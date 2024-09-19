Лучшие шоты в Петербурге: со вкусом борща, васаби или с чаем анчан

Borsch в Imbibe

Один из самых знаменитых шотов города — визитная барная карточка Петербурга: только за последние 2,5 года «Борща» продали сто тысяч. Он существует сколько сам Imbibe — почти 10 лет — и кочует из меню в меню. Состав неизменный: водка на бородинском хлебе, свекольный сироп, пена из сметаны и ржаной хлебец с хреном на закуску.

ул. Жуковского, 6