Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Герои
Герои

Поделиться:

ТОП-16 съемок суперфотографа Сони Сивковой для Собака.ru: Вика Салават, Елизавета Боярская, Катя IOWA, Тихон Жизневский, Сергей Гилев

Гордимся нашим многолетним дримтимом с фотографом Соней Сивковой — вместе и в Дом художников на Пе­сочную набережную (с коридорами в стиле сталинского неоклассицизма, где обитают гипсовые девы, мраморные вожди и конструк­тивистские инстал­ляции в духе Татлина.!), и на автобазу почтамта в Матисовом переулке, и в балабановское зазеркалье! 

Соня Сивкова
Фото: архив Сони Сивковой

Соня Сивкова

Соня Сивкова — супергероиня русской фотографии: любимый автор готической дивы Вики Салават снимает суперсъемки мирового уровня в любых условиях — от индустриальных пустошей и кантрисайд-бассейнов до исторического здания штаб-квартиры Французской коммунистической партии. А еще Соня — автор трех обложек Собака.ru (новейший кавер августовского номера с Александрой Ребенок — ее рук дело!) и фолианта наших эдиториалов!

Вика Салават

Вика Салават. июль 2025 года
Фото: Соня Сивкова
Вика Салават, июль 2025 года
Вика Салават. июль 2025 года
Фото: Соня Сивкова
Вика Салават, июль 2025 года
Вика Салават. июль 2025 года
Фото: Соня Сивкова
Вика Салават, июль 2025 года
Вика Салават. июль 2025 года
Фото: Соня Сивкова
Вика Салават, июль 2025 года
Вика Салават. июль 2025 года
Фото: Соня Сивкова
Вика Салават, июль 2025 года
Вика Салават. с мужем Александром Васильевым. Июль 2025 года
Фото: Соня Сивкова
Вика Салават, с мужем Александром Васильевым. Июль 2025 года
Вика Салават. июль 2025 года
Фото: Соня Сивкова
Вика Салават, июль 2025 года
с мужем Александром Васильевым. Июль 2025 года
Фото: Соня Сивкова

с мужем Александром Васильевым. Июль 2025 года

Вика Салават. июль 2025 года
Фото: Соня Сивкова
Вика Салават, июль 2025 года

В июле 2025 года Соня Сивкова вместе с редакцией Собака.ru зафиксировала, как стилист-виртуоз, нишевый инфлюенсер, а также главный амбассадор фэшн-макабра и готическая принцесса Вика Салават превращается в мать.  С одной стороны, это беременность-перформанс, где материнство и детство манифестируются как фэшн-практика, а с другой — выход из пределов моды в повседневное и человеческое.

И важно: Вика — мать не только дочери Авроры, но и нового русского фэшн-авангарда. Салават неустанно ищет сверхновые таланты в соцсетях и на студенческих показах (раскрыла дарования Романа Зимогорского, Ники Шульги, Алекса Лигая, Сергея Косты и Ильи Мигмуна) и тут же находит им лучшее применение: кому — португальский Vogue, а кому — крылатая обложка Собака.ru (а затем лук-сателлит для Cardi B)!

Катя IOWA

Катя IOWA. ноябрь 2022 года
Фото: Соня Сивкова
Катя IOWA, ноябрь 2022 года
Катя IOWA. ноябрь 2022 года
Фото: Соня Сивкова
Катя IOWA, ноябрь 2022 года
Катя IOWA. ноябрь 2022 года
Фото: Соня Сивкова
Катя IOWA, ноябрь 2022 года
Катя IOWA. ноябрь 2022 года
Фото: Соня Сивкова
Катя IOWA, ноябрь 2022 года
Катя IOWA. ноябрь 2022 года
Фото: Соня Сивкова
Катя IOWA, ноябрь 2022 года
Катя IOWA. ноябрь 2022 года
Фото: Соня Сивкова
Катя IOWA, ноябрь 2022 года
Катя IOWA. ноябрь 2022 года
Фото: Соня Сивкова
Катя IOWA, ноябрь 2022 года

Дебютная (pregnancy!) каверстори Сони Сивковой для Собака.ru — в 2022 году для обложки коллекционного ноябрьского номера, посвященного гастропремии «Что где есть в Петербурге?», Катя IOWA позировала в платье Ushatava, моносерьге бренда Тани Яковлевой, кольцах и наперстках Black Form, которые мы нашли в 8Store.

