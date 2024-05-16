Как Андрей Малахов основал в родных Апатитах ЦСИ «Сияние» и подарил ему свою коллекцию искусства

Может ли частная коллекция современного искусства преобразить целый город? Да! Главный шоураннер страны Андрей Малахов стал евангелистом совриска в России. Он подарил родным Апатитам свое собрание, где с графикой Ильи Кабакова соседствуют абстракции Евгения Музалевского, инсталляции Ирины Кориной и объекты Гарри Нуриева, а апатитские художники Федор Мухаметшин и Василиса Прокопчук экспонируются вместе с британскими классиками Энтони Гормли и Дэвидом Хокни. На базе санатория «Изовела», который телеведущий, коллекционер и меценат выкупил для реконструкции, Андрей основал ЦСИ «Сияние» с арт-резиденциями для художников, образовательной программой и творческими лабораториями для апатитчан.
Как частная коллекция Малахова перепридумывает ДНК города Апатиты
Коллекцию современного искусства Андрей Малахов собирает с 2005 года, но первым серьезным приобретением был вовсе не совриск, а рисунок легендарного кубиста Фернана Леже и ковер работы его жены Нади. Мотивацией к дорогостоящей покупке стал серьезный провенанс — из семьи наследников писателя Константина Симонова, друга французского художника. А рассрочка позволила осилить внушительную даже для популярного телеведущего сумму. Хотя, может, история с коллекцией началась намного раньше: в 1990-х Малахов учился в МГУ и для стажировки на одном из телеканалов сделал сюжет про художницу-самоучку Катю Медведеву, которая продавала свои рисунки, спасая на эти деньги соседей-алкоголиков, а еще праздничный репортаж ко Дню Победы про сооснователя Кукрыниксов, графика и карикатуриста, ветерана Великой Отечественной войны Николая Соколова. На чистых эмоциях Андрей приобрел у Кати и Николая Александровича несколько работ.
Эмоциональный принцип при покупке искусства работает до сих пор: если с художником нет резонанса, то работа вряд ли попадет в коллекцию — на сегодняшний момент, может, и не самую крупную, но точно самую медийную в России. С авторами Малахов старается общаться лично — на выставках, в мастерских, на превью ярмарок, куда он дисциплинированно и со знанием дела приезжает в числе первых гостей, чтобы успеть забронировать работы (с ярмарки молодого искусства Вlazar в сентябре 2023 года Андрей уехал с собственным гиперреалистичным портретом в цветах от художников-близнецов Антона и Артема Матвеевых). А еще Малахов приглашает деятелей арт-рынка в телеэфир: на его программах побывали галеристка, художница и скульптор Айдан Салахова, которая одной из первых начала работать с темой гендерного искусства, директор московского Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, автор объектов и инсталляций Маяна Насыбуллова, владелец аукциона Vladey и галерист с тридцатилетним стажем Владимир Овчаренко.
Малахов рассказывает, что его инициация искусством состоялась в раннем детстве — в родительской квартире на стенах висели не только база советского интеллигентного интерьера — портреты Есенина и Маяковского, — но и репродукция «Инфанты Маргариты» Веласкеса. Вероятно, свою роль сыграл и не самый выдающийся, но все-таки профильный журнал «Юный художник», приходивший Андрею в Апатиты по подписке.
Долго ли, коротко ли, в квартире уже признанного телеведущего Малахова появилась фреска московского графика Валерия Чтака, библиотековеда по образованию, который, как профессиональный книгочей, использует в своих работах текст: ставшая мемом фраза «Я не знаю, я из Москвы» — это его. По соседству с Чтаком прописку получили графика 1970-х концептуалиста Ильи Кабакова, серия «Анти-Лисицкий» 1990-х представителя «новой волны» Сергея Бугаева-Африки, индустриальные фотопейзажи из проекта «Русское нигде» Павла Отдельнова (художника года по версии Cosmoscow 2020), «Уличная грязь» Владимира Абиха и Славы Птрк (стрит-артисты собирали на улицах Екатеринбурга грязь и создавали из нее портреты людей без определенного места жительства), а также фотография и литография в стиле Уорхола Вадима Мамышева-Монро, да и сама «Мэрилин» Уорхола — Андрей увлекается не только российским искусством. Коллекция росла.
