Автосервис, соленые огурцы и винтаж: в «Севкабель Порту» готовятся представить выставку «Куплю гараж» об эстетике гаражной культуры

Новую экспозицию привезли из Музея Транспорта Москвы. С 14 июня можно будет посмотреть, как заветные 18 квадратных метров личного пространства становились местом самовыражения и территорией свободы миллионов людей, и как разворачивалась история гаражной культуры в России.
«В 1960-70-е годы гаражи были гарантированной территорией личного пространства и местом для самовыражения для жителей нашей страны. Из 18 квадратных метров автомобиль занимал только 9-10. Наша выставка отвечает на вопрос, что же происходило с остальной площадью? Будет ли это экспериментальная лаборатория и инженерная мастерская, первый на районе автосервис или место для хранения ванны и велосипеда? Такого разнообразия форм использования и такого значения в культуре, как в СССР, гараж не имел нигде. На выставке “Куплю гараж” мы исследуем все грани гаражной культуры, которые можно назвать феноменом государственного масштаба. Поэтому мы рады впервые представить наш выставочный проект в другом городе. Особенно приятно, что сразу в культурной столице!», — рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко. Ранее выставку «Куплю гараж» Музей Транспорта Москвы проводил в Музее Москвы.
Экспозиционное пространство поделят на несколько «гаражей» — тематических зон: «Витрина, где гаража нет. Официальные образы счастья», «Частный гараж. Предыстория», «Бесконечность перспективы», «Для тех, кому есть, что беречь», «Для тех, кто может все починить», «Для тех, кто творит», «Для тех, кто знает, как заработать», «Для тех, кто умеет жить», «Для тех, кому пока нельзя», «Для тех, кому положено». Тематические зоны не столько исследуют сам феномен гаражей, сколько сформировывают портреты «гаражников». Выставка — способ переосмыслить архитектурную форму гаража, чтобы лучше погрузиться в характеры условных героев — образы людей, которые в этом гараже проявляют себя.
На выставке представят автомобили из фонда Музея Транспорта Москвы и частных коллекционеров и музеев Петербурга. Например, извозчичий городской двухместный экипаж с кузовом типа фаэтон. Легкие экипажи с рессорами и поднимающимся верхом можно было встретить на дорогах России с середины XVIII века до конца 1940-х годов.
Среди интерактивных инсталляций выставки — «стратегический запас» с домашними заготовками, старыми детскими игрушками и другими дорогими памяти предметами быта, а также витрина счастья советского человека с предметами роскоши вроде телевизора, сервиза, или гараж, который в СССР выполнял функцию мужского клуба.
Отдельная зона выставки будет представлена в партнерстве со «Стрит-арт хранением» (лауреатами премии «Петербург будущего» — 2024). Она расскажет о гаражах как о месте притяжения неформальной, андеграундной уличной культуры в 1990-2020-х годах.
Выставка «Куплю гараж» продлится с 14 июня по 29 сентября в «Севкабель Порту» (Кожевенная линия, 40, Гавань Васильевского острова).
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