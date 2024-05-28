В дискурсе проекта самые известные сценические пары: Галина Уланова и Константин Сергеев, Вахтанг Чабукиани и Татьяна Вечеслова, Екатерина Максимова и Владимир Васильев, Алла Осипенко и Джон Марковский, Роберт Гербек и Наталья Сахновская.
Выставка «Балет. Притяжение», которая открывается 7 июня в Театральном музее, покажет три столетия развития дуэтного танца в балетном спектакле — три экспозиционных зала раскроят секреты театрального закулисья. Посетители увидят знаковые дуэты прошлого столетия и развитие их сценических взаимоотношений, проследят изменения в технике поддержек, а также узнают кто «задавал тон» в балетах XIX века, и, как XX век изменил представление о классическом дуэтном танце. Среди экспонатов представят архивные фотографии, эскизы костюмов, скульптуру, театральную сценографию, а также документальные аудио- и видеоматериалы. Живой сторителлинг выставки дополнят эксклюзивными интервью с известными артистами балета: Денисом Родькиным, Артемием Беляковым, Владиславом Лантратовым, Семеном Чудиным (Большой театр); Максимом Севагиным, Еленой Соломянко, Иннокентием Юлдашевым, Анастасией Лименько, Евгением Жуковым (МАМТ); Евгением Калачевым, Алевтиной Грунтовской (MusicAeterna Dance); Владимиром Шкляровым, Марией Ильюшкиной (Мариинский театр).
«Балетный театр ХХ века дал мощный импульс развитию балетмейстерской мысли, обогатил исполнительскую технику, насытил танец элементами спорта и акробатики. Сегодня рядом с каноническими формами pas de deux в балетах Мариуса Петипа, ожившими скульптурами Родена в хореопластических миниатюрах Леонида Якобсона, прихотливостью танцевальных дуэтов в спектаклях Юрия Григоровича, хореографической изобретательностью постановок Бориса Эйфмана возникают новые формы. Танец превращается в перформанс, импровизацию. Хореографы уходят от канонов и создают свои принципы. Иржи Килиан, Анжелен Прельжокаж, Матс Эк, Кристал Пайт, Жан-Кристоф Майо, Шарон Эяль, Эдвард Клюг, Юрий Посохов, Вячеслав Самодуров.… Каждый из этих балетмейстеров экспериментирует, находя в классике другие ракурсы», — рассказывают кураторы проекта.
Выставка «Балет. Притяжение» открыта с 7 июня по 7 октября 2024 года в Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства на Зодчего Росси, 2А.
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