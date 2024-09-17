7 ресторанов Петербурга с очень красивой сервировкой

В каком ресторане подают блюда на редкой посуде Serax из дропа иконы деконструктивизма Анн Демельмейстер, а кто использует сплошной ремесленный кастом (из старейшей стеклодувной мастерской при Академии Штиглица) или штучный винтаж с рынков Лондона и Скандинавии? Знакомьтесь с номинантами «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 в категории «Очень красивая сервировка». И голосуйте за любимый проект на сайте премии!
Astoria
Пережить в себе петербуржца значит пойти на послеобеденный чай на фарфоре с кобальтовой клеткой в «Асторию». Этот узор ИФЗ — отсылка к советскому шедевру: кобальтовой сетке по блокадным мотивам художницы Анны Яцкевич. К сервировке десертов тоже подходят оригинально. Безе и клюкву в сахаре «Диана Вишнева» отдают в элегантной шкатулке для драгоценностей.
Большая Морская ул., 39
Blackchops
Молочник с витыми ручками, щипцы для мяса с цветочками-ягодками — нарядная английская сервировка из Blackchops легко могла появиться в «Аббатстве Даунтон». Все столовое серебро — штучный винтаж с рынков Лондона и Скандинавии. Для five o’clock используют ретроэтажерки из Англии и чешский тонскостенный чайный сервиз, а ростбиф выкатывают на антикварном массивном разделочном столе.
наб. реки Фонтанки, 5/2
Inner
Сервировка в ресторане Алексея Алексеева — сплошной ремесленный кастом. Да, асимметричная посуда из костяного фарфора — бельгийского бренда Serax, но салфетницы и подставки для приборов изготовлены вручную в старейшей стеклодувной мастерской при Академии Штиглица, а текстиль — лен с ручной вышивкой из шелка: узор — корень растения, как на одной из картин на стенах.
Пионерская ул., 31
Jam
Казалось бы, терраса Jam в главном летнем хотспоте, дворе Hideout, — безоговорочный лидер соцсетей, но накрытые столы фотографируют не меньше. Тарелки из коллаборации двух великих итальянских брендов — Seletti и Diesel (линейка называется Classic on Acid!). Под чай и кофе — те же Seletti, только с большей дерзостью: на дне чашек — пикантное ню.
просп. Римского-Корсакова, 22, стр. 3
Mina
Наш гастрономический падре Арам Мнацаканов первый поставил в свой ресторан посуду Bitossi — легенду тосканской керамики, включенную в Реестр исторических предприятий Италии. Теперь за пудрово-розовыми тарелками с синей птицей ведут охоту не только фэнси-рестораны, но и все эстеты Крестовского острова.
Спортивная ул., 2
Mio
Тарелки для средиземноморского ресторана Марка Лапина произвел ИФЗ по спецзаказу: на кайме цветочный принт или канарейка — в точности та же, что жила в семье Лапиных в Италии. Сицилийский узор на скатертях столов летней террасы вместе с лимонными деревьями переносят сразу на вершину холмов Таормины.
Казанская ул., 3
Saro
Не зря шеф Мария Дементьева детство провела в Русском музее! Сочной палитре блюд соответствует и художественная подача. Крафтовый столовый текстиль сшит из натурального льна, скатерти — из коллаборации Saro и петербургского бренда Not For Sale, фарфор — редкий Serax из дропа иконы деконструктивизма Анн Демельмейстер, а Ginori — коллекционный винтаж 1960-х годов (некоторым предметам больше 70 лет!).
наб. Адмирала Лазарева, 22
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