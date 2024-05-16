Как Андрей Малахов основал в родных Апатитах ЦСИ «Сияние» и подарил ему свою коллекцию искусства

«Однажды ко мне на программу пришел сын Владимира Жириновского и рассказал такую историю: как-то он спросил у отца, какой самый жизненный совет тот бы мог дать молодому человеку. Владимир Вольфович ответил: “Помни, если ты живешь в России, ты должен при жизни отдать все, что у тебя есть, стране. Только так ты можешь быть счастливым и востребованным человеком”. Я задумался, потому что к такому же выводу я и сам интуитивно пришел: понимал, что заниматься накопительством, вот этим вот “чахнуть над златом”, мне уже неинтересно. Полюбуюсь я картиной, ну допустим, увидят ее еще пять человек, которые пришли в гости, — и что? В этом нет жизни. При этом я заметил, что работы, которые висят у меня в кабинете и гримерках, где бывает много посетителей, имеют совсем другую энергию — они напитываются человеческими эмоциями. И тогда мне пришло в голову: почему бы не помочь Апатитам? Как сделать так, чтобы люди в городе, где я родился и вырос, могли бы взаимодействовать с современным искусством — арт-объектами, муралами? Меня интересовал феномен Териберки, которая стала дико модным направлением после того, как режиссер Андрей Звягинцев снял в этой заполярной деревеньке довольно депрессивный фильм “Левиафан” и установил на берегу Баренцева моря бутафорский скелет кита, ставший достопримечательностью региона.

Тогда я еще немного подумал — и подарил всю свою коллекцию, включая работы Синди Шерман и Дэвида Хокни, Апатитам. Моей идеей было не только не дать скатиться родному городу в северное уныние, но и ворваться через несколько лет в топ российского туризма. И вот в 2020 году в Апатитах появилась моя частная некоммерческая институция ЦСИ “Сияние”. А я получил в родном городе официальную прописку — теперь на мои налоги здесь строят высокотехнологичные остановки с подогреваемыми скамейками — очень комфортно зимой! Если в Апатиты будут приезжать со всего мира, то здесь начнут открываться рестораны и кафе, будет развиваться инфраструктура, подтянутся промыслы и местные специалитеты — морошка, оленина, клюква».