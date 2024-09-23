Объявлен экспертный совет премии «Что где есть в Петербурге» — 2024

В списке Собака.ru 30 фуди, которые выберут победителей из троек финалистов. Фуди — это самые частые гости ресторанов, которые знают толк во вкусе блюд, подачах, сочетаниях и сервисе.
До 7 октября включительно продолжается онлайн-голосование на сайте и в телеграм-канале. По его итогам определятся тройки финалистов, а позже жюри закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена мы объявим на церемонии награждения 17 октября.
Александр Малич
Кажется, нет в гастрономическом мире Петербурга героев, которых директор Александринского театра не знал бы в лицо: эксперт уже вручал тарелки лучшим из лучших на премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2020.
Кристина Березовская
Основательница галереи искусств KGallery — адепт не только совриска, но и гастрономии: выставки и арт-проекты плотно перемежаются с изучением высокой кухни.
Ростислав Павлов
Ростислав — кандидат наук, главный врач Гатчинской больницы, член экспертного совета Высшей школы онкологии, абдоминальный хирург, выпускник Гарварда и Сколково (и наш краш!) проводит более 100 сложнейших лапароскопических операций в год, а в свободное время инспектирует рестораны города.
Анастасия Петрук
Телеведущая канала «Санкт-Петербург» наощупь отыщет лучшие летние террасы и подскажет, где найти свежайшие устрицы.
Алексей Осипчук
Основатель сети салонов Park by Osipchuk, глобальный директор бренда профкосметики для волос Londa Professional и обладатель титула «Парикмахер года» международной премии Hairdressing Awards знает все о бьюти-бизнесе и местах с лучшими хачапури, драниками и боулами в Петербурге.
Ирина Оганова
Писательница, искусствовед и амбассадор дачной жизни выпускает хитовые сборники новелл и повестей и знает наизусть лучшие рестораны с видом на залив в Комарово (и не только!).
Петр и Мария Родионовы
Руководитель компании «Герофарм» (крупнейший производитель инсулина в России) с супругой — блогером и контент-мейкером — задают высокие стандарты в гастрономическом мире. А еще знают, кто из шефов готовит лучшие морепродукты и утку по-пекински.
Борис Прахин
Бизнесмен, владелец группы компаний «Балтийская коммерция» любит готовить сам: фирменное блюдо — мясной тартар из 14 (!) ингредиентов. Борис также знаток хорошего вина и ресторанов с самыми свежими морепродуктами.
Кристина Сасонко
Совладелица галереи Arts Square Gallery — главный эксперт по эстетике ресторанных подач и авангардных коктейлей. Доверяем ей безоговорочно в выборе завтраков и десертов!
Виталий Аксенов-Шабловский
Коллекционер и создатель виртуальной галереи Bad Gallery выбирает субботние или воскресные бранчи и считается лучшим специалистом по яичнице.
Елизавета Менис и Кирилл Шишков
Бизнес-дуэт ивент-менеджера Principe PR Media и маститого девелопера и совладельца УК «Теорема» определенно знает толк в аутентичных гастрономических спотах Петербурга. Не знаете, где готовят баттер чикен? Звоните Менис и Шишкову!
Евгения Сероусова
Куратор Русского музея и основательница петербургского пространства Мaison25 находит уникальные арт-объекты на стыке дизайна и искусства, а ещё организует свои арт-бранчи и не пропускает светских приемов.
Дмитрий Кузнецов
Главный рэп-ювелир успевает рулить российским брендом украшений Mozi J, сочинять коллаборации с московским «Динамо» и блогерами-миллионниками, помогать жене с рестораном Eat Me на Гороховой и знает, где накормить детей.
Алена Мариничева
Руководитель департамента маркетинга и рекламы холдинга «Адамант» вместе с супругом открывала двери самого большого фудмолла в Европе — Vokzal 1853 для церемонии награждения нашей премии в 2022 году. Мы же открываем свои сердца и по праву считаем ее лучшим специалистом по выбору оливье, картофельного гратена и стейков из лосося в городе.
Матвей Ларионенко
Дизайнер, также известный как музыкант 4eu3, настолько мультидисциплинарен, что сумел поженить стритвир и устойчивую моду, граффити и иконопись. Убеждены, он так же талантливо сочетает любовь к стритфуду и высокой кухне.
Мария Фурсова
Владелица салона красоты Chisla на Крестовском и специалист по превентивной медицине — олицетворение осознанности не только в бизнесе, но и в питании: придерживается СОЖ (счастливый образ жизни) и экологичного подхода к блюдам.
Михаил Авербах
Диджей и организатор мероприятий знает толк в вечеринках и барной культуре, поэтому легко разложит по нотам любой коктейль или шот.
Павел Кейв
У СЕО Omoikiri всё расписано по минутам: пополнить свою обширную коллекцию Rolex, запустить новые проекты и найти рестораны, доставляющие эстетическое удовольствие.
Ксения и Владимир Подвальные
Теневой кутюрье из Петербурга, передовик slow fashion и ручного труда и бизнесмен экспертно заверяют: посетили все места с лучшими тартарами города!
Покрас Лампас
Самый восстребованный художник-каллиграф может не только расписать интерьеры ресторанных проектов, но и с легкостью составить список заведений Петербурга с лучшими блюдами для вдохновения.
Полина Бондарева
Искусствовед и основатель модного образовательного проекта Masters точно знает, какие блюда достойны быть выставочными экспонатами.
Роман Ротенберг
Главный тренер ХК СКА возглавляет команду-лидер Континентальной хоккейной лиги, руководит штабом сборных страны, тренирует молодежную сборную России и уделяет особенное внимание правильному питанию.
Полина Сидихина
Актриса театра и кино может и семейными рецептами завтраков поделиться, и подсказать заведения с лучшим утренним меню.
Юра Питенин
Создатель бренда Saint-Tokyo и первый петербургский дизайнер, одевший Леди Гагу, к тому же является и ресторанным кутюрье: Юра разработал фирменный стиль официантов для нескольких ресторанных проектов города. Гастрономический Петербург и Питенин - идеальный match!
Юнона Незванкина
Создательница арт + фэшн интерьеров бутиков IRNBY и Predubezhdai ювелирно раскрывает индивидуальность заказчиков через дизайн и создает интерьеры ресторанных залов и суши-станций.
Юрий Смекалов
Ведущий артист Мариинского театра и хореограф кроме балетных па может похвастаться и ресторанной насмотренностью высшего уровня.
Мария Евневич
Кандидат экономических наук, доцент СПбГУ и совладелица компании «Максидом» является одним из наших самых ответственных экспертов «Что Где Есть в Петербурге» и лучших проводников в гастрономический мир — расскажет, куда сходить на ужин и поделится рекомендациями в своих соцсетях.
Антон Рудзат
Фотограф и режиссер проекта «Одним днём» не понаслышке знает не только о знаковых локациях и достопримечательностях исторического центра: маршрут по выдающимся гастрономическим местам сможет пройти с закрытыми глазами.
Собака.ru благодарит
генерального партнера АО «Альфа-Банк» — крупнейший универсальный частный банк в России
Комментарии (0)