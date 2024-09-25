7 лучших кофейных профи Петербурга

Они с закрытыми глазами могут нарисовать «тюльпан» с помощью молока, по аромату отличить эспрессо от фильтр-шота и наизусть рассказать названия всех кофейных ферм Эфиопии! Это «Лучшие кофейные профи» премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024, проголосовать за которых можно по ссылке!
Максим Бевзюк и Настя Ваинская («Норма»)
Авторитетные фигуры в кофейном комьюнити и лауреаты национальных чемпионатов на собственных профильных фестивалях «Флоу фест» (самом крупном на Северо-Западе!) и «Огонек» собирают сотни участников со всей страны. Пока Макс в их школе бариста «Норма» читает лекции для профи, Настя, единственная из России, едет в Корею и занимает 3-е место на чемпионате World Espresso Championship 2024.
Данила Кочетков (Sibaristica)
Все бариста России уважают Sibaristica — за качество исполнения, технику и каппинги, и в этом большая заслуга Кочеткова, поэтому коллеги с пиететом называют Данилу мастером эспрессо. Судья чемпионатов Russian Coffee Cup, победитель Dalla Corte Cup 2024 в Петербурге и лауреат премии «Бариста года» — 2023 еще и занимается обучением: в школе «Норма» преподает молодым специалистам продвинутую настройку эспрессо.
Николай Готко и Николай Яланский (Bolshe Coffee Roasters)
Родоначальники спешелти в Петербурге — патриархи, отцы, легенды: в честь двух Николаев даже назвали зерно «Бразилия КолиКоли». Их компания Bolsheсoffee Roasters, как всегда, на передовой обжарки зерна, но даже в год 12-летия своей самой первой кофейни «Больше кофе» в гроте в Александровском парке Готко и Яланский накреативили еще: новое «Кофейное» место, спрятанное в тихом дворе жужжащего Невского, и очень красивый корнер в гастропространстве BackYard.
Андрей Сикальчук (Pip Industry)
Спешелти-кофейня «РиД» Сикальчука в Коломне востребована как служителями Мариинского театра, так и гиками микролотов. Но Андрей не почивает на лаврах: вместе с проектом «Пьё» популяризирует культуру потребления чая и колд брю, кофе холодной заварки. Последнее Андрей поставил на поток и с партнером основал под это производственную компанию PiP Industry: колд брю по их технологии теперь разлетается по всей России.
Антон Каратаев (Gotcha)
Энтузиаст, влюбивший всех нас в свою Gotcha! в парадной на Литейном, перевез ее в исторический район Пески, сделал кухню и теперь вприкуску к «хитрому холодному черному» с тремя кислотами дает гриль-чизы и буррату из Animals. Параллельно преподавал командам avgvst coffee, «РиД» и «ТЧК» искусство кофейной миксологии, ставил авторские карты и занимался апсайклом: кошельки из кофейной упаковки давно в нашем вишлисте.
Собака.ru благодарит
генерального партнера АО «Альфа-Банк» — крупнейший универсальный частный банк в России
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