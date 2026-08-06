Актер Влад Ценёв: «Меня воспитывали как примерного мальчика, но я мечтал об отрицательных героях»

Ценёв, сын Гузеевой: как сериал (лютый!) «Холод» превратил Влада в харизматичного оборотня и абьюзера-криптонвествора

Место действия — парк «Царицыно». Маршрут Влада Ценёва и редактора Собака.ru Лизы Вельяминовой пролегает мимо мирискуснических аллей и беседок. По заданию редакции Лиза ведет Влада на танцтерапию: кажется, ретродискотека рядом с готической резиденцией Екатерины II в имении, прежде известном как Черная Грязь, — то, что нужно, чтобы узнать, как это — делить съемочную площадку с Ларисой Гузеевой и оправился ли Ценёв после съемок в главной драме сезона «Холод» (к моменту появления Влада в июльском Царицыно у сериала миллионы просмотров!).

«То, что люди считывают как мою жестокость или агрессию, к силе не имеет никакого отношения. Это от большой уязвимости» — угадаешь, кто это сказал?

Это что-то на Достоевском!

Почти. Так говорила Лариса Гузеева! Ровно год назад в интервью шеф-редактору Собака.ru Юлии Машнич обсудили с Ларисой страхи, Чебурашку, Федора Михайловича и самое начало съемок «Холода» — того самого сериала, ради которого Гузеева до неузнаваемости изменила свой канонический образ, выгравировав волосы и брови в белый цвет. Роль — безжалостная чиновница Надежда Цапкова с нулевой эмпатией. Вот тогда Лариса и сказала нам: «“Холод”? Это будет драма».

И драма случилась. Героиню Гузеевой сделали сложной, гадкой, настоящей стервой. И Лариса выдает в «Холоде» уровень — веришь на 100%!

Все обсуждают и ваш дуэт с Ларисой. Мать-нарцисс и сын-абьюзер — эта динамика препаратирует один из самых драматических жизненных сценариев, который может возникнуть между близкими людьми.

Влиятельная чиновница Цапкова в исполнении Ларисы — холодная, жестокая. Но при этом набожная. И в какой-то момент может показаться: такой Цапкова была не всегда. Однако характер и поступки моего героя Антона говорят об обратном — лишь детство, проведенное без искренней материнской любви, способно взрастить такую внутреннюю злость и обиду. У нарциссической Цапковой вырос агрессивный, обиженный на весь мир (и в первую очередь на мать, на женщин!) сын.