8 лучших молодых сомелье Петербурга

Алла Дудкина (VOX)

Биолог по образованию, но сомелье по призванию, Алла в Петербурге начала карьеру в 2010-х и прерывалась всего однажды — на временную релокацию в США. Вернулась в наши широты — и сразу в итальянский VOX: этот ресторан Светланы Яковлевой и Натальи Цыпленко — настоящий фетиш богемы, буржуазии и прочего тяжелого люкса и старых денег. Дудкина для всех них без устали откупоривает классику шампани, благородный Старый Свет, винтажи бордо и супертосканы.