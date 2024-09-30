6 лучших команд гастропродюсеров Петербурга: кто проводит самые громкие фестивали и собирает у себя все светское общество?

Они проводят главный смотр барных достижений России и придумывают собственные методы приготовления коктейлей, привозят топовых виноделов из Европы и собирают в своих ресторанах весь светский десант двух столиц. Знакомьтесь с номинантами премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 в категории «Лучшие гастропродюсеры». Выбираем фаворитов и отдаем за них голоса по этой ссылке.
Игорь Зернов и Артем Перук (Follow The Rabbits)
Основатели экосистемы «#СледуйЗаКроликами» не иначе как раздобыли маховик времени: иначе как они все успевают? Ежегодные открытия: из недавнего — Nola, «Пища династии Минь» с музеем Бродского, Sangre Fresca в Москве. Летом (обожаем!) проводят масштабный Saint-Petersburg Cocktail Week — главный смотр коктейльных достижений России, а еще продюсируют школу барных коммуникаций Bartenders FAQtory и строят новый проект в Гонконге.
Иван Ляшук и Владимир Николаев (Perfect Bars Team)
Свой первый бар «Полторы комнаты» идеологи Perfect Bars Team («Цветочки», Oy!, Ultramеn) открыли 10 лет назад: поздравляем! Помимо уважаемых профсообществом заведений, «горшочек» Николаева и Ляшука сварил всероссийский фестиваль Martini Day Fest, собственный метод приготовления коктейлей нитро-стир и диджитал-комьюнити Artender для развития творческих навыков барменов по всей стране.
Артем Кольчуков и Никита Филиппов (AF Brew)
Сами себя Артем и Никита скромно считают пивоварами, а не рестораторами. Но на секундочку: кроме производства на бывшем заводе Степана Разина, бутылки с которого стоят в заведениях от «БарВитя» до Birch, у них уже 8 точек общепита! Из недавнего—неорюмочная «Карусель». Каждый год — главный крафтовый фестиваль Lobotomy Day, а еще они придумали формат пивного казино, создали беговой клуб AF Brew Race Dept и приложили руку к восстановлению фонарей у дома Бассейного товарищества.
Тимур Дмитриев и Михаил Соколов (italy&co)
Непреложно: у Соколова и Дмитриева были и пили все! Подшефные им рестораны дольче виту поддерживают страшно деятельно. Коктейли на скрытой итальянской террасе Giusto, гигантская паэлья от Juan в цветущем саду особняка Мясникова, поп-ап «Медведя», первого коктейльного заведения России, работавшего 117 лет назад, и гремящее музыкально-винное кафе Jam в Коломне. А классный светский вайб Salone теперь узнают и в Москве — ресторан занял аж два этажа.
Владимир Басов, Евгений Литвяк, Александра Тарасик («Винный склад», «На вина»)
Положили начало всероссийской моде на винный авангард, органику и биодинамику, создали универсальный образовательный спот на базе «Винного Склада». Их фестиваль «Вне горизонта» собрал на лекции и дегустации топовых виноделов из Франции, Испании, Португалии, а совместные с творческим объединением ArtHouse кинопоказы в амфитеатре на Инструментальной по явке не уступают премьерам Канн.
Мария и Станислав Федулины («У Ларисы»)
Это они превратили свои чебуреки в петербургский трейдмарк, а закрытый алкогольный клуб «Адище города» — в хот-спот, куда светское общество наряжается чище, чем на Met Gala: в этом спикизи-баре внутри чебуречной бурлеск-дивам и оперным певцам устраивают овации коллекционер Сергей Лимонов и Покрас Лампас. Скоро Федулины запустят франшизу своей рюмочной, так что слава «ларисочных» разлетится по городам и весям.
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генерального партнера АО «Альфа-Банк» — крупнейший универсальный частный банк в России
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