Анадара, пагр и лакедра: 10 лучших ресторанов с морепродуктами

La Maree

Бренд, проверенный годами, ведет историю с 1989 года — именно тогда появилась компания La Marée, поставлявшая в Москву морепродукты самой широкой географии. Через 15 лет открылся первый ресторан, а тот, что расположен возле Смольного в Петербурге, вайб old money транслирует исчерпывающе. На сашими идет экзотический пагр и средиземноморская лакедра, в пасту — чернила каракатицы и скальная рыба.

Суворовский просп., 34