11 лучших шеф-поваров Петербурга

Тимофей Милюков (Fresas Group)

По карьерной биографии Тимофея Милюкова можно снимать сериал на Netflix. Решился как-то на улице подойти к Антонио Фреза, будущему главе холдинга Fresa’s Group, попросился на работу и с тех пор команду не покидал. Начинал с линейного повара в Saviv, а теперь отвечает за кухню не только его московского филиала, но и Marso Polo c Tel Aviv by Saviv в Новой Голландии. В первом поставил буррата-бар, а во втором — завтраки с халой.