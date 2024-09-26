6 лучших новых баров Петербурга

Выбираем, куда идти на выходных: в коктейльное бюро на «Май Тай» или в рюмочную на настойки с бутербродами. Вот 6 новых баров, за которые можно (и нужно!) голосовать на сайте премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024.
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Коктейльные патриархи из Imbibe Crew теперь раздают рок-н-ролл на Петроградке—первый проект Михаила Падисова, Дмитрия Михеева и Игоря Каспарова на острове. Под музыкальные хиты 90-х шеф-бармен Лионел Рабеаривелу смешивает Livin’ La Vida Loca с джином на кокосовом масле и рассолом из ананаса, а также аперитивный Shape Of My Heart под оливки фри и цветную капусту кимчи в темпуре.
Ординарная ул., 4
Посвящение Новому Орлеану — родине джаза и коктейлей от звездного семейства Follow the Rabbits: El Copitas, Paloma Cantina, Tagliatellа Caffe — это всё они. Под стихийные джемы здесь не только красиво нальют (например, пышный Ramos Gin Fizz из специальной шейк-машины), но и сытно накормят джамбалайей и раками.
Волынский пер., 2
Коктейльное бюро «Авангард»
Свой миксологический талант бартендер Василий Марков, на коктейли которого мы специально приходили в Made in China, эскалировал до собственного бара на пересечении главных алкомагистралей квартала писателей. В бокалах он изобретательно соединяет май тай и порн стар, щавель и дайкири, черный кардамон и херес.
ул. Жуковского, 33
Кабак «Вчера и навсегда»
Кабак гастроурбаниста Артема Балаева и хозяйки кафе «Кусь» Валерии Петровой: фортепианные концерты, собственная газета, куда пишет Юрий Сапрыкин, и продуманные закуски — лосось, маринованный в водке, сморреброд с подкопченным салом и паштет с кофейным маслом. Коктейли — по андеграунду: Мандельштаму посвящен сауэр с бузиной, Курехину — спритц с соленой карамелью.
Казанская ул., 11
Рюмочная «Нарядная»
Рюмочная гастропродюсера нашего сердца Рината Умярова — по мотивам романа Юрия Олеши «Зависть». В фирстиле — шрифт обложки издания 1965 года, в интерьере — травяной зеленый, цвет форзаца книг советских 20-х. В меню ищите целый раздел с бутербродами (с яйцом и анчоусами или краковской) и негрони в рюмках.
ул. Белинского, 8
Китайский бар создал тандем мечты: команда Follow The Rabbits (El Copitas, Paloma Cantina и др.) и музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты». На цокольном этаже под музеем они выстроили целый лабиринт кирпичных стен (без дверей!). Кабинки с бамбуковыми жалюзи, самый маленький коктейльный бар, две открытые кухни, а еще чайная комната и лягушки!
ул. Короленко, 14
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