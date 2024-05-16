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Искусство

Как Андрей Малахов основал в родных Апатитах ЦСИ «Сияние» и подарил ему свою коллекцию искусства

Может ли частная коллекция современного искусства преобразить целый город? Да! Главный шоураннер страны Андрей Малахов стал евангелистом совриска в России. Он подарил родным Апатитам свое собрание, где с графикой Ильи Кабакова соседствуют абстракции Евгения Музалевского, инсталляции Ирины Кориной и объекты Гарри Нуриева, а апатитские художники Федор Мухаметшин и Василиса Прокопчук экспонируются вместе с британскими классиками Энтони Гормли и Дэвидом Хокни. На базе санатория «Изовела», который телеведущий, коллекционер и меценат выкупил для реконструкции, Андрей основал ЦСИ «Сияние» с арт-резиденциями для художников, образовательной программой и творческими лабораториями для апатитчан.

Андрей Малахов
Анна Авилова
Андрей Малахов

Как частная коллекция Малахова перепридумывает ДНК города Апатиты

Коллекцию современного искусства Андрей Малахов собирает с 2005 года, но первым серьезным приобретением был вовсе не совриск, а рисунок легендарного кубиста Фернана Леже и ковер работы его жены Нади. Мотивацией к дорогостоящей покупке стал серьезный провенанс — из семьи наследников писателя Константина Симонова, друга французского художника. А рассрочка позволила осилить внушительную даже для популярного телеведущего сумму. Хотя, может, история с коллекцией началась намного раньше: в 1990-х Малахов учился в МГУ и для стажировки на одном из телеканалов сделал сюжет про художницу-самоучку Катю Медведеву, которая продавала свои рисунки, спасая на эти деньги соседей-алкоголиков, а еще праздничный репортаж ко Дню Победы про сооснователя Кукрыниксов, графика и карикатуриста, ветерана Великой Отечественной войны Николая Соколова. На чистых эмоциях Андрей приобрел у Кати и Николая Александровича несколько работ.

Эмоциональный принцип при покупке искусства работает до сих пор: если с художником нет резонанса, то работа вряд ли попадет в коллекцию — на сегодняшний момент, может, и не самую крупную, но точно самую медийную в России. С авторами Малахов старается общаться лично — на выставках, в мастерских, на превью ярмарок, куда он дисциплинированно и со знанием дела приезжает в числе первых гостей, чтобы успеть забронировать работы (с ярмарки молодого искусства Вlazar в сентябре 2023 года Андрей уехал с собственным гиперреалистичным портретом в цветах от художников-близнецов Антона и Артема Матвеевых). А еще Малахов приглашает деятелей арт-рынка в телеэфир: на его программах побывали галеристка, художница и скульптор Айдан Салахова, которая одной из первых начала работать с темой гендерного искусства, директор московского Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, автор объектов и инсталляций Маяна Насыбуллова, владелец аукциона Vladey и галерист с тридцатилетним стажем Владимир Овчаренко.

Работа «Лес» (2024) Аси Заславской эскпонируется на ее персональной выставке Story в ЦСИ «Сияние»

Работа «Лес» (2024) Аси Заславской эскпонируется на ее персональной выставке Story в ЦСИ «Сияние»

По инсталляции Петра Белого «А-13-40-25» (2019) в санатории «Изовела» нельзя вызвать румсервис

По инсталляции Петра Белого «А-13-40-25» (2019) в санатории «Изовела» нельзя вызвать румсервис

Малахов рассказывает, что его инициация искусством состоялась в раннем детстве — в родительской квартире на стенах висели не только база советского интеллигентного интерьера — портреты Есенина и Маяковского, — но и репродукция «Инфанты Маргариты» Веласкеса. Вероятно, свою роль сыграл и не самый выдающийся, но все-таки профильный журнал «Юный художник», приходивший Андрею в Апатиты по подписке.

