7 лучших новых ресторанов Петербурга 2024 года

Marche

Соединить Марракеш и Париж в золотом треугольнике Петроградской мог только гастропродюсер Али Мамедов (Barbaresco, 2213, Charlie), ни одной вечеринки которого в 2010-х мы не пропустили. В Marche он установил огромный гриль и синюю дровяную печь, кормит лепешками пиде с устрицами, киббе — шариками из булгура с фаршем внутри и птифарси — французской закуской из фаршированных овощей.

Лодейнопольская ул., 5Б