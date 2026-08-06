Актер Влад Ценёв: «Меня воспитывали как примерного мальчика, но я мечтал об отрицательных героях»

Вообще сенсация! Наш гринфлаг из «Жить жизнь» Влад Ценёв официально перешел на темную сторону. В сериале «Холод» с Любовью Аксеновой (главная ревендж-драма сезона на Иви — новый «Граф Монте-Кристо» внезапно снят сценаристом комедийного мокьюментари-хита «Горько!» Алексеем Казаковым!) сыграл абьюзера с садистскими наклонностями, криптокошельком с несметным состоянием и нарциссической, властной матерью (ради роли Лариса Гузеева обесцветила брови как на показе Saint Laurent!). А в костюмной саге «История его служанки» Ценёв — бонвиван и бретёр, зависший между моральным долгом и быстрым доходом. «Что за антагонистическая аура?» — подумали мы. Редактор Собака.ru Лиза Вельяминова вдохновилась брейкданс-драмой «Пока небо смотрит» верховного инди-режиссера Романа Михайлова (у Ценёва — камео постановщика-дебютанта!) и пригласила Влада на посттравматическую танцпрактику.
Внезапно ретрорейв в московском «Царицыно» обернулся петербургским балом: вальсировали под медляк поп-иконы Татьяны Булановой, кружили под техно-диву Еву Польну, декодировали мем про сыночку-корзиночку, признавались в здоровом нарциссизме и нездоровой петербургофилии.
На Владе: кейп VIVA VOX, кольцо BLUE JAY (POISON DROP), брюки, ремень OFFRET, обувь PREMIATA (NO ONE)
ПРОГУЛКА
Ценёв, сын Гузеевой: как сериал (лютый!) «Холод» превратил Влада в харизматичного оборотня и абьюзера-криптонвествора
Место действия — парк «Царицыно». Маршрут Влада Ценёва и редактора Собака.ru Лизы Вельяминовой пролегает мимо мирискуснических аллей и беседок. По заданию редакции Лиза ведет Влада на танцтерапию: кажется, ретродискотека рядом с готической резиденцией Екатерины II в имении, прежде известном как Черная Грязь, — то, что нужно, чтобы узнать, как это — делить съемочную площадку с Ларисой Гузеевой и оправился ли Ценёв после съемок в главной драме сезона «Холод» (к моменту появления Влада в июльском Царицыно у сериала миллионы просмотров!).
«То, что люди считывают как мою жестокость или агрессию, к силе не имеет никакого отношения. Это от большой уязвимости» — угадаешь, кто это сказал?
Это что-то на Достоевском!
Почти. Так говорила Лариса Гузеева! Ровно год назад в интервью шеф-редактору Собака.ru Юлии Машнич обсудили с Ларисой страхи, Чебурашку, Федора Михайловича и самое начало съемок «Холода» — того самого сериала, ради которого Гузеева до неузнаваемости изменила свой канонический образ, выгравировав волосы и брови в белый цвет. Роль — безжалостная чиновница Надежда Цапкова с нулевой эмпатией. Вот тогда Лариса и сказала нам: «“Холод”? Это будет драма».
И драма случилась. Героиню Гузеевой сделали сложной, гадкой, настоящей стервой. И Лариса выдает в «Холоде» уровень — веришь на 100%!
Все обсуждают и ваш дуэт с Ларисой. Мать-нарцисс и сын-абьюзер — эта динамика препаратирует один из самых драматических жизненных сценариев, который может возникнуть между близкими людьми.
Влиятельная чиновница Цапкова в исполнении Ларисы — холодная, жестокая. Но при этом набожная. И в какой-то момент может показаться: такой Цапкова была не всегда. Однако характер и поступки моего героя Антона говорят об обратном — лишь детство, проведенное без искренней материнской любви, способно взрастить такую внутреннюю злость и обиду. У нарциссической Цапковой вырос агрессивный, обиженный на весь мир (и в первую очередь на мать, на женщин!) сын.
Хотя сначала так и не скажешь — в «Холоде» ты просто оборотень!
Добрый, обаятельный, галантный криптоинвестор Антон, с которым мы знакомимся в третьей серии, по ходу сюжета превращается в чудовище. Под горячую руку Цапкова попадает его жена Яна: он ее избивает, а она каждый раз прощает и верит, что это в последний раз. Но Антон не останавливается. Спойлерить не буду, но обещаю — он поплатится за содеянное.