Арт-объект Маяны Насыбулловой с цитатой из стихотворения Егора Летова преобразил маргинальный район
«Однажды ко мне на программу пришел сын Владимира Жириновского и рассказал такую историю: как-то он спросил у отца, какой самый жизненный совет тот бы мог дать молодому человеку. Владимир Вольфович ответил: “Помни, если ты живешь в России, ты должен при жизни отдать все, что у тебя есть, стране. Только так ты можешь быть счастливым и востребованным человеком”. Я задумался, потому что к такому же выводу я и сам интуитивно пришел: понимал, что заниматься накопительством, вот этим вот “чахнуть над златом”, мне уже неинтересно. Полюбуюсь я картиной, ну допустим, увидят ее еще пять человек, которые пришли в гости, — и что? В этом нет жизни. При этом я заметил, что работы, которые висят у меня в кабинете и гримерках, где бывает много посетителей, имеют совсем другую энергию — они напитываются человеческими эмоциями. И тогда мне пришло в голову: почему бы не помочь Апатитам? Как сделать так, чтобы люди в городе, где я родился и вырос, могли бы взаимодействовать с современным искусством — арт-объектами, муралами? Меня интересовал феномен Териберки, которая стала дико модным направлением после того, как режиссер Андрей Звягинцев снял в этой заполярной деревеньке довольно депрессивный фильм “Левиафан” и установил на берегу Баренцева моря бутафорский скелет кита, ставший достопримечательностью региона.
Тогда я еще немного подумал — и подарил всю свою коллекцию, включая работы Синди Шерман и Дэвида Хокни, Апатитам. Моей идеей было не только не дать скатиться родному городу в северное уныние, но и ворваться через несколько лет в топ российского туризма. И вот в 2020 году в Апатитах появилась моя частная некоммерческая институция ЦСИ “Сияние”. А я получил в родном городе официальную прописку — теперь на мои налоги здесь строят высокотехнологичные остановки с подогреваемыми скамейками — очень комфортно зимой! Если в Апатиты будут приезжать со всего мира, то здесь начнут открываться рестораны и кафе, будет развиваться инфраструктура, подтянутся промыслы и местные специалитеты — морошка, оленина, клюква».
И правда, художница Елена Ковылина, работая с апатитскими архивами, обнаружила, что во время Великой Отечественной войны местные ученые научились делать сахар из лишайника и мха — наш ответ стевии. Она восстановила этот рецепт и сделала по нему леденцы: до русской версии ресторана номер один в мире Noma остается один, ну два шага.
Как в Апатитах прошли испытания совриском
Испытания современным искусством прошли в Апатитах за несколько лет до основания ЦСИ «Сияние»— в 2017 году скульптор Зураб Церетели с подачи Андрея Малахова передал в дар городу памятник Александру Пушкину, который установили в спальном районе рядом с библиотекой имени Пушкина в полузаброшенном сквере — тоже имени Пушкина. Малахов оплатил транспортировку Александра Сергеевича — почти три метра бронзы — и приехал на торжественное открытие: «Поначалу местные устраивали покушения на “наше все”, пытаясь отпилить “нашему всему” разные части тела. Но солнце русской словесности выстоял — администрация облагородила зачахший парк, и памятник поэту превратился в важную достопримечательность: сюда приезжают для фотосессии новобрачные, здесь проводят вручения городских премий».
Вскоре по приглашению Малахова в Апатиты стали наведываться стрит-артисты. В 2019 году московский граффити-райтер Анатолий Akue создал на жилом доме-панельке мурал «Благословение», потом появился мурал «Молодые туристы» Ивана Найнти (по мотивам советской почтовой марки «Хибинские горы»), мурманчане Илья Байдак и Евгений Урбанович перенесли на стену здания работу с саамскими мотивами апатитской художницы Ирины Ситдиковой, а магистр паблик-арта Воронежского государственного архитектурного университета Ян Посадский расписал несколько ангаров Академгородка на тему геологических и ботанических исследований.
Андрей Малахов реставрирует советские монументальные мозаики и неоновые вывески в Апатитах
Конечно же, сначала муралы понравились не всем. Некоторые апатитчане требовали закрасить безобразие. Но прошло время — и теперь каждый район хочет себе роспись. Малахов замечает: «Я в восторге от того, с каким вниманием художники обыгрывают культурные и локальные коды. Художник Сергей Братков установил паблик-арт-объект “Улыбающийся апатит” — бирюзовый ослепительно улыбающийся камень приветствует всех на въезде в город, который получил свое название от сине-зеленого минерала апатита: легендарный минералог, академик Александр Ферсман знаменит не только тем, что провел в 1922 году ревизию Алмазного фонда и многочисленными научными экспедициями, но и открытием здесь, в Хибинах, месторождения апатита. Думаю, это остроумно и тонко!»
