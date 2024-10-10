Объявлены финалисты премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024

Собака.ru объявляет итоги народного голосования нашей ресторанной премии! После подсчета (накрученные голоса снимались, суммировались те, что вы оставляли на сайте премии и в телеграм-канале «Что Где Есть в Петербурге») в некоторых категориях разрыв между участниками был настолько небольшим, что финалистами стали больше 3-х номинантов. Теперь к закрытому голосованию приступает экспертный совет, который выберет победителей. Их имена мы объявим 17 октября на церемонии награждения в «Гранд Отеле Европа».