Внезапный вопрос. А Влад Ценёв — эмпат?
Даже слишком. Могу расплакаться из-за чужого горя. И в жизни это иногда мешает. А в актерстве, наоборот, огромный плюс: когда в кадре или на сцене делаешь своего партнера главным, все складывается.
Мне дали на предпросмотр первые эпизоды сериала, и «Холод» действительно лютый. Вот только полчаса первой серии: героиня Любы Аксеновой переживает смерть ребенка и мужа в аварии. Попадает за это ДТП (хотя не она его виновница!) в колонию, где подвергается физическому и психологическому насилию. Ты эмпат. Что чувствовал, когда читал сценарий? Там впору и расплакаться.
Я не рыдал. Но подумал: какой это все *** [ужас]. И дал кодовое название проекту: «Граф Монте-Кристо теперь женщина».
Гузеева выдает в «Холоде» уровень: настоящая стерва — веришь на сто процентов
Героиня Аксеновой идет по пути мести своим обидчикам. Ты поступил бы так же?
Я не мстительный и не обидчивый…
…но делаешь выводы?
(Смеется.) Я не добренький и не потакаю всем подряд. Просто перестаю тратить энергию на людей, если происходит что-то библейское, вроде предательства. В остальных случаях надо иметь силы на понимание. Любой может ошибиться.
Разве всех можно простить?
Можно. Я верующий человек.
И твою экранную мать Цапкову ты бы простил?
С некоторой паузой, но скажу — да. Хотя ты сама видела — это было бы непросто: Цапкова местами просто пугает. И тем сильнее был контраст на площадке — открытая и обаятельная Лариса при первой же нашей встрече сказала: «О, это мой сынок!» — и мы сразу стали обниматься.
Кстати, немного психоанализа. Какие у тебя отношения с родителями?
У меня сильная связь с мамой: она врач, а я ипохондрик. С детства я искал у себя болячки, но она не поддавалась: «Ты мужик или кто? Давай-ка расслабься». Моя мама — мудрая и сильная духом. Безумно ее люблю. С папой у меня тоже крепкие отношения. Когда я родился, он даже ушел на неделю в запой. (Смеется.) Недавно я оцифровал VHS-кассеты из детства и пересмотрел старые видео: как же заботливо папа меня воспитывал — танцевал со мной, разговаривал, купал. В общем, я ни в чем не нуждался.
Думаешь, ты прошел сепарацию?
По ощущениям я европейский парень, который живет с родителями до 30 лет, хотя на самом деле съехал от них в 19. (Смеется.) Но кажется, сепарировался я совсем недавно. Плавно и мягко.
Проверочный вопрос: букет жене или маме?
И той, и другой.
Нужно выбрать один.
Тогда жене. У мамы для этого есть папа.
Признайся: ты просто видел видео с правильным ответом и мемы про сы́ночек-корзиночек.
(Смеется.) Нет, я ответил тебе честно! Страшно, когда взрослый мужчина за тридцать продолжает быть ребенком, уютно устроившись на шее родителей.
Еще один проверочный вопрос. Ты нарцисс?
Зачем отрицать? Все мы нарциссы. Вопрос только в том, здоровый ли у тебя нарциссизм. Ты любишь себя и заботишься о себе? Или вообще не думаешь о других? Второе — не про Влада Ценёва. Человек с нездоровым нарциссизмом не смог бы, как я, оставаться в отношениях целых семь лет.
Тогда с тебя лайфхак: как не свалиться в нездоровый нарциссизм?
Ходить к психотерапевту. Разбираться с травмами. Интересоваться чем-то, кроме себя. И просто жить жизнь.
ТАНЕЦ #1
Ценёв вспоминает свои скиллы в народных танцах и не сразу, но выходит на паркет в Царицыно
Трек: Modern Talking "You’re My Heart, You're My Soul"
Локальный амфитеатр в Царицыно одновременно напоминает советский ДК и римский Колизей из неснятого фильма Кристофера Нолана. Через пару минут начнется ретродискотека, и возле танцплощадки уже собралось больше сотни амбассадоров «Московского долголетия». Лиза предлагает Владу к ним присоединиться. Кажется, что джампстайл под бэнгер 1980-х — самая простая точка входа на царицынский танцпол.