Александра Ребенок

Александра Ребенок. август 2026 года
Фото: Соня Сивкова
Александра Ребенок, август 2026 года
Александра Ребенок. август 2026 года
Фото: Соня Сивкова
Александра Ребенок, август 2026 года

В объективе Сони Сивковой актриса и кавергел Собака.ru Александра Ребенок путешествует между мирами на квантовых скоростях: в Петербурге обернулась дивой готического нуара при помощи сверкающего кроко-плаща Anna Pekun и дарк-халтера Maison David Paris, а в Москве выдала олимпийский мастер-класс по ультрафеминному спортшику, нарушив законы телесной термодинамики в алом корсете You Wanna и хищных слингбэках Le Silla.

Эдиториалы Сони Сивковой для Собака.ru: Елизавета Боярская, Мария Абашова, Наталия Архангельская (даже дважды!), Тихон Жизневский, Сергей Гилев, Влад Ценев, Катя IOWA, Вика Салават, Анна Завтур, Мария Червоткина, Авдотья Александрова и Оксана Рим, Глаша Гурьянова!

Влад Ценёв. август 2026 года
Фото: Соня Сивкова
Влад Ценёв, август 2026 года
Влад Ценёв. август 2026 года
Фото: Соня Сивкова
Влад Ценёв, август 2026 года
Влад Ценёв. август 2026 года
Фото: Соня Сивкова
Влад Ценёв, август 2026 года
Влад Ценёв. август 2026 года
Фото: Соня Сивкова
Влад Ценёв, август 2026 года
Тихон Жизневский. июнь 2026 года
Фото: Соня Сивкова
Тихон Жизневский, июнь 2026 года
Тихон Жизневский. июнь 2026 года
Фото: Соня Сивкова
Тихон Жизневский, июнь 2026 года
Тихон Жизневский. июнь 2026 года
Фото: Соня Сивкова
Тихон Жизневский, июнь 2026 года
Сергей Гилев. февраль 2026 года
Фото: Соня Сивкова
Сергей Гилев, февраль 2026 года
Сергей Гилев. февраль 2026 года
Фото: Соня Сивкова
Сергей Гилев, февраль 2026 года
Сергей Гилев. февраль 2026 года
Фото: Соня Сивкова
Сергей Гилев, февраль 2026 года

Соня Сивкова

Рассказывает о любимых съемках и лайфхаках суперфотографии в блиц-интервью Собака.ru:

Съемка для Собака.ru, которая запомнилась больше всех?

Съемка с беременной Викой Салават. Редкое чувство, когда рядом человек, с которым вы существуете в одном ритме. Ничего не нужно объяснять: ты просто следуешь за интуицией, ищешь, ошибаешься, изобретаешь по ходу — и вдруг все складывается! Очень классное чувство. Еще, конечно, моя первая обложка с Катей IOWA. Я тогда ужасно волновалась, была совсем «зеленой», но именно поэтому помню ее до сих пор.

Ваш авторский стиль в фотографии?

Я не верю в стиль как в постоянную величину. Сегодня меня вдохновляет одно, завтра — совершенно другое. Единственное, чему я доверяю, — собственной интуиции!

Наталия Архангельская. февраль 2026 года
Фото: Соня Сивкова
Наталия Архангельская, февраль 2026 года
Наталия Архангельская. февраль 2026 года
Фото: Соня Сивкова
Наталия Архангельская, февраль 2026 года
Наталия Архангельская. февраль 2026 года
Фото: Соня Сивкова
Наталия Архангельская, февраль 2026 года
Катя IOWA. сентябрь 2025 года
Фото: Соня Сивкова
Катя IOWA, сентябрь 2025 года
Катя IOWA. сентябрь 2025 года
Фото: Соня Сивкова
Катя IOWA, сентябрь 2025 года
Катя IOWA. сентябрь 2025 года
Фото: Соня Сивкова
Катя IOWA, сентябрь 2025 года
Анна Завтур. июнь 2025 года
Фото: Соня Сивкова
Анна Завтур, июнь 2025 года

Какие хорошие новости? 

Осенью выйдет моя большая европейская творческая съемка, сделанная в Париже — точнее, в историческом здании штаб-квартиры Французской коммунистической партии.

