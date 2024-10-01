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Что Где Есть

9 лучших новых завтраков в Петербурге

Петербургские завтраки — это огромные бутерброды с икрой,  эталонные круассаны и игристое, а теперь еще и завтраки из яиц под фирменный глиттер и барбикор. Выбираем, где начинать свое утро, среди номинантов «Что Где Есть в Петербурге» — 2024. Голосуйте за «Лучшие новые завтраки» на сайте нашей ресторанной премии. 

Предоставлено пресс-службой Aster Bakery

Aster Bakery

Команда Aster (у них на Маяковского самые модные завтраки с 2021 года!) взялась за гастрономический перезапуск Коломны. Там у них теперь в пространстве Hydeout новое большое кафе с пекарней. В меню хартбрейкер-бутерброд с икрой (возвели его в абсолют и подают на багете в 27 см), скрэмбл с трюфелем и авокадо-тост с креветками, а за дэнишами и лимонными тарталетками на большой шоу-витрине, как и прежде в квартале писателей, стоит очередь на улице.

просп. Римского-Корсакова, 22

Предоставлено пресс-службой Charlie

Charlie

Завтраки в Charlie — не новость, а константа. Всему Петербургу (и не только!) известны местные доминанты: килограммовый сырник, эталонные круассаны и игристое. Но владельцам Ирине и Юрию Манчукам этого оказалось мало: теперь каждый месяц у них устраивают гостевые завтраки, в которых уже поучаствовали лучшие шефы: от Романа Киселева (René, Nothing Fancy, Solids) до Марии Дементьевой (Saro).

наб. канала Грибоедова, 54

Предоставлено пресс-службой Eggsellent

Eggsellent

Eggcellen — московский проект Светланы Михалевой и Полины Юровой: завтраки из яиц и голливудский сторителлинг. Сначала (берем Петербург) гастроли без собственного помещения, далее — суперуспешный корнер на Василеостровском рынке, и вот, под фирменный глиттер и барбикор, они открыли целое кафе в доселе не обласканной рестораторами Коломне. Теперь район бодрят их трюфельно-апельсиновые бенедикты, вафли «Деревенский кайф» и бриоши «Черничные ночи».

наб. реки Мойки, 102

Предоставлено пресс-службой Flori

Flori

В новом итальянском ресторане на месте «Франческо» меню завтраков разработал концепт-шеф Андрей Красов (экс-Eva, Lucky, «Сад») и бренд-шеф Дмитрий Шайкин (Probka Family). Бестселлеры — рисовая каша на кокосовом молоке с пюре из манго и гречневая с пармезаном, авокадо и грибами. Яйца подают во всевозможных вариациях с добавками: от черного трюфеля до копченого угря. Плюс сырники и оладья, тосты и бенедикты.

Суворовский просп., 47

Предоставлено пресс-службой Giallo

Giallo

На Восстания у italy&co. на завтрак глазунья путанеска с овощами и халапеньо и френч-тост с бри и кленовым сиропом — он так популярен, что встает на стоп примерно всегда — сколько бы порций ни приготовили. А гратен с форелью и икрой, скорее всего, перейдет в основное меню — по просьбе опаздывающих на завтрак гостей.

ул. Восстания, 16

Предоставлено пресс-службой Meat_coin Country Club

Meat_coin Country Club

Турецкий завтрак в загородном мясном Meat_coin на заливе был хорош с самого первого дня работы. Но наплыв светских гостей таков, что для них ввели и завтраки европейские: блюда из яиц, каши, сырники, блины улетают так же быстро, как свободные от Bentley и Rolls-Royce места на парковке. Начать день у воды на всесезонной веранде—красивый ритуал, который доступен не на каждом курорте.

Приморское шоссе, 466

Предоставлено пресс-службой Par Michele

Par Michele

Владелица Par Michele Gastronomie Карима Уразбаева продолжает активно покорять Петербург и сердца ресторанных критиков: один из них, например, назвал местную шакшуку — «эталонной». Помимо нее стоит попробовать салат табуле — к нему Карима добавляет яйцо пашот, и блюдо превращается в потрясающий, сбалансированный и полноценный завтрак. Среди небанальных завтраков берите на заметку белковый омлет с печенью трески.

Полтавская улица, 5/29Б

Предоставлено пресс-службой «Прошуттерии»

«Прошуттерия»

Команда «Прошуттерии» на завтраках выдала крепкую базу. По утрам варят эталонную овсянку или рисовую (воспоминание из детства разблокировано!), жарят скрэмбл, омлет, глазунью и к ним подают прошутто, пармезан, щедрую россыпь орехов, свежие овощи и ягоды.

Большая Пушкарская, 34; Озерной пер., д.7

Предоставлено пресс-службой «Тартарбар»

«Тартарбар»

Событие года: Дмитрий Блинов и его Duoband ввели в Виленском завтраки. Круассаны с ростбифом и айоли из зеленого лука, тарт с тартаром, овсяная каша с абрикосом, скрэмбл с колбасками и зерновой горчицей плюс суперхит — хот-дог с крабом и хрустящей капустой.

Виленский пер., 15

 

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2024

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