8 лучших ресторанов с доставкой в Петербурге

Кто доставит завтрак в постель, а кто привезет брискет из собственной коптильни и огурцы в бурбоне? Представляем номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 в категории «Лучший ресторан с доставкой в ULTIMA Яндекс.Еда». Голосуйте (7 октября — последний день!) здесь.
BeefZavod
Мясной диснейленд со своим цехом, камерой сухого вызревания и гастрономической лавкой, где соседствуют краковская, домашние сардельки и самодельные деликатесы вроде лонзино и сесины. Бренд-мясник Макс Торганов умело переупаковывает нормкор в глэм-рок: холодец и борщ с бычьими хвостами почти в каждом заказе.
Аптекарский просп., 2
Futurist
Ресторанный первенец Алексея Алексеева, главного по высокогастрономическому комфорт-фуду, играет с ассоциациями. Не вителло, но томаты тоннато с соусом из печени трески и каперсами, а в рецепте краб-кейка ни намека на пирог, зато сочная котлета из камчатского краба с сыром в легкой панировке и соусом из саке.
Барочная ул., 6
Goose Goose
Если ни элегантный амбьянс Goose Goose, ни даже секретный скрытый дворик ресторана не могут убедить выбраться из квартиры, красноречивая итальянская еда шеф-повара Ильи Тена прибудет по зову сердца и касанию пальца. Берем ризотто с тартаром и черным трюфелем или перепелку с белыми грибами и бергамотовым жу.
Большая Конюшенная ул., 27
Grecco
За гастрономию Эллады у нас дома отвечает шефповар Антон Счетчиков (экс-Mercado). Иконические греческие пиде с зеленью и домашней фетой, тарамасалата — намазка из икры трески, клефтико — тушеная баранья голень с запеченными овощами и гезлеме — фарш с табуле, гранатом и сыром в тесте, приготовленные в печи.
Рыбацкая ул., 2
Jerome
Гастропара из итальянского ресторана Jerome, сомелье Катя Яценко и управляющий Андрей Мусихин, народный жанр доставки пиццы подняли на достойную высоту: тесто замешивают по аутентичному неаполитанскому рецепту из итальянской муки — оно же, кстати, идет в утренние панино, к примеру, с тунцом и пармезаном.
Большая Морская ул., 25
Nothing Fancy
Авантажная доставка ЗОЖ-боулов и завтраков в любое время дня от передовиков нью-вейва. Команда мечты рестораторов Анри Бера, Стивена Шармы и шеф-повара Романа Киселева привозит французский омлет и хоткейки из рикотты прямо в постель вместе с функциональными детокс-соками и банкой пасты из жареного миндаля.
Социалистическая ул., 21
Saro
В доставке у Маши Дементьевой одинаково сметают все, будь то завтраки или убедительный скерт-стейк с фермерской разноцветной морковью и соусом из овечьего пекорино. Чтобы два раза не вставать, вместе с овсянкой с черносмородиновым вареньем и зеленым маслом заказываем фирменный тартар — с картошкой фри и айоли.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Smoke BBQ
Как в этом мясном ресторане от Dreamteam брискет больше не готовят нигде! Сочную говяжью грудинку из собственной коптильни приправляют морской солью и дробленым индийским перцем и рекомендуют употреблять вместе с халапеньо и домашними огурцами, маринованными в бурбоне, — их доставляют целыми банками.
ул. Рубинштейна, 11
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