Долго ли, коротко ли, в квартире уже признанного телеведущего Малахова появилась фреска московского графика Валерия Чтака, библиотековеда по образованию, который, как профессиональный книгочей, использует в своих работах текст: ставшая мемом фраза «Я не знаю, я из Москвы» — это его. По соседству с Чтаком прописку получили графика 1970-х концептуалиста Ильи Кабакова, серия «Анти-Лисицкий» 1990-х представителя «новой волны» Сергея Бугаева-Африки, индустриальные фотопейзажи  из проекта «Русское нигде» Павла Отдельнова (художника года по версии Cosmoscow 2020), «Уличная грязь» Владимира Абиха и Славы Птрк (стрит-артисты собирали на улицах Екатеринбурга грязь и создавали из нее портреты людей без определенного места жительства), а также  фотография и литография в стиле Уорхола Вадима Мамышева-Монро, да и сама «Мэрилин» Уорхола — Андрей увлекается не только российским искусством. Коллекция росла.

Арт-объект Маяны Насыбулловой с цитатой из стихотворения Егора Летова преобразил маргинальный район

Арт-объект Маяны Насыбулловой с цитатой из стихотворения Егора Летова преобразил маргинальный район

«Однажды ко мне на программу пришел сын Владимира Жириновского и рассказал такую историю: как-то он спросил у отца, какой самый жизненный совет тот бы мог дать молодому человеку. Владимир Вольфович ответил: “Помни, если ты живешь в России, ты должен при жизни отдать все, что у тебя есть, стране. Только так ты можешь быть счастливым и востребованным человеком”. Я задумался, потому что к такому же выводу я и сам интуитивно пришел: понимал, что заниматься накопительством, вот этим вот “чахнуть над златом”, мне уже неинтересно. Полюбуюсь я картиной, ну допустим, увидят ее еще пять человек, которые пришли в гости, — и что? В этом нет жизни. При этом я заметил, что работы, которые висят у меня в кабинете и гримерках, где бывает много посетителей, имеют совсем другую энергию — они напитываются человеческими эмоциями. И тогда мне пришло в голову: почему бы не помочь Апатитам? Как сделать так, чтобы люди в городе, где я родился и вырос, могли бы взаимодействовать с современным искусством — арт-объектами, муралами? Меня интересовал феномен Териберки, которая стала дико модным направлением после того, как режиссер Андрей Звягинцев снял в этой заполярной деревеньке довольно депрессивный фильм “Левиафан” и установил на берегу Баренцева моря бутафорский скелет кита, ставший достопримечательностью региона.

Тогда я еще немного подумал — и подарил всю свою коллекцию, включая работы Синди Шерман и Дэвида Хокни, Апатитам. Моей идеей было не только не дать скатиться родному городу в северное уныние, но и ворваться через несколько лет в топ российского туризма. И вот в 2020 году в Апатитах появилась моя частная некоммерческая институция ЦСИ “Сияние”. А я получил в родном городе официальную прописку — теперь на мои налоги здесь строят высокотехнологичные остановки с подогреваемыми скамейками — очень комфортно зимой! Если в Апатиты будут приезжать со всего мира, то здесь начнут открываться рестораны и кафе, будет развиваться инфраструктура, подтянутся промыслы и местные специалитеты — морошка, оленина, клюква».

Андрей Малахов открыл первую Ледяную галерею современного искусства, где экспозиция меняется каждую неделю. Мы застали скульптуру Даниэля Аршама из

Андрей Малахов открыл первую Ледяную галерею современного искусства, где экспозиция меняется каждую неделю. Мы застали скульптуру Даниэля Аршама из серии Future Relic

Выставку «#ArtПатрульНаСевер» ЦСИ «Сияние» провел вместе с московской Omelchenko Gallery

Выставку «#ArtПатрульНаСевер» ЦСИ «Сияние» провел вместе с московской Omelchenko Gallery

И правда, художница Елена Ковылина, работая с апатитскими архивами, обнаружила, что во время Великой Отечественной войны местные ученые научились делать сахар из лишайника и мха — наш ответ стевии. Она восстановила этот рецепт и сделала по нему леденцы: до русской версии ресторана номер один в мире Noma остается один, ну два шага.

