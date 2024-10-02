Маракуйя с горгонзолой и гематоген: 14 лучших знаковых десертов в ресторанах Петербурга

Гематоген, золотые орешки и профитроли в ресторанах? Да! Вот 14 десертов, которые свели нас с ума. Пробуйте и голосуйте за номинантов категории «Лучшие знаковые ресторанные десерты» премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024.
Гематоген в BeefZavod
В мясном BeefZavod во главе угла философия безотходного производства — nose-to-tail, поэтому появление в меню конфеток-гематогенок вполне себе логично. БАД родом из СССР, известный своими кроветворными свойствами, заинтересовал шефа Антона Феоктистова, и больше года он экспериментировал с рецептами и консистенциями. Результат — десерт, о котором фуди Петербурга шепчутся на пресс-завтраках и ужинах, — местный гематоген с сухой кровью (альбумином) за символические сто рублей.
Аптекарский пр., 2
Вяленая свекла со сметанным мороженым в Bourgeois Bohemians
Визитная карточка Алексея Гребенщикова, шеф-кондитера BoBo и одного из главных профи кондитерского дела в России. Свеклу подают в разных формах и текстурах — печеную выдерживают в кофейном сиропе, маринуют в черной смородине и делают из свекольного сока карамель. В пандан — сметанное мороженое и мусс из козьего йогурта.
Виленский пер., 15
Профитроли в Charlie
Команда Юрия и Ирины Манчуков в Сharlie почти 10 лет назад придумала подавать с собой и/или к вину кулек с профитролями, в том числе с фирменными сладкими с кремом на основе бельгийского шоколада. Тема так зашла петербуржцам, что стала традицией.
наб. канала Грибоедова, 54
Маракуйя с горгонзолой в Duo
Десерт, который готовят с открытия в 2014 году, благодаря интервью Алены Долецкой Николаю Солодникову стал мемом. Фэшндива раскритиковала сочетание Дмитрия Блинова — мол, не надо соединять две драмы, горгонзола рядом с маракуйей убивает все живое. Теперь попробовать «две драмы» можно также в мишленовском Duo в Дубае, а в петербургском ресторане со ставшим крылатым выражением сделали мерч.
Кирочная ул., 8А
Золотые орешки в Joli Grand Bistrot
Гилти плежер нашего детства на богатом: бренд-кондитер italy&co. Андрей Сокольников орешки сверху тюнинговал золотом и пересобрал внутри. Миндально-песочное тесто, начинка — белый шоколад, сгущенное молоко, фисташковая паста и фисташки с флер де соль. В неделю сотня разлетается легко!
ул. Восстания, 45б
Тирамису в Probka
Образцовый десерт образцового ресторана — пропитанные кофе и амаретто палочки савоярди и нежный крем с маскарпоне. И славится он не только совершенством, а той душевной щедростью, с которой у Арама Михайловича его накладывают гостю большой ложкой из общей керамической латки прямо возле стола.
Зоологический пер., 2-4
Десерт из черного трюфеля в Recolte
Сейчас Стас Пауль — суперзвезда, шеф-кондитер Duoband и автор самых артхаусных десертов Петербурга. А впервые фуди заметили его творчество именно по этому супрематичному десерту в форме черного круга — кремовый, с грибной карамелью, лимонным мороженым и свежим трюфелем.
пр. Добролюбова, 11
«Диана Вишнева» в Rotonda Lounge
Прима Диана Вишнева и самый петербургский отель «Астория» в честь своей давней дружбы в 2017 году совместно придумали десерт, без которого иконическое чаепитие на кобальтовой клетке уже не представить. Клюква в сахаре, печеное яблоко с корицей, йогуртовые сферы с клюквенной начинкой, карамелизованное слоеное тесто и шарики из мусса с вареным сгущенным молоком — и все это в изящной шкатулке для драгоценностей.
Большая Морская ул., 39
Нектарины с джелато в Saro
Десерт летний, но о нем мечтают весь год — не удивительно, что с самого начала сезона на него нужно записываться. Шеф-повар Мария Дементьева жареные нектарины подает с джелато маскарпоне, крошкой пате сукре, фисташками, мятой и медом из Ленинградской области.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Бабкамису в Saviv
Тирамису по-ближневосточному от Антонио Фреза: нарезанную частями бабку — сладкую плетеную израильскую булку — нужно вымочить в латте с добавлением рома, далее выложить слоями крем и чередовать с тестом, а сверху посыпать какао. Далее профит и народная любовь: за несколько лет продали более 10000 порций!
Большая Конюшенная ул., 9
Трес лечес в «Ателье tapas&bar»
В испаноговорящем (по крайней мере в том, что касается гастрономии) ресторане «Ателье» трес лечес, любимый в Мексике и Латинской Америке десерт, делают с первого дня. Кусочки бисквита пропитывают соусом из трех видов молока: топленого, вареной и классической сгущенки. Плюс взбитые сливки, а с помощью пралине из грецкого ореха добавляют хрусткости.
Лахтинская ул., 8
Мороженое в «Шеф Маруся и Ко»
Гениальное просто: никакого сахара и глюкозы, только натурпродукт — сорбет из фруктов и ягод готовят при помощи жидкого азота при температуре -196 °С, так что они не успевают перемораживаться. Плюсом — вау-вау-вау-эффект при подаче, ведь Маруся, шеф Марина Наумова, лично выходит к столу гостей — готовить десерт.
Английская наб., 26
Капустный сметанник в «Мечтателях»
Шеф-повар Виталий Папп приберег на сладкое овощи: придумал сметанник из запеченной белокочанной капусты с хрустящими сладкими капустными листьями во фритюре. Изначально он был введен в рамках сезонного сета, но оказался настолько популярным, что прописался в основном меню.
наб. реки Фонтанки, 11
Булочка с маком и маслом в «Саду»
Самая популярная булка Большой Зелениной. Пруф: ее начинают продавать в 10:00, а в 11:30 она уже встает на стоп. Еще бы — она подается с шоколадным маслом и вареньем, что моментально вызывает воспоминания из детства. Идеальный рецепт искали долго: перед тем как появился конечный результат, его переделывали 100 раз.
Большая Зеленина ул., 23А
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