ТОП-16 съемок суперфотографа Сони Сивковой для Собака.ru: Вика Салават, Елизавета Боярская, Катя IOWA, Тихон Жизневский, Сергей Гилев

Гордимся нашим многолетним дримтимом с фотографом Соней Сивковой — вместе и в Дом художников на Песочную набережную (с коридорами в стиле сталинского неоклассицизма, где обитают гипсовые девы, мраморные вожди и конструктивистские инсталляции в духе Татлина.!), и на автобазу почтамта в Матисовом переулке, и в балабановское зазеркалье!
Соня Сивкова
Соня Сивкова — супергероиня русской фотографии: любимый автор готической дивы Вики Салават снимает суперсъемки мирового уровня в любых условиях — от индустриальных пустошей и кантрисайд-бассейнов до исторического здания штаб-квартиры Французской коммунистической партии. А еще Соня — автор трех обложек Собака.ru (новейший кавер августовского номера с Александрой Ребенок — ее рук дело!) и фолианта наших эдиториалов!
с мужем Александром Васильевым. Июль 2025 года
В июле 2025 года Соня Сивкова вместе с редакцией Собака.ru зафиксировала, как стилист-виртуоз, нишевый инфлюенсер, а также главный амбассадор фэшн-макабра и готическая принцесса Вика Салават превращается в мать. С одной стороны, это беременность-перформанс, где материнство и детство манифестируются как фэшн-практика, а с другой — выход из пределов моды в повседневное и человеческое.
И важно: Вика — мать не только дочери Авроры, но и нового русского фэшн-авангарда. Салават неустанно ищет сверхновые таланты в соцсетях и на студенческих показах (раскрыла дарования Романа Зимогорского, Ники Шульги, Алекса Лигая, Сергея Косты и Ильи Мигмуна) и тут же находит им лучшее применение: кому — португальский Vogue, а кому — крылатая обложка Собака.ru (а затем лук-сателлит для Cardi B)!
Дебютная (pregnancy!) каверстори Сони Сивковой для Собака.ru — в 2022 году для обложки коллекционного ноябрьского номера, посвященного гастропремии «Что где есть в Петербурге?», Катя IOWA позировала в платье Ushatava, моносерьге бренда Тани Яковлевой, кольцах и наперстках Black Form, которые мы нашли в 8Store.
В объективе Сони Сивковой актриса и кавергел Собака.ru Александра Ребенок путешествует между мирами на квантовых скоростях: в Петербурге обернулась дивой готического нуара при помощи сверкающего кроко-плаща Anna Pekun и дарк-халтера Maison David Paris, а в Москве выдала олимпийский мастер-класс по ультрафеминному спортшику, нарушив законы телесной термодинамики в алом корсете You Wanna и хищных слингбэках Le Silla.
Эдиториалы Сони Сивковой для Собака.ru: Елизавета Боярская, Мария Абашова, Наталия Архангельская (даже дважды!), Тихон Жизневский, Сергей Гилев, Влад Ценев, Катя IOWA, Вика Салават, Анна Завтур, Мария Червоткина, Авдотья Александрова и Оксана Рим, Глаша Гурьянова!
Соня Сивкова
Рассказывает о любимых съемках и лайфхаках суперфотографии в блиц-интервью Собака.ru:
Съемка для Собака.ru, которая запомнилась больше всех?
Съемка с беременной Викой Салават. Редкое чувство, когда рядом человек, с которым вы существуете в одном ритме. Ничего не нужно объяснять: ты просто следуешь за интуицией, ищешь, ошибаешься, изобретаешь по ходу — и вдруг все складывается! Очень классное чувство. Еще, конечно, моя первая обложка с Катей IOWA. Я тогда ужасно волновалась, была совсем «зеленой», но именно поэтому помню ее до сих пор.
Ваш авторский стиль в фотографии?
Я не верю в стиль как в постоянную величину. Сегодня меня вдохновляет одно, завтра — совершенно другое. Единственное, чему я доверяю, — собственной интуиции!
Какие хорошие новости?
Осенью выйдет моя большая европейская творческая съемка, сделанная в Париже — точнее, в историческом здании штаб-квартиры Французской коммунистической партии.
Кто крутой в русской моде прямо сейчас?
Дизайнер Дима Шипулин, который переодел в готические корсажи Вику Салават. В Диме есть искра и абсолютная творческая смелость. Сейчас это редкость.
Топ-3 лучших фотографов всех времен и народов?
Выбрать всего троих почти невозможно, поэтому назову тех, кто первым приходит в голову: Хельмут Ньютон, Дайдо Морияма и Дмитрий Марков. Три совершенно разных взгляда.
Самое красивое и трогательное в Петербурге?
Петербург летом. В этот момент город будто ненадолго перестает притворяться суровым.
Герой мечты для съемки?
Уиллем Дефо!
Произведение искусства, которое побуждает обнять весь мир?
Сикстинская капелла — после нее сложно думать только о себе.
Как натренировать глаз видеть красоту?
Чаще оказываться там, где вам некомфортно. Любопытство и способность удивляться тренируют взгляд гораздо сильнее, чем насмотренность
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