ТОП-16 съемок суперфотографа Сони Сивковой для Собака.ru: Вика Салават, Елизавета Боярская, Катя IOWA, Тихон Жизневский, Сергей Гилев

В июле 2025 года Соня Сивкова вместе с редакцией Собака.ru зафиксировала, как стилист-виртуоз, нишевый инфлюенсер, а также главный амбассадор фэшн-макабра и готическая принцесса Вика Салават превращается в мать. С одной стороны, это беременность-перформанс, где материнство и детство манифестируются как фэшн-практика, а с другой — выход из пределов моды в повседневное и человеческое.

И важно: Вика — мать не только дочери Авроры, но и нового русского фэшн-авангарда. Салават неустанно ищет сверхновые таланты в соцсетях и на студенческих показах (раскрыла дарования Романа Зимогорского, Ники Шульги, Алекса Лигая, Сергея Косты и Ильи Мигмуна) и тут же находит им лучшее применение: кому — португальский Vogue, а кому — крылатая обложка Собака.ru (а затем лук-сателлит для Cardi B)!