Кто крутой в русской моде прямо сейчас?

Дизайнер Дима Шипулин, который переодел в готические корсажи Вику Салават. В Диме есть искра и абсолютная творческая смелость. Сейчас это редкость.

Топ-3 лучших фотографов всех времен и народов?

Выбрать всего троих почти невозможно, поэтому назову тех, кто первым приходит в голову: Хельмут Ньютон, Дайдо Морияма и Дмитрий Марков. Три совершенно разных взгляда.

Мария Абашова. июнь 2025 года
Фото: Соня Сивкова
Мария Абашова, июнь 2025 года
Мария Абашова. июнь 2025 года
Фото: Соня Сивкова
Мария Абашова, июнь 2025 года
Мария Абашова. июнь 2025 года
Фото: Соня Сивкова
Мария Абашова, июнь 2025 года
Мария Червоткина. апрель 2025 года
Фото: Соня Сивкова
Мария Червоткина, апрель 2025 года
Мария Червоткина. апрель 2025 года
Фото: Соня Сивкова
Мария Червоткина, апрель 2025 года
Авдотья Александрова, Оксана Пономарева. март 2025 года
Фото: Соня Сивкова
Оксана Пономарева, Авдотья Александрова, март 2025 года
Авдотья Александрова. март 2025 года
Фото: Соня Сивкова
Авдотья Александрова, март 2025 года
Оксана Пономарева. март 2025 года
Фото: Соня Сивкова
Оксана Пономарева, март 2025 года

Самое красивое и трогательное в Петербурге?

Петербург летом. В этот момент город будто ненадолго перестает притворяться суровым.

Герой мечты для съемки?

Уиллем Дефо!

Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир?

Сикстинская капелла — после нее сложно думать только о себе.

Как натренировать глаз видеть красоту?

Чаще оказываться там, где вам некомфортно. Любопытство и способность удивляться тренируют взгляд гораздо сильнее, чем насмотренность

Елизавета Боярская. июнь 2024 года
Фото: Соня Сивкова
Елизавета Боярская, июнь 2024 года
Елизавета Боярская. июнь 2024 года
Фото: Соня Сивкова
Елизавета Боярская, июнь 2024 года
Елизавета Боярская. июнь 2024 года
Фото: Соня Сивкова
Елизавета Боярская, июнь 2024 года
Елизавета Боярская. июнь 2024 года
Фото: Соня Сивкова
Елизавета Боярская, июнь 2024 года
Вика Салават. июнь 2024 года
Фото: Соня Сивкова
Вика Салават, июнь 2024 года
Вика Салават. июнь 2024 года
Фото: Соня Сивкова
Вика Салават, июнь 2024 года
Вика Салават. июнь 2024 года
Фото: Соня Сивкова
Вика Салават, июнь 2024 года
Вика Салават. июнь 2024 года
Фото: Соня Сивкова
Вика Салават, июнь 2024 года
Глаша Гурьянова. июнь 2024 года
Фото: Соня Сивкова
Глаша Гурьянова, июнь 2024 года
Глаша Гурьянова. июнь 2024 года
Фото: Соня Сивкова
Глаша Гурьянова, июнь 2024 года
Глаша Гурьянова. июнь 2024 года
Фото: Соня Сивкова
Глаша Гурьянова, июнь 2024 года
Наталия Архангельская. март 2024 года
Фото: Соня Сивкова
Наталия Архангельская, март 2024 года
Наталия Архангельская. март 2024 года
Фото: Соня Сивкова
Наталия Архангельская, март 2024 года
Наталия Архангельская. март 2024 года
Фото: Соня Сивкова
Наталия Архангельская, март 2024 года
Наталия Архангельская. март 2024 года
Фото: Соня Сивкова
Наталия Архангельская, март 2024 года
Наталия Архангельская. март 2024 года
Фото: Соня Сивкова
Наталия Архангельская, март 2024 года
Материал из номера:
Август
Люди:
Влад Ценёв, Сергей Гилев, Мария Абашова Александра Ребенок, Тихон Жизневский, Елизавета Боярская, Авдотья Александрова, Наталия Архангельская, Глаша Гурьянова, Вика Салават, Оксана Пономарева, Мария Червоткина, Катя IOWA, Анна Завтур

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: