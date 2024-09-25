7 лучших кофейных профи Петербурга

Николай Готко и Николай Яланский (Bolshe Coffee Roasters)

Родоначальники спешелти в Петербурге — патриархи, отцы, легенды: в честь двух Николаев даже назвали зерно «Бразилия КолиКоли». Их компания Bolsheсoffee Roasters, как всегда, на передовой обжарки зерна, но даже в год 12-летия своей самой первой кофейни «Больше кофе» в гроте в Александровском парке Готко и Яланский накреативили еще: новое «Кофейное» место, спрятанное в тихом дворе жужжащего Невского, и очень красивый корнер в гастропространстве BackYard.