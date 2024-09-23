7 шеф-поваров Петербурга, о которых скоро буду говорить (да что там, уже!) все

Кто готовит гранд крю стейки из айрширских коров в стиле вака вьеха, а кто — жареный грейпфрут с синими яблоками? Вот 7 прорывных шеф-поваров этого года, которые точно вас удивят. Представляем номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024. Голосуйте!
Дмитрий Чайковский (Cast)
Шеф ближневосточного Cast на «Ленфильме» на шампань-сеты и турецкие бранчи пускает заатар из Иордании, сумах из Сирии, артишоки и оливки из Турции, а за грибами лично выезжает в лес с десяток раз в течение сезона. В Петербург попал с практики в резиденции губернатора Свердловской области, а здесь карьера пошла в гору — в Smoke BBQ и загородном Muze Garden.
Валерия Скуратова («ЕМ»)
Большой шаг от военмеха и ракетостроения до главной кулинарной академии мира, Le Cordon Bleu в Париже, привел Валерию сначала в White Rabbit в Москве, а затем на кухни Kuznyahouse и Sea, Signora — пока в 2023 году ресторатор Эдуард Мурадян не завербовал ее в свой «ЕМ». Здесь шеф-повар уже сменила 7 сетов, где миксовала батат с гранатом, улитки с фиалками, жареный грейпфрут с синими яблоками и маринованную бамию с тартаром.
Ярослав Свинцов («Гребешки»)
Главный по «Гребешкам» — ресторану на Арсенальной набережной и его свежеоткрывшемуся брату на Виленском переулке. Свежайшие дары моря шеф кладет в «Закуску териберского рыбака», в суп, соте и куда только не, а еще перенес в меню свое сало из сахалинского гребешка — signature dish Ярослава времен работы в «Лоббибаре заблудшего дракона»: до него он работал в Hamlet+Jacks и московском Verd.
Мансур Валиев («Ателье»)
Выросший в пустыне Кызылкум (город Навои, Узбекистан) Мансур на профессиональные рельсы встал в России — учился у шеф-повара Антона Абрезова в Gräs и Commons, пробовал себя в качестве заведующего кухней в Schengen и Sight. Полный мэтч случился с italy&co.: в должности верховода «Ателье tapas&bar» виртуозно соединяет томленую говядину и кетчуп из слив, халапеньо с сыром шевр и гениальный похмельный кон карне с лаймом.
Павел Циклинский (Jerome)
Преданный делу и команде ресторана Jerome Павел начинал с линейной позиции повара, стал су-шефом Антоно Фреза, а после его ухода взял готовку под свое руководство. Принимал на кухне известных итальянских коллег Джузеппе Д'Анджело, Алессандро Кария, Сальваторе Бьянка — и будьте уверены, такая домашняя паста и стуфато как у Циклинского найдется разве что на амальфитанском побережье.
Карапет Ваганян (Taste, Faces)
У Ваганяна портфолио самое внушительное: «Ферма Бенуа»,Probka, Birch, кормил на «Зенит Арене» и крупнейших саммитах с первыми лицами государства. И весь этот опыт Ваганян инвестировал в шефство над ресторанами бизнесмена Алексея Феликсова. Еда визуализируется на тарелках Faces Cafe и Taste только после тщательной прорисовки Карапетом в блокноте: будь то тарама из печени трески, ножка кролика или бриошь с апельсином и крабом.
Антон Феоктистов (Beefzavod)
Переехав в Петербург из Саратова, Антон сразу попал, что называется, по лучшему адресу — к Блинову на кухни Duo Asia и Harvest. А став главарем кухни ведущего мясного ресторана BeefZavod, зафонтанировал идеями. Сегодня устраивает лотерею с перцами падрон, завтра сервирует сет-меню из вагю А5 с максимальной степенью мраморности или grand cru стейки из айрширских коров в стиле вака вьеха.
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