Как в Апатитах прошли испытания совриском

Испытания современным искусством про­шли в Апатитах за несколько лет до основания ЦСИ «Сияние»— в 2017 году скульптор Зураб Церетели с подачи Андрея Малахова передал в дар городу памятник Александру Пушкину, который установили в спальном районе рядом с библиотекой имени Пушкина в полузаброшенном сквере — тоже имени Пушкина. Малахов оплатил транспортировку Александра Сергеевича — почти три метра бронзы — и приехал на торжественное открытие: «Поначалу местные устраивали покушения на “наше все”, пытаясь отпилить “нашему всему” разные части тела. Но солнце русской словесности выстоял — ­администрация облагородила зачахший парк, и памятник поэту превратился в важную достопримечательность: сюда приезжают для фотосессии новобрачные, здесь проводят вручения городских премий».

Вскоре по приглашению Малахова в Апатиты стали наведываться стрит-артисты. В 2019 году московский граффити-райтер Анатолий Akue создал на жилом доме-панельке мурал «Благословение», потом появился мурал «Молодые туристы» Ивана Найнти (по мотивам советской почтовой марки «Хибинские горы»), мурманчане Илья Байдак и Евгений Урбанович перенесли на стену здания работу с саамскими мотивами апатитской художницы Ирины Ситдиковой, а магистр паблик-арта Воронежского государственного архитектурного университета Ян Посадский расписал несколько ангаров Академгородка на тему геологических и ботанических исследований.

Андрей Малахов реставрирует советские монументальные мозаики и неоновые вывески в Апатитах

Андрей Малахов реставрирует советские монументальные мозаики и неоновые вывески в Апатитах

Конечно же, сначала муралы понравились не всем. Некоторые апатитчане требовали закрасить безобразие. Но прошло время — и теперь каждый район хочет себе роспись. Малахов замечает: «Я в восторге от того, с каким вниманием художники обыгрывают культурные и локальные коды. Художник Сергей Братков установил паблик-арт-объект “Улыбающийся апатит” — бирюзовый ослепительно улыбающийся камень приветствует всех на въезде в город, который получил свое название от сине-зеленого минерала апатита: легендарный минералог, академик Александр Ферсман знаменит не только тем, что провел в 1922 году ревизию Алмазного фонда и многочисленными научными экспедициями, но и открытием здесь, в Хибинах, месторождения апатита. Думаю, это остроумно и тонко!»

Андрей Малахов. Андрей Малахов с приветом из Апатитов! Мозаичное панно «13 космонавтов» (2019) — работа местного художника Федора Мухаметшина
Анна Авилова

Андрей Малахов с приветом из Апатитов! Мозаичное панно «13 космонавтов» (2019) — работа местного художника Федора Мухаметшина

Еще один фокус внимания Малахова — реставрация монументального советского искусства: мозаик, барельефов и даже неоновых вывесок. Каждый год он на свои средства восстанавливает один объект. С мозаиками помогает апатитский художник Федор Мухаметшин (два его собственных мозаичных панно — «13 космонавтов» и «Арктический тупик» — входят в городской арт-маршрут). Федор говорит: «Все инициативы Андрея очень укрепляют местное комьюнити. Еще до открытия ЦСИ “Сияние” у нас сложилось локальное движение “Арт против серости”, а теперь мы делаем коллаборации с приезжающими сюда художниками, устраиваем мастер-классы и лаборатории. Все это, конечно же, влияет на локальную сцену — появляются новые имена». В 2023 году Федор в составе кэмпа от ЦСИ делал свою сайт-специфик-инсталляцию «Давным-давно, а что было давно?» на фестивале лэнд-арта и современного искусства «Архстояние» в Никола-Ленивце — художники из Апатитов, по замыслу институции, должны быть интегрированы в глобальный контекст.

