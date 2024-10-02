Маракуйя с горгонзолой и гематоген: 14 лучших знаковых десертов в ресторанах Петербурга

«Диана Вишнева» в Rotonda Lounge

Прима Диана Вишнева и самый петербургский отель «Астория» в честь своей давней дружбы в 2017 году совместно придумали десерт, без которого иконическое чаепитие на кобальтовой клетке уже не представить. Клюква в сахаре, печеное яблоко с корицей, йогуртовые сферы с клюквенной начинкой, карамелизованное слоеное тесто и шарики из мусса с вареным сгущенным молоком — и все это в изящной шкатулке для драгоценностей.

Большая Морская ул., 39