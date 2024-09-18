Анадара, пагр и лакедра: 10 лучших ресторанов с морепродуктами

Где искать редкого моллюска гуидак, а где — рекордное количество креветок? Знакомьтесь с номинантами «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 в категории «Лучший ресторан с морепродуктами». Отдать свой голос за лучший рыбный проект можно здесь!
Aga
Видовой средиземноморский ресторан открыл Александр Шавлиашвили, а у него — свой налаженный морепродуктовый импорт. Так что в AGA всегда самый свежак: карабинерос, морской язык, тюрбо, дикий сибас, боттарга — прямиком из Японии, Марокко и Новой Зеландии. Приготовят все по вашему вкусу — в соли, аква-пацца или с томатами и белым вином.
просп. Добролюбова, 16, корп. 2
Crevette
Якорь авторской кухни шеф-повара Олега Перфилова — креветки во всем своем многообразии. Королевские подает с соусом из угря и оливками, тигровые — с картофельным муслином, а ботан эби — запеченными в медной сковороде с розмарином и цедрой лимона. Скоро под брендом Crevette даже появится собственная энциклопедия о креветках.
Кожевенная линия, 30
Grebeshki
Grebeshki с Арсенальной приплыли в Виленский переулок и что устроили! Шеф-повар Ярослав Свинцов (экс-«Лобби-бар заблудшего дракона») на тосты выкладывает икру морских ежей, модиолусов (такие мидии только здесь) запекает с сырным кремом, а к говядине плюсует «ножки» морских гребешков: cёрф-энд-тёрф, то есть сифуд соединить с красным мясом — это их коронное.
Виленский пер., 15
La Maree
Бренд, проверенный годами, ведет историю с 1989 года — именно тогда появилась компания La Marée, поставлявшая в Москву морепродукты самой широкой географии. Через 15 лет открылся первый ресторан, а тот, что расположен возле Смольного в Петербурге, вайб old money транслирует исчерпывающе. На сашими идет экзотический пагр и средиземноморская лакедра, в пасту — чернила каракатицы и скальная рыба.
Суворовский просп., 34
La Perla
Пионеры морепродуктовой гастрономии: первый ресторан La Perla Игоря Мельцера открылся в 1999 году. И тропа на Марата до сих пор не зарастает — на камчатского краба с шафрановым айоли, стерлядку с пюре из эстрагона и на океанские редкости: моллюска морской кулак, анадару, устрицы акке или японские — ямакаси и сакура.
ул. Марата, 54/34
Lodka
Чемпионы устричного разряда Петербурга отличаются раблезианским разнообразием. В профильном списке розовая джоли из Намибии, французские фин де бретань, фин де клер и жиллардо, новозеландская моана и ирландская тиа марра, японские муроцу и отавара — с моллюсками даже делают алкогольные шоты. Кроме устриц, берите редчайшие анадара и гуидак.
ул. Жуковского, 41
Sea, Signora
«Синьора» Антонио Фреза о своей морской страсти заявляет с названия. Ледник на входе с хамачи, тунцом бигай, лососем и дорадой, аквариум с лобстерами, крабом, ежами и устрицами, плато с сицилийскими креветками и гребешками в металлических раковинах — хит соцсетей, как и лингвини на четверых с лангустом и креветками из Сан-Ремо.
Большая Морская ул., 30
Self Edge Japanese
Азиатский ресторан от Dreamteam поставил на самурайское качество рыбы как на суперсилу. Везут желтохвоста хамачи из Хоккайдо, креветок карабинерос и ботан, тунца блюфин торо из Японского моря и дикого лосося в виде сашими, нигири и хэндроллов — и теперь их сифуд гремит и по России: недавно Алексей Буров SEJ подарил еще Москве и Екатеринбургу.
ул. Радищева, 34
Rose Mary
В этот рыбный ресторан напротив Сытного рынка знатоки ходят за прямыми поставками северных морепродуктов — RoseMary входит в холдинг Ecofish, чей рыболовецкий флот базируется в Мурманске. Камбала, палтус и треска приезжают из Баренцева моря и сразу попадают на стол — в виде форшмака, с бататом или черным рисом.
Сытнинская ул., 14Б
«Мурманчане»
Арктическая кухня, считай, равно рыба, и у «Мурманчан» шефа Светланы Козейко ее с избытком. Строганину из подледного муксуна готовит сама природа при –40 градусах, опаленный на углях лосось женит с цитрусами и голубикой. Расход сифуда тут вообще, кажется, не считают: крабом начиняют беляш, а гора гребешков и северных креветок в териберских щах больше напоминает Хибины.
Большая Зеленина ул., 2
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