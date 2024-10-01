9 лучших новых завтраков в Петербурге

Aster Bakery

Команда Aster (у них на Маяковского самые модные завтраки с 2021 года!) взялась за гастрономический перезапуск Коломны. Там у них теперь в пространстве Hydeout новое большое кафе с пекарней. В меню хартбрейкер-бутерброд с икрой (возвели его в абсолют и подают на багете в 27 см), скрэмбл с трюфелем и авокадо-тост с креветками, а за дэнишами и лимонными тарталетками на большой шоу-витрине, как и прежде в квартале писателей, стоит очередь на улице.

просп. Римского-Корсакова, 22