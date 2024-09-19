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Что Где Есть

Лучшие шоты в Петербурге: со вкусом борща, васаби или с чаем анчан

Микро-дринки снова в барной моде! Фиксируем тренд и рассказываем о номинантах «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 из категории «Лучшие шоты». Голосуйте за любимый коктейль по этой ссылке.

Предоставлено пресс-службой 812

«Ильич» в 812

В 2008 году Bar 812 был главным коктейльным и тусовочным спотом, Илья Астафьев (Gin Tonic, We Lodge) — один из первых его барменов, а «Ильич» — шот, придуманный на проработке едва ли не перед открытием. Кислотный, с сиропом зеленого яблока и виноградом, а сверху слоем ванильная водка: залетает как молодость на танцпол.

ул. Жуковского, 11

Предоставлено пресс-службой Imbibe
Предоставлено пресс-службой Imbibe

Borsch в Imbibe

Один из самых знаменитых шотов города — визитная барная карточка Петербурга: только за последние 2,5 года «Борща» продали сто тысяч. Он существует сколько сам Imbibe — почти 10 лет — и кочует из меню в меню. Состав неизменный: водка на бородинском хлебе, свекольный сироп, пена из сметаны и ржаной хлебец с хреном на закуску.

ул. Жуковского, 6

Предоставлено пресс-службой Kuznyahouse

Pear Basil в Kuznyahouse

Свежий базилик и сочная груша — беспроигрышный вариант для вечеринки. Баланс фруктовой сладости и базиликовой свежести освежает и тонизирует, не перегружая вкусовые рецепторы, а главное, травяными нотами напоминает благословенные щавелевые шоты «Форрест Гамп» в «Доме быта», которых под биты и веселья выпили, кажется, океан.

наб. Адмиралтейского канала, 2М

Предоставлено пресс-службой Ro

Bruce в Ro

Шот-сет в Ro словно настоящий Брюс Ли: легкий и четкий как удар мастера. Одновременно свежий, яркий, но мягкий — его смешивают с корейским соджу, базиликом, лемонграссом и балансируют все это банановым молоком. Апперкот — подача в китайских фарфоровых пиалах в рисе на доске из японского дуба.

наб. реки Мойки, 44

Предоставлено пресс-службой Technodöner

Technomexikaner в Technodöner

Среди целой линейки шутеров хедлайнер — шот томатно-свекольный: гастрономичный и пряный Techno-Mexikaner. Микс хлебной водки, пряностей и томатного сока со свеклой — напиток в традиционном для берлинских технобаров вайбе.

ул. Некрасова, 28

Предоставлено пресс-службой Ultramen

Go Green в Ultramen

Джин 8 часов «сувидят» с сельдереем, добавляют сухое вино, вермут и мятный кордиал, в танцы с бубнами вокруг которых также входят васаби, раствор яблочной кислоты, киви-сироп, лимонный фреш и дайкон. Последний — на закуску. Всего-то!

набережная реки Фонтанки, 59

Предоставлено пресс-службой Union

U Pong в Union

Грейпфрутово-имбирный шот-сет — самый спортивный в номинации, его создатель — барменеджер Union Макс Беларус и основатель его теннисного комьюнити. В первом ощущении — кисло-горько-сладкая параллель с переживаниями во время поединка. А в послевкусии — легкая жгучая острота, как в момент, когда шар ударяется о поле противника.

Литейный пр., 55

Предоставлено пресс-службой «Пирс 28»

«Спасатели Малибу» в «Пирс 28»

Представьте: горячий песок, волны, Памела Андерсон в том самом купальнике… И тропический, яркий и сексуальный шот на «Пирсе 28»: с послевкусием кокоса и освежающей кислинкой базилика, фейхоа, тархуна и можжевельника.

ул. Некрасова, 28

«Осознанный» во «Сне»

Никогда осознанность не была так приятна: во «Сне» делают цветочный шот на основе джина с чаем анчан и пеной из белка и алоэ. Да-да, синий чай нормализует эмоциональный фон, способствует расслаблению — а уж за компанию с шотиком безмятежность наступит незамедлительно.

Кирпичный пер., 8

Предоставлено пресс-службой «Цветочков»

«Нефть» в «Цветочках»

Шот со сторителлингом: он родился в «Цветочках» еще в те времена, когда нефть была что сейчас биткоины — всеобщий фетиш. Так что ее придумали разливать в виде шотов, которые популярны по сей день: бузина, лимон, имбирь, самбука, маракуйя, водка и бальзамический крем.

ул. Некрасова, 17

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2024

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