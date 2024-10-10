Объявлены финалисты премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024

Собака.ru объявляет итоги народного голосования нашей ресторанной премии! После подсчета (накрученные голоса снимались, суммировались те, что вы оставляли на сайте премии и в телеграм-канале «Что Где Есть в Петербурге») в некоторых категориях разрыв между участниками был настолько небольшим, что финалистами стали больше 3-х номинантов. Теперь к закрытому голосованию приступает экспертный совет, который выберет победителей. Их имена мы объявим 17 октября на церемонии награждения в «Гранд Отеле Европа».
- Inki
- KOI
- Aga
- Kaiju
- Taste
- Tel Aviv by Saviv
- Nola
- Кабак «Вчера и навсегда»
- «Пища династии Минь»
Очень красивая сервировка
совместно с Atelier de Portion for restaurant
- Blackchops
- Mina
- Mio
- Goose Goose
- Grecco
- Smoke BBQ
- Jerome
- Crevette
- Aga
- La Maree
- Self Edge Japanese
- Nordic
- Veter
- «Банщики»
- «Наследники»
- Дмитрий Трушкин (Il Lago dei Cigni)
- Тимофей Милюков (Fresas Group)
- Сергей Гальцев (italy&co)
- Иван Фролухин (Duoband)
- Дмитрий Чайковский (Cast)
- Валерия Скуратова (ЕМ)
- Карапет Ваганян (Taste, Faces)
- Игорь Зернов и Артем Перук (Follow The Rabbits)
- Тимур Дмитриев и Михаил Соколов (italy&co)
- Мария и Станислав Федулины («У Ларисы»)
- Маргарита Котельникова («Мечтатели»)
- Андрей Иванов (Big Wine Freaks)
- Николай Тельнов (Sea, Signora)
- Максим Бевзюк и Настя Ваинская («Норма»)
- Данила Кочетков (Sibaristica)
- Антон Каратаев (Gotcha)
- «Осознанный» в ресторане «Сон»
- Techno-Mexikaner в Technodöner
- Borsch в Imbibe
- Terrassa
- «Нихао Москва-Пекин»
- «Пища династии Минь»
- «Тартарбар»
- Par Michele Gastronomie
- Flori
- Тирамису в Probka
- Бабкамису в Saviv
- Капустный сметанник в «Мечтателях»
Собака.ru благодарит
генерального партнера АО «Альфа-Банк» — крупнейший универсальный частный банк в России
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