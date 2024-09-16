6 лучших новых ресторанов на каждый день в Петербурге

Tel Aviv by Saviv

Ближневосточное лобби Антонио Фреза в «Доме 12» на Новой Голландии. В намоленное место (экс Cococo Bistro) теперь идем за шавермой — с курицей в иерусалимских специях, самым правильным хумусом и фаршированным бараниной луком с лабане и дуккой, а по утрам мчим на завтраки: зеленую шакшуку и халу с глазуньей.

набережная Адмиралтейского канала, 2И