Влад, к чему сомнения? Подумай об этом опыте как о танцтерапии.
Надеюсь, ты угораешь?
В Театральной академии вы учили народные танцы и полонез Огинского. И в рилсах ты тоже танцуешь.
Нет, ты серьезно?
Инди-режиссер Роман Михайлов, у которого ты снимался в брейк-данс-драме «Пока небо смотрит», вообще считает, что каждый должен хотя бы раз пережить опыт стыда. Давай сделаем это вместе.
Влад решается и выходит на одинокий танцпол. Завсегдатаи ретродискотеки в Царицыно с интересом наблюдают за танц-интервенцией Ценёва.
Почему никто не танцует? Они так и будут на нас смотреть?
Поправка: не на нас, на тебя! Вон та дама в шляпе-парашюте уже минут пять купает тебя в аплодисментах. Скажи, как это — быть красивым мужчиной?
Иногда красота ощущается как клеймо: люди часто судят по мордашке и делают далеко идущие выводы. Например, думают, что я высокомерный и сложный. А еще меня со школы называют бабником, и это притом, что я всегда был избирательным в отношениях с девушками.
Аполлоническая внешность не дает бонусы в актерстве?! Не верю.
Жаловаться не буду. В актерской профессии внешность, харизма и обаяние — важные бонусы. Но мой мастер в театральном институте Арвид Михайлович Зеланд всегда говорил: «Ценёв, нужно обеспечивать свою фактуру» (Влад учился в петербургском РГИСИ. — Прим. ред.). Когда я только поступил в институт на Моховой, мои темперамент и характер проигрывали внешности. Но Арвид Михайлович смог раскачать меня и воспитать из мальчика мужчину.
И все-таки тебе часто дают роли красавчиков. Даже в выпускном спектакле «Трудовой хлеб» по Островскому тебе досталась роль не лавочника, чиновника или лакея, а денди Егора Николаевича Копрова!
И знаешь, с чем приходится сталкиваться? Прихожу на пробы, а продюсеры и режиссеры говорят: «Слушай, не нужно очень стараться. Ну что ты тут драму устраиваешь? Что за бурю ты ищешь, мятежный? Будь проще. Ты красавчик? Вот и играй красавчика». Хочется сказать: «Вы серьезно?»
И что ты с этим собираешься делать?
Я знаю свой потенциал и стараюсь раскрываться в каждой роли. Для меня актерство — про эксперименты. Странный грим? Давайте. Набрать вес? Я за. Научиться играть на скрипке? Погнали! Я равняюсь на Дэниела Дэй-Льюиса, Мэттью Макконахи, Хита Леджера и Кристиана Бэйла — они так преображались ради ролей, что их не узнать в кадре. Может, именно я стану тем человеком, который докажет: такое отношение к профессии бывает и в России. Изменю всё!
ТАНЕЦ #2
Ценёв признается, что готов стать отцом, во время белого танца под Буланову
Трек: канонический медляк «Не плачь» Татьяны Булановой
Диджей оценивает эмоциональный градус на танцполе у царицынского амфитеатра и решается на запрещенный прием —включает трек петербургской поп-иконы Татьяны Булановой. Все до одного посетители танцплощадки наконец перестают стесняться и присоединяются к ретрорейву. Лиза приглашает Влада на белый танец под бэнгер о женских страданиях.
Пока Буланова поет про «Я украду тебя от всех», признайся — ты редфлаг или гринфлаг?
Конечно, я не белый и пушистый. И порой действую с горячей головой. Но я очень неплохой партнер. Я гринфлаг, Лиза! И кажется, буду хорошим отцом и мужем, если найду подходящую жену. Пока сложно. Нет той, кто могла бы совпасть с моими целями и энергией.
Звучит как отговорка.
Может, ты и права. Раньше я не мог долго находиться наедине с собой. А сейчас мне хорошо одному. Даже страшно кого-то подпускать.
Я эмпат, и даже слишком. Могу расплакаться
В начале карьеры за тобой закрепилось амплуа хорошего парня: в сериале «Кухня. Война за отель» тыобаятельный портье, в «Жить жизнь» и «Красной поляне» — главный по плюс вайбу. Но в «Холоде» ты переворачиваешь шахматную доску: твой абьюзер Антон Цапков более чем убедителен, и хочется уточнить — а вдруг, у вас все же есть что-то общее?
