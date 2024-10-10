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Что Где Есть

Объявлены финалисты премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024

Собака.ru объявляет итоги народного голосования нашей ресторанной премии! После подсчета (накрученные голоса снимались, суммировались те, что вы оставляли на сайте премии и в телеграм-канале «Что Где Есть в Петербурге») в некоторых категориях разрыв между участниками был настолько небольшим, что финалистами стали больше 3-х номинантов. Теперь к закрытому голосованию приступает экспертный совет, который выберет победителей. Их  имена мы объявим 17 октября на церемонии награждения в «Гранд Отеле Европа».

Лучший новый ресторан

Inki
Предоставлено пресс-службой Inki

Inki

KOI
Предоставлено пресс-службой KOI

KOI

Aga
Предоставлено пресс-службой ресторана Aga

Aga

  • Inki
  • KOI
  • Aga

Лучший новый ресторан на каждый день

Kaiju
Предоставлено пресс-службой Kaiju

Kaiju

Taste
Предоставлено пресс-службой Taste

Taste

Tel Aviv by Saviv
Предоставлено пресс-службой Tel Aviv by Saviv

Tel Aviv by Saviv

  • Kaiju
  • Taste
  • Tel Aviv by Saviv

Лучший новый бар

Nola
Предоставлено пресс-службой Nola

Nola

Кабак «Вчера и навсегда»
Предоставлено пресс-службой «Вчера и навсегда»

Кабак «Вчера и навсегда» 

«Пища династии Минь»
Предоставлено пресс-службой «Пища династии Минь»

«Пища династии Минь»

  • Nola
  • Кабак «Вчера и навсегда»
  • «Пища династии Минь»

Очень красивая сервировка

совместно с Atelier de Portion for restaurant

Blackchops
Предоставлено пресс-службой Blackchops

Blackchops

Mina
Предоставлено пресс-службой Mina

Mina

Mio
Предоставлено пресс-службой Mio

Mio

  • Blackchops
  • Mina
  • Mio

Лучший ресторан с доставкой в «ULTIMA Яндекс.Еда»

Goose Goose
Предоставлено пресс-службой Goose Goose

Goose Goose

Grecco
Предоставлено пресс-службой Grecco

Grecco

Smoke BBQ
Предоставлено пресс-службой Smoke BBQ

Smoke BBQ

Jerome
Предоставлено пресс-службой Jerome

Jerome

  • Goose Goose
  • Grecco
  • Smoke BBQ
  • Jerome

Лучший ресторан с морепродуктами

Crevette
Предоставлено пресс-службой ресторана Crevette

Crevette

Aga
Предоставлено пресс-службой ресторана Aga

Aga

La Maree
Предоставлено пресс-службой ресторана La Maree

La Maree

Self Edge Japanese
Предоставлено пресс-службой ресторана Self Edge Japanese

Self Edge Japanese

  • Crevette
  • Aga
  • La Maree
  • Self Edge Japanese

Лучший ресторан с блюдами современной русской кухни

Nordic
Предоставлено пресс-службой ресторана Nordic

Nordic

Veter
Предоставлено пресс-службой ресторана Veter

Veter

«Банщики»
Предоставлено пресс-службой ресторана «Банщики»

«Банщики»

«Наследники»
Предоставлено пресс-службой ресторана «Наследники»

«Наследники»

  • Nordic
  • Veter
  • «Банщики»
  • «Наследники»

Лучший шеф-повар

Дмитрий Трушкин
Предоставлено пресс-службой Il Lago dei Cigni

Дмитрий Трушкин

Тимофей Милюков
Предоставлено пресс-службой Fresas Group

Тимофей Милюков

Сергей Гальцев
Предоставлено пресс-службой italy&co

Сергей Гальцев

Иван Фролухин
Предоставлено пресс-службой Duoband

Иван Фролухин

  • Дмитрий Трушкин (Il Lago dei Cigni)
  • Тимофей Милюков (Fresas Group)
  • Сергей Гальцев (italy&co)
  • Иван Фролухин (Duoband)