Как одна выставка спасла от евроремонта модернистское здание

Первым проектом ЦСИ «Сияние» стала выставка работ из коллекции Андрея Малахова «В холодном климате, с любовью» — Такаси Мураками, Энди Уорхол, скульптуры Уго Рондиноне, работы Петра Белого, Павла Отдельнова и Антона Ольш­ванга экспонировались вместе с мурманскими, апатитскими и архангельскими художниками (их собрала куратор Архангельского регионального центра современного искусства Arka Кристина Дрягина) в красивом модернистском здании библиотеки имени Ларисы Гладиной. Арт-директор проекта Степан Бугаев, преподаватель НИУ ВШЭ и основатель студии «Точка дизайна», обратил внимание на плачевное состояние библиотеки, а изучив план предстоящего «евроремонта», который уничтожил бы все модернистское наследие, забил тревогу. Тогда всего за две недели дизайнер Анастасия Юхневич начертила проект, который сохранил бы айдентику здания. А на вернисаже губернатору Мурманской области Андрею Чибису показали эту визуализацию — и он выделил деньги на бережную реконструкцию.

Инсталляция Яна Гинзбурга «Комната гениев» из коллекции Малахова прописалась в апатитской библиотеке им. Л. А. Гладиной

Инсталляция Яна Гинзбурга «Комната гениев» из коллекции Малахова прописалась в апатитской библиотеке им. Л. А. Гладиной

Сейчас в отреставрированной библиотеке имени Гладиной размещаются работы из коллекции Малахова, связанные с литературой: инсталляция модного московского постконцептуалиста Яна Гинзбурга «Комната гениев» (вариация «доски почета», на которой собраны портреты мыслителей и политиков, считавшихся в официальной культуре СССР носителями мудрости и истинного знания), деревянная «Библиотека Пиноккио», книги которой невозможно открыть, — работа петербургского художника и куратора Петра Белого, а также фрески Валерия Чтака с 51 вороной (код Мурманской области — 51) и словом «Литература» на 15 языках мира, плюс новейшее приобретение — обложка детской книги советского карикатуриста и графика Германа Огородникова, главного художника журнала «Крокодил».

Но амбиции Малахова выходят за рамки одного здания: он убежден, что современное искусство должно быть в Апатитах примерно везде — в музыкальной школе и администрации, в Академгородке и парках, в детских садах и поликлиниках. По­этому Андрей в коллаборации с Omelchenko Gallery объявил опен-колл для выставки под тегом #ArtПатрульНаСевер с темой «­Аутентика вашего города или региона». На конкурс было прислано более тысячи за­явок — сто работ были выставлены в галерее в Москве, потом поехали на Кольский полуостров: побывали в Мурманском областном музее, историко-краеведческом музее Полярного и культурных учреждениях Апатитов, а сейчас собираются на выставку в Кемерово.

Как открыть самый культурный санаторий страны

Когда библиотека имени Гладиной закрылась на реконструкцию, встал вопрос: где же разместить коллекцию ЦСИ «Сияние»? Андрей рассказывает: «Губернатор предложил нам посмотреть разные локации, в том числе бывший советский санаторий “Изовела”. У меня с ним связаны очень теплые воспоминания: в моем детстве в эту самую престижную здравницу Мурманской области было невозможно попасть. И вот мне четырнадцать лет, апрель, мы с папой наконец-то отдыхаем в “Изовеле”, светит солнце, я пью кислородный коктейль — счастье! Но вдруг по радио объявляют об аварии на Чернобыльской АЭС — это был 1986 год, норвежские пограничные службы пугают кислотными дождями. Это сочетание счастья и драмы я запомнил навсегда.

И конечно же, сразу загорелся идеей восстановить санаторий, где с 1970-х ничего не изменилось. На локацию вылетел мой директор Алексей Миндель и перезвонил мне в некотором замешательстве: “Андрей, ты точно уверен?” Я тогда не представлял всего масштаба, но был так воодушевлен, что вписался. Теперь мы проводим работы стадиально — в апреле закончили реконструкцию корпуса “Изовелы” на десять номеров, где в номерах-делюкс с гардеробными и специальными отсеками для хранения сноубордов и лыж (все-таки в получасе от нас горнолыжный курорт Кировск!) мы тоже разместили современное искусство. Гость подписывает при заезде документ, что берет на себя ответственность за жизнь с Ильей Кабаковым, Синди Шерман или арт-брютовцем из Наро-Фоминска Леонидом Пурыгиным. И потом может сказать, что спал, например, с Энди Уорхолом!»

