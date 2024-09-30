6 лучших команд гастропродюсеров Петербурга: кто проводит самые громкие фестивали и собирает у себя все светское общество?

Артем Кольчуков и Никита Филиппов (AF Brew)

Сами себя Артем и Никита скромно считают пивоварами, а не рестораторами. Но на секундочку: кроме производства на бывшем заводе Степана Разина, бутылки с которого стоят в заведениях от «БарВитя» до Birch, у них уже 8 точек общепита! Из недавнего—неорюмочная «Карусель». Каждый год — главный крафтовый фестиваль Lobotomy Day, а еще они придумали формат пивного казино, создали беговой клуб AF Brew Race Dept и приложили руку к восстановлению фонарей у дома Бассейного товарищества.