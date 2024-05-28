Выставка «Балет. Притяжение», которая открывается 7 июня в Театральном музее, покажет три столетия развития дуэтного танца в балетном спектакле — три экспозиционных зала раскроят секреты театрального закулисья. Посетители увидят знаковые дуэты прошлого столетия и развитие их сценических взаимоотношений, проследят изменения в технике поддержек, а также узнают кто «задавал тон» в балетах XIX века, и, как XX век изменил представление о классическом дуэтном танце. Среди экспонатов представят архивные фотографии, эскизы костюмов, скульптуру, театральную сценографию, а также документальные аудио- и видеоматериалы. Живой сторителлинг выставки дополнят эксклюзивными интервью с известными артистами балета: Денисом Родькиным, Артемием Беляковым, Владиславом Лантратовым, Семеном Чудиным (Большой театр); Максимом Севагиным, Еленой Соломянко, Иннокентием Юлдашевым, Анастасией Лименько, Евгением Жуковым (МАМТ); Евгением Калачевым, Алевтиной Грунтовской (MusicAeterna Dance); Владимиром Шкляровым, Марией Ильюшкиной (Мариинский театр).