8 лучших молодых сомелье Петербурга

Кто делает Петербург столицей завтраков за бокалом шампани и ужинов с тосканским брунелло? Кто проводит винные салоны и ставит в карту экспериментальные сербские автохтоны? Представляем номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 в категории «Прорыв года среди сомелье»! Проголосовать за дорогих и любимых можно здесь.
Аделаида Исхакова («Сад»)
«Школа» проектов Dreamteam дала девушке хорошую винную базу, а Школа сомелье Агапова и Шарбатова — первые прикладные знания, которых хватило чтобы открывать бар Ground вместе с Евгением Шамовым, президентом Петербургской ассоциации сомелье, подбирать и обучать кавистов для ботлшопа VinoFeel. Сейчас Аделаида заведует вином в ресторане «Сад» — в ее хозяйстве, объединяющем тосканское брунелло и винтажи крымского негоцианта Маслова, порядка 350 этикеток.
Александр Ломака (Animals)
Винную карту Саши Ломака в Animals можно читать как газету горящих новостей, настолько безапелляционная и динамичная подборка вин. Вместе с командой À La Volée провел шампанский салон для сомелье со всего Петербурга, в Animals собрал листинг российского вина, где соседствуют столпы из Крыма и ньюкамеры из Самары. А еще организовал фестиваль шампани, для которого с командой снял целое кино в закрытом театре.
Маргарита Котельникова («Мечтатели»)
Наследство Маргарите Котельниковой досталось что надо: «Мечтатели» заработали две звезды World’s Best Wine List Awards и «Один бокал» от Wine Spectator. Статус Маргарита поддерживает делом! На коравине у нее всегда найдется что-то экспериментальное вроде сербских автохтонов и чешских петнатов, а на винных мастер-классах — лимонное белое из Умбрии, колодезное розе из Лангедока и бутылки от великих женщин-виноделов.
Анастасия Максимова (italy&co.)
Сначала из винного ресторана Big Wine Freaks в эстетский Recolte Настю забрал сам Дмитрий Блинов, но по-настоящему круто ее карьеру изменило знакомство с операционным директором italy&co. Виктором Мельковым, который схантил ее в холдинг. В Joli Grand Bistrot Максимова написала авторскую карту из 250 натуральных и бутиковых вин, отыскала драгоценные бутылки в Altro Beef Bistro и готовится к открытию Salone в Москве.
Алла Дудкина (VOX)
Биолог по образованию, но сомелье по призванию, Алла в Петербурге начала карьеру в 2010-х и прерывалась всего однажды — на временную релокацию в США. Вернулась в наши широты — и сразу в итальянский VOX: этот ресторан Светланы Яковлевой и Натальи Цыпленко — настоящий фетиш богемы, буржуазии и прочего тяжелого люкса и старых денег. Дудкина для всех них без устали откупоривает классику шампани, благородный Старый Свет, винтажи бордо и супертосканы.
Михаил Карнаушенко (Blackchops)
Получив красный диплом в «Энотрии» у Александра Рассадкина (а это единственный из России сомелье, кто вошел в топ лучших мира), Михаил взялся за винные реки в ресторанах Dreamteam. Нерушимый союз редких миллезимов и выдержанных стейков демонстрирует в Blackchops, а в Self Edge Japanese женит французское гран крю с японской рыбой.
Андрей Иванов (Big Wine Freaks)
Первые шаги в индустрии гостеприимства будущий сомелье делал в качестве пиццайоло в родном Новороссийске. После свой интерес к ферментации с теста перенес на виноград: отучился в школе «Миллезим», попал к своей «винной маме» Сюзанне Карагезян (лауреатке премии «Что где есть в Петербурге» среди винных профи) в Big Wine Freaks, объездил виноделов Жюры, Луары и Бургундии.
Николай Тельнов (Sea, Signora)
Сомелье Sea, Signora в сифуд-ресторане Антонио Фреза вырос как редкий автохтон. После обучения у энолога-документалиста Татьяны Шараповой в школе Pro Sommelier Николаю доверили тяжеловесную винную карту, которой рукоплещут московские селебрити и топы иностранных корпораций во время ПМЭФ.
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