Андрей Малахов с приветом из Апатитов! Мозаичное панно «13 космонавтов» (2019) — работа местного художника Федора Мухаметшина
Еще один фокус внимания Малахова — реставрация монументального советского искусства: мозаик, барельефов и даже неоновых вывесок. Каждый год он на свои средства восстанавливает один объект. С мозаиками помогает апатитский художник Федор Мухаметшин (два его собственных мозаичных панно — «13 космонавтов» и «Арктический тупик» — входят в городской арт-маршрут). Федор говорит: «Все инициативы Андрея очень укрепляют местное комьюнити. Еще до открытия ЦСИ “Сияние” у нас сложилось локальное движение “Арт против серости”, а теперь мы делаем коллаборации с приезжающими сюда художниками, устраиваем мастер-классы и лаборатории. Все это, конечно же, влияет на локальную сцену — появляются новые имена». В 2023 году Федор в составе кэмпа от ЦСИ делал свою сайт-специфик-инсталляцию «Давным-давно, а что было давно?» на фестивале лэнд-арта и современного искусства «Архстояние» в Никола-Ленивце — художники из Апатитов, по замыслу институции, должны быть интегрированы в глобальный контекст.
Как одна выставка спасла от евроремонта модернистское здание
Первым проектом ЦСИ «Сияние» стала выставка работ из коллекции Андрея Малахова «В холодном климате, с любовью» — Такаси Мураками, Энди Уорхол, скульптуры Уго Рондиноне, работы Петра Белого, Павла Отдельнова и Антона Ольшванга экспонировались вместе с мурманскими, апатитскими и архангельскими художниками (их собрала куратор Архангельского регионального центра современного искусства Arka Кристина Дрягина) в красивом модернистском здании библиотеки имени Ларисы Гладиной. Арт-директор проекта Степан Бугаев, преподаватель НИУ ВШЭ и основатель студии «Точка дизайна», обратил внимание на плачевное состояние библиотеки, а изучив план предстоящего «евроремонта», который уничтожил бы все модернистское наследие, забил тревогу. Тогда всего за две недели дизайнер Анастасия Юхневич начертила проект, который сохранил бы айдентику здания. А на вернисаже губернатору Мурманской области Андрею Чибису показали эту визуализацию — и он выделил деньги на бережную реконструкцию.
Инсталляция Яна Гинзбурга «Комната гениев» из коллекции Малахова прописалась в апатитской библиотеке им. Л. А. Гладиной
Сейчас в отреставрированной библиотеке имени Гладиной размещаются работы из коллекции Малахова, связанные с литературой: инсталляция модного московского постконцептуалиста Яна Гинзбурга «Комната гениев» (вариация «доски почета», на которой собраны портреты мыслителей и политиков, считавшихся в официальной культуре СССР носителями мудрости и истинного знания), деревянная «Библиотека Пиноккио», книги которой невозможно открыть, — работа петербургского художника и куратора Петра Белого, а также фрески Валерия Чтака с 51 вороной (код Мурманской области — 51) и словом «Литература» на 15 языках мира, плюс новейшее приобретение — обложка детской книги советского карикатуриста и графика Германа Огородникова, главного художника журнала «Крокодил».
Но амбиции Малахова выходят за рамки одного здания: он убежден, что современное искусство должно быть в Апатитах примерно везде — в музыкальной школе и администрации, в Академгородке и парках, в детских садах и поликлиниках. Поэтому Андрей в коллаборации с Omelchenko Gallery объявил опен-колл для выставки под тегом #ArtПатрульНаСевер с темой «Аутентика вашего города или региона». На конкурс было прислано более тысячи заявок — сто работ были выставлены в галерее в Москве, потом поехали на Кольский полуостров: побывали в Мурманском областном музее, историко-краеведческом музее Полярного и культурных учреждениях Апатитов, а сейчас собираются на выставку в Кемерово.
