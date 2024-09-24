Где есть утку по-пекински? 5 лучших вариантов в Петербурге

Беспрерывно поливают 8 часов или выдерживают 2 недели: кто готовит лучшую утку по-пекински в городе? Знакомьтесь с номинантами премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024. Голосуем по ссылке!
У кухни шефа Романа Грачева трудозатраты на утку колоссальные — на каждую уходит 5 дней, ей ежедневно занимаются 5 человек, маслом для хрустящей корочки ее беспрерывно поливают 8 часов. Само блюдо настолько популярно, что в праздничные дни в зал и с собой заказывают 30 штук. Фан-факт: утка, как борщ, на следующий день становится только вкуснее.
Пионерская ул., 32
Sintoho
Шеф-повар Бадма Адучеев готовит с соблюдением всех канонов: утка у него получается с хрустящей корочкой и нежным филе, заворачивают ее в теплые блинчики момо с добавлением соломки из огурца. Вау-эффект присутствует: сервировка проходит в несколько этапов, один из которых разворачивается прямо перед глазами посетителей.
Вознесенский просп., 1
Terrassa
На Казанской готовят две утки — по-пекински и по-кантонски. И рецепт второй 18 лет назад разработали повара из Сингапура специально для ресторана: маринад делают на основе более тринадцати китайских специй, сыра тофу и соевого соуса, а утку готовят более 24 часов. В финале утку жарят еще около часа в особой печи-«ракете».
Казанская ул., 3
«Нихао Москва-Пекин»
Экспертность на максималках: в ресторане «Нихао Москва-Пекин» на Аптекарской набережной для приготовления утки по-пекински специально выписали повара Юань Синя из китайского «Цюань Цзюй Дэ», где готовят только это блюдо. «Блинчик в форме лепестков лотоса, два зеленых прутика огурца, пучок тонко нарезанного лука, немного сладкой мучной пасты, две-три пластинки утиного мяса — завернуть в сверток и получать удовольствие», — советует Юань Синь.
Аптекарская наб., 8
Бар тандема музея Бродского и Follow The Rabbits (El Copitas, Nola и др.) — рекордсмены по выдержке утки: для идеальной текстуры блюдо готовят почти две недели. В результате корочка получается в меру хрустящей, сахарной и красиво блестит. Подают половинами: нарезанные слайсами грудку и бедро вместе с сочной ножкой сервируют свежим огурцом, луком-пореем, паровыми блинчиками чунь бин и соусом хойсин с черной смородиной.
ул. Короленко, 14
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