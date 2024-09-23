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Что Где Есть

Объявлен экспертный совет премии «Что где есть в Петербурге» — 2024

В списке Собака.ru 30 фуди, которые выберут победителей из троек финалистов. Фуди — это самые частые гости ресторанов, которые знают толк во вкусе блюд, подачах, сочетаниях и сервисе.

До 7 октября включительно продолжается онлайн-голосование на сайте и в телеграм-канале. По его итогам определятся тройки финалистов, а позже жюри закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена мы объявим на церемонии награждения 17 октября.

Фото: Дмитрий Многолет, Дмитрий Колесов

Александр Малич

Кажется, нет в гастрономическом мире Петербурга героев, которых директор Александринского театра не знал бы в лицо: эксперт уже вручал тарелки лучшим из лучших на премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2020.

Фото: Дмитрий Колесов

Кристина Березовская

Основательница галереи искусств KGallery — адепт не только совриска, но и гастрономии: выставки и арт-проекты плотно перемежаются с изучением высокой кухни. 

Ростислав Павлов. с супругой
Фото предоставлено героем
Ростислав Павлов, с супругой

Ростислав Павлов

Ростислав — кандидат наук, главный врач Гатчинской больницы, член экспертного совета Высшей школы онкологии, абдоминальный хирург, выпускник Гарварда и Сколково (и наш краш!) проводит более 100 сложнейших лапароскопических операций в год, а в свободное время инспектирует рестораны города.

Фото: Жанна Галай

Анастасия Петрук

Телеведущая канала «Санкт-Петербург» наощупь отыщет лучшие летние террасы и подскажет, где найти свежайшие устрицы. 

Фото: Руслан Исхаков

Алексей Осипчук

Основатель сети салонов Park by Osipchuk, глобальный директор бренда профкосметики для волос Londa Professional и обладатель титула «Парикмахер года» международной премии Hairdressing Awards знает все о бьюти-бизнесе и местах с лучшими хачапури, драниками и боулами в Петербурге.

Фото представлено героем

Ирина Оганова

Писательница, искусствовед и амбассадор дачной жизни выпускает хитовые сборники новелл и повестей и знает наизусть лучшие рестораны с видом на залив в Комарово (и не только!).

Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Ася Минеева, Дмитрий Колесов, Екатерина Делин, Евгений Миролюбов, Дмитрий Многолет, Виталий Коликов

Петр и Мария Родионовы

Руководитель компании «Герофарм» (крупнейший производитель инсулина в России) с супругой — блогером и контент-мейкером — задают высокие стандарты в гастрономическом мире. А еще знают, кто из шефов готовит лучшие морепродукты и утку по-пекински.

Фото предоставлено героем

Борис Прахин

Бизнесмен, владелец группы компаний «Балтийская коммерция» любит готовить сам: фирменное блюдо — мясной тартар из 14 (!) ингредиентов. Борис также знаток хорошего вина и ресторанов с самыми свежими морепродуктами.

Фото: Михаил Вильчук

Кристина Сасонко

Совладелица галереи Arts Square Gallery — главный эксперт по эстетике ресторанных подач и авангардных коктейлей. Доверяем ей безоговорочно в выборе завтраков и десертов!

Фото: Антон Рудзат

Виталий Аксенов-Шабловский

Коллекционер и создатель  виртуальной галереи Bad Gallery выбирает субботние или воскресные бранчи и считается лучшим специалистом по яичнице. 

Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая, Ася Минеева, Дмитрий Колесов, Екатерина Делин, Евгений Миролюбов, Дмитрий Многолет, Виталий Коликов

Елизавета Менис и Кирилл Шишков

Бизнес-дуэт ивент-менеджера Principe PR Media и маститого девелопера и совладельца УК «Теорема» определенно знает толк в аутентичных гастрономических спотах Петербурга.  Не знаете, где готовят баттер чикен? Звоните Менис и Шишкову!

Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая

Евгения Сероусова

Куратор Русского музея и основательница петербургского пространства Мaison25  находит уникальные арт-объекты на стыке дизайна и искусства, а ещё организует свои арт-бранчи и не пропускает светских приемов.

Фото: Яна Давыдова

Дмитрий Кузнецов

Главный рэп-ювелир успевает рулить российским брендом украшений Mozi J, сочинять коллаборации с московским «Динамо» и блогерами-миллионниками, помогать жене с рестораном Eat Me на Гороховой и знает, где накормить детей. 