Прорыв среди шеф-поваров

Дмитрий Чайковский
Предоставлено пресс-службой Cast

Дмитрий Чайковский

Валерия Скуратова
Предоставлено пресс-службой ЕМ

Валерия Скуратова

Карапет Ваганян
Предоставлено пресс-службой Taste, Faces

Карапет Ваганян

  • Дмитрий Чайковский (Cast)
  • Валерия Скуратова (ЕМ)
  • Карапет Ваганян (Taste, Faces)

Лучшие гастропродюсеры

Предоставлено пресс-службой Follow The Rabbits
Предоставлено пресс-службой italy&co
Предоставлено пресс-службой «У Ларисы»
  • Игорь Зернов и Артем Перук (Follow The Rabbits)
  • Тимур Дмитриев и Михаил Соколов (italy&co)
  • Мария и Станислав Федулины («У Ларисы»)

Прорыв года среди сомелье

Маргарита Котельникова («Мечтатели»)
Предоставлено пресс-службой ресторана «Мечтатели»

Маргарита Котельникова («Мечтатели»)

Андрей Иванов (Big Wine Freaks)
Предоставлено пресс-службой ресторана Big Wine Freaks

Андрей Иванов (Big Wine Freaks)

Николай Тельнов (Sea, Signora)
Предоставлено пресс-службой ресторана Sea, Signora

Николай Тельнов (Sea, Signora)

  • Маргарита Котельникова («Мечтатели»)
  • Андрей Иванов (Big Wine Freaks)
  • Николай Тельнов (Sea, Signora)

Лучшие кофейные профи

Максим Бевзюк и Настя Ваинская («Норма»)
Предоставлено пресс-службой «Норма»

Максим Бевзюк и Настя Ваинская («Норма»)

Данила Кочетков (Sibaristica)
Предоставлено пресс-службой Sibaristica

Данила Кочетков (Sibaristica)

Антон Каратаев (Gotcha)
Предоставлено пресс-службой Gotcha

Антон Каратаев (Gotcha)

  • Максим Бевзюк и Настя Ваинская («Норма»)
  • Данила Кочетков (Sibaristica)
  • Антон Каратаев (Gotcha)

Лучшие шоты

«Осознанный» в ресторане «Сон»
Предоставлено пресс-службой ресторана «Сон»

«Осознанный» в ресторане «Сон»

Techno-Mexikaner в Technodöner
Предоставлено пресс-службой Technodöner

Techno-Mexikaner в Technodöner

Borsch в Imbibe
Предоставлено пресс-службой Imbibe

Borsch в Imbibe

  • «Осознанный» в ресторане «Сон»
  • Techno-Mexikaner в Technodöner
  • Borsch в Imbibe

Лучшая утка по-пекински

Terrassa
Предоставлено пресс-службой ресторана Terrassa

Terrassa

«Нихао Москва-Пекин»
Предоставлено пресс-службой ресторана «Нихао Москва-Пекин»

«Нихао Москва-Пекин»

«Пища династии Минь»
Предоставлено пресс-службой ресторана «Пища династии Минь»

«Пища династии Минь»

  • Terrassa
  • «Нихао Москва-Пекин»
  • «Пища династии Минь»

Лучшие новые завтраки

«Тартарбар»
Предоставлено пресс-службой ресторана «Тартарбар»

«Тартарбар»

Par Michele Gastronomie
Предоставлено пресс-службой ресторана Par Michele Gastronomie

Par Michele Gastronomie

Flori
Предоставлено пресс-службой ресторана Flori

Flori

  • «Тартарбар»
  • Par Michele Gastronomie
  • Flori

Лучшие знаковые ресторанные десерты

Тирамису в Probka
Предоставлено пресс-службой ресторана Probka

Тирамису в Probka

Бабкамису в Saviv
Предоставлено пресс-службой Saviv

Бабкамису в Saviv

Капустный сметанник в «Мечтателях»
Предоставлено пресс-службой ресторана «Мечтатели»

Капустный сметанник в «Мечтателях»

  • Тирамису в Probka
  • Бабкамису в Saviv
  • Капустный сметанник в «Мечтателях»

Собака.ru благодарит
генерального партнера АО «Альфа-Банк» — крупнейший универсальный частный банк в России

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2024

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