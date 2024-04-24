Эрмитаж готовит масштабную выставку «Твердыня пламенная» к 150-летию Николая Рериха

«Твердыня пламенная» объединит многочисленные музейные институции России, Монголии, Индии, Азербайджана и других стран. В организации проекта также приняли участие Музей Востока, Музей-институт семьи Рерихов и Дом-музей семьи Рерихов в Улан-Баторе. Основой экспозиции станет живописное собрание из коллекции Государственного музея искусств народов Востока — 90 картин приедут в Петербург прямиком с выставки в Третьяковской галереи.

Одной из ключевых частей выставки станет внимание к Пакту Рериха — первому международному договору по защите культурных ценностей, который был подписан в 1935 году. «Пакт Рериха, который и сегодня актуален, который находится в русле нашей правовой традиции и развивается как теоретически – в декларациях прав культуры Лихачева, так и в наших практических делах: и по спасению памятников, и по разработке силовой защиты памятников культуры во времена военных действий», — отметил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.