Объявлен экспертный совет премии «Что где есть в Петербурге» — 2024

В списке Собака.ru 30 фуди, которые выберут победителей из троек финалистов. Фуди — это самые частые гости ресторанов, которые знают толк во вкусе блюд, подачах, сочетаниях и сервисе.

До 7 октября включительно продолжается онлайн-голосование на сайте и в телеграм-канале. По его итогам определятся тройки финалистов, а позже жюри закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена мы объявим на церемонии награждения 17 октября.