Я всегда мечтал об отрицательных героях! Запутавшиеся, травмированные и несчастные — таких интереснее играть: идешь по пути, который тебе неизвестен. Я же никогда не насиловал и не предавал, как мой герой в «Холоде». Знаешь, меня воспитывали как примерного мальчика, и на сцене было тяжело изображать зло и агрессию. И опять помог Арвид Михайлович Зеланд — он постоянно подкидывал мне характерные роли. Да, пришлось себя ломать… Но я научился говорить людям нет. Стал проявляться острее. Где-то даже переходил грань, чтобы почувствовать, каково это.
Ты уже несколько раз за наше танцинтервью вспомнил своего мастера в РГИСИ Арвида Зеланда, которого не стало этой весной. Очевидно: это был важный для тебя человек. Чему главному Зеланд научил твой курс?
Арвид Михайлович воспитывал нас не артистами, а людьми. Человек — это тот, кто всегда надежен, добр и деликатен. Он думает о ближнем и приходит к нему на помощь. Зеланд учил нас выстраивать с окружающими отношения, а не границы, как сейчас модно говорить. От «границ» меня выворачивает. Я не принимаю их во всех проявлениях — в том числе территориальных. Хочу быть гражданином мира. Считаю, что людям на этой земле нужно объединяться и творить вместе. Мы должны заботиться друг о друге, а не распространять зло.
ТАНЕЦ #3
Петербург делает из Ценёва человека — и Влад избегает судьбы тамады на свадьбах
Трек: «Беги от меня» «Гостей из будущего»
Тональность плейлиста стремится к драматическому до-диез минору. Лиза с Владом записывают смешной рилс. Никто уже не обращает на них внимания. Танцуют все. Приятно, что на царицынском танцполе лидирует песня петербургской дэнс-сирены Евы Польны.
Мы обязаны обсудить еще одну тему: Петербург! Ты поступил в наш театральный в 20 лет, а до этого успел поучиться на инженера-авиатора в родной Уфе. Глубокий вираж, получается!
Глубокий вираж тут в том, что Петербург сделал из меня человека. В 20 лет я был Владиком, который тусуется, пьет, курит, танцует, поет и играет в «КВН». Я вел обзазцовую праздную жизнь! Но, готовясь к поступлению в РГИСИ, я начал больше читать. А в Петербурге мой лайфстайл стал окончательно далек от гламура: я перешел на сторону трудоголиков и зожников.
Дай угадаю, кто твой литературный краш.
Даже гадать не нужно. Достоевский. Кажется, перечитал у него все. Как же он чувствовал людей!
Тут спомню еще одну цитату из нашего интервью с Ларисой Гузеевой: «Бóли во мне столько, что хватит на 100 человек. Поэтому я спокойно читаю Достоевского».
Не могу сказать, что я спокоен, когда читаю Достоевского!
А учеба в городе Достоевского случайно не сделала тебя петербургофобом?
Диким петербургофилом! Когда я увидел, как дворцы XVIII века отражаются в Неве… Это была любовь! И лучшие годы моей жизни. Моховая, Пестеля, Фонтанка, Литейный — в Петербурге осталась часть моей души.
Представь, что ты — персонаж видеоигры. И каждый шаг полностью меняет сюжет. Как бы сложилась твоя судьба, если бы ты не поступил в петербургский театральный?
Наверное, я стал бы ведущим свадеб. Мало зарабатывал бы. У меня появилась бы жена, которую я вряд ли бы любил. И я бы спился.
Минус вайб.
Это потому, что я был бы не на своем месте и чувствовал, что не реализован! А сейчас я в прайме.
Любишь быть в центре внимания?
Я Лев по знаку зодиака! Конечно, мне нравится, когда мной восторгаются. Но это не значит, что я на пьедестале. Хочу дарить счастье и получать его взамен. Хочу мотивировать людей быть смелее — через мои актерские работы и музыку (в июле Влад запустил певческую карьеру треком «Сохла». — Прим. ред.).
Звучишь как Тони Роббинс!
(Смеется.) Я беру пример с Майкла Джексона. Его песни — призыв: «Любите, пылайте!»
