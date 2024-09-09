7 лучших новых ресторанов Петербурга 2024 года

Где искать перуанскую кухню (рыба-попугай, томленый козленок, пинджало!), микс Марракеша и Парижа и карельские калитки? Слово берут номинанты премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 в категории «Лучший новый ресторан». Голосуйте за любимый проект по ссылке!
Aga
Впечатляющий всем — от вида до бюджета — панорамный ресторан: Александр Шавлиашвили, наладивший нам стритфуд Василеостровского и Московского рынков, взялся за тяжелый люкс. Исполинская терраса с цветущим садом, открытая кухня с дровяной печью и ледником для лобстеров. Шеф-повар Павел Сухопаров (экс-Uilliam's и Pinch) виртуозно справляется как с домашней пастой, так и с кабардинским ягненком.
просп. Добролюбова, 16, корп. 2
Dreva
В файндайнинг Надежды Третьяковой (Nordic) на Пулковских высотах добираться непросто, но ради сета шефа Дэниела Хогландера, уже заработавшего две звезды Michelin для ресторана Aloë в Швеции, мы готовы на все. Гастропредставление на 14 перемен включает хрустящее ризотто, устрицу в желтом моле и икру карельской ряпушки.
Пулковское ш., 107
Inki
Рыба-попугай, перуанские пончики пикаронес из тыквы и батата, томленый козленок, рыба пинджало и сердце теленка: гастрономический «Оскар» за самое темпераментное меню отдаем первому самостоятельному проекту шефа Валерия Горинова (работал в Grand Cru у Адриана Кетгласа, шеф «Дом»). В качестве пейринга — коктейли на писко и чича морада из красной кукурузы.
Конногвардейский бул., 21
Inner
Второй проект шефа и ресторатора Алексея Алексеева (Futurist). На стенах — объекты совриска и пасторальная роспись, в меню — фирменный изысканный комфорт-фуд высокого полета: сосиски с фуа-гра, говяжье ребро с капустой кимчи. Тут же квартирует пекарня с банановыми кексами и гречневым хлебом с луком.
Пионерская ул., 31
Koi
Азиатский ресторан в «Доме 12» в Новой Голландии, созданный Антонио Фреза вместе с московским ресторатором — австралийцем Гленом Баллисом. Шефы-экспаты обустроили Koi с отсылками к эпохе Хэйан, в меню определили роллы с тартаром из вагю, дамплинги с уткой и фермерского цыпленка с лемонграссом и медом.
наб. Адмиралтейского канала, 2И
Marche
Соединить Марракеш и Париж в золотом треугольнике Петроградской мог только гастропродюсер Али Мамедов (Barbaresco, 2213, Charlie), ни одной вечеринки которого в 2010-х мы не пропустили. В Marche он установил огромный гриль и синюю дровяную печь, кормит лепешками пиде с устрицами, киббе — шариками из булгура с фаршем внутри и птифарси — французской закуской из фаршированных овощей.
Лодейнопольская ул., 5Б
Regions
Ресторан Regions собрал все самое лучшее, что может предложить гастрономия страны: карельские калитки, индигирка из Сибири и астраханский осетр с цукини. В интерьере тоже раскрыты культурные коды российских регионов: Ока и Енисей серебрятся, перетекая по столам, панно отсылает к церквям Кижей, на люстрах—«черепица» деревянного зодчества.
ул. Жуковского, 10
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