Как открыть самый культурный санаторий страны
Когда библиотека имени Гладиной закрылась на реконструкцию, встал вопрос: где же разместить коллекцию ЦСИ «Сияние»? Андрей рассказывает: «Губернатор предложил нам посмотреть разные локации, в том числе бывший советский санаторий “Изовела”. У меня с ним связаны очень теплые воспоминания: в моем детстве в эту самую престижную здравницу Мурманской области было невозможно попасть. И вот мне четырнадцать лет, апрель, мы с папой наконец-то отдыхаем в “Изовеле”, светит солнце, я пью кислородный коктейль — счастье! Но вдруг по радио объявляют об аварии на Чернобыльской АЭС — это был 1986 год, норвежские пограничные службы пугают кислотными дождями. Это сочетание счастья и драмы я запомнил навсегда.
И конечно же, сразу загорелся идеей восстановить санаторий, где с 1970-х ничего не изменилось. На локацию вылетел мой директор Алексей Миндель и перезвонил мне в некотором замешательстве: “Андрей, ты точно уверен?” Я тогда не представлял всего масштаба, но был так воодушевлен, что вписался. Теперь мы проводим работы стадиально — в апреле закончили реконструкцию корпуса “Изовелы” на десять номеров, где в номерах-делюкс с гардеробными и специальными отсеками для хранения сноубордов и лыж (все-таки в получасе от нас горнолыжный курорт Кировск!) мы тоже разместили современное искусство. Гость подписывает при заезде документ, что берет на себя ответственность за жизнь с Ильей Кабаковым, Синди Шерман или арт-брютовцем из Наро-Фоминска Леонидом Пурыгиным. И потом может сказать, что спал, например, с Энди Уорхолом!»
Действительно, совриск в «Изовеле» буквально на каждом шагу. В коридорах, где с душа Шарко на электрофорез шуршат бабушки с медицинскими направлениями в руках, висят абстракции Евгения Музалевского и Олега Устинова, инсталляция из березы «Север» Витаса Стасюнаса, на ресепшене гостей встречают «Реклама зимы» фотохудожника Жени Миронова и объект «Опыт тела» Маяны Насыбулловой. А с балкона за прогулками отдыхающих наблюдает скульптура «Одинокий андроид» стрит-артиста Миши Most.
При входе в санаторий — несколько скульптур Энтони Гормли, одна из которых называется «Пенис». С ним приключилась история: одна из пенсионерок облила его кислотой, но чугунный орган, хотя и окислился, вскоре вернулся в форму. Можно не клеймить апатитскую ненасмотренность — когда эта же скульптура появилась на пляже английского города Олдборо, местные жители так возмутились, что по решению городского совета ее быстро убрали. В Апатитах она стоит незыблемо.
Малахов замечает: «Мне важно работать с местным контекстом и населением. Хотя мне очень нравятся проекты, например, арт-сообщества “Мира” в Суздале, я слышал от местных жителей: “Да москвичи что-то там делают”. Что и говорить, эстетская программа “Мира” может оказаться сложной даже для столичных гостей. А мне хотелось бы, чтобы именно апатитчане были основной аудиторией наших проектов, чтобы местные хотели работать в “Изовеле”. Координатором ЦСИ у нас трудится апатитчанин Сергей Данилин — он не только отлично разбирается в искусстве, но и максимально пассионарен. Моя мечта — чтобы молодежь не уезжала из города и находила применение своим талантам.
В работе с широкой аудиторией мы заходим через понятных героев — популярных исполнителей, народные коллективы. Недавно привозили в Апатиты Екатерину Семенову, ведущую культовой программы 1980-х “Шире круг”. Когда апатитчане уходят с концерта в хорошем настроении, то и слова “современное искусство” их уже не пугают. Каждую зиму мы открываем арт-каток: привозим на открытие сезона прославленных фигуристов — Наталью Бестемьянову, Татьяну Волосожар и Александра Энберта или звезду телешоу “Ледниковый период” Анну Семенович. А оформляют каток классные художники: в этом году московский иллюстратор Глеб Солнцев придумал картины с дополненной реальностью. Гвоздь сезона в Апатитах — Ледяная галерея современного искусства, где экспозиция меняется каждую неделю на новый знаковый предмет из моей коллекции». Десант «Собака.ru» (помимо настоек) застал в айс-чуме синий самовар архитектора Гарри Нуриева, созданный специально для галереи, и покемона Пикачу из коллекции Future Relic Даниэля Аршама.