ТАНЕЦ #4
Ценёв играет в «Я никогда не» и едет с гастролями на ретродискотеку в Петербург
Трек: Boney M. и их бэнгер Daddy Cool
Диджей предупреждает, что ставит последнюю композицию. Понурившись, звезды царицынского диско покидают амфитеатр, обнимаясь на прощание. Некоторые — кладут поклоны в танцпол. Лиза с Владом снова вайбуют одни. Она неумело кружится. Кажется, это танцинтервью становится все-таки опытом стыда для Вельяминовой, а не Ценёва.
Настало время препарировать твой прайм! Ты сыграл в десятках высокорейтинговых сериалов (от «Триггера» и «Жить жизнь» до «Медиатора» и «Холода»!). Блеснул в спектакле «Озеро» в «Гоголь-центре» и в фильме Кирилла Серебренникова «Лимонов. Баллада», с которым побывал на Каннском кинофестивале. Звучит как роскошный максимум! К чему стремишься в карьере сейчас?
Ну какой роскошный максимум? Мне нравится, что я могу играть так, что меня замечают даже на втором плане. Но мои главные роли можно сосчитать по пальцам — по факту это только сериал «Люби меня, люби» (ромком о дейтинге с Владом Ценёвым и Ангелиной Пахомовой выйдет в 2026‑м. — Прим. ред.). Хотя, знаешь, я стараюсь в любой роли сделать больше, чем заложено. сценаристами. И у этого есть свои результаты! Например, в хите «История его служанки» меня сделали одним из центральных персонажей, начиная с 30‑й серии (Влад играет дуэлянта и бонвивана Даниила Муратова. — Прим. ред.). Прямо во время съемок взяли и переписали сценарий!
В «Истории его служанки» ты оказываешься в любовном треугольнике с персонажами Миланы Бру и Матвея Лыкова — по сути, влюбляешься в девушку полкового товарища. Как бы ты поступил в реальной жизни: выбрал дружбу или любовь?
Мой герой сначала играет в чувства к персонажу Миланы, потому что идет на сделку со своей совестью ради выгоды. Я бы так не поступил.
А что бы ты сделал, если бы друг словил краш на твою возлюбленную?
Такое бывало! Мы перестали общаться, потому что человек даже не поговорил со мной.
Трек обрывается фразой Wild about Daddy Cool. Диджей начинает готовить аппаратуру для танцевального класса по зумбе и бачате, который начнется через полчаса.
Завершим этот танцевальный батл на мажорной ноте! Предлагаю игру «Я никогда не»! Стартую предложение с этой фразы, а ты признаешься: было или не было. Начали: я никогда не нарушал закон.
Было, но ничего критичного.
Я никогда не дрался.
Дрался, конечно.
За сердце девушки?
И за него тоже, но сейчас я вспомнил другую перепалку.
Я никогда не выбирал работу только ради денег.
Выбирал.
Я никогда не получал отказ после признания в любви.
Получал, и было больно. Меня люто закинули во френдзону.
Я никогда не завидовал друзьям.
Другим людям завидовал. Друзьям — нет.
Я никогда не притворялся успешнее, чем есть.
Притворялся.
Никогда не чувствовал себя неудачником.
Много раз.
Но прошло?
Потихонечку. Работаю над этим.
В амфитеатр постепенно стягиваются люди в аутфитах с латиноамериканскими мотивами. Диджей машет Лизе и Владу на прощание, как старым знакомым.
Никто так и не похлопал диджею!
Давай мы раздадим аплодисменты! Нужно благодарить людей за их труд. (Влад начинает аплодировать, Лиза присоединяется.)
Какой твой вердикт нашему царицынскому балу?
Спасибо, что запрягла. Давай приезжать в Царицыно каждую среду? Не каждый день удается пройтись в мазурке по московским кущам.
А в Петербурге все только и делают, что пренебрегают и вальсируют.
Запрягаю сапсан на танцгастроли в Петербург! У вас осталась ретродискотека в ЦПКиО?
Текст: Елизавета Вельяминова
Фото: Соня Сивкова
Продюсеры: Екатерина Кузнецова, Полина Семенычева
Стиль: Ася Пилова
Визаж и волосы: Оксана Ласкина
Ассистент продюсера: Михаил Пелишенко
Ассистент стилиста: Татьяна Полякова
Свет: Никита Грачев, Вячеслав Абрамкин
Ретушь: Анастасия Суворова
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