрудничает как с крупными мастерами арт-сцены, так и с молодыми талантливыми художниками. Галерея предлагает зрителям выставки, которые объединяют различные жанры искусств — от печатных техник к видеоарту и инсталляциям. Еще одно из направлений деятельности — интерес к литературе и иллюстрации. «КультПроект» стремится быть в контексте больших художественных событий и регулярно участвует в ярмарках и биеннале современного искусства.
Галерея МАРТ
Россия, Москва
www.artiso.ru
Частная художественная галерея, основанная Ириной Тощенко. Позиционирует себя как галерея современного искусства, работающая и с признанными мастерами, произведения которых включены в музейные собрания, и с начинающими самобытными художниками. Основная задача — популяризация современного изобразительного искусства. Ведется последовательная работа куратора с молодыми художниками, чьи персональные проекты реализуются как в стенах галереи, так и на главных выставочных площадках России.
ПАЛАТЫ
Россия, Санкт-Петербург
www.palatygallery.ru
Первая галерея предметов функционального искусства и локального дизайна в России, которая представляет произведения русскоязычных авторов, собранные во время экспедиций по российским регионам. Будь то штучные или малотиражные функциональные работы, все предметы вызывают эмоции и создают положительный пользовательский опыт. Миссия «Палат» заключается в поиске и применении локального ДНК в предметах, актуальных для мирового дизайна. Цель проекта — не изолировать русское в отдельную категорию, а внедрить его как уникальную особенность того, что востребовано в глобальном смысле.
Пальто
Россия, Москва
Галерея «Пальто» основана в 1995 году художником Александром Петрелли и группой «Перцы». Ее выставки — это произведения небольшого размера, экспонирующиеся на подкладке пальто, которое Петрелли распахивает перед зрителями на вернисажах и ярмарках современного искусства. Большинство выставляемых произведений создается специально для галереи.
ПиранезиLAB
Россия, Москва
www.piranesilab.ru
Лаборатория современного печатного искусства, открытая художником Алексеем Веселовским на территории Центра творческих индустрий «Фабрика». Миссия «ПиранезиLab» — формирование платформы для расширения представлений о возможностях и разнообразии печатного искусства — воплотилась в образовательной траектории, направленной на взаимодействие с молодыми авторами, и издательской деятельности, в рамках которой осуществлялся полный цикл создания авторского тиражного искусства.
Роза Азора
Россия, Москва
www.rozaazora.com
Галерея Roza Azora была основана в 1991 году художником Еленой Языковой, будущим директором ГМИИ Мариной Лошак и ТВ-продюсером Любовью Шакс. С тех пор галерея регулярно принимает участие в ярмарках современного искусства «Арт-Москва», Московской биеннале, Cosmoscow, Cutlog, Art Paris, Arte Fiera, Aqua Art Miami, Tbilisi Art Fair. За последние годы Roza Azora организовала более 30 выставок в сотрудничестве с ведущими российскими музеями, включая ГМИИ, Русский музей, Музей архитектуры им. Щусева, Московский музей современного искусства, Музей Москвы и т. д. Работая с современными художниками, галерея всегда была открыта старому и новому, классическому и авангардному искусству, создавая ощущение неразрывности связи между прошлым и будущим в культурном, человеческом и духовном смыслах.
САБСТАНЦИЯ
Россия, Москва
www.substance.moscow
Междисциплинарная творческая платформа, основанная куратором Сабиной Чагиной. Галерея, одна из немногих в России, занимается продвижением тиражного демократичного искусства. Под брендом «Артмоссфера» галерея открыла немало новых имен и теперь продолжает радовать ценителей искусства под другим названием. Ее коллекция специализируется на тиражной графике и охватывает широкий спектр работ. Одновременно галерея предлагает произведения современных художников, керамику, фотографии, холсты, ковры.
Центр Art & Science Университета ИТМО
Россия, Санкт-Петербург
www.art.itmo.ru
Одна из первых институций, обратившихся к изучению и развитию научно-технологического искусства в России. Центр презентует работы студентов, выпускников и преподавателей одноименной магистерской программы Университета ИТМО — проекты на стыке искусства, науки и технологий, которые исследуют человеческие эмоции, облекая их в материальные формы, ищут решение проблемы экологического и информационного загрязнения среды и рассуждают о том, что формирует нашу реальность.
Центр визуальной культуры Béton
Россия, Москва
www.betoncvc.com
Центр собирает коллекцию фоторабот от первых дагеротипов до произведений современных авторов и главной своей задачей видит изучение и пропаганду фотоискусства. На ярмарке покажут произведения гонконгского фотохудожника Алмонда Чу, известного своими концептуальными сериями работ большого формата, создаваемых с использованием цифровых технологий.
Архитектурная фотогалерея «Точка» x Галереи фотографии ART OF FOTO и ZERNOGALLERY
Коллаборация петербургских галерей ZERNOGALLERY, ART OF FOTO и архитектурной фотогалереи «Точка» представляет коллективный проект, сочетающий в себе работы признанных мастеров, выполненные в строго классическом духе, и новаторские решения современных авторов.
Архитектурная фотогалерея «Точка»
Россия, Санкт-Петербург
www.gallerytochka.ru
В сентябре 2020 года в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга после преобразования открылась библиотека и арт-резиденция ШКАФ, а в ее составе — архитектурная фотогалерея «Точка». Это единственная в России галерея, которая посвящена репрезентации и осмыслению архитектурной фотографии.
Галерея фотографии Art Of Foto
Россия, Санкт-Петербург
www.artoffoto.com
Проект Art of Foto основан в 2011 году и придерживается направления аналоговой черно-белой фотографии. Среди задач галереи — сохранение и популяризация фотографического наследия и поддержка и развитие современной фотографии, ее художественного и технического уровня. Cобрание галереи составляют работы Валерия Плотникова, Бориса Смелова, Людмилы Таболиной, Валентина Самарина, Джона Уимберли, Джона Секстона и многих других.
Галерея фотографии ZERNOGALLERY
Россия, Санкт-Петербург
www.zerno.gallery
Проект, созданный организаторами фотолофта МАЯК, занимающийся развитием искусства фотографии, показывающий разнообразие направлений и жанров и стилей современной арт-фотографии. В экспозиции уже получившие международное признание фотографы участвуют наравне с провокационными проектами молодых авторов.
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