Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703 объявила список галерей-участников третьего сезона

Россия

www.spacefour.ru

Space Four — первый в России интерьерный концепт-стор, объединивший современное искусство и дизайн. Пространство Space Four предоставляет возможность для экспериментов с различными направлениями искусства, инсталляциями и медиа. Одной из целей Space Four является представление актуального состояния дизайна, сознательно размывающее грани между интерьером и искусством.