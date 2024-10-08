Винегрет с арбузной редькой и слоеные пирожки: 10 лучших ресторанов с блюдами современной русской кухни

Le Courage

Дизайнер Ольга Волдайкина умеет и в стилизацию (посмотрите на этот интерьер в духе аристократических особняков!), и в тонкую авторскую трактовку. Дворянский вид здесь не только у пельменей с телятиной и эмульсией из шалфея, но и у блинов с черной икрой и великолепно исполненной щучьей котлетой с пюре и соусом из хрена.

Басков пер., 2