8 лучших ресторанов с доставкой в Петербурге

Futurist

Ресторанный первенец Алексея Алексеева, главного по высокогастрономическому комфорт-фуду, играет с ассоциациями. Не вителло, но томаты тоннато с соусом из печени трески и каперсами, а в рецепте краб-кейка ни намека на пирог, зато сочная котлета из камчатского краба с сыром в легкой панировке и соусом из саке.

Барочная ул., 6