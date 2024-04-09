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Искусство

Стало известно, когда после реконструкции откроется Центр Курехина на Васильевском острове

Превращать бывший кинотеатр «Прибой» в центр современного искусства начали еще 8 лет назад: 1 апреля во время демонтажа здания состоялся перформанс «Деконструкция» — объединенное с 3D-мэппингом физическое разрушение стен строительными машинами под музыку Сергея Курехина. На данный момент компания «ПСБ ЖилСтрой» находится на финальных этапах реконструкции здания. 

Центр современного искусства имени Сергея Курехина обосновался в здании бывшего кинотеатра «Прибой» на Среднем проспекте В.О, 93 еще в 2004 году. В 2016-ом здание было закрыто на ремонт, стоимость работ по которому оценивалась в 800 миллионов рублей. В конце 2018 года специалисты провели обследование здания. По его итогам было принято решение об усилении конструкции строения, что привело к необходимости откорректировать проект реставрации. В середине марта 2022-го здание кинотеатра начали сносить.

Работы планировалось завершить в 2021 году, однако позже сроки сдвинулись — открыть центр намерены уже в 2024 году. В обновленном центре планируется оборудовать современные музейные площади, высокотехнологичные студии звукозаписи и помещения для репетиций музыкальных коллективов. Доступ маломобильных посетителей будет осуществлен за счет установки в здании пандусов, подъемников и пассажирского лифта. Работы проведет ООО «ПСБ Жилстрой». Ранее компания занималась реконструкцией здания библиотеки Маяковского на Фонтанке. 

Пресс-служба Комитета по градостроительству Петербурга
Пресс-служба Комитета по градостроительству Петербурга
Пресс-служба Комитета по градостроительству Петербурга
Пресс-служба Комитета по градостроительству Петербурга
Пресс-служба Комитета по градостроительству Петербурга
Пресс-служба Комитета по градостроительству Петербурга
Пресс-служба Комитета по градостроительству Петербурга
Пресс-служба Комитета по градостроительству Петербурга

В обновленном здании будут располагаться залы с оборудованными сценами для различных мероприятий, музеи Медиа-техники и ленинградской рок-культуры, дополнительные выставочные пространства, медиатеки и фонды хранения, а также студии телевидения и звукозаписи.

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