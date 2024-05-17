Автосервис, соленые огурцы и винтаж: в «Севкабель Порту» готовятся представить выставку «Куплю гараж» об эстетике гаражной культуры

«В 1960-70-е годы гаражи были гарантированной территорией личного пространства и местом для самовыражения для жителей нашей страны. Из 18 квадратных метров автомобиль занимал только 9-10. Наша выставка отвечает на вопрос, что же происходило с остальной площадью? Будет ли это экспериментальная лаборатория и инженерная мастерская, первый на районе автосервис или место для хранения ванны и велосипеда? Такого разнообразия форм использования и такого значения в культуре, как в СССР, гараж не имел нигде. На выставке “Куплю гараж” мы исследуем все грани гаражной культуры, которые можно назвать феноменом государственного масштаба. Поэтому мы рады впервые представить наш выставочный проект в другом городе. Особенно приятно, что сразу в культурной столице!», — рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко. Ранее выставку «Куплю гараж» Музей Транспорта Москвы проводил в Музее Москвы.

Экспозиционное пространство поделят на несколько «гаражей» — тематических зон: «Витрина, где гаража нет. Официальные образы счастья», «Частный гараж. Предыстория», «Бесконечность перспективы», «Для тех, кому есть, что беречь», «Для тех, кто может все починить», «Для тех, кто творит», «Для тех, кто знает, как заработать», «Для тех, кто умеет жить», «Для тех, кому пока нельзя», «Для тех, кому положено». Тематические зоны не столько исследуют сам феномен гаражей, сколько сформировывают портреты «гаражников». Выставка — способ переосмыслить архитектурную форму гаража, чтобы лучше погрузиться в характеры условных героев — образы людей, которые в этом гараже проявляют себя.