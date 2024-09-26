6 лучших новых баров Петербурга

Выбираем, куда идти на выходных: в коктейльное бюро на «Май Тай» или в рюмочную на настойки с бутербродами. Вот 6 новых баров, за которые можно (и нужно!) голосовать на сайте премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024.