Перед зданием санатория «Изовела», в роще, где живет белочка Бэллочка, понемногу собирается арт-парк. Андрей смеется: «Задумчиво глядя на эту березовую рощу, директор Музея современного искусства “Гараж” Антон Белов как-то сказал: “Вот же «ГЭС-2» у нас дома!”» (в проекте дома культуры «ГЭС-2» архитектор Ренцо Пьяно предусмотрел рощу, для которой высадили 620 берез. — Прим. pед.).
Пока в парке разместились инсталляции Ирины Кориной, Павла Отдельнова и конь-пиньята от нижегородских стрит-артистов Bomse (его, правда, сожгли на Масленицу). Самая масштабная работа — интерактивная «Непроходимая чаща» апатитской художницы Василисы Прокопчук. Эту конструкцию со стенами-бревнами Малахов увидел на выставке «ГУМ-Red-Line» на Красной площади: «Как только я узнал, что ее сделала художница из родных мест, немедленно купил эту работу. Мы даже сняли видео перформанса, как с Красной площади везем эту “чащу” на площадь Ленина в Апатиты. Она постояла там какое-то время, а теперь переехала в санаторий».
Зачем художникам в санаторий? Отдыхать!
С не меньшим энтузиазмом, чем инсталляции, Андрей привозит в Апатиты художников и им сочувствующих. Одна из важных программ ЦСИ «Сияние» — резиденции. Ее запустили после того, как на первую Масленицу в «Изовелу» (теперь уже традиционный для санатория широкий праздник) Малахов привез самолет гостей — директоров музеев, кураторов и галеристов. Тогда же познакомился с независимым куратором Ольгой Широкоступ, которая координировала проект «Полевые исследования» в МСИ «Гараж», — и у них родилась концепция резиденций с годовым планом. ЦСИ объявляет опен-колл, и экспертный совет рассматривает заявки, выбирая, чей проект им кажется наиболее убедительным. Художников Андрей часто встречает сам, говорит, что хочет сделать их пребывание максимально комфортным и уютным. Некоторые нерезиденты настолько ошалевают от такого сердечного приема, что дарят городу свои работы.
Работа-послание «Вопрос» (2023) Аси Заславской написана карандашом на доске из липы
Андрей рассказывает: «Особенность нашей резиденции в том, что мы совершенно ничего не требуем от художников. Нет такого — сделал десять работ, пять остаются здесь. Художники просто приезжают, отдыхают, гуляют. В “пакет” включены не только проживание, дорога и полный пансион, но и санаторные процедуры. Все для того, чтобы ничто не мешало творчеству или перезагрузке — кто как захочет. Многие возвращаются в Апатиты по нескольку раз — уже не как резиденты, а как гости. Например, художница Ася Заславская недавно просто приехала на несколько дней, сделала в “Изовеле” свою выставку Story и провела мастер-класс по лепке снеговиков с лекцией о снежном лэнд-арте. А до этого Ася была в резиденции: искала свои корни. Оказывается, в Мурманске на Аллее Славы похоронена ее бабушка-ихтиолог, которая уехала на Север и занималась поисками косяков трески, за что в Норвегии ее называли “мисс Баренцево море”, а в России ее имя — Тамара Бергер — дали кораблю. Так же, как ее бабушка нашла на Севере свое профессиональное призвание, Ася — свою историю. Поэтому выставку в ЦСИ она так и назвала — Story.
Ситуативный перформанс «Малахов и паук» арт-группа «Синие носы» устроила специально для десанта «Собака.ru»
Когда я увидел заявку от “Синих носов”, культовой сибирской арт-группы, то даже подпрыгнул. А они не только приехали, но и устроили выставку “Санаторный авангардизм”, использовав для видеогэгов подручные материалы — зеленку, бинты, халаты и лечебные грязи. Художница Маяна Насыбуллова просто приехала отдохнуть и перезагрузиться, а месяцев через пять позвонила и сказала: “Я придумала! Я хочу вернуться на три дня и сделать работу”. Она выбрала в качестве холста бывший информационный стенд в неоднозначном месте у заброшенного дома, где собирались маргиналы. Я уточнил, действительно ли там она хочет видеть свою инсталляцию, ведь ее за три дня уничтожат. Но она сказала: “Именно там!” — и расписала щит изображением северного сияния с цитатой из стихотворения Егора Летова: “Сияние обрушится вниз, станет твоей судьбой”. За полтора года с работой не произошло абсолютно ничего. Искусство действительно преображает действительность!»
Интервью: Ксения Гощицкая
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