Фото предоставлено героем

Алена Мариничева

Руководитель департамента маркетинга и рекламы холдинга «Адамант» вместе с супругом открывала двери самого большого фудмолла в Европе — Vokzal 1853 для церемонии награждения нашей премии в 2022 году. Мы же открываем свои сердца и по праву считаем ее лучшим специалистом по выбору оливье, картофельного гратена и стейков из лосося в городе.

Фото: Яна Давыдова

Матвей Ларионенко

Дизайнер, также известный как музыкант 4eu3, настолько мультидисциплинарен, что сумел поженить стритвир и устойчивую моду, граффити и иконопись. Убеждены, он так же талантливо сочетает любовь к стритфуду и высокой кухне.

Фото: Анастасия Большакова

Мария Фурсова

Владелица салона красоты Chisla на Крестовском и специалист по превентивной медицине — олицетворение осознанности не только в бизнесе, но и в питании: придерживается СОЖ (счастливый образ жизни) и экологичного подхода к блюдам.

Фото: Михаил Вильчук

Михаил Авербах

Диджей и организатор мероприятий знает толк в вечеринках и барной культуре, поэтому легко разложит по нотам любой коктейль или шот.

Фото: Константин Рассохин

Павел Кейв

У СЕО Omoikiri всё расписано по минутам: пополнить свою обширную коллекцию Rolex, запустить новые проекты и найти рестораны, доставляющие эстетическое удовольствие.

Фото предоставлено героями

Ксения и Владимир Подвальные

Теневой кутюрье из Петербурга, передовик slow fashion и ручного труда и бизнесмен экспертно заверяют: посетили все места с лучшими тартарами города!

Фото: Елизавета Медунецкая, Евгений Миролюбов, Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова, Ася Минеева, Катя Делин

Покрас Лампас

Самый восстребованный художник-каллиграф может не только расписать интерьеры ресторанных проектов, но и с легкостью составить список заведений Петербурга с лучшими блюдами для вдохновения.

Фото: Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова

Полина Бондарева

Искусствовед и основатель модного образовательного проекта Masters точно знает, какие блюда достойны быть выставочными экспонатами.

Фото: Наталья Скворцова

Роман Ротенберг

Главный тренер ХК СКА  возглавляет команду-лидер Континентальной хоккейной лиги, руководит штабом сборных страны, тренирует молодежную сборную России и уделяет особенное внимание правильному питанию.

Фото: Анастасия Большакова, Михаил Вильчук, Артур Нечаев, Иван Мудров

Полина Сидихина

Актриса театра и кино может и семейными рецептами завтраков поделиться, и подсказать заведения с лучшим утренним меню.

Фото: Дмитрий Егоров

Юра Питенин

Создатель бренда Saint-Tokyo и первый петербургский дизайнер, одевший Леди Гагу, к тому же является и ресторанным кутюрье: Юра разработал фирменный стиль официантов для нескольких ресторанных проектов города. Гастрономический Петербург и Питенин - идеальный match!

Фото: Екатерина Шишкина

Юнона Незванкина

Создательница арт + фэшн интерьеров бутиков IRNBY и Predubezhdai ювелирно раскрывает индивидуальность заказчиков через дизайн и создает интерьеры ресторанных залов и суши-станций.

Фото: Виталий Коликов, Михаил Вильчук, Александр Эмауз

Юрий Смекалов

Ведущий артист Мариинского театра и хореограф кроме балетных па может похвастаться и ресторанной насмотренностью высшего уровня.

Фото предоставлено героем

Мария Евневич

Кандидат экономических наук, доцент СПбГУ и совладелица компании «Максидом» является одним из наших самых ответственных экспертов «Что Где Есть в Петербурге» и лучших проводников в гастрономический мир —  расскажет, куда сходить на ужин и поделится рекомендациями в своих соцсетях.

Фото: Анастасия Большакова

Антон Рудзат

Фотограф и режиссер проекта «Одним днём» не понаслышке знает не только о знаковых локациях и достопримечательностях исторического центра: маршрут по выдающимся гастрономическим местам сможет пройти с закрытыми глазами.

Собака.ru благодарит
генерального партнера АО «Альфа-Банк» — крупнейший универсальный частный банк в России

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2024
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Ростислав Павлов

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