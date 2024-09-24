Где есть утку по-пекински? 5 лучших вариантов в Петербурге

Mad

У кухни шефа Романа Грачева трудозатраты на утку колоссальные — на каждую уходит 5 дней, ей ежедневно занимаются 5 человек, маслом для хрустящей корочки ее беспрерывно поливают 8 часов. Само блюдо настолько популярно, что в праздничные дни в зал и с собой заказывают 30 штук. Фан-факт: утка, как борщ, на следующий день становится только вкуснее.

Пионерская ул., 32