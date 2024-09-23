7 шеф-поваров Петербурга, о которых скоро буду говорить (да что там, уже!) все

Валерия Скуратова («ЕМ»)

Большой шаг от военмеха и ракетостроения до главной кулинарной академии мира, Le Cordon Bleu в Париже, привел Валерию сначала в White Rabbit в Москве, а затем на кухни Kuznyahouse и Sea, Signora — пока в 2023 году ресторатор Эдуард Мурадян не завербовал ее в свой «ЕМ». Здесь шеф-повар уже сменила 7 сетов, где миксовала батат с гранатом, улитки с фиалками, жареный грейпфрут с синими яблоками и маринованную бамию с тартаром.