Фотодокументация объекта Тимофея Ради «Пустые разговоры» (2016) висит в номере отреставрированного корпуса санатория

Фотодокументация объекта Тимофея Ради «Пустые разговоры» (2016) висит в номере отреставрированного корпуса санатория

Действительно, совриск в «Изовеле» буквально на каждом шагу. В коридорах, где с душа Шарко на электрофорез шуршат бабушки с медицинскими направлениями в руках, висят абстракции Евгения Музалевского и Олега Устинова, инсталляция из березы «Север» Витаса Стасюнаса, на ресепшене гостей встречают «Реклама зимы» фотохудожника Жени Миронова и объект «Опыт тела» Маяны Насыбулловой. А с балкона за прогулками отдыхающих наблюдает скульптура «Одинокий андроид» стрит-артиста Миши Most.

При входе в санаторий — несколько скульптур Энтони Гормли, одна из которых называется «Пенис». С ним приключилась история: одна из пенсионерок облила его кислотой, но чугунный орган, хотя и окислился, вскоре вернулся в форму. Можно не клеймить апатитскую ненасмотренность — когда эта же скульптура появилась на пляже английского города Олдборо, местные жители так возмутились, что по решению городского совета ее быстро убрали. В Апатитах она стоит незыблемо.

Малахов замечает: «Мне важно работать с местным контекстом и населением. Хотя мне очень нравятся проекты, например, арт-сообщества “Мира” в Суздале, я слышал от местных жителей: “Да москвичи что-то там делают”. Что и говорить, эстетская программа “Мира” может оказаться сложной даже для столичных гостей. А мне хотелось бы, чтобы именно апатитчане были основной аудиторией наших проектов, чтобы местные хотели работать в “Изовеле”. Координатором ЦСИ у нас трудится апатитчанин Сергей Данилин — он не только отлично разбирается в искусстве, но и максимально пассионарен. Моя мечта — чтобы молодежь не уезжала из города и находила применение своим талантам.

Чугунные скульптуры Энтони Гормли приветствуют гостей в холле санатория «Изовела»

Чугунные скульптуры Энтони Гормли приветствуют гостей в холле санатория «Изовела»

Искусство — в номера: работа Айдан Салаховой из серии «Персидские миниатюры»

Искусство — в номера: работа Айдан Салаховой из серии «Персидские миниатюры»

В работе с широкой аудиторией мы заходим через понятных героев — популярных исполнителей, народные коллективы. Недавно привозили в Апатиты Екатерину Семенову, ведущую культовой программы ­1980-х “Шире круг”. Когда апатитчане уходят с концерта в хорошем настроении, то и слова “современное искусство” их уже не пугают. Каждую зиму мы открываем арт-каток: привозим на открытие сезона прославленных фигуристов — Наталью Бестемьянову, Татьяну Волосожар и Александра Энберта или звезду телешоу “Ледниковый период” Анну Семенович. А оформляют каток классные художники: в этом году московский иллюстратор Глеб Солнцев придумал картины с дополненной реальностью. Гвоздь сезона в Апатитах — Ледяная галерея современного искусства, где экспозиция меняется каждую неделю на новый знаковый предмет из моей коллекции». Десант «Собака.ru» (помимо настоек) застал в айс-чуме синий самовар архитектора Гарри Нуриева, созданный специально для галереи, и покемона Пикачу из коллекции Future Relic Даниэля Аршама.

Перед зданием санатория «Изовела», в роще, где живет белочка Бэллочка, понемногу собирается арт-парк. Андрей смеется: «Задумчиво глядя на эту березовую рощу, директор Музея современного искусства “Гараж” Антон Белов как-то сказал: “Вот же «ГЭС-2» у нас дома!”» (в проекте дома культуры «­ГЭС-2» архитектор Ренцо Пьяно предусмотрел рощу, для которой высадили 620 берез. — Прим. pед.).

Пока в парке разместились инсталляции Ирины Кориной, Павла Отдельнова и конь-пиньята от нижегородских стрит-артистов Bomse (его, правда, сожгли на Масленицу). Самая масштабная работа — интерактивная «Непроходимая чаща» апатитской художницы Василисы Прокопчук. Эту конструкцию со стенами-бревнами Малахов увидел на выставке «ГУМ-Red-Line» на Красной площади: «Как только я узнал, что ее сделала художница из родных мест, немедленно купил эту работу. Мы даже сняли видео перформанса, как с Красной площади везем эту “чащу” на площадь Ленина в Апатиты. Она постояла там какое-то время, а теперь переехала в санаторий».

Зачем художникам в санаторий? Отдыхать!

С не меньшим энтузиазмом, чем инсталляции, Андрей привозит в Апатиты художников и им сочувствующих. Одна из важных программ ЦСИ «Сияние» — резиденции. Ее запустили после того, как на первую Масленицу в «Изовелу» (теперь уже традиционный для санатория широкий праздник) Малахов привез самолет гостей — директоров музеев, кураторов и галеристов. Тогда же познакомился с независимым куратором Ольгой Широкоступ, которая координировала проект «Полевые исследования» в МСИ «Гараж», — и у них родилась концепция резиденций с годовым планом. ЦСИ объявляет опен-колл, и экспертный совет рассматривает заявки, выбирая, чей проект им кажется наиболее убедительным. Художников Андрей часто встречает сам, говорит, что хочет сделать их пребывание максимально комфортным и уютным. Некоторые нерезиденты настолько ошалевают от такого сердечного приема, что дарят городу свои работы.

Работа-послание «Вопрос» (2023) Аси Заславской написана карандашом на доске из липы

Работа-послание «Вопрос» (2023) Аси Заславской написана карандашом на доске из липы

Андрей рассказывает: «Особенность нашей резиденции в том, что мы совершенно ничего не требуем от художников. Нет такого — сделал десять работ, пять остаются здесь. Художники просто приезжают, отдыхают, гуляют. В “пакет” включены не только проживание, дорога и полный пансион, но и санаторные процедуры. Все для того, чтобы ничто не мешало творчеству или перезагрузке — кто как захочет. Многие возвращаются в Апатиты по нескольку раз — уже не как резиденты, а как гости. Например, художница Ася Заславская недавно просто приехала на несколько дней, сделала в “Изовеле” свою выставку Story и провела мастер-класс по лепке снеговиков с лекцией о снежном лэнд-арте. А до этого Ася была в резиденции: искала свои корни. Оказывается, в Мурманске на Аллее Славы похоронена ее бабушка-ихтиолог, которая уехала на Север и занималась поисками косяков трески, за что в Норвегии ее называли “мисс Баренцево море”, а в России ее имя — Тамара Бергер — дали кораблю. Так же, как ее бабушка нашла на Севере свое профессиональное призвание, Ася — свою историю. Поэтому выставку в ЦСИ она так и назвала — Story.

Ситуативный перформанс «Малахов и паук» арт-группа «Синие носы» устроила специально для десанта «Собака.ru»

Ситуативный перформанс «Малахов и паук» арт-группа «Синие носы» устроила специально для десанта «Собака.ru»

Когда я увидел заявку от “Синих носов”, культовой сибирской арт-группы, то даже подпрыгнул. А они не только приехали, но и устроили выставку “Санаторный авангардизм”, использовав для видеогэгов подручные материалы — зеленку, бинты, халаты и лечебные грязи. Художница Маяна Насыбуллова просто приехала отдохнуть и перезагрузиться, а месяцев через пять позвонила и сказала: “Я придумала! Я хочу вернуться на три дня и сделать работу”. Она выбрала в качестве холста бывший информационный стенд в неоднозначном месте у заброшенного дома, где собирались маргиналы. Я уточнил, действительно ли там она хочет видеть свою инсталляцию, ведь ее за три дня уничтожат. Но она сказала: “Именно там!” — и расписала щит изображением северного сияния с цитатой из стихотворения Егора Летова: “Сияние обрушится вниз, станет твоей судьбой”. За полтора года с работой не произошло абсолютно ничего. Искусство действительно преображает действительность!»

Интервью: Ксения Гощицкая

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Теги:
Коллекционировать искусство, арт-дроп2024
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Андрей Малахов

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