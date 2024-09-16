6 лучших новых ресторанов на каждый день в Петербурге

Туркменская кухня, хулиганская Азия или ближневосточное лобби Антонио Фреза: вот номинанты премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 в категории «Лучший новый ресторан на каждый день». Голосуйте за любимый проект по ссылке!
Baht
Модное туркменское бистро в Петербурге дебютанту Аману Оразову помог открыть суперконсультант — ресторатор Эдуард Мурадян (ЕМ, «БарВитя»). Ашхабадская окрошка, гутабы, самса с тыквой, образцовые манты и верблюжье мясо с домашней татарской лапшой — бренд-шеф Олеся Дробот открыла портал в Среднюю Азию.
Большая Зеленина ул., 18
Jam
Мьюзик-бар, с которым в новейшем хотспоте Коломны Hideout высадились italy&co.: за модный вайб тут отвечает лучший флортендер премии «Что где есть в Петербурге» — 2022 Виктор Мельков. Льется вино, сводят диджеи, закусывают пончиком с языком и натертым сверху свежим хреном и шницелем из фермерского цыпленка в стиле сёрф-энд-тёрф — с соусом тоннато.
просп. Римского-Корсакова, 22, стр. 3
Kaiju
Хулиганский характер здешней азиатской кухни мягко сглаживается исторической лепниной на потолках нарядного доходного дома купца Дурдина. Порции — циклопические, будь то перечная лапша или нажористый многослойный ролл Biggie, в котором соединили лосось, креветки, картофель кранч, тунец татаки и бонито.
Кирочная ул., 12
óckam bistro’t
Команда бывшего бренда базовой мужской одежды óckam из Екатеринбурга открыла атмосферное бистро на Казанской, в активе которого кухня шеф-повара Николая Рязанцева (экс-«Ателье Tapas&Bar», Duo)—голубец из савойской капусты с ягненком и малосольные оливки, а еще коктейли на пало санто и кусочек исторической плитки императорской плитки Villeroy & Boch.
Казанская ул., 22
Taste
В ресторане бизнесмена Алексея Феликсова («585*Золотой», Faces, «Цех 85») на Крестовском шеф-повар Карапет Ваганян по утрам выносит итальянские панини, днем по традиционному рецепту Ломбардии готовит оссобуко с зеленым горошком, а для того, чтобы мы ловчее справлялись с винной картой — тартар из аргентинской креветки с хамоном.
Вязовая ул., 8
Tel Aviv by Saviv
Ближневосточное лобби Антонио Фреза в «Доме 12» на Новой Голландии. В намоленное место (экс Cococo Bistro) теперь идем за шавермой — с курицей в иерусалимских специях, самым правильным хумусом и фаршированным бараниной луком с лабане и дуккой, а по утрам мчим на завтраки: зеленую шакшуку и халу с глазуньей.
набережная Адмиралтейского канала, 2И
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