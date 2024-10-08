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Что Где Есть

Винегрет с арбузной редькой и слоеные пирожки: 10 лучших ресторанов с блюдами современной русской кухни

Кто выдает сокровища в жанре russian bimbo, а у кого искать казанское фуа-гра? Представляем номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 в категории «Лучший ресторан с блюдами современной русской кухни».

Предоставлено пресс-службой Animals

Animals

У нердов по части фермерства свои сыры из молока коз с озера Вуокса, овощи и зелень от псковских фермеров, но эти дары земли Русской на тарелки попадают в самом изобретательном виде: салат с кешью-творогом, форшмак с замороженным зеленым яблоком, щучья котлета по принципу кебаба — на говяжьем жиру, щи с вонтонами и фритюрные слоеные пирожки с вытекающим сыром.

ул. Некрасова, 60

Предоставлено пресс-службой Le Courage

Le Courage

Дизайнер Ольга Волдайкина умеет и в стилизацию (посмотрите на этот интерьер в духе аристократических особняков!), и в тонкую авторскую трактовку. Дворянский вид здесь не только у пельменей с телятиной и эмульсией из шалфея, но и у блинов с черной икрой и великолепно исполненной щучьей котлетой с пюре и соусом из хрена.

Басков пер., 2

Предоставлено пресс-службой Nordic

Nordic

Молоховец точно бы оценила этот рецепт бефстроганова — в Nordic его готовят из оленины, добавляя в соус, кроме белых грибов, шалот и трюфель. Апдейта других блюд русской кухни тоже множество. В винегрет идут маринованная арбузная редька и морковь в виде крема с лимонной вербеной, к печени трески — авокадо, а в полбу — грибы и бычьи хвосты.

Пулковское ш., 107

Предоставлено пресс-службой óckam bistro’t

óckam bistro’t

Российский haute cuisine, который основывается на богатой почве локальных рецептов и неограниченной фантазии. В камерном бистро эчпочмак начиняют томленым кроликом, чебурек — гребешком, гречу варят в квасе и солоде, а уху с крабом и треской одаривают ароматом костра, поджигая полено березы.

Казанская ул., 22

Предоставлено пресс-службой Regions

Regions

Фольклорная сказка на пять глав — столько разделов в меню, которые посвящены разным регионам России: от Северо-Запада до Дальнего Востока. В Сибирь нас отправляют тартаром из благородного оленя и сердцем косули с жимолостью, на Юг телепортирует черноморский горбыль с кинзой и зеленым перцем, а в гости к татарским локаворам — казанская фуа-гра.

ул. Жуковского, 10

Предоставлено пресс-службой Rene

Rene

В ресторане в Доме Зингера у шеф-повара Романа Киселева отличный листинг новаторского а-ля рюсс. На завтрак — пшенка с тыквой и брусникой, вареники с творогом и маком, на ужин — котлета по-киевски, свекольник с говяжьим языком и модные голубчики — с лангустинами, треской, эстрагоном и соусом бермонте.

Невский просп., 28

Предоставлено пресс-службой Sea Forest

Sea Forest

Новый сифуд-ресторан тандема Владимира Любомирова и шеф-повара Филиппа Ваганова (Forest Hill) в порту «Смоленка» посвятил северной русской кухне внушительную часть меню. Вот главные хиты: перепелка, фаршированная черносливом, уха по карельскому рецепту из красной и белой рыбы, деревенский салат с топленым творогом и мерзлая тыква в пене из козьего сыра.

Крузенштерна просп., 18, сооруж. 9

Предоставлено пресс-службой Veter

Veter

В ресторане Ксении Собчак и Антона Пинского на «Летучем Голландце» всё превратят в тяжелый люкс. Перловку обжаривают на манер ризотто в сливочном масле с тимьяном, для соуса используют грибной дюксель и портвейн. Голубцы начиняют морепродуктами, из краба делают котлеты, а сало сервируют с гратеном и соусом из горчицы, меда и куркумы.

Мытнинская наб., 6

Предоставлено пресс-службой заведения «Банщики»

«Банщики»

Шеф-повар Станислав Левохо еще в 2017 году показал красоту интеллигентно и находчиво осовремененной русской кухни: его вареники — ржаные с сулугуни и с вишней и сметанным кремом — главные хиты с первых лет. Черную гречневую кашу он соединяет с крабом и кальмаром, в оливье кладет копченый лосось, а в тушенку из говядины — мармелад из лука и сморчки.

Дегтярная ул., 1А

Предоставлено пресс-службой «Наследников»

«Наследники»

Шеф Алексей Рудницкий, что отвечал за шашлык и люля в «Катке и скрипке», в «Наследниках» выдает сокровища в жанре russian bimbo. На картофель в мундире, запеченный на углях, он вволю наваливает красной икры, сам консервирует шпроты и кладет их в винегрет, паштет дополняет гелем из морошки, а свекольник — маринованными креветками лангустино.

Каменноостровский просп., 11

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2024

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