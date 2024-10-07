18+
  • Что где есть
  • Что Где Есть
  • Что Где Есть в Петербурге 2024
Что Где Есть

8 лучших ресторанов с доставкой в Петербурге

Кто доставит завтрак в постель, а кто привезет брискет из собственной коптильни и огурцы в бурбоне? Представляем номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 в категории «Лучший ресторан с доставкой в ULTIMA Яндекс.Еда». Голосуйте (7 октября — последний день!) здесь. 

Предоставлено пресс-службой BeefZavod

BeefZavod

Мясной диснейленд со своим цехом, камерой сухого вызревания и гастрономической лавкой, где соседствуют краковская, домашние сардельки и самодельные деликатесы вроде лонзино и сесины. Бренд-мясник Макс Торганов умело переупаковывает нормкор в глэм-рок: холодец и борщ с бычьими хвостами почти в каждом заказе.

Аптекарский просп., 2

Предоставлено пресс-службой Futurist

Futurist

Ресторанный первенец Алексея Алексеева, главного по высокогастрономическому комфорт-фуду, играет с ассоциациями. Не вителло, но томаты тоннато с соусом из печени трески и каперсами, а в рецепте краб-кейка ни намека на пирог, зато сочная котлета из камчатского краба с сыром в легкой панировке и соусом из саке.

Барочная ул., 6

Предоставлено пресс-службой Goose Goose

Goose Goose

Если ни элегантный амбьянс Goose Goose, ни даже секретный скрытый дворик ресторана не могут убедить выбраться из квартиры, красноречивая итальянская еда шеф-повара Ильи Тена прибудет по зову сердца и касанию пальца. Берем ризотто с тартаром и черным трюфелем или перепелку с белыми грибами и бергамотовым жу.

Большая Конюшенная ул., 27

Предоставлено пресс-службой Grecco

Grecco

За гастрономию Эллады у нас дома отвечает шефповар Антон Счетчиков (экс-Mercado). Иконические греческие пиде с зеленью и домашней фетой, тарамасалата — намазка из икры трески, клефтико — тушеная баранья голень с запеченными овощами и гезлеме — фарш с табуле, гранатом и сыром в тесте, приготовленные в печи.

Рыбацкая ул., 2

Предоставлено пресс-службой Jerome

Jerome

Гастропара из итальянского ресторана Jerome, сомелье Катя Яценко и управляющий Андрей Мусихин, народный жанр доставки пиццы подняли на достойную высоту: тесто замешивают по аутентичному неаполитанскому рецепту из итальянской муки — оно же, кстати, идет в утренние панино, к примеру, с тунцом и пармезаном.

Большая Морская ул., 25

Предоставлено пресс-службой Nothing Fancy

Nothing Fancy

Авантажная доставка ЗОЖ-боулов и завтраков в любое время дня от передовиков нью-вейва. Команда мечты рестораторов Анри Бера, Стивена Шармы и шеф-повара Романа Киселева привозит французский омлет и хоткейки из рикотты прямо в постель вместе с функциональными детокс-соками и банкой пасты из жареного миндаля.

Социалистическая ул., 21

Предоставлено пресс-службой Saro

Saro

В доставке у Маши Дементьевой одинаково сметают все, будь то завтраки или убедительный скерт-стейк с фермерской разноцветной морковью и соусом из овечьего пекорино. Чтобы два раза не вставать, вместе с овсянкой с черносмородиновым вареньем и зеленым маслом заказываем фирменный тартар — с картошкой фри и айоли.

наб. Адмирала Лазарева, 22

Предоставлено пресс-службой Smoke BBQ

Smoke BBQ

Как в этом мясном ресторане от Dreamteam брискет больше не готовят нигде! Сочную говяжью грудинку из собственной коптильни приправляют морской солью и дробленым индийским перцем и рекомендуют употреблять вместе с халапеньо и домашними огурцами, маринованными в бурбоне, — их доставляют целыми банками.

ул. Рубинштейна, 11

Собака.ru благодарит
генерального партнера АО «Альфа-Банк» — крупнейший универсальный частный банк в России

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
чтогдеестьвпетербурге2024

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: