7 ресторанов Петербурга с очень красивой сервировкой

В каком ресторане подают блюда на редкой посуде Serax из дропа иконы деконструктивизма Анн Демельмейстер, а кто использует сплошной ремесленный кастом (из старейшей стеклодувной мастерской при Академии Штиглица) или штучный винтаж с рынков Лондона и Скандинавии? Знакомьтесь с номинантами «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 в категории «Очень красивая сервировка». И голосуйте за любимый проект на сайте премии!