11 лучших шеф-поваров Петербурга

Чьи блюда сегодня копируют повсюду? Кому аплодируют самые строгие критики? Кто строит рестораны один за другим? Представляем номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 в категории «Лучший шеф-повар». Голосуйте за любимых и знакомьтесь лично с теми, кто вас кормит и поит.
Антон Исаков (La Biga, Ro)
Шеф, на которого мы в 2010-х ходили в гранд-холдинги Ginza и italy&co., давно и успешно работает сам на себя. В итальянском La Biga с видом на Au Pont Rouge у него квадратная детройтская пицца с сырными бортами и краш соцсетей — артишок на гриле с пармезаном. В 2024-м актив пополнился реконцепцией азиатского Ro и запуском ресторана Tondo в золотом треугольнике Петроградки.
Роман Грачев (Mad)
К Грачеву в азиатский Mad ходят самые строгие критики: от Кати Бокучавы до Юрия Колокольникова — аплодируют его димсамам, бао с уткой и говядине фламбаду и ждут новый проект — «Лодочную станцию» на Петровском острове. Не иначе как пельмени, что Рома лепил с бабушкой в детстве, стали его гастрокрестражами и привели сначала на кухни московской Lucky Group Глена Баллиса, а потом и к нам на Петроградскую.
Анна Рязанская («Сад»)
Петербургу с Анной повезло! Десять лет работы на кухне самой титулованной женщины-повара, каталонки Карме Рускальеды с 7 звездами Michelin, для шефа не прошли даром, и южный темперамент она привнесла на кухню нашего любимого ресторана «Сад». Готовит карачаевских ягнят, которые паслись на высоте 3000 метров, на завтрак собирает аншлаги сэндвичами с пастрами, на террасе под цветущими яблонями и сливами выращивает лофант, мяту и тимьян.
Дмитрий Трушкин (Il Lago)
Прежде чем стать шеф-поваром премиального итальянского ресторана на берегу Лебяжьего пруда, гастрономический эрудит стажировался у мастодонтов — Бенуа Виолье в Швейцарии с тремя звездами Michelin, Альфреда Клинка в Германии и Алессандро Луккинели в Италии. В Il Lago dei Cigni Дмитрий готовит строго по аутентичным региональным рецептам: соте из вонголе с соусом родом из тосканского городка Ливорно, сибаса по-сицилийски и тальолини в голове пармиджано реджано.
Артем Гребенщиков (Bourgeois Bohemians)
Ресторан шеф-повара Артема Гребенщикова и его брата Алексея Bourgeois Bohemians уже взял всевозможные внутрицеховые премии России и даже попадал в мировой листинг 50 Best Discovery. Смену сезона в BoBo фиксирует точнее швейцарских часов и упаковывает в авторский сет то мимозу из креветок с кокосовым муссом, то сладкий красный виноград, вяленный в черном лайме.
Мария Дементьева (Saro)
Вот что значит быть всеобщей любимицей! В очереди за тартином с тартаром из тунца и жареными нектаринами к ученице Фабрицио Фатуччи стоят сильные миров арта и гастро: дирижер Теодор Курентзис, основатель Masters Полина Бондарева и гастропродюсер Алена Мельникова. Вангуем, что явка в новый ресторан Дементьевой и Ко в историческом здании в центре Петербурга уступать не будет.
Алексей Алексеев (Inner, Futurist)
Насмотренность, обретенная на стажировках в Tetkool в Эстонии, Olo в Хельсинки, Aoc в Копенгагене, сыграла Алексееву на руку. Оказалось, у главного по комфорт-фуду шефа поразительно развит навык ресторатора. Только прогремел его авторский Futurist, тут же по соседству поспело открытие Inner с пекарней, а дальше фантазия унесла Алексеева на Московский проспект, где он скрестил Италию и Азию в ресторане Itameshi.
Тимофей Милюков (Fresas Group)
По карьерной биографии Тимофея Милюкова можно снимать сериал на Netflix. Решился как-то на улице подойти к Антонио Фреза, будущему главе холдинга Fresa’s Group, попросился на работу и с тех пор команду не покидал. Начинал с линейного повара в Saviv, а теперь отвечает за кухню не только его московского филиала, но и Marso Polo c Tel Aviv by Saviv в Новой Голландии. В первом поставил буррата-бар, а во втором — завтраки с халой.
Иван Фролухин (Duo Band)
Студент Алена Дюкасса своими пате крут и беф бургиньоном по всей стране запустил ревайвл французской кухни — именно под его таланты было открыто Frantsuza Bistrot от группировки Duoband. Сейчас Иван возглавляет кухни Duo и Harvest, в которые перенес часть меню из дубайского Duo Gastrobar — ресторан получил отметку Bib Gourmand «мишленовского» гида.
Илья Татаринов (Big Wine Freaks)
Шеф-повар «Фриков» держит марку уже 10 лет кряду, то есть с первого дня работы резонансного шампань-бара. Самые авангардные фуди фанатеют от его цыпленка на гриле Molteni и фирменного буйабеса с морским языком, сибасом и лососем. А пирожок с капустой и икрой к рекольтантным «пузырям» копируют повсюду. Что неудивительно, мастерство Илья оттачивал на стажировках в копенгагенском Formel B со звездой Michelin и в стокгольмском Frantzén с тремя.
Сергей Гальцев (italy&co.)
Претендент на звание краша года! Бренд-шеф из italy&co., ученик величин Хована Чонга, Николаса Ламберта и Метео Гуида, с детства мечтал возглавить кухню ресторана и план даже перевыполнил. Сейчас за ним их несколько: испанолатинская Juan Cantina Espanola, итальянский Giusto, новейший мясной Altro Beef Bistro, открывшийся вместо Hitch, а также бизнес-класс «Аэрофлота», где подают его блюда.
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