9 лучших новых завтраков в Петербурге

Петербургские завтраки — это огромные бутерброды с икрой, эталонные круассаны и игристое, а теперь еще и завтраки из яиц под фирменный глиттер и барбикор. Выбираем, где начинать свое утро, среди номинантов «Что Где Есть в Петербурге» — 2024. Голосуйте за «Лучшие новые завтраки» на сайте нашей ресторанной премии.
Aster Bakery
Команда Aster (у них на Маяковского самые модные завтраки с 2021 года!) взялась за гастрономический перезапуск Коломны. Там у них теперь в пространстве Hydeout новое большое кафе с пекарней. В меню хартбрейкер-бутерброд с икрой (возвели его в абсолют и подают на багете в 27 см), скрэмбл с трюфелем и авокадо-тост с креветками, а за дэнишами и лимонными тарталетками на большой шоу-витрине, как и прежде в квартале писателей, стоит очередь на улице.
просп. Римского-Корсакова, 22
Charlie
Завтраки в Charlie — не новость, а константа. Всему Петербургу (и не только!) известны местные доминанты: килограммовый сырник, эталонные круассаны и игристое. Но владельцам Ирине и Юрию Манчукам этого оказалось мало: теперь каждый месяц у них устраивают гостевые завтраки, в которых уже поучаствовали лучшие шефы: от Романа Киселева (René, Nothing Fancy, Solids) до Марии Дементьевой (Saro).
наб. канала Грибоедова, 54
Eggsellent
Eggcellen — московский проект Светланы Михалевой и Полины Юровой: завтраки из яиц и голливудский сторителлинг. Сначала (берем Петербург) гастроли без собственного помещения, далее — суперуспешный корнер на Василеостровском рынке, и вот, под фирменный глиттер и барбикор, они открыли целое кафе в доселе не обласканной рестораторами Коломне. Теперь район бодрят их трюфельно-апельсиновые бенедикты, вафли «Деревенский кайф» и бриоши «Черничные ночи».
наб. реки Мойки, 102
Flori
В новом итальянском ресторане на месте «Франческо» меню завтраков разработал концепт-шеф Андрей Красов (экс-Eva, Lucky, «Сад») и бренд-шеф Дмитрий Шайкин (Probka Family). Бестселлеры — рисовая каша на кокосовом молоке с пюре из манго и гречневая с пармезаном, авокадо и грибами. Яйца подают во всевозможных вариациях с добавками: от черного трюфеля до копченого угря. Плюс сырники и оладья, тосты и бенедикты.
Суворовский просп., 47
Giallo
На Восстания у italy&co. на завтрак глазунья путанеска с овощами и халапеньо и френч-тост с бри и кленовым сиропом — он так популярен, что встает на стоп примерно всегда — сколько бы порций ни приготовили. А гратен с форелью и икрой, скорее всего, перейдет в основное меню — по просьбе опаздывающих на завтрак гостей.
ул. Восстания, 16
Meat_coin Country Club
Турецкий завтрак в загородном мясном Meat_coin на заливе был хорош с самого первого дня работы. Но наплыв светских гостей таков, что для них ввели и завтраки европейские: блюда из яиц, каши, сырники, блины улетают так же быстро, как свободные от Bentley и Rolls-Royce места на парковке. Начать день у воды на всесезонной веранде—красивый ритуал, который доступен не на каждом курорте.
Приморское шоссе, 466
Par Michele
Владелица Par Michele Gastronomie Карима Уразбаева продолжает активно покорять Петербург и сердца ресторанных критиков: один из них, например, назвал местную шакшуку — «эталонной». Помимо нее стоит попробовать салат табуле — к нему Карима добавляет яйцо пашот, и блюдо превращается в потрясающий, сбалансированный и полноценный завтрак. Среди небанальных завтраков берите на заметку белковый омлет с печенью трески.
Полтавская улица, 5/29Б
«Прошуттерия»
Команда «Прошуттерии» на завтраках выдала крепкую базу. По утрам варят эталонную овсянку или рисовую (воспоминание из детства разблокировано!), жарят скрэмбл, омлет, глазунью и к ним подают прошутто, пармезан, щедрую россыпь орехов, свежие овощи и ягоды.
Большая Пушкарская, 34; Озерной пер., д.7
«Тартарбар»
Событие года: Дмитрий Блинов и его Duoband ввели в Виленском завтраки. Круассаны с ростбифом и айоли из зеленого лука, тарт с тартаром, овсяная каша с абрикосом, скрэмбл с колбасками и зерновой горчицей плюс суперхит — хот-дог с крабом и хрустящей капустой.
